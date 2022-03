Een social media monitoring tool is niet alleen een nice-to-have, het is een PR en marketing must. Maar als je niet de juiste of er helemaal geen gebruikt - mis je een kans om meer leads binnen te halen, je inkomsten te verhogen en je merkprofiel te beschermen.

Als je bijvoorbeeld:

de ROI van je marketingcampagne maximaliseren,

een klantenservice wilt bieden die je concurrenten overtreft,

in contact wilt komen met invloedrijke figuren die meer leads zullen genereren, of

een PR ramp wilt voorkomen en je reputatie wilt redden.

Dan moet de keuze van de juiste technologieën voor je bedrijf bovenaan je to-do lijst staan. Een goed social monitoring platform zal niet alleen het leven van je community managers vergemakkelijken wat betreft strategieën en het creëren van content, het zal je ook de inzichten verschaffen die je nodig hebt om C-suite discussies te leiden over waar het bedrijf nu naartoe gaat.

Neem Warren Talbot, Marketing Manager bij Vans. Hij vertelde ons dat "social media voor het hogere management soms als een heel nieuw gebied wordt gezien, en dat het een hele uitdaging is om zonder harde feiten, gegevens en ROI toestemming te krijgen" - maar het is wel een gebied die met de juiste technologie aangepakt kan worden.

Een beroep doen op het juiste hulpmiddel was niet alleen een strategie om de dagelijkse omgang met social media te vereenvoudigen, het was voor Talbot ook een manier om "strategische zakelijke beslissingen te rechtvaardigen". Laten we eens kijken hoe ook jij een social media monitoring tool kunt gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Wat is het verschil tussen social media monitoring en social listening?

Je hoort mensen weleens praten over voor social media listening tools als ze monitoring tools bedoelen, en omgekeerd, maar technisch gezien zijn het verschillende dingen. Het belangrijkste onderscheid ligt in hoe dicht je bij de actie bent: denk ingezoomd vs. uitgezoomd.

Social media monitoring betekent je bezighouden met de dagelijkse gang van zaken bij het beheren van je social monitoring platform en het daarop reageren. Het is een reactie liken op Instagram, in gesprek gaan op Facebook, of reageren op een tweet. Het is reageren op vragen, complimenten, en klachten.

Social media listening laat je het grotere plaatje zien. Als je al die "likes", reacties en berichten in grafieken en categorieën hebt verzameld, zie je dat je patronen kan vinden. Je kan dan beslissingen nemen op basis van je inzichten in je klanten of concurrenten, binnen de context van veranderingen in de industrie.

Het belangrijkste is dat je trends kunt opmerken, nieuwe kansen kunt vinden en een sociale crisis kunt voorkómen door naar de digitale wereld om je heen te luisteren en informatie op te zoeken. Laten we nu eens kijken naar enkele van de redenen waarom marketeers en PR professionals van succesvolle bedrijven beide benaderingen hanteren.

Wat zijn de voordelen van social media monitoring en social listening?

Er zijn talloze voordelen aan het monitoren van je social media profielen en het luisteren naar specifieke gesprekken die online plaatsvinden. Als je een mede-nerd bent die opgroeide met plezier Dungons & Dragons speelde, denk dan aan merkactiviteit online als een deel van je harnas. Luisteren is zowel je zwaard als je schild - of je nu een onderneming of een MKB bedrijf leidt, het kan je merk tegelijk beschermen en promoten - met een combinatie van menselijke en technologische inbreng.

Oké, genoeg nerd-woorden. Hier zijn de grootste voordelen:

Maak contact met de meest waardevolle mensen in je markt Rol de beste klantenservice die er is uit Voorspel, meet en maximaliseer de ROI van marketingcampagnes Blijf concurrenten een stap voor Voorspel en speel in op nieuwe markttrends Bescherm je merkreputatie in een PR-crisis

Moet ik een social listening tool gebruiken of het zelf doen?

In de snelle digitale wereld kun je beter een automatiseringshulpmiddel gebruiken om social media te doorzoeken dan te proberen taken handmatig af te vinken. Dat laatste kan snel onbetrouwbaar worden, zodat je belangrijke gesprekken dreigt te missen. Het verspilt ook tijd die je beter aan andere projecten kunt besteden.

