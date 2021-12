Hoe Krijg Je Meer Volgers op Social Media?

Om succes te boeken op social media heb je een betrokken community nodig.

Laten we eerlijk zijn, met alle moeite die we in onze social media steken, willen we ook resultaat zien! Meer volgers, shares, comments: meer engagement! We pushen content, maar als niemand dit leest, wordt het moeilijk om brand awareness op te bouwen en ROI te behalen. Je wilt het juiste publiek aantrekken en ze op zo’n manier betrekken, zodat jij je business goals kunt bereiken.

Wat je nodig hebt om je bedrijfspagina te optimaliseren? Een gezonde dosis common sense, begrip over hoe social media werken en een social media monitoring tool om te evalueren wat daadwerkelijk je succes is. No stress! Wij hebben 10 tips opgesteld om het meeste uit je bedrijfspaginas zodat je meer volgers krijgt op social media.

Inhoudsopgave

Pimp de info op je bedrijfspagina

Vraag jezelf eens af, hoe aantrekkelijk is de informatie-sectie op jouw bedrijfspagina? Als je bedenkt dat de bezoeker meestal alleen de profielfoto, omslagfoto en een kleine beschrijving ziet, zou je daar dan niet wat meer aandacht aan besteden? Zorg ervoor dat je afbeelding en beschrijving aantrekkelijk, van scherpe kwaliteit en relevant zijn. Vat kort en krachtig samen wat je bedrijf doet, en laat weten wat mensen ervoor terugkrijgen als ze je pagina volgen.

Zorg er daarnaast voor dat je zoveel mogelijk data verstrekt. Traget jouw markt en activiteiten door categorieën en subcategorieën te selecteren die jouw bedrijf het beste omschrijven. URL, adres, telefoonnummer en (indien mogelijk) de tijden waarop je bereikbaar bent. De meeste social media zijn blij met deze informatie en zullen je belonen met betere zoekresultaten en stijgende zichtbaarheid!

Plaats content naar de wens van jouw community

Het posten van aantrekkelijke, vermakelijke en interessante content is natuurlijk niets nieuws. Het algoritme van bijvoorbeeld Facebook wordt continue geüpdatete en beloont posts met veel engagement (like, comments, shares) met een groeiend bereik. Vrienden van jouw volgers krijgen op hun nieuwsfeed te zien dat ze engagen met jouw content. Snap je het nog?

Om de aandacht te trekken en het engagement te vergroten zijn video's het meest geschikte type content. Deze dienen de optimale lengte te hebben om de aandacht van je publiek vast te houden.

Maar… wat plaats je dan precies? Een social media monitoring tool, zoals het social listening platform van Meltwater, toont je precies waar jouw community in geïnteresseerd is. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Meltwater dat men inspiratieve content het meest interessant vindt om te delen op social media. Zie hieronder de resultaten uit het onderzoek:

Publiceer content op het juiste moment

Hoewel iedereen ernaar op zoek is, een vaste regel over hoe vaak je een bericht moet posten is er niet. De meeste gidsen raden 3x per week tot eenmaal per dag aan. Het moet niet zó vaak zijn zodat mensen gek van je worden, maar het moet ook niet zó weinig zijn dat mensen je vergeten.

Het liefst wil je natuurlijk dat je content gepubliceerd wordt wanneer je community het meest actief is. Handig: onze social media management tool weet op welke dagdelen je publiek actief is. Je berichten worden gepubliceerd op het ideale moment, voor een hoger engagement.

Promotie met een hoofdletter P

Om je bedrijfspagina's in volgers te laten stijgen, is het zaak om via elke uiting die je maar kunt bedenken je pagina te promoten. Bijvoorbeeld op je website (homepage of footer), je e-mailhandtekening, marketingmails, visitekaartjes, presentaties, events en alle andere (digitale) media-uitingen.

Facebook Social Plugins

Voor Facebook wil je naast het plaatsen van een link naar je Facebook bedrijfspagina op je website, ook een gratis Facebook Social Media Plugins installeren.

De Facebook Page Plugin embed en promoot je Facebookpagina op jouw website. Je bezoekers kunnen de pagina direct liken en delen, zonder dat ze jouw site hoeven te verlaten. Je maakt het ze dus extra gemakkelijk!

De Comments Plugin laat mensen reageren op de content van jouw site door middel van hun Facebookaccount. Ze kunnen deze activiteit ook direct delen met hun vrienden.

Benut je eigen netwerk

Je ziet misschien wel de gemakkelijkste doelgroep over het hoofd: werknemers, klanten en partners. Zij staan dicht bij je, zijn geïnteresseerd in je content en zullen waarschijnlijk de eerste zijn om deze te delen.

