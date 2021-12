Hoe Gebruik Je een Social Wall? Met Voorbeelden

Evenementen bloeien op bij aandacht op social media. Of je nu een gala, in-store promo of street marketing event plant, de aanwezigen kunnen je helpen om duizenden andere kijkers te bereiken, gewoon door over het evenement te posten. Om hen te inspireren te delen, maak een social media wall onderdeel van je strategie.

Je social wall voegt onmiddellijk geloofwaardigheid toe aan je evenement. Het toont social evidence en laat zien hoe het evenement zich in real time ontvouwt. Het moedigt aanwezigen aan om deel uit te maken van de buzz en laat ze hun ervaringen met anderen delen. Bovendien kan je het bereik van je evenement op een bijna moeiteloze manier vergroten.

Wil je een meester worden op sociale platformen? Lees verder voor onze best practices over hoe je een social wall maakt en zie hoe andere merken het goed aanpakken.

Inhoudsopgave:

Wat Is een Social Media Wall?

Laten we beginnen met de betekenis van een social wall. Een social wall is een curatie van social media berichten (grotendeels door gebruikers gegenereerd) die met een bepaalde gebeurtenis te maken hebben. Een aggregator verzamelt automatisch relevante berichten om weer te geven. Je kunt deze verzameling modereren, zodat alleen de meest relevante content verschijnt.

Bij social walls gaat het meestal om een met internet verbonden digitaal scherm dat content van je social media kanalen verzamelt, filtert en weergeeft.

Bijvoorbeeld, een nieuw restaurant dat een hashtag #GrandOpening gebruikt zou alle social media berichten met deze hashtag kunnen ophalen om op de social wall te tonen.

Mensen op het evenement kunnen sociale content zien die anderen met die hashtag van het evenement hebben geüpload. Dit dient niet alleen om anderen te inspireren hun eigen content te delen, maar toont hen ook de juiste hashtag om te gebruiken.

Binnen enkele minuten kan iemand die content uploadt naar de Instagram of Facebook van een merk, zijn content op de social wall zien verschijnen.

Onze social media wall definitie omvat het vervagen van de grenzen tussen online social media en fysieke engagement via een digitaal scherm. Gebruikers kunnen met social media de ether in gaan om in real time over een gebeurtenis te praten en te delen. Ze bereiken daarmee niet alleen hun eigen publiek, maar ook iedereen die op hetzelfde evenement aanwezig is.

Waarom Zou Je Een Social Wall Gebruiken?

Social media walls zijn een onderbenut element van social marketing. Met één tool en een paar kliks kunnen social walls content uit al je kanalen filteren, waaronder Instagram, Facebook, Twitter, en meer. Je publiek heeft in real time interactie met je evenement en geeft je een duidelijker beeld van het bereik en de engagement van je evenement.

In zijn geheel werkt social media als tweerichtingsverkeer. Het is een uitlaatklep voor merken om content, nieuws en updates met een publiek te delen. Maar het is ook nuttig voor het publiek van een merk om content over dat merk te delen.

Vergroot Engagement

Een social wall trekt gebruikers het moment in. Deelnemers nemen deel aan de wall door content te posten en zien hun berichten kort daarna op de wall verschijnen.

Maximaliseer Content Marketing

Door hogere engagement krijgen merken een overvloed aan user-generated content op hun social feeds. Bedrijven kunnen de wall op hun website integreren om de impact van het evenement te versterken. Op die manier gaat de content na het evenement niet "verloren" en blijft het een statement maken voor websitebezoekers, prospects en klanten.

In de kantoren van Meltwater hebben we schermen waarop social media berichten van onze werknemers worden getoond die een bepaalde hashtag gebruiken. Diezelfde sociale berichten worden ook op onze bedrijfswebsite getoond; kijk maar eens.

Creëer Een Community Gevoel

Voor veel mensen klinkt user-generated content authentieker en minder als verkoop praat. Als klanten en aanwezigen het woord voor je doen, bereik je een breder publiek dat op de hoogte is van het gesprek.

Wanneer Zou Je Een Social Media Wall Gebruiken?

Je vindt social media walls op live evenementen in alle soorten en maten, van muziekfestivals tot openingen van winkels. Hoewel er geen harde regels zijn over wanneer je een social media wall gebruikt, is de algemene richtlijn dat je een social wall gebruikt om een buzz op te bouwen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je volgende evenement een nieuwe productlancering is. Een social wall kan helpen om een hype op te bouwen rond wat het product zou kunnen zijn of welke nieuwe functies het bevat. Als het product eenmaal onthuld is, kan je social wall de eerste reacties van de aanwezigen weergeven. Dit is een geweldige manier om je mediapartners aan "sound bites" te helpen voor artikelen en persberichten over je evenement.

Als onderdeel van je evenement kun je een hashtag-campagne opzetten om je evenement op social media te laten groeien. Vraag mensen een bepaalde hashtag te gebruiken als ze over het evenement berichten. Die hashtag zal de trigger zijn voor de content van gebruikers om op je social wall te verschijnen.

Je kunt een social media wall ook gebruiken als onderdeel van je social listening strategie. Zijn er mensen die klagen over een bepaalde functie of dienst? Doen klanten suggesties over hoe je kunt verbeteren? Wil je een specifieke hashtag in de gaten houden? Een social wall houdt al het bovenstaande voor je in de gaten, zodat je feedback op een centrale plaats kunt verzamelen.