In plaats van van het ene platform naar het andere te flitsen waardoor je snel afgeleid wordt, delegeer je werk aan één gecombineerd social monitoring platform en steek je tijd en moeite in belangrijkere activiteiten. De beste tools kunnen redactionele media, tweets, posts, en gesprekken voor je volgen, aggregeren en analyseren - 24 uur per dag, 7 dagen per week, of je nu in het Nederland, België, Australië, of Zuid-Afrika bent.

Nu over het kiezen van de juiste social media tracker. Gebruik deze lijst als leidraad om uit te zoeken welke van deze oplossingen het beste bij je team past.

Meltwater

Meltwater is het Zwitserse zakmes onder de media monitoring tools, met social media management, audience insights, social listening, sentimentsanalyse en influencer management - allemaal ondergebracht in één eenvoudig te gebruiken interface.

Vertrouwd door meer dan 30.000 klanten wereldwijd, en door G2 gerangschikt als het #1 media intelligence platform, is het een geavanceerde optie, ideaal voor iedereen, van enterprises tot het MKB.

Meltwater's social monitoring platform biedt intuïtieve, tot in detail aanpasbare monitoringdashboards, waarin je gesprekken in realtime kunt volgen, ontwikkelingen in community sentiment kan lokaliseren, en de meest waardevolle vermeldingen kan uitbuiten.

Meltwater's social monitoring platform monitort netwerken zoals:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter (het hele tweet archief, niet maar een steekproef van 10%)

Pinterest

YouTube

Aziatische Socials

Message boards

Forums zoals Reddit en Quora

Meer dan 300 miljoen blogs

Podcasts

Uitzendingen

En terwijl sommige tools en apps een limiet stellen aan het aantal vermeldingen, Booleaanse sleutelzinnen, influencers of concurrenten die je kunt volgen, krijg je met Meltwater onbeperkte zoekmogelijkheden om een gigantische gegevenspool van 200 miljard gesprekken - van over de hele wereld - te filteren.

Zodra je de meest relevante zoekopdrachten hebt verzameld, kun je ze omzetten in gedetailleerde rapporten om je te helpen je KPI's te verfijnen en te verbeteren, of ze omzetten in gemakkelijk te begrijpen visuals om aan de C-suite te presenteren.

Kortom, Meltwater is een krachtcentrale voor sociale media analyse. Ondersteund door een 24/7, meertalig serviceteam. ROI zal snel bewezen worden voor wie de verreikende functionaliteit onder de knie heeft.

Sprout Social

Hoewel Sprout in de eerste plaats een social media management tool is voor het MKB om de dagelijkse publicatie van content af te handelen, biedt het ook functionaliteit voor mediamonitoring.

Met de Smart Inbox in het hart van het bewakingsdashboard kun je berichten, vermeldingen en tags van de belangrijkste kanalen in één centraal punt onderbrengen, in plaats van tussen netwerken te schakelen om meldingen te volgen. Stel inbox filters en tagging in om je te helpen gesprekken te prioriteren, en tijd te besparen zodat je je kan concentreren op de meest waardevolle kansen online.

Je kan ook de belangrijkste gesprekken volgen door Sprout keyword searches in te stellen om merk- en productvermeldingen op te sporen. De 'Trend Reports' van Sprout geven inzicht in de prestaties van Twitter (niet van andere grote social media netwerken) en laten zien waar je het meest effectief bent. Ze bieden ook een uitsplitsing naar de meest voorkomende hashtags, trending topics, en populaire publieke figuren.

Hootsuite

Hootsuite's monitoring oplossing is een eenvoudig te gebruiken dashboard op zijn social media management platform. Hootsuite is vooral bekend om zijn planning en streams - een gecentraliseerde feed van alle vermeldingen, opmerkingen en tags van je merk op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Dit maakt het gemakkelijk om gesprekken te filteren, te beantwoorden of te 'liken', en items toe te wijzen aan collega's die het best kunnen reageren.

Hootsuite's Inbox lijkt op zoverre op Streams dat het al je sociale inboxen samenbrengt in één feed, zodat je berichten kunt volgen en erop kunt reageren zonder tussen kanalen te springen of e-mail alerts na te jagen. Als betaalde add-on kun je ook opgeslagen antwoorden instellen om te hergebruiken en te bewerken voor veel gestelde vragen.

