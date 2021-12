Weet je hoeveel data er in een dag wordt gecreëerd? Ik zal je het zoeken besparen en het je meteen vertellen: Heel veel.

Geschat wordt dat er in 2025 elke dag 463 exabytes aan data gecreëerd zal worden. Dat is bijna 463 miljard Gigabytes in slechts 24 uur. Het getal is zo belachelijk hoog dat het onmogelijk is te bedenken hoeveel informatie dat is zonder hoofdpijn te krijgen.

Met andere woorden, de hoeveelheid informatie die elke dag gepubliceerd wordt kan het voor MarCom professionals ingewikkeld maken om relevante informatie te scheiden van ... ruis.

Lang verhaal kort, er gebeurt veel buiten de muren van je bedrijf, en er is geen manier om alles wat er gebeurt bij te houden - tenminste, niet zonder de hulp van geavanceerde technologie.

Dit is waar media monitoring om de hoek komt kijken. In deze uitgebreide blog post bespreken we alles wat je moet weten over media intelligence, inclusief 8 manieren waarop merken monitoring kunnen inzetten.

De onderwerpen die behandeld worden

Wat is media monitoring?

Simpel gezegd is media monitoring een technologie die bedrijven helpt om gesprekken zowel online als offline te volgen.

Vroeger (lees: vóór het internet) was het volgen van media een vervelende taak die bestond uit het volgen van gedrukte media, TV, en radio-uitzendingen om na te gaan of een merk vermeld werd, of niet. Dit was niet alleen tijdrovend, maar ook het berekenen van de ROI was bijna onmogelijk.

Communicatieprofessionals kunnen het zich tegenwoordig niet meer veroorloven hun tijd en energie te besteden aan projecten die ze niet volledig kunnen begrijpen, noch meten.

Gelukkig leven we nu in een tijd waarin niets in de echte wereld gebeurt zonder online een spoor achter te laten. Daarnaast is media monitoring technologie in de loop der jaren sterk verbeterd en geavanceerde oplossingen zoals Meltwater helpen nu miljoenen marketing- en communicatieprofessionals om hun merk te monitoren en een oogje in het zeil te houden op elk gesprek dat voor hen relevant is.

Geavanceerde monitoring software moet je helpen om het volgende bij te houden:

Volume van vermeldingen : het aantal keren dat je merk in een bepaalde periode genoemd wordt in online nieuws, blogs, social media, forums, en beoordelingssites.

: het aantal keren dat je merk in een bepaalde periode genoemd wordt in online nieuws, blogs, social media, forums, en beoordelingssites. Share of Voice per platform : Waar wordt je merk het meest genoemd, en waar moet je meer tijd en energie in steken.

: Waar wordt je merk het meest genoemd, en waar moet je meer tijd en energie in steken. Het potentiële bereik van de vermeldingen : Deze indicator toont het totale potentieel aan impressions die je over een bepaalde periode uit je media-aandacht hebt gehaald.

: Deze indicator toont het totale potentieel aan impressions die je over een bepaalde periode uit je media-aandacht hebt gehaald. Sentimentanalyse : Een meetmethode voor hoe je merk wordt waargenomen in online discussies.

: Een meetmethode voor hoe je merk wordt waargenomen in online discussies. Trends analyse : De meest voorkomende onderwerpen die met je merk in verband worden gebracht.

: De meest voorkomende onderwerpen die met je merk in verband worden gebracht. Top publicaties : De publicaties die het meest over je merk praten.

: De publicaties die het meest over je merk praten. Top locatie: Waar de vermeldingen over je merk vandaan komen.

Is mediamonitoring geschikt voor alle merken?

Het korte antwoord: Ja. Was media monitoring ooit een kostbare delicatesse die voorbehouden was aan grote bedrijven met grote marketing en PR budgetten, nu is dat niet meer zo.

Vandaag is het iets waar alle soorten en maten merken en bedrijven gebruik van kunnen maken en hun voordeel mee kunnen doen.

Enerzijds kunnen grote bedrijven zoals Coca-Cola of Google gebruik maken van monitoring om de ruis weg te werken en zich te concentreren op niche gesprekken om de prestaties van hun producten en diensten te begrijpen. Anderzijds kunnen organisaties die weinig tot geen media-aandacht hebben, media monitoring gebruiken om een competitive advantage op te bouwen.

Luister naar de behoeften en wensen van je markt

Zelfs als je een expert op jouw gebied bent, kan je niet voortdurend alles bijhouden wat er gebeurt. Bovendien kunnen onze menselijke hersenen simpelweg geen grote hoeveelheden informatie samenvoegen om trends te herkennen.

