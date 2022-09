Je social media-strategie stopt niet bij het plaatsen content inhoud en kijken hoe de likes en shares binnenrollen. Op een gegeven moment moet je een stap terug doen van je campagnes en kijken hoe goed je presteert. Dat is waar social media reporting om de hoek komt kijken.

Tools voor social media analyse, zoals Meltwater, houden je engagement, activiteiten en andere statistieken bij en voegen deze samen in een presentatieklaar, gemakkelijk te begrijpen rapport. Van daaruit kan je beter en gedetailleerder vragen over je prestaties beantwoorden, beslissingen nemen over hoe je je kunt verbeteren en laten zien hoe social media werken om je KPIs te behalen.

Hier is een alles-in-één gids waarin wordt uitgelegd hoe je social media reporting in je strategie kan verwerken. Steel gerust ons social media reporting sjabloon hieronder om deze rapportagetips in de praktijk te brengen!

Inhoudsopgave:

Wat is Social Media Reporting?

Social media reporting wordt gedefinieerd als het gebruik van analytics om rapporten te maken over je social media campagnes en activiteiten. Hier volgt een kort overzicht van enkele data of cijfers die een sociaal rapport kan bevatten:

Grootte van het publiek

Aantal nieuwe volgers

Aantal verloren volgers

Metriek voor specifieke campagnes

Engagementcijfers zoals shares, likes, retweets, enz.

Aantal bereikte mensen

Klikken op berichten

Aantal bekeken video's

Populairste content

De items die je in je rapport gebruikt, kunnen per sociaal kanaal of tool verschillen. Elk platform heeft zijn eigen set ingebouwde analytics die de activiteit voor je bijhouden. Je kunt in elk van je sociale platforms rapporten draaien om te zien welk platform het meest waardevol is voor je sociale strategie.

Maar, als je tijd wilt besparen en niet over elk social media platform afzonderlijk rapporten wilt maken, dan kun je overwegen om een social media management platform te gebruiken.

Waarom is Social Media Reporting Belangrijk?

Stel, je deelt je nieuwste blogbericht op je LinkedIn pagina. Je merkt dat het een paar likes en shares krijgt. Stel nu dat je de volgende week een andere blog deelt en die krijgt nog meer likes en shares dan de eerste. Waarom is de tweede je best presterende post?

Is het omdat meer mensen het tweede bericht hebben gezien? Heb je nieuwe social media volgers gekregen sinds vorige week? Was het een intrigerendere blogtitel?

De beste manier om deze en andere vragen te beantwoorden is een social media rapport over je belangrijkste social media statistieken.

Social media rapporten verzamelen en bundelen de data achter je posts. Rapporten kunnen je kwantitatieve inzichten geven, zoals het aantal vermeldingen, de mate van engagement en de omvang van het publiek. Ze kunnen je ook kwalitatieve data geven, zoals je populairste content, analyse van het merksentiment en waar mensen over praten.

Rapporten zijn het verschil tussen met zekerheid weten hoe je campagnes en marketingstrategie presteren versus afgaan op een vermoeden.

Als je een bureau bent, willen je klanten zien wat je voor hen bereikt. Je kunt klanten een rapport met social media statistieken voorleggen en hen laten zien hoe je hen helpt hun doelen te bereiken.

Of als je in een team werkt, kunnen rapporten je baas precies laten zien wat je doet met de social mediakanalen van het bedrijf. Je kunt rapporten analyseren om te zien waar je het goed doet en waar je je kunt verbeteren.

Met actuele social media data in de hand kun je je tijd, budget en energie beter benutten en veel van het giswerk achterwege laten.

Tip: Een social media rapport kan je ook helpen bij het beantwoorden van vragen als "Wat is het beste moment om te posten op social media?" of "Hoe beïnvloedt cross-posting mijn sociale engagement?"

Welke Statistieken Moet Je Social Media Reporting Bevatten?

Voordat je gebruik kunt gaan maken van sociale rapportage, moet je eerst bedenken welke statistieken je wilt meten. Social media managers maken geen rapporten omdat ze er mooi uitzien - het gaat erom wat er in die rapporten staat.

Dat gezegd hebbende, er is niet één set statistieken die werkt voor elk merk en elk sociaal platform.