Maak een social wall deel van je content kalender, zodat je elke kans optimaal kunt benutten.

Hoe Gebruik Je een Social Wall?

Overweeg je een social wall te gebruiken als onderdeel van je strategie? Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken.

De beste plek om te beginnen is door je te verdiepen in de social media wall tools en hun mogelijkheden en functies. Van daaruit kun je zien hoe die tools je social engagement strategie mogelijk kunnen maken.

P.S. Het Meltwater platform biedt een manier voor merken om UGC te cureren en weer te geven op tv-schermen, dashboards, of websites als onderdeel van social marketing activiteiten.

Toon Gesponserde Posts

Gebruik sponsors als speerpunt van je social wall strategie door je campagne hashtag te promoten. Deze posts kunnen ook voorbeelden en inspiratie bieden voor anderen om te volgen. Dat kan bijvoorbeeld een advertentie voor een product zijn of je favoriete influencer die een selfie post.

Livestream Je Gastsprekers

Als je evenement gastsprekers bevat, plaats dan hoogtepunten van hun lezing op je social wall. Zo kunnen mensen die niet op het evenement aanwezig zijn toch aan het gesprek deelnemen.

Organiseer Wedstijden of Polls

Ga als een rakket met social proof en engagement door een weggeefactie, prijsvraag of poll te promoten die mensen aan het praten krijgt. Dit is een directe vraag om engagement en maakt het voor iedereen gemakkelijk om mee te doen omdat je zegt wat ze moeten posten. Maak je klaar voor volle social feeds!

Host een Q&A

Een andere gemakkelijke manier om door user generated content te krijgen is door een vraag te stellen en de antwoorden te delen. Stel een vraag en laat je publiek hun antwoorden posten met de door jou gekozen hashtag.

Of je kunt het omgekeerde doen: als je een gastspreker hebt, vraag dan het publiek om hun vragen te delen en laat de spreker ze beantwoorden.

Sociale evenementen zijn niet beperkt tot je in-person evenementen. Je niet-aanwezigen kunnen op de hoogte blijven als anderen updates delen op je sociale feeds.

Het is te vergelijken met het geven van een gedetailleerd verslag bij een voetbalwedstrijd. Je publiek is je eigen commentator die alle mooie momenten van je evenement in real time kan delen.

Succesvolle Voorbeelden van Social Media Walls

Het leuke van social walls is dat geen twee er ooit helemaal hetzelfde zijn. Dat kan ook de grootste uitdaging zijn, vooral als je je eerste social media wall aan het voorbereiden bent.

Laat je inspireren door deze social media walls van merken die het goed deden.

Tampa Bay Lightning

Ijshockeyclub Tampa Bay Lightning onthulde een nieuwe video wall om digitale en sociale interacties te maximaliseren. De wall, die de naam Bolts Social Central meekreeg, is ontworpen om de Twitter en Instagram berichten van fans samen te voegen in een enkel scherm dat alle bezoekers kunnen bekijken. Voor fans die via Facebook op het Forum inchecken, worden ook hun Facebook profielfoto's getoond.

Ter begeleiding van de nieuwe video wall lanceerde het merk ook een nieuw digitaal fotohokje waarmee bezoekers foto's van zichzelf kunnen nemen in een nagebouwd strafschopgebied. Fans kunnen hun foto naar de digitale video wall uploaden via IG of Twitter, samen met andere user generated content.

Tomorrowland

Het langverwachte muziekfestival Tomorrowland introduceerde in 2020 een social media wall op zijn virtuele evenement. Het evenement had al een indrukwekkend social media aanhang, waaronder meer dan 9,8 miljoen YouTube-abonnees en 7,4 miljoen IG-volgers. Het gebruikt social media om zijn bezoekers te betrekken en hen in contact te laten komen met de evenementen in de massale evenementenruimte.

Voor hun virtuele evenement creëerde Tomorrowland een nieuwe hashtag en moedigde de deelnemers aan om deze te gebruiken op Facebook, Twitter en Instagram. Sponsoren zoals Pepsi Max en BMW maakten ook gebruik van de social wall om hun producten en het evenement te promoten.

Het grote voordeel van Tomorrowland's social wall is hoe aanpasbaar en gecureerd de sociale content kan zijn. De look en feel van de wall zorgde ervoor dat de advertenties op een natuurlijke manier opgingen in de user generated content.

Harvard Kennedy School Class of 2020

In een tijd waarin sociale gesprekken en interacties het hardst nodig waren, deed Harvard iets extra's door zijn in 2020 afgestudeerden te eren met behulp van een social wall. Met de hashtag #HKSGrad leverde het virtuele evenement meer dan 100 unieke social media berichten op. Elk bericht wordt op de website van de school getoond op een pagina die gewijd is aan het eren van de 2020 afgestudeerden. Het is een van onze favoriete social feeds van de universiteit tot nu toe.

Rebel Ice Cream

Geen evenement? Geen probleem! Rebel Ice Cream laat zien dat je voor elke gelegenheid een social wall op je website kunt zetten, al is het maar om social proof aan je merk toe te voegen.

De snelgroeiende creamery begon op Kickstarter en verwierf al snel faam met zijn vetarme, koolhydraatarme ijs. Het deelt zijn handle en hashtag op zijn homepage en haalt UGC uit zijn sociale feeds voor zijn websitebezoekers.