Media monitoring kan marketing- en PR-professionals helpen om opkomende markt trends op te sporen en daarop in te spelen voordat ze mainstream worden.

Als ze dat doen, kunnen ze ook hun producten en diensten aanpassen om beter aan de behoeften van hun publiek te voldoen.

Benchmark je prestaties

Het gaat niet alleen om jou. Hoe kun je beoordelen hoe goed je presteert als je niets hebt om het mee te vergelijken?

Ongeacht de grootte van je bedrijf en de prestaties ervan levert de concurrentie in real time in de gaten houden je belangrijke informatie op:

Hoeveel aandacht krijgen ze?

Hoe wordt het merk online neergezet?

Waar worden ze genoemd? Door wie?

En, het belangrijkste, hoe kun je ze overtreffen?

Neem (beter) geïnformeerde beslissingen

De kennis die je kunt krijgen van een geavanceerde media monitoring strategie helpt nu al miljoenen bedrijven om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, en geeft hen zo een serieuze voorsprong op de concurrentie.

Bespaar tijd

Heb je tijd om de media, niche forums, en social media groepen door te spitten om de prestaties van je online merk bij te houden? De meeste MarCom professionals hebben dat zeker niet.

Bovendien maakt de hoeveelheid informatie die buiten hun eigen bubbel circuleert het moeilijk om de meest relevante informatiebronnen van de rest te onderscheiden. Met andere woorden, het monitoren van media bespaart je VEEL tijd. En dat is tijd die je kunt investeren in het doen van belangrijkere taken, zoals het bouwen van je volgende marketing campagne.

8 manieren voor merken om mediamonitoring te benutten

Media monitoring is een nieuw soort bedrijfs intelligence dat MarCom professionals belangrijke inzichten geeft over hoe ze hun merk, concurrenten, markt, en klanten kunnen begrijpen.

Maar! Alle bedrijven hebben één ding gemeen: ze moeten weten wat er op hun markt gebeurt. Met andere woorden, ze hebben kennis nodig om zich te ontwikkelen.

We keken naar waar onze klanten Meltwater voor gebruiken en identificeerden 8 manieren waarop ook jij gebruik kunt maken van mediamonitoring. Te beginnen met de meest voorkomende: het monitoren van je merk

1. Monitoor om je online reputatie te begrijpen én te beheren

Van het monitoren van de impact van je dagelijkse activiteiten tot het meten van de effecten van je laatste PR campagne, reputatiebeheer is een van de meest voorkomende use cases van media monitoring. Je kunt brand management software gebruiken om je online reputatie te beheren.

Het stelt MarCom professionals in staat verder te kijken dan kwantitatieve meetgegevens. Media monitoring verschaft hen ook kwalitatieve inzichten in business intelligence, zoals sentiment- en trendanalyse.

Belangrijker, de technologie waar we nu toegang toe hebben kan uren van vervelend handwerk kan terugbrengen tot minuten. In een paar klikken kun je door relevante artikelen bladeren waarin je merk genoemd wordt, aantallen mentions, je bereik en invloed evalueren, of begrijpen waar er geografisch over je gepraat wordt. Dit soort data geeft PR professionals nieuwe manieren om hun efforts te meten en te begrijpen.

Dit is waar de mensen bij The Economist, Meltwater voor gebruiken.

Door te kijken naar de thema's die besproken worden in verband met The Economist en onze merkenfamilie, kunnen we beter plannen en beter geïnformeerde beslissingen nemen.–Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

2. Voer concurrentieanalyses uit

Het volgende meest voorkomende gebruik van media monitoring is het uitvoeren van concurrentieanalyses. Omdat hun werkomgeving zich in snel tempo ontwikkelt en zichzelf steeds opnieuw uitvindt, moeten marketing en PR professionals soms op intuïtie navigeren en experimenteren.

Je wilt niet op intuïtie navigeren.

Een manier om dit op te lossen is door in de gaten te houden wat de directe concurrentie doet.

Waar zijn ze goed in?

Waar falen ze in?

Hoewel elk bedrijf uniek is, en het kopiëren/plakken van de strategie van een ander bedrijf waarschijnlijk zal mislukken, kun je veel leren van het kijken naar wat werkt bij je directe concurrentie.

Een door media monitoring aangedreven concurrentieanalyse kan bijvoorbeeld onthullen waar de concurrentie mee bezig is. Het waarschuwt je ook wanneer een mediakanaal verhalen over investeringen, partnerschappen, of productlanceringen van je concurrentie publiceert, zonder dat je zelf naar de informatie hoeft te gaan zoeken.

