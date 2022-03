Persberichten zijn springlevend. Ze zijn een van de belangrijkste delen van de wereld van PR professionals en helpen hen de zichtbaarheid en bekendheid van hun merk te vergroten, tenminste, als ze goed geschreven zijn.

Als je persberichten verstuurt maar er maar niet in slaagt er aandacht voor te krijgen, is het tijd om terug naar de tekentafel te gaan en opnieuw te bedenken wat je communiceert en hoe. Om je wat inspiratie te geven, hebben we een lijst van 10 voorbeeldpersberichten verzameld, die elk een andere boodschap overbrengen. Of het nu is om de lancering van je nieuwe product aan te kondigen, een nieuwe overname of om je volgende evenement te promoten, hieronder vind je veel voorbeelden van persberichten om je te inspireren. Onderaan dit artikel vind je ook een sjabloon voor persberichten dat je gratis kunt downloaden en aanpassen.

De soorten persberichten die voorbij komen:

10 Voorbeelden van Persberichten + Een Template om te Downloaden

1. Persbericht voor een productlancering

Een persbericht is een van de meest effectieve promotiemiddelen waar je uit kan kiezen bij de lancering van een nieuw product, maar in de meeste gevallen is de aankondiging van een nieuw product niet genoeg om er een nieuwswaardig verhaal van te maken.

Vraag je, voordat je iets pitcht, af op welke manier dit product het waard is om als nieuws beschouwd te worden? Worden er vernieuwende technologieën gebruikt? Biedt het iets anders dan wat er al op de markt is? Kortom, wat is er 'nieuw' aan dit product?

Als een product nieuw is voor je bedrijf maar niet voor de markt, zul je waarschijnlijk geen aandacht krijgen. Denk dus na over wat dit product of deze dienst onderscheidt van de rest en draag deze boodschap uit.

Voorbeeld: "Huawei onthult de toekomst van smartphonefotografie met de nieuwe Huawei P20 en Huawei P20 Pro voorzien van kunstmatige intelligentie" door Huawei.

Waarom dit een goed persbericht is:

De toegevoegde waarde van dit product is duidelijk en vernieuwend: de telefoon biedt een verbeterde fotografische ervaring dankzij kunstmatige intelligentie. Hoewel Huawei alle voordelen van hun product behandelt (langere batterij, groter geheugen, groter scherm), kozen ze ervoor om bijna uitsluitend op deze innovatie in te gaan, omdat dat het meest nieuwswaardig is.

Het persbericht is ook niet bezaaid met technisch jargon. De alinea over kunstmatige intelligentie gekoppeld aan fotografie is duidelijk en to the point. Hoewel er niet heel diep in wordt gegaan op de technologie, biedt het wel concrete voordelen die het dagelijks leven van de gebruiker zullen verbeteren.

We vinden het ook leuk hoe het persbericht de belangrijkste kenmerken van de nieuwe modellen eerst samenvat in de vorm van een opsomming, en dan op de details van elk model ingaat voor wie meer wil weten.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over productlanceringen:

2. Persbericht voor de lancering van een dienst

Om earned media te verdienen in de door jou gewenste publicaties, zul je moeten aantonen dat je nieuwe dienst een heel reëel probleem aanpakt dat door je doelgroep wordt ervaren - en aantonen dat dit probleem nog niet is aangepakt.

De belofte van je dienst moet eenvoudig zijn en samengevat worden in de titel van je persbericht. Op dezelfde manier als nieuwe productaankondigingen moeten persberichten over nieuwe diensten laten zien hoe in de behoefte wordt voorzien door deze dienst en hoe vernieuwend hij is in vergelijking met wat er momenteel op de markt beschikbaar is.

Voorbeeld: "BlaBlaCar creates BlaBlaLines, carpooling application for daily trips" van BlaBlaCar.