Hoe ze je gaan volgen? Vragen werkt altijd nog het best! Waarom stuur je ze niet een vriendelijke, persoonlijke email met een duidelijke call-to-action om je pagina te volgen? Of voeg een slide toe aan het eind van je presentaties of webinars zodat je klanten en partners eraan herinnert om je social media paginas te volgen en maak echte brand advocates van ze.

Werk samen met HR en de interne communicatie-afdeling om er zeker van te zijn dat je sociale kanalen worden gepromoot bij de oriëntatie van nieuwe werknemers en in elke interne communicatie (emails, intranet, etc.).

Zorg ervoor dat de lijst met mensen die je gaat contacteren bestaat uit contactpersonen waarmee jij of jouw bedrijf een bestaande relatie heeft (en geen betaalde ‘lead’ lijst). De suggestieboodschap kan worden gezien als spam door mensen die je niet persoonlijk kennen en kunnen zo een slechte eerste indruk achterlaten.

Wederkerigheid werkt! Like de pagina’s uit je netwerk met jouw eigen bedrijfspagina. Voor facebook bijvoorbeeld werkt dit zo: log in op Business Manager – klik de Use Page knop > klik op de Use Facebook As your Page link (rechtsboven, in een smalle grijze balk). Het is een geweldige manier om je partners, collega’s en andere influencers te liken.

Gebruik data om nieuwe community members aan te trekken

Zoals ik al eerder zei, helpt een social listening tool met het analyseren van interesses van je doelgroep. Waar praten mensen over? Het gebruiken van deze informatie in je contentstrategie helpt naast meer engagement, ook aan nieuwe volgers.

Een voorbeeld: Een pizzamerk wil meer leren over zijn doelgroep en stelt een zoekopdracht in rondom het onderwerp ‘pizza’. Social media monitoring toont vervolgens dat gerelateerde onderwerpen rondom het woord pizza zijn: hot wings, eten, kaneel, korst en hotdogs. Ook blijkt de hashtag #itsfoodporn veel gebruikt te worden in social media berichten over pizza.

Door het posten van content waarin de doelgroep geïnteresseerd is (bijvoorbeeld het delen van een foto van hot wings met het bericht ‘Een beetje afwisseling kan geen kwaad. #WingingIt #itsfoodporn) is de kans groot dat:

a. Jouw community dit bericht deelt

b. Mensen die zoeken op #Itsfoodporn of #WingingIt op jouw pagina terecht komen en je op die manier nieuwe volgers trekt.

Pay-to-play met ads

Pay to play is een onderdeel waar je niet meer omheen kunt als je vandaag de dag gezien wilt worden op social media. De meeste sociale kanalen hebben een groot assortiment aan ad producten om uit te kiezen waarvan sommigen uitblinken. Extraatje: Sommige kanalen bieden de optie om een like button te tonen aan mensen die je advertentie liken en nog niet je pagina liken.

Hier is een kleine uiteenzetting van ad objectives die uiteindelijk tot meer volgers kunnen leiden:

• Boost je posts: Plaats je content bij de juiste mensen. Target op interesses of upload je eigen contactlijst om content aan bekend, gericht publiek te tonen.

• Promoot je pagina: Vind mensen op social media die perfect in de doelgroep passen door het inzetten van locatie-, leeftijd- en interesse targeting.

•Lookalike audiences tool: Creëer een doelgroep die dezelfde interesses en bevolkingsopbouw delen als je huidige- en verwachte klanten of fans van je pagina.

Organiseer een contest

Niets leukers dan iets winnen. En dat begrijpen bedrijven maar al te goed, gezien het aantal contests en winacties die er op social media zijn. Het is een goede manier om je publiek te laten groeien en meer volgers en engagement te genereren.

Besluit je zelf ook een contest of winactie te organiseren op social media, zorg er dan voor dat je de verschillende regels volgt. Er zijn namelijk een aantal strikte regels, als je die overschrijdt kunnen sommige kanalen je straffen d.m.v. minder bereik.

Gebruik social media monitoring om te meten, analyseren en te leren

Gebruik Insights voor het vinden van de juiste metrics over de prestaties van je pagina. Je kunt verschillende soorten metrics zien zoals bereik, aantal betrokken gebruikers, engagement rate en pagina volgers. Deze metrics zullen je helpen te begrijpen wat jouw volgers en engagement drijft, zodat je er daar op een gepaste wijze kan aanpassen. Je kunt dit onze gratis Facebook analytics tool, LikeAlyzer gebruiken om gepersonaliseerde aanbevelingen voor de Facebookpagina van jouw bedrijf te ontvangen.

Vergeet ik iets? Heb je vragen over een van de suggesties hierboven? Stuur ons een berichtje en voel je vrij om de post te delen binnen je netwerk.