Het is een optie voor merken met een gemiddelde activiteit online. Ze bieden ook een meer geavanceerde listening tool, Hootsuite Insights, waar je in real time kunt inzoomen op publiekstrends en -segmenten, de gezondheid van je merk kunt vergelijken met dat van concurrenten, en gesprekken over blogs, forums en prikborden kunt volgen.

Cyfe

Cyfe biedt je de mogelijkheid om inzichten uit je media-activiteit (ook site data, sales journeys, marketing uitgaven en klantenondersteuning) te centraliseren in met widgets gevulde dashboards. De nadruk ligt op visualisatie boven interactie, dus als je iets nodig hebt met zowel monitoring als een interactiefunctionaliteit, kan je beter een hulpmiddel als Meltwater of Hootsuite gebruiken.

Dat gezegd hebbende, is het heel eenvoudig om aan de slag te gaan: de kernplatforms volgen voor mentions, keywords, en likes. Je kunt een van hun standaard dashboards gebruiken of je eigen dashboards aanpassen aan de hand van meerdere weergavewidgets.

De tool haalt dan real-time data over je social media activiteit (of die van je concurrenten) naar het dashboard, zodat je die live kunt volgen of als rapport kunt exporteren. Om op de hoogte te worden gebracht van een piek in vermeldingen of engament - misschien om invloed uit te buiten of een fout te herstellen - kun je ook onmiddellijk alerts per e-mail en sms instellen.

Het is een eenvoudig maar betrouwbaar dashboard, het meest geschikt voor MKB's of agencies die een geconsolideerd overzicht van hun online activiteit of die van hun klanten willen.

Talkwalker

Talkwalker is een geavanceerd monitoring en insights tool, gericht op grote bureaus en wereldwijde merken die inzichten willen over het sentiment van de consument, relaties met publieke figuren, benchmarking van concurrenten, en reputatie management.

Bedrijven met veel activiteiten in meerdere regio's kunnen geschreven content op digitale en offline media in 187 talen monitoren- en als je upgradet naar het Enterprise pakket, kun je ook afbeeldingen en logo's volgen.

Afhankelijk van je pakket kan je data verzamelen van meer dan 150 miljoen websites en 20+ sociale kanalen. En, het instappakket biedt een jaar retrospectieve gegevens - wat bij het volledige abonnement tot 2 jaar wordt uitgebreid.

Gebruik kant-en-klare dashboards om de gezondheid van je merk te monitoren, inzichten in je publiek te begrijpen, campagnes te analyseren, of bouw aangepaste dashboards om thema's en trefwoorden op maat te volgen. Het Talkwalker analytics dashboard splitst sociale activiteit op in de kerncijfers, d.w.z., vermeldingen, sentiment, hashtags, engagement.

Maar als je op zoek bent naar een uitgebreide tool voor mediarapportage dat ook plannen en publiceren in zich heeft, kun je misschien beter naar Meltwater kijken.

Digimind Social

Digimind is een tool dat het meest geschikt is om merkreputatie te begrijpen en minder voor holistische social media tracking.

Je kunt het platform gebruiken om merkvermeldingen op te sporen en inzichten te verzamelen over het lezerssentiment van je belangrijkste netwerken, maar ook van miljoenen publicaties.

Als je een platform zoekt om je te helpen content te publiceren en gesprekken met je publiek te beheren, zal dit niet op je lijstje staan. Maar als je een tool zoekt die gespecialiseerd is in het opgraven van inzichten over wat men vindt van je merk, je concurrenten en je industrie, dan is Digimind misschien wat je zoekt.

Brand24

Het analyse- en rapportageprogramma van Brand24 geeft Sprout het nakijken en is het meest geschikt voor middelgrote merken. Met de nadruk op dagelijkse mediamonitoring zul je Brand24 eerder gebruiken voor middelzware analyse en rapportage, maar minder als je er inzichten op hoog niveau uit wilt halen.

Met de tool kun je merkvermeldingen volgen en zoekacties op trefwoorden uitvoeren in je belangrijkste kanalen, maar ook op blogs, nieuwssites en visuele platforms zoals Instagram en YouTube. Bovendien kun je de Mentions en Analysis dashboards gebruiken om inzicht te krijgen in het sentiment en de activiteit van publieke figuren online. Je kunt je analyse dan exporteren naar sjablonen, eigen rapporten, of visualisaties zoals grafieken en word clouds.