Waarom dit een goed persbericht is:

De belofte van deze nieuwe dienst is duidelijk en wordt overgebracht in de titel van het persbericht. BlaBlaCar toont de echte behoefte aan deze dienst aan, waar niemand op inspeelde ("Er zijn 13,5 miljoen mensen die naar hun werk en terug rijden") en hoe ze in de beste positie waren om eraan te voldoen ("We zien een gestage toename van kortere-afstandsritten die op BlaBlaCar worden aangeboden").

Andere voorbeelden van interessante persberichten voor de lancering van diensten:

Announcing our return to 17 additional destinations van Virgin Atlantic geeft niet alleen uitleg over de routes die na de Coivd-19 lockdowns weer open zijn gegaan, maar ook over de gezondheid en veiligheid van passagiers bij het vliegen.

3. Persbericht om een evenement te promoten

Als het gaat om het communiceren van een evenement, zijn er verschillende manieren om journalisten te benaderen. Denk na over wat je precies wilt dat journalisten doen. Wil je dat ze je evenement onder de aandacht brengen van hun lezers? Wil je ze persoonlijk uitnodigen om te komen? Wil je ze uitnodigen zodat ze de belangrijkste hoogtepunten kunnen verslaan? Houd je doel voor ogen en schrijf je persbericht over wat je wilt dat journalisten doen nadat ze het gelezen hebben.

Voorbeeld: "Cannes Lions publishes agenda for the second edition of LIONS Live" van Cannes Lions

Waarom dit een goed persbericht is:

In heel weinig woorden levert dit persbericht een enorme hoeveelheid informatie. Alleen al de openingszin helpt het publiek snel te begrijpen waar het persbericht over gaat, door te lezen: "Creatieve mensen uit de hele wereld komen samen om via het gratis programma praktische leerstof, inspiratie en inzicht te geven (vertaald)."

Om interesse en engagement te stimuleren wijst het persbericht ook op de aanwezigheid van publieke figuren in de sprekerslijst en gaat het dieper in op de vraag waarom de agenda eruit ziet zoals hij eruit ziet, wat het evenement beduidend meer doelgericht maakt. Wat de vorm betreft, heeft het persbericht een duidelijke call to action gericht op zijn doelgroep, door mensen uit te nodigen zich in te schrijven en kaartjes te verkrijgen.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over de promotie van evenementen:

4. Persbericht om een nieuw partnerschap aan te kondigen

Als je over een nieuw partnerschap communiceert, zijn er drie essentiële elementen om in je persbericht te verwerken:

De redenen voor dit partnerschap - en de synergie tussen de betrokken bedrijven

De voordelen van dit partnerschap voor de betrokken bedrijven en hun klanten

De concrete acties die uit dit partnerschap zullen voortvloeien

Voorbeeld: "Marriott Bonvoy Launches Marketing Partnership with the National Park Foundation" van Marriott.

Waarom dit een goed persbericht is:

Een van mijn favoriete dingen aan dit persbericht is de manier waarop de synergie tussen de twee bedrijven wordt gepresenteerd. Ze richten zich allebei op het "nieuwe normaal" in de reisindustrie door klanten aan te moedigen plaatselijke avonturen aan te gaan.

De tweede alinea van het persbericht is geheel gewijd aan het bevorderen van de bekendheid van drive-to vakanties door uit te leggen hoeveel bestemmingen er wel niet voor de deur liggen ("Volgens de National Park Foundation wonen de meeste Amerikanen binnen 100 mijl van een nationaal park"). Intussen legt de derde alinea mooi het verband tussen de waarden van Marriott Bonvoy en de National Park Foundation. Citaten van woordvoerders van elk bedrijf versterken het idee van een gemeenschappelijke visie, die op zijn beurt dit partnerschap verder positioneert dan een bedrijfsstrategie.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over partnerschappen:

"Strategic partnership: Bosch and SAP aim to simplify corporate processes with a new standard" het doel van dit partnerschap is duidelijk vermeld in de titel "Mastercard launches partnership with HSBC to promote more sustainable and inclusive communities" in het persbericht wordt aangegeven waar het partnerschap zich in eerste instantie op zal richten

