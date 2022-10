PR professionals spelen een enorme rol in de online reputatie van een merk. Goede PR helpt je het imago dat je hebt opgebouwd te promoten en te beschermen. En door de juiste PR-strategieën op het juiste moment in te zetten, kun je goede PR maximaliseren en slechte PR een stuk minder belangrijk maken.

Een deel van de taak van een PR-manager is om op de hoogte te blijven van de laatste trends in de branche. Waarom is dit belangrijk, vraag je? Dat is eenvoudig: onze wereld verandert voortdurend en dat betekent dat PR ook verandert.

Wat drie jaar geleden belangrijk was voor consumenten kan er vandaag heel anders uitzien. En omdat PR draait om het vormen van je imago in de hoofden van consumenten, moet je weten hoe bepaalde tactieken en strategieën op een bepaald moment bij je publiek aanslaan.

Laten we eens kijken naar vijf top PR-trends die je merkstrategie in 2022 zouden moeten aansturen:

PR trend 1: Waarom Het Loont om Aandacht te Besteden Aan PR-trends

Net als marketingbureaus ondervinden PR-bureaus ook trends. We zien elk jaar meer opvallende trends ontstaan naarmate de kloof tussen PR en marketing kleiner wordt.

En net als bij marketing is een aantal zaken van invloed op PR-trends. Dit zijn bijvoorbeeld consumentenvoorkeuren, verwachtingen van werknemers en technologie, . Naarmate elk van deze gebieden zich ontwikkelt, moeten ook je PR-strategieën ontwikkelen als je je bedrijf in een gunstig daglicht wilt blijven stellen.

Stel bijvoorbeeld dat je nieuwe product veel negatieve recensies krijgt. Wie moet daarop reageren: public relations of marketing? Een paar jaar geleden was dit misschien alleen de taak van de PR-afdeling. Tegenwoordig is het echter een steeds meer gedeelde verantwoordelijkheid.

Bekijk dit blog als je meer wilt weten over de verschillen tussen PR en marketing.

Aandacht besteden aan PR-trends kan merken helpen het wie, hoe en wanneer te kennen bij het aanpakken van problemen en kansen. Dit zprgt ervoor dat PR-kansen minder vaak door het web vallen. Bovendien krijg je een beter gevoel voor hoe je iets kan promoten of hoe je kan reageren op een manier die je publiek zal waarderen.

Laten we nu eens duiken in enkele van de top public relations trends die we het afgelopen jaar hebben zien exploderen.

PR Trend 2: Data en Analyses Staan Centraal In Je PR-strategie

In een niet zo ver verleden wisten bedrijven niet hoe ze het effect van hun PR-strategieën moesten meten. Hun online reputatie was een beetje een mysterie gehuld in giswerk en gevoel. Merken deden aankondigingen, publiceerden enkele persberichten en hoopten er het beste van.

Bron: Statista

Tegenwoordig kunnen en verwachten merken meer van hun public relations team. De PR-industrie alleen al was in 2020 88 miljard dollar waard - en is verwacht om 129 miljard dollar waard te zijn in 2025!

En toch weten veel marketeers en PR-managers nog steeds niet helemaal hoe hun investeringen renderen. Met de huidige analyse- en PR-rapportagetechnologie zal data een steeds essentiëlere rol spelen in PR.

In 2022 zal het bijhouden van het effect van je PR essentieel zijn. PR-teams hebben specials PR statistieken nodig, zoals merkbekendheid en -sentiment, engagement op social media en kwalitatief webverkeer.

Terwijl er minder mensen op PR-afdelingen werken neemt de behoefte aan goede PR toe. Met data en analyse ter ondersteuning van je beslissingen en resultaten kunnen PR-professionals hun waarde aan de C-suite bewijzen en ze onderbouwt vragen om extra budget of mensen.

Bovendien kan een door gegevens gestuurd inzicht je helpen zien waar en hoe je impact hebt. Gebruik deze gegevens om je aanpak aan te passen, zodat je je PR mettertijd kunt verbeteren.

PR Trend 3: Diversiteit en Inclusiviteit Blijven Het Allerbelangrijkste voor PR

Steeds meer bedrijven zetten meer in op initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), en daar is een goede reden voor. Als werknemers kunnen verschijnen op een werkplek waar ze hun ware zelf kunnen zijn, zijn ze meer betrokken, productiever en tevredener in hun werk.

Veel bedrijven zien een DEI werkplek als een concurrentievoordeel, vooral wanneer er heel veel vacatures zijn en het vechten is om talent. Bedrijven die diversiteit en inclusie promoten als onderdeel van hun public relations tactiek zijn niet alleen aantrekkelijk voor klanten, maar ook voor toekomstige werknemers.

Geen goede daad blijft echter onbestraft. Uit recente rapporten blijkt dat de meerderheid van de bedrijven alleen op papier bezig is met DEI en er niet in slaagt een werkelijk gediversifieerde, rechtvaardige werkomgeving te creëren.

Dit is een uitstekend voorbeeld van waarom een solide PR-strategie zo belangrijk is! Als bedrijven echt investeren in het creëren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek, kunnen ze gemakkelijk delen wat ze doen om hun DEI-initiatieven hoog te houden. Vage en algemene verklaringen worden ingeruild voor bewijzen vol actie die laten zien in plaats van vertellen.

Naarmate meer consumenten en werknemers hun verwachtingen van merken verhogen om DEI op het werk te omarmen, kunnen PR-teams verwachten dat het een terugkerend thema wordt in hun PR-campagnes.