De Brand24 social listening functies zijn degelijk - maar om diepere inzichten te krijgen in ROI en sociale statistieken, moet je naar een meer geavanceerde tool kijken.

Agorapulse

Agorapulse is een 2-in-1 tool: een management platform aangevuld met social listening functionaliteit.

Je krijgt een gemakkelijk te gebruiken monitoring inbox, Social Inbox (naar het voorbeeld van Sprout Social's Smart Inbox), die alle sociale reacties, vermeldingen en gesprekken van je merk in één feed brengt om gemakkelijk te kunnen reageren. Er is ook een uitgebreid influencer outreach dashboard en een geïntegreerde CRM.

Naast de betrouwbare publicatie- en planningsfuncties van het programma kun je de ROI van je contentstrategie meten en verbeteren dankzij kant-en-klare, gemakkelijk te exporteren rapporten.

Synthesio

Synthesio is een sterke mededinger voor enterprises of multinatonals die op zoek zijn naar een rapportage tool. Met meerdere interactieve dashboards kun je Synthesio gebruiken voor publieksmonitoring, geavanceerde datarapportage, en om belangrijke bedrijfsinzichten te extraheren.

Als je de interface zelf hebt ingesteld of een sjabloon hebt gebruikt, is het belangrijkste social listening dashboard opgebouwd rond een Luister feed en een Analyse display, met filters om data uit te splitsen naar tijdsperiode, regio, en (tot) 20 talen.

Net als de Meltwater tool bestrijkt Synthesio het volledige gamma van mediabronnen, naast nieuws, blogs en forums, waarvoor je zoekopdrachten kunt samenstellen op basis van Booleaanse-zin trefwoorden, je merknaam, of gecentreerd rond specifieke platforms.

Synthesio brengt belangrijke statistieken naar voren om je te helpen je successen te bewijzen, met een zware nadruk op KPI's. Met een gedeelte dat alleen aan ROI gewijd is, kun je laten zien hoe winst in share of voice, bereik, of klantensentiment je marketing rechtvaardigen.

TweetDeck

TweetDeck is Twitter's media monitoring dashboard. Als de andere kanalen niet relevant zijn voor je marketing of PR strategie, is TweetDeck een eenvoudig monitoring hulpmiddel om Twitter vermeldingen en gesprekken te volgen en erop te reageren.

Het biedt een reeks streams (vergelijkbaar met Hootsuite), waarmee je directe vermeldingen, inbox berichten, en real-time zoekopdrachten naar tweets in parallelle feeds kunt volgen. Dus, als je zoekopdrachten instelt voor je merk samen met veel voorkomende spelfouten naast namen van concurrenten, zien jij en je team de gesprekken live in het dashboard en kunnen jullie snel reageren.

Het is gratis en heel eenvoudig - ideaal voor de social media manager van een publieke figuur of een startup die alleen geïnteresseerd is in Twitter.

Mention

Mention is een gestroomlijnd en gemakkelijk te gebruiken tool met betrouwbare analyses, bereik over verschillende platforms, en eenvoudig zodat het beste past bij social listening voor kleine tot middelgrote merken.

Als je merkvermeldingen in de gaten wilt houden, eenvoudige real time zoekopdrachten naar concurrenten en publieke figuren wilt uitvoeren (bv. gefilterd op kanaal, taal en datum), en dagelijkse alerts wilt krijgen voor merkvermeldingen in de afgelopen 24 uur, dan is Mention wellicht de tool voor jou.

Je kunt ook hun Pulse alerts instellen om een melding te krijgen van een recente piek in vermeldingen - cruciaal om optimaal te profiteren van een opleving in het lezerssentiment of om de gevolgen van een PR misstap op te vangen.

Awario

Met Starter, Pro, en Enterprise voordelen, is Awario een flexibele tool die je kunt schalen naarmate je bedrijf groeit. Het volgt de usual suspects en waarschuwt je voor vermeldingen, concurrenten, top influencer-gebaseerde interacties, en veranderingen in de manier waarop consumenten je merk waarnemen.

Het kan je ook helpen brand engagement te vergroten door snel op gesprekken te reageren, door sociale ruis heen te snijden om publieksinzichten te krijgen, en marketingcampagnes te verbeteren met gedetailleerde consumenteninformatie. Bovendien kun je vertrouwen op de zoekfunctie van de tool om zelfs de meest niche gespreksdata te vinden.