Laten we eens kijken naar enkele zaken die van invloed zijn op welke statistieken en wat voor rapporten je gebruikt:

Wat zijn de use-cases van het rapport? Misschien wil je de diepgaande prestaties van een specifieke campagne meten, high-level engagement op Instagram, of hoeveel nieuwe volgers je krijgt op TikTok. Misschien wil je kijken naar real-time data of naar winst op korte of lange termijn. Richt je op metrics die je doelen ondersteunen, zodat niet-essentiële details niet in de weg zitten.

Misschien wil je de diepgaande prestaties van een specifieke campagne meten, high-level engagement op Instagram, of hoeveel nieuwe volgers je krijgt op TikTok. Misschien wil je kijken naar real-time data of naar winst op korte of lange termijn. Richt je op metrics die je doelen ondersteunen, zodat niet-essentiële details niet in de weg zitten. Naar welke tijdsperiode kijk je? Rapporten zijn tijdig. Je kunt een wekelijks rapport genereren, een kwartaalrapport, of de voortgang per maand bekijken. Of misschien wil je een langer rapport dat je statistieken over de hele periode beslaat, vanaf het moment dat je je social media-account voor het eerst opende tot nu.

Rapporten zijn tijdig. Je kunt een wekelijks rapport genereren, een kwartaalrapport, of de voortgang per maand bekijken. Of misschien wil je een langer rapport dat je statistieken over de hele periode beslaat, vanaf het moment dat je je social media-account voor het eerst opende tot nu. Voor wie is het rapport bedoeld? Net zoals je content maakt voor je doelgroep, moeten je social media reporting worden afgestemd op de persoon die moet weten wat je deelt. Als het je marketingmanager is, is die waarschijnlijk bekend met de statistieken en analytische termen. Als het voor een baas is die niet veel tijd besteedt aan social media marketing, dan moet je misschien de rol en het belang van bepaalde statistieken toelichten.

Net zoals je content maakt voor je doelgroep, moeten je social media reporting worden afgestemd op de persoon die moet weten wat je deelt. Als het je marketingmanager is, is die waarschijnlijk bekend met de statistieken en analytische termen. Als het voor een baas is die niet veel tijd besteedt aan social media marketing, dan moet je misschien de rol en het belang van bepaalde statistieken toelichten. Wat moet je meten? Keer terug naar het doel van het rapport en denk na over de kwantitatieve en kwalitatieve meetgegevens die je doel ondersteunen. Als je bijvoorbeeld een campagne voert om de verkoop te verhogen, dan zou je kunnen kijken naar aanmeldingen, publieksgroei, postbereik en doorklikpercentages. Aan de andere kant, als je doel is om je database uit te breiden, dan zou kijken naar nieuwe volgers niet relevant zijn maar kijk je, heel logisch, naar of je database ook daatwerkelijk gegroeid is.

Als je eenmaal weet welke statistieken en KPI's je moet meten, kun je beginnen met het maken van je social media report.

Laten we eens kijken naar social media reporting door de lens van de analytics van elk platform:

Facebook Paginastatistieken en Audience Insights

Facebook biedt twee soorten analytics: Paginastatistieken en Audience Insights.

Facebook Paginastatistieken biedt engagement-gerelateerde statistieken, zoals klikken op berichten, opmerkingen, weergaven, bereik van berichten en videoweergaven.

Audience Insights geeft meer informatie over je publiek en de Facebook populatie in het algemeen. Je kunt inzoomen op gegevens als leeftijd, geslacht, geografische locatie, opleiding, interesses en andere nuttige data.

Beide kunnen nuttig zijn bij het plannen van je contentmarketing en advertentiecampagnes. Gebruik deze rapporten voor marktonderzoek om meer te weten te komen over de mensen op wie je je richt.

Instagram Analytics

Omdat Facebook (Meta) eigenaar is van Instagram, kun je betaalde advertenties op IG volgen via de Facebook Ads Manager. Daarnaast heeft Instagram zijn eigen set analytics. Krijg inzicht in statistieken zoals:

Profielbezoeken

Doorklikpercentages naar een landingspagina of website

Klikken op bel- of e-maillinks

Aantal unieke gebruikers die je berichten hebben gezien

Aantal impressies van je content

Aantal interacties met je content

Net als Facebook biedt ook Instagram Audience Insights. Kom meer te weten over de demografische gegevens van je publiek, zoals leeftijd, locatie, geslacht en de tijdstippen van de dag waarop je volgers het meest actief zijn.