PR Trend 4: Influencer Marketing Is Still Going Strong

Influencer marketing is een constante geweest in de PR-trends van de afgelopen jaren, en dit jaar zal het niet anders zijn. Influencers blijven opduiken in elke hoek van het web, van micro-influencers op TikTok tot influencers met miljoenen volgers op Instagram. Bovendien kunnen ze je toegang geven tot niches die misschien nog niet op je radar staan.

Micro-influencers hebben ertoe geleid dat bedrijven zich terugtrekken uit celebrity endorsements en massamediakanalen ten gunste van het aanboren van kleinere niches. En omdat het zo goed werkt, zullen PR-campagnes blijven leunen op influencerpromoties voor merkgroei.

Een influencer kan zo ongeveer iedereen zijn wiens mening wordt vertrouwd. Een lokale radio DJ, podcaster, of online blogger of vlogger kan bijvoorbeeld een influencer zijn. Deze personen hebben misschien niet de bekendheid of het publieksbereik van een beroemdheid. Maar ze hebben genoeg geloofwaardigheid en volgers om de mening van de luisteraars te beïnvloeden.

De juiste influencers vinden om mee samen te werken kan lastig zijn. Onze social influencer marketing oplossing helpt merken bij het identificeren, samenwerken en betalen van influencers.

In 2022 zal het belangrijket PR-aspect van influencers liggen op het onderhouden van goede relaties met bestaande influencers en het leggen van contacten met nieuwe influencers. Interactie met influencers vereist een unieke aanpak, want influencers worden meestal niet vertegenwoordigd door agenten en hebben ook geen gevestigde systemen voor merkpartnerschappen. In veel gevallen zijn influencers drukke professionals die al dan niet "fulltime influencers" zijn.

Om influencer marketing ten volle te benutten, moeten PR-teams een goed begrip hebben van het publiek, de niche en de content van de influencer. Deze aspecten gaan verschillende lagen diep en zitten vol nuances die per influencer kunnen verschillen. Zonder kennis van deze nuances kun je je online reputatie uiteindelijk meer kwaad dan goed doen.

Een manier om potentieel schadelijke ervaringen met influencers te voorkomen is om speciale influencer resources aan je PR-team toe te voegen. Iemand die goed thuis is in influencer campagnes en relaties kan het zware werk doen voor de beste resultaten.

PR Trend 5: Overweeg De Gepersonaliseerde PR-pitch

Het concept van gepersonaliseerde marketing is overgewaaid naar de PR-wereld. Bij marketing dient personalisering om brand loyalty op te bouwen en de verkoop te verhogen, omdat het de klant tegemoet komt waar hij zich ook bevindt. Hetzelfde geldt voor gepersonaliseerde PR.

Door PR-pitches af te stemmen op individuele journalisten of influencers kan je boodschappen creëren die rechtstreeks tot hun interesses spreken. Het voorkomt dat je één-op-één pitches schrijft en je presenteert in plaats daarvan een opvallend idee dat moeilijk te missen is. Dit helpt om direct vertrouwen en geloofwaardigheid te creëren wanneer je bij nieuwe bronnen picht, en versterkt het vertrouwen dat je al hebt met mediakanalen en professionals.

Daardoor heb je een veel grotere kans om gepubliceerd te worden door de outlets of bronnen waarop je je richt.

Authenticity is Paramount in Post-Pandemic PR

In dezelfde lijn als DEI en personalisatie blijft merk authenticiteit de verwachtingen van zowel consumenten als PR-bureaus bepalen. We verwachten echter dat authenticiteit in een post-pandemische wereld veel hoger op de radar zal staan dan tot nu toe het geval was.

We zien twee belangrijke gebieden die de behoefte aan authenticiteit vergroten:

Ten eerste is er het toenemende gebruik van AI-technologieën om gepersonaliseerde digitale ervaringen te creëren. Hoewel technologie ons in staat stelt meer over een doelgroep te weten te komen dan ooit tevoren, zijn velen het erover eens dat het de speciale connecties mist die alleen een mens kan creëren. Nu meer marketeers en PR-pro's technologie gebruiken om aangepaste ervaringen te ontwikkelen, is het essentieel om het menselijke element te behouden dat personalisatie authentiek maakt.

Ten tweede heeft de pandemie zelf geleid tot een verschuiving in content marketing, berichtgeving en branding. Nepnieuws en verkeerde informatie zijn in overvloed beschikbaar, waardoor consumenten op hun hoede waren voor wie ze konden vertrouwen.

Ogenschijnlijk van de ene op de andere dag hebben consumenten hun verwachtingen van de bedrijven waarmee ze zaken doen verhoogd. Ze verwachten dat merken de daad bij het woord voegen, transparant zijn over ethiek en waarden, en verder gaan dan "marketing speak". Authenticiteit is het snijpunt van deze dingen. Het is niet langer voldoende om algemene zinnen als "We zitten ons hier samen voor in" te spuien, maar je moet je uitspraken onderbouwen met daden.

Waar het op neerkomt: consumenten hebben vele maanden de tijd gehad om opnieuw te evalueren wat voor hen belangrijk is. Ze zijn kritischer over hoe ze hun tijd gebruiken, met welke merken ze in zee gaan en hoe ze hun geld uitgeven.

Consumenten blijven minder vergevingsgezind en veeleisender. Merken moeten voorbereid zijn op dit "nieuwe normaal" door steeds authentiek te blijven.