De grenzen tussen public relations (PR) en marketing vervagen vaak gemakkelijk, zelfs voor professionals is het soms nog lastig om het verschil kennen. Hoewel targets, algemene doelen en zelfs sommige tactieken op elkaar kunnen lijken, is er een duidelijke scheiding tussen marketing en PR.

Om het eenvoudig te houden zeggen we dat marketing gericht is op het aanjagen van verkoop en doet dat door het promoten van producten, diensten, of ideeën. Public relations (PR) is meer gericht op het in stand houden van een positieve reputatie van een bedrijf, merk, of persoon.

Doelen van PR en Marketing

Hoe verschillen de doelen van PR en marketing?

De doelen van een public relations team draaien om:

Een product, merk of persoon verkopen door ervoor te zorgen dat via verschillende communicatiekanalen een positieve reputatie gecreëerd wordt of behouden blijft bij stakeholders en het grote publiek.

De doelen van een marketing team zijn gericht op:

Consumenten bereiken en hen een actie laten uitvoeren die erop gericht is iets te kopen.

Omzet wordt een steeds belangrijkere maatstaf waartegen marketingteams worden beoordeeld

Dagelijkse Tactieken voor Public Relations en Marketing

Op dagelijkse basis richt een public relations medewerker zich voornamelijk op de volgende taken:

De berichtgeving van het bedrijf beheren

Het samenstellen van persberichten

Kijken naar mogelijkheden om in het openbaar te spreken/lezingen te geven

Opbouwen van de reputatie van het bedrijf, merk of persoon in de media

Het beheren van mediarelaties namens hun cliënt

Een PR-bureau kan klanten ook helpen bij het samenstellen van een communicatiestrategie of een crisis management plan.

Aan de andere kant richt een marketingprofessional zich op:

Het opzetten en beheren van reclamecampagnes

Het verzekeren van voldoende reclame voor het bedrijf (traditioneel ÉN digitaal)

Marktonderzoek doen om de algemene richting van marketingcampagnes te helpen bepalen

Ondersteunend materiaal ontwikkelen voor websites en digitale marketing, verkoop pitches, en lanceringen, brochures, PDF's, enz.

Beheren van de social media profielen van het bedrijf of merk

Meten van Impact bij PR en Marketing

Wanneer een PR-professional het effect van zijn werk wil meten, beoordeelt hij:

De hoeveelheid positieve pers die online, in vakpublicaties, uitzendingen en andere mediakanalen gegenereerd wordt

De prijzen die gewonnen zijn op industrie-evenementen

De "buzz" die gegenereerd wordt door profielen op social media, influencers, bloggers, en het publiek als geheel.

Het sentiment van de ontvangen berichtgeving

Anders dan een PR-professional, peilt een marketingspecialist zijn succes aan de hand van:

Heeft het op de markt gebrachte product of de op de markt gebrachte dienst de verkoopsdoelstellingen gehaald of overtroffen?

Het beoordelen van de totale ROI van verschillende marketing- en reclamestrategieën en -campagnes.

Is de 'buzz', of het algemene verkeer online van een product of dienst toegenomen? Groeide het aantal volgers op social media na het promoten van content op verschillende platforms of werd er over gesproken?

Doelgroepen van PR en Marketing

Over het algemeen zit er een verschil tussen de doelgroepen die PR en marketing teams targeten.

De groep die Public Relations teams proberen te bereiken is vrijwel onbeperkt. Deze teams kunnen zich richten op gepersonaliseerde of campagne-gerichte communicatie met consumenten, stakeholders, de media, en zelfs werknemers. Afhankelijk van de huidige behoeften van de onderneming kan een PR-medewerker geïndividualiseerde communicatie voor investeerders maken op hetzelfde moment dat hij een persbericht uitstuurt.

Overeenkomsten Tussen PR en Marketing

Ondanks enkele zeer duidelijke verschillen kunnen zowel public relations als marketing professionals niet in silo's opereren. Om succesvol te zijn in de huidige gefragmenteerde wereld van de media, moeten de twee afdelingen met elkaar samenwerken.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe PR en marketing teams elkaar beïnvloeden.

Als het product of de dienst waarvoor je reclame maakt een beperkte naamsbekendheid heeft, dan is het moeilijker om een succesvolle merkreputatie of een relatie met de klant op te bouwen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een daling van de verkoop. Zowel de PR als de marketing afdeling zouden kunnen samenwerken om de merkbekendheid te vergroten door aandacht voor het product of de dienst te creëren (bijvoorbeeld via vernoemingen in de pers) en dan advertenties op social media rond die aandacht te maken.

Social media marketing en influencer marketing zijn steeds vaker twee activiteiten die zowel door PR- als marketingafdelingen worden beheerd. Zowel social media als influencers kunnen worden gebruikt om boodschappen over te brengen die je merk opbouwen, maar ook om gerichte reclamecampagnes uit te voeren.

Hoewel dit een grotere samenwerking tussen de twee afdelingen vereist, zijn er ook verschillende voordelen verbonden aan het op elkaar afstemmen van PR- en marketingstrategieën, waaronder de mogelijkheid tot een grotere afstemming van content over verschillende kanalen, extra optimalisatiemogelijkheden, het behouden en bevorderen van de consistentie van de merkboodschap, en nog veel meer.