5. Persbericht om een fundraiser aan te kondigen

Het goede nieuws is dat fondsenwerving erg populair is, het minder goede nieuws voor PR is aandacht krijgen via dit soort aankondigingen daardoor moeilijk is. Dat gezegd hebbende, is het stimuleren van earned media via aankondigingen van fundraisers niet ongewoon. Het is echter belangrijk dat je je aankondiging van een fundraiser persbericht actueel houdt door de volgende elementen op te nemen:

Een presentatie van je bedrijf en je geboekte resultaten

De concrete doelstellingen van de fundraiser

De verschillende betrokken partijen en hun motieven achter deze investering

Voorbeeld: "Empowering girls – Beiersdorf and Plan International kick off their partnership" van Beiersdorf.

Waarom dit een goed persbericht is:

De twee bullet points in de inleiding vatten de doelstellingen van deze fundraiser duidelijk samen. Het persbericht is ook gestructureerd in rubrieken, wat het bijzonder goed leesbaar maakt. Het feit dat Beiersdorf gedetailleerd aangeeft hoe ze van plan zijn een verschil te maken, naast de geldelijke investering ("Beiersdorf's 50 miljoen euro kostende hulpprogramma is gebaseerd op vier pijlers: donaties van ontsmettingsmiddelen, productdonaties, donaties van medewerkers en bedrijfsdonaties") geeft journalisten ook verschillende mogelijke verhaalroutes om te volgen.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over fundraisers:

6. Persbericht om een nieuwe studie te promoten

Als je moeite hebt om iets relevants en nieuwswaardigs te vinden om te communiceren, is het publiceren van een studie over je markt of je consumenten een goede manier om aandacht te krijgen. Als je overweegt dit soort persbericht te schrijven, moet de communicatie rond je studie het volgende omvatten:

De grote vragen die je studie beantwoordt

Een samenvatting van de belangrijkste lessen die naar voren komen

De gebruikte methodologie

De gevolgen van de studieresultaten voor je doelgroep

Voorbeeld: "UK public urged to take care this summer as around 40% spending more time in the sun since COVID-19 lockdown" van Cancer Research UK.

Waarom dit een goed persbericht is:

De titel is goed geschreven, en kondigt niet alleen aan dat Cancer Research een studie gepubliceerd heeft, maar presenteert meteen de belangrijkste les van de studie die de belangstelling van journalisten zal wekken.

Het persbericht speelt veel in op emotie en gebruikt sterk vocabulaire, zoals woorden als "urged", "protect" en "damage". Door de nadruk te leggen op de impact van de resultaten van de studie, maakt de tekst dat je de aan de orde gestelde problemen wilt oplossen. Er is ook een onderzoeksmethode opgenomen die de geloofwaardigheid van deze studie ondersteunt. Bovendien zijn de citaten in dit persbericht niet zomaar een uit de studie gehaald, maar voegen ze echte waarde toe met een verdere relevante analyse van de studieresultaten.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over de promotie van studies:

7. Persbericht om een onderscheiding aan te kondigen

Bekendheid geven aan een onderscheiding die je onlangs hebt gekregen is een geweldige manier om je merk te positioneren. Als je besluit zulk nieuws te communiceren (en we raden je aan dat te doen), dan is hier de informatie die je in je persbericht kunt schrijven:

Wat het winnen van de onderscheiding betekent in relatie tot de waarden van je bedrijf

De redenen waarom je de onderscheiding gewonnen hebt

De toezeggingen die je zult doen om het verkrijgen van zo'n onderscheiding te eren

Voorbeeld: "Cisco ranks as one of the world’s best places to work–here’s why" van Cisco.