Buffer Analyze

Je kent Buffer waarschijnlijk van zijn publicatieplatform, maar ze zijn ook een sterke instapkandidaat op het gebied van monitoring en analytics.

Je kunt het Buffer Analyse dashboard gebruiken om de media-impact tussen verschillende platforms te meten, gedetailleerde rapporten over relevante KPI's te exporteren en je strategie te onderbouwen met inzichten over wat goed werkt. De data wordt uitgesplitst naar typische statistieken - waaronder reacties, vermeldingen, retweets, vind-ik-leuks, en shares.

Als middelgrote tool biedt het platform geen diepgaande details over demografische data van doelgroepen, maar het zal geschikt zijn voor marketeers die beseffen dat het tijd is om meer uit hun social data te halen.

Keyhole

Keyhole is een media monitoring- en rapportage tool, het beste te gebruiken voor het volgen van campagne-impact, het beheren van partnerschappen met influencers, en het bijhouden van gesprekken. Hun gebruiksvriendelijke dashboards hebben een gemakkelijke leercurve, zodat je snel kunt beginnen met het meten van sentiment onder klanten, het evalueren van kansen onder je publiek, en het benchmarken ten opzichte van concurrenten.

Het platform biedt ook real time zoekopdrachten naar influencers, hashtags en trefwoorden tussen communities.

Een hoogtepunt van Keyhole is de visualisatiefunctie: hiermee kun je activiteit omzetten in heat maps, grafieken en word clouds die je ongewijzigd kunt laten zien, of naar presentaties kunt exporteren.

Socialbakers

Socialbakers concurreert met tools als Sprout en Hootsuite als het gaat om social publishing, maar als je op zoek bent naar meer geavanceerde monitoring, kies dan voor tools als Meltwater, Synthesio, of Talkwalker.

Socialbakers bestrijkt het spectrum van dagelijkse mediamonitoring en -interactie tot social listening. De luisterfunctie zit naast contentonderzoek en -planning, mediabeheer, het ontdekken van influencer, en een analyse- en rapportagefunctie.

Je kunt kiezen uit een hele reeks statistieken en widgets om je dashboard vorm te geven. Ook kun je onder het tabblad Analytics, analyses op topniveau uitvoeren - je kunt bijvoorbeeld inzichten over ontwikkelende trends extraheren door vergelijkingen tussen concurrenten, industrieën en landen bij te houden - maar ook meer diepgaande analyses dankzij AI suggesties.

Als je eenmaal inzichten hebt verzameld, kun je rapporten met grafieken, diagrammen of tabellen exporteren, campagneresultaten delen en campagne ROI bewijzen.

Sendible

Sendible is een uitgebreid media management tool met planning, monitoring, en consumenten inzichten op één platform. Ontworpen voor marketeers die meerdere merken tegelijk willen behandelen, kan het ideaal zijn voor agencies- maar ook voor het MKB dat een degelijke oplossing wil voor publicatie, social monitoring en rapportage.

De luister- en rapportagefuncties zijn grondig en behandelen alle belangrijke platforms. Net als Hootsuite kun je items en gesprekken toewijzen aan het meest relevante lid van je team om sneller te kunnen reageren.

Sendible's monitoring dashboard is intuïtief, en zijn rapporten zijn gemakkelijk uit te voeren en maakt inzichten eenvoudig - je krijgt exporteerbare data over vermeldingen, sentiment, publieke figuren, en meer.

Maar als je granulaire inzichten nodig hebt over bijvoorbeeld demografische gegevens, of benchmarking van concurrenten, ben je beter af met meer uitgebreide inzichten tools zoals Meltwater, Talkwalker, of Synthesio.

Falcon.io

Falcon.io is een ongecompliceerd media management pakket met een luister- en analytics dashboard, en functies voor plannen, publiceren en een inbox. Net als Sendible is het een ideale tool voor agencies die meerdere merken tegelijk beheren of voor kleine en middelgrote bedrijven die zich grotere uitgaven kunnen veroorloven.

Het analysedashboard van Falcon toont handige uitsplitsingen van posts, zodat je reacties kunt begrijpen, contact kunt maken met consumenten, en de prestaties van de industrie kunt benchmarken. De dashboards zouden intuïtiever kunnen, maar als je eenmaal de kneepjes van het vak kent, kun je beginnen met het bijhouden van vermeldingen, onderdoek doen naar influencers en het verkrijgen van share-of-voice metingen over de belangrijkste social media kanalen en mediabronnen.