Instagram Stories biedt ook analytics om publieksbereik, impressies en exits bij te houden.

Last but not least kun je IGTV analytics gebruiken als je het videogedeelte van het platform gebruikt.

Twitter Analytics

Twitter Analytics biedt basisinzicht in de prestaties van je content, zoals:

Tweets met de meeste betrokkenheid

Impressies over de laatste 28 dagen

Bezoeken aan je profiel

Volgersgroei

Prestaties van advertentiecampagnes en het bijhouden van conversies

Net als bij andere social media-analyse tools kun je deze data gebruiken om je programma voor user generated content aan te sturen en je strategieën voor sociale publicaties extra vorm te geven en zo de juiste mensen aan te spreken.

LinkedIn Pagina Analytics

LinkedIn biedt ingebouwde analytics voor zakelijke pagina's. Enkele van de statistieken die het verzamelt zijn:

Aantal bezoeken op je pagina's.

Aantal volgers

Engagement cijfers zoals klikken, commentaar en delen.

Een van de meer unieke aspecten van LinkedIn analytics zijn de content suggesties. Het platform zal soorten content aanbevelen om te creëren waarmee je engagement kan vergroten. Dit kan zeer nuttige informatie zijn om te publiceren in een social media marketing report.

Let op! De statistieken waarop je je richt in je rapport kunnen variëren op basis van het doel van het rapport. Een social listening rapport kan je bijvoorbeeld helpen bepalen hoe je content, merk en campagnes online worden waargenomen, wat heel anders is dan een social media report waarin de prestaties van je content worden geanalyseerd.

Hoe Gebruik je een Sjabloon voor je Social Media Reporting (Met Sjabloon)?

Veel marketeers kiezen ervoor om voor elk van hun sociale netwerken aparte rapporten te maken. Zo kun je je social media statistieken per platform scheiden, zodat je de prestaties van elk platform afzonderlijk kunt beoordelen.

Als je je data eenmaal hebt, is het tijd om ze samen te voegen in een schoon, bruikbaar formaat en ze te delen met de juiste mensen.

Hier is een handig formaat dat je kunt volgen om alle details op een logische en overzichtelijke manier vast te leggen:

Social Media Report Samenvatting

The report summary is a great place to discuss your social media goals, the overarching strategy, and what you’ve accomplished during this reporting period. Give a brief synopsis of the campaign or the reasons why the report matters.

Belangrijkste Inzichten en Conclusies

Dit gedeelte moet de belangrijkste punten uit het rapport samenvatten. Praat over behaalde KPIs, prestaties of groei. Duik in specifieke redenen over het "waarom" achter de data. Als je campagne bijvoorbeeld niet zo goed presteerde als je vorige, kun je vermelden dat je je budget hebt verlaagd of de campagne minder lang hebt gevoerd.

Visuele Ondersteuning

Mensen hebben geen zin en tijd om een heel verslag te lezen, zeker niet als een plaatje meer zegt dan duizend woorden. Voeg waar mogelijk grafieken, diagrammen of andere visuals toe om je te helpen je verhaal te vertellen. Maak screenshots van je analytische dashboards om je rapport overtuigender te maken.

Kansen

Je rapport staat boordevol geweldige informatie. Maar wat kan de lezer ermee doen?

Probeer enkele bruikbare conclusies uit het rapport op te nemen. Praat over manieren waarop je je social media campagnes de toekomst zou kunnen verbeteren. Als je bijvoorbeeld merkt dat de engagement op Instagram echt van de grond is gekomen, kun je overwegen de volgende keer meer middelen toe te wijzen aan adverteren op Instagram.

Download Ons Social Media Reporting Sjabloon

To help you get started with your social media reporting, we developed this simple template that captures essential metrics. Download the free template.

To truly take your reporting to the next level you may want to consider using a social media management platform that can automate your reporting. With templated dashboards, as well as customizable dashboards, that can be shared via email or downloaded, a solution like Meltwater can eliminate the work of manual reporting -- giving your more time back in your day to optimize your social media strategy. Get in touch through the form below to view the social media reporting templates and analytics available through the Meltwater platform.

Om je op weg te helpen met je social media reporting hebben we dit eenvoudige sjabloon ontwikkeld dat essentiële statistieken vastlegt. Download het gratis sjabloon.