Waarom dit een goed persbericht is:

Na een korte terugblik naar de positionering van het merk in deze ranglijst in de afgelopen jaren, presenteert Cisco de redenen voor het behalen van de eerste plaats ("Uit het onderzoek bleek dat een overweldigende 95 procent of meer van de werknemers vond dat Cisco een veilige plek is om te werken en dat ze eerlijk behandeld worden, ongeacht seksuele geaardheid of ras. Bovendien vonden werknemers dat ze ook vrij kunnen nemen van werk als dat nodig is"). Cisco nam ook de tijd om andere gerelateerde gewonnen prijzen toe te lichten ("Daarnaast werden twee Cisco leiders uitgeroepen tot ontvangers van de 2020 For All Leadership Awards"), om hun positionering verder te verstevigen.

Deze release werkte bijzonder goed omdat de techgigant hem gebruikte als een kans om zijn waarden te communiceren, vooral rond bewuste cultuur, mentale gezondheid en zijn impact in lokale gemeenschappen, waarbij ze zelfs linkten naar hun 2019 Corporate Social Responsibility Report als bewijs!

Andere voorbeelden van interessante persberichten over de promotie van onderscheidingen:

"SAP Announces Winners of the Seventh Annual SAP Innovation Awards" van SAP. SAP nam het initiatief om zijn eigen prijzen in het leven te roepen en daardoor aandacht te creeëren. “Microsoft announces 2019 Partner of the Year Award winners and finalists” Microsoft heeft ook zijn eigen onderscheidingen opgezet.

8. Persbericht om een overname aan te kondigen

Overnames zijn altijd interessant; ze getuigen van de volwassenheid van een markt en maken het mogelijk opkomende spelers te identificeren. Om een overname aan te kondigen is het belangrijk om het volgende in je persbericht te schrijven:

De beweegredenen die tot deze overname hebben geleid

De gevolgen voor de klanten van beide bedrijven

De geplande ontwikkelingen om de overname in de algemene strategie van de onderneming te integreren

De voorwaarden waaronder de overname plaatsvond zijn niet verplicht, veel bedrijven weigeren het bedrag van de overname bekend te maken, maar als je de mogelijkheid hebt ze mee te delen, aarzel dan niet.

Voorbeeld: "Salesforce voltooit de overname van Tableau" van Tableau

Waarom dit een goed persbericht is:

In het persbericht wordt gedetailleerd uiteengezet hoe beide bedrijven elkaar aanvullen, terwijl ook duidelijk wordt uitgelegd hoe door de overname aan alle behoeften van de klant zal worden voldaan. Het bericht bevat citaten uit externe nieuwsartikelen, die helpen om over te brengen hoe de verhuizing door zowel intern als extern publiek als positief wordt ervaren. Het is ook leuk hoe ze van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een 'begeleidende' conference call te promoten die verdere details zal delen voor betrokken stakeholder, zoals klanten.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over de aankondiging van overnames:

"Meredith Corporation Announces Completion Of Time Inc. Acquisition And Reports Fiscal 2018 Second Quarter And First Half Results" van Meredith bevat financiële hoogtepunten en vooruitzichten die duidelijk worden uitgewerkt via bullit points. “Meltwater acquires DeepReason.ai”geeft details over beide bedrijven en hoe Meltwater wordt aangevuld door Deepreason.ai.

9. Persbericht om een mijlpaal aan te kondigen

In de meeste gevallen is de verjaardag van je bedrijf niet interessant genoeg voor een journalist om over je te schrijven, het is aan jou om de mijlpaal nieuwswaardig te maken. Om dit te stimuleren, maken veel bedrijven interessante content, organiseren een evenement of een wedstrijd of kondigen de release van een limited-edition product aan.

Voorbeeld: “Mattel Opens the Virtual Doors to the “Fisher-Price® Toy Museum” to Celebrate the Brand’s 90-Year Legacy" van Mattel

Waarom dit een goed persbericht is:

Covid-19 heeft de afgelopen jaren misschien veel evenementen afgelast, maar het was niet van plan om de 90ste verjaardag van Fischer-Price af te zeggen! Om wat opwinding te veroorzaken besloot Mattell hun lancering te baseren op een 'allereerste digitale ervaring', een gecureerde tentoonstelling van klassiek Fisher-Price speelgoed uit de afgelopen negen decennia, in plaats van op de mijlpaal zelf. Het virtuele museum is vernieuwend, relevant en heeft een menselijk element in het verhaal dat het nieuwswaardig maakt.