BuzzSumo

Het BuzzSumo platform bestaat uit 4 overkoepelende pijlers: ontdekking, onderzoek, influencers en monitoring.

Het Discovery dashboard toont je de best presterende content van je team en van je concurrenten om je te helpen sterkere communities op te bouwen. In het Monitoring dashboard kun je real-time merkvermeldingen, markttrends, en sociale activiteit met betrekking tot concurrenten volgen.

De kernfuncties voor analyse en luisteren zitten in het Research dashboard, waar je zoekacties op trefwoorden, influencers, gebruikers en Booleaanse zinnen kunt uitvoeren over een index van 5 miljard items. Vergelijk de resultaten van nieuwe campagnes met die van oude (met tot 5 jaar historische data over de prestatie van content) of volg trends om in te spelen op nieuwe marktkansen.

YouScan

YouScan onderscheidt zich als een beeld-eerst tool. Naast het vastleggen van geschreven merkvermeldingen zet het visuele data, waaronder logo's, achtergronden, en mensen in berichten op social media, blogs, nieuws, en forums, om in 'visuele inzichten'.

Komt je product bijvoorbeeld voor in een tweet, dan herkent de tool je merk en extraheert er levensechte, contextuele inzichten uit over je producten en je klanten - wie ze zijn, waar ze zijn, wat ze doen - zodat je een dieper inzicht in je markt krijgt.

Het is ook ideaal om de ROI van sponsoring te meten, meer user generated content te vinden, en contact te leggen met de meest waardevolle merkambassadeurs. YouScan verwerkt miljoenen visuele vermeldingen per dag, integreert met je CRM voor eenvoudige samenwerking tussen teams, en wordt geleverd met een AI-gestuurde assistent, Aina genaamd, die je kan waarschuwen voor positieve inzichten en negatieve gesprekken.

Zoho Social

Zoho Social biedt een gebruiksvriendelijk platform voor social media monitoring, management en analyse.

Voor monitoren en luisteren ga je naar het onderdeel Monitor en stel je monitoring streams in. De streams van Zoho zijn betrouwbaar aan te passen en je kunt kolommen toevoegen voor Twitter interacties, specifieke publieke figuren, of gesprekken met bepaalde leads.

Zoho maakt van mediamonitoring een team-overstijgende ervaring, dankzij integraties met zijn Customer Relationship Management (CRM) systeem. Elk dashboard, van Monitor tot Berichten en Rapporten, heeft een "Voeg toe aan CRM" optie, dus als je Zoho's CRM al gebruikt, is het eenvoudig om de Zoho Social tool te gaan gebruiken.

Het is misschien niet zo geavanceerd als Meltwater, maar het biedt wel luister tools en rapportage op hoog niveau die kleine bedrijven gemakkelijk tevreden zullen stellen.

Sprinklr Modern Engagement

Sprinklr's monitoring en listening tool komt als onderdeel van zijn bredere customer intelligence pakket en is gericht op grote merken. Het bestrijkt 25 sociale netwerken - en ook prikborden en Aziatische netwerken zoals Weibo en WeChat.

Dashboards met sjablonen en aangepaste rapporten bieden uitgebreide analyses van campagnes en kijkersdemografie. Het komt ook met een verregaande drill-down functionaliteit en een groeiende lijst van visuele widgets die het gemakkelijk maken om de data te begrijpen en de impact van je social media te meten.

2022 is de tijd om je social media monitoring naar een hoger niveau te tillen

Met een toename van digitale communicatie en merken die een verwoede strijd voeren om de aandacht van de consument op het internet te trekken, is media monitoring een belangrijk facet van modern onderzoek, marketing en PR geworden.

Het is alleen een zinloze oefening zonder de juiste social listening tools om je te helpen informatie te verwerken en nuttige functionaliteit te verkrijgen, in verhouding tot de omvang van je bedrijf en de reikwijdte van je werk.

Of je nu in Amsterdam, Brussel of Appelscha zit, er zijn handige tools om je te helpen bij het beheren van vermeldingen, het voorkomen van een crisis, en het gezamenlijk in de gaten houden van je merk en je concurrenten.