Andere voorbeelden van interessante persberichten over de aankondiging van mijlpalen:

"HEINZ Relishes 150 Years" van Heinz geeft de lezer een 'highlight reel' om te laten zien waar ze vandaan komen, en ook waar ze nu staan. “Bacardi® Rum Unveils Bold New Pack Design” Om Bacardi's 153e verjaardag te vieren, werkte de befaamde rum samen met mixologen en barmannen uit de hele wereld om hen te helpen hun nieuwe iconische Barcardi fles te ontwerpen.

10. Persbericht om een benoeming aan te kondigen

Wanneer een grote groep een nieuwe leider benoemt, wordt de aankondiging vaak opgepikt door de zakenpers. Als je dit soort mededelingen wilt communiceren, is hier de informatie die je in je persbericht moet opnemen:

CV van de benoemde persoon (relevant en verteld als verhaal)

Rol en doelstellingen van de persoon in zijn nieuwe rol

Waarom deze persoon de perfecte kandidaat is voor deze rol

Voorbeeld: “Heidi B. Capozzi Joins McDonald’s as Executive Vice President and Global Chief People Officer" van McDonald’s.

Waarom dit een goed persbericht is:

Dit persbericht presenteert de redenen die geleid hebben tot de rol die Heidi B. Capozz gaat bekleden en de acties die al ondernomen zijn om de doelstellingen van deze nieuwe leidinggevende positie te bereiken. De rest van het persbericht is gewijd aan haar professionele loopbaan vóór ze bij de groep kwam, waarbij wat ze al bereikt heeft nog eens duidelijk maakt waarom Capozz het meest geschikt is voor deze functie.

Persbericht Tips van Journalisten

Hier zijn een paar tips die journalisten geven als het gaat om het schrijven van effectieve persberichten:

Wees voorzichtig met persberichten schrijven over elke zet die een bedrijf doet. Dat kan ervoor zorgen dat journalisten zich tegen je afkeren als je echt nieuws aan te kondigen hebt.

Maak een overtuigende kop: Journalisten hebben het drukker dan ooit, als je in de kop meteen ter zake kunt komen, zal dat hen tijd besparen. Natuurlijk wil je die ook ondersteunen met sterke content in de kern van het bericht, maar als ze niet verder komen dan de kop, doet het er niet toe.

Wees bereikbaar: Zorg ervoor dat de primaire contactpersonen en geciteerde bronnen op kantoor zijn op de dag dat het bericht verstuurd wordt. Als een journalist een vraag heeft of commentaar wil, heeft hij dat nu nodig - niet dagen later.

Gebruik cijfers en gegevens: Als je onderzoek hebt om aan te halen, vermeld dat dan. Als je geen eigen onderzoek hebt, kun je dat van iemand anders citeren, met de nodige eer. Merken vermelden zelden cijfers, tenzij het om een kwartaalbericht gaat - en dat is een gemiste kans. Zoek naar manieren om meer getallen, zoals statistieken en cijfers, in je berichten te verwerken.

Stel sterke citaten op: Schrijf citaten die klinken als iets wat een persoon echt zou zeggen. En neem niet te veel citaten op, een of twee moet genoeg zijn.

Kort is beter: Je kunt naar aanvullende informatie linken, maar de bedoeling van het bericht is de aandacht van een journalist te trekken. Hou het kort en doelgericht.

Door deze tips te volgen om een beter persbericht te schrijven, oefen je in goede communicatie die journalisten misschien willen lezen - en gebruiken - in hun komende verhalen.

Persbericht schrijven template

Om je te helpen met meer earned media, hebben we een gratis downloadbaar template voor persberichten gemaakt, met tips voor het invullen van elk onderdeel. Het template wordt gedownload in Word formaat, zodat je de tekst gemakkelijk kunt aanpassen aan je merk en aan je boodschap. Download het template hier.