Dit is iets waar Javier Ruiz, Digital Marketing Strategist voor H&M Mexico Meltwater voor gebruikt:

Onze campagnes zijn gebaseerd op markttrends. We gebruiken Meltwater om te evalueren wat andere toonaangevende merken doen voordat we beslissen hoe we ons aan wereldwijde trends kunnen aanpassen en voorop kunnen blijven lopen. –Javier Ruiz, Digital Marketing Strategist, H&M Mexico

Als de mode-industrie zeer concurrerend is, dan zijn de meeste andere markten dat ook. Dat bleek ook uit Crayon.co’s 2020 state of competitive intelligence survey waarin 90% van de bedrijven vindt dat hun bedrijfstak de afgelopen drie jaar concurrerender is geworden (dit is 3 punten meer dan het jaar ervoor).

3. Mis nooit meer een relevant gesprek en bescherm je merk tegen bedreigingen van buitenaf

Je concurrentie in de gaten houden is belangrijk om te peilen hoe je merk in een grotere context presteert, maar de vinger aan de pols houden van je hele sector is essentieel als je kansen wilt ontdekken en je merk tegen bedreigingen van buitenaf wilt beschermen.

Het volgen van hele markten helpt bedrijven om hun merkpositionering beter te begrijpen, en om ze op de hoogte te houden van productontwikkeling, mediacampagnes, overnames, financiën, wettelijke regelingen, of van alle mogelijke crisissen die op hen afkomen.

Zo vertrouwen veel NGO's op media monitoring om bij te houden wat er gebeurt in de verschillende landen waar ze actief zijn, om op kritieke situaties te anticiperen en in te grijpen voor het uit de hand loopt.

Het [Meltwater] maakt het volgen van nieuws efficiënter. Het bijhouden van veranderlijk en dynamisch nieuws over crises over de hele wereld is gemakkelijker geworden en het heeft ons in staat gesteld belangrijke kwesties met succes en van dichtbij te volgen. – Adit i Sonrexa, Media Manager at MSF.

Bescherm je Reputatie

Merken hebben nog nooit zoveel manieren gehad om hun boodschappen over te brengen en toch zijn ze nog nooit zo onbeschut geweest.

De realiteit is dat het jaren duurt om een reputatie op te bouwen, en minuten om die te vernietigen.

Door in de gaten te houden wat er over je bedrijf, stakeholders en zakenpartners gezegd wordt, geef je jezelf kostbare tijd om op een verhaal in te springen zodra het naar buiten komt, en voordat het mainstream gaat.

Dit soort strategie is essentieel in het tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten.

Meltwater is van fundamenteel belang voor ons succes. Het speelt een sleutelrol in het helpen reageren op onjuiste of onvolledige informatie voordat het mainstream gaat. – Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, Santander Río.

Nu, om de wet van Murphy te parafraseren: "Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan". Dit betekent dat niet alle communicatiecrises kunnen worden vermeden.

Dat gezegd hebbende, kan het monitoren van media helpen om de effecten van een crisis te beperken, als je in staat bent om op het probleem in te springen zodra het zich voordoet.

4. Meet de impact van je werk

Vóór het internet was het meten van de prestaties van marketeers en PR profs een nachtmerrie (lees: het was zo goed als onmogelijk).

Tegenwoordig bestaan er geavanceerde marketing en PR oplossingen om het directe effect van je acties te meten - media monitoring is er een van.

Het helpt duizenden MarCom professionals om:

Beter worden in wat ze doen. Ze hebben de mogelijkheid hebben om de effecten van een campagne te zien en te meten. Dit kan waardevolle inzichten geven in de prestaties van hun werk - wat werkt, wat werkt niet, en wat verbeterd moet worden.

De waarde van hun werk te bewijzen. Al te lang hebben MarCom professionals moeten vechten om hun collega's te overtuigen van de waarde van hun acties. Met behulp van een geavanceerde monitoor dienst hoeven ze niet meer voor hun plek te vechten, ze kunnen op een simpele manier de resultaten van hun werk met hun directie delen.

Het was gewoon inmens dit jaar. We hebben een rapport opgesteld waaruit bleek dat we de earned media goals die we voorafgaand aan het evenement hadden gesteld, hadden overtroffen. Het was de moeite waard om dit succes met ons bestuur te delen. – Jessica Lowe-Betts, VP of Marketing and Branding, Tulsa Convention & Visitors Bureau

5. Verbeter je algehele service

Je kunt veel leren als je de tijd neemt om te luisteren naar wat er om je heen gezegd wordt.

Geavanceerde media monitoring tools kunnen review websites crawlen, waardoor je trends kunt opsporen die te maken hebben met de kwaliteit van je service.

Als je bijvoorbeeld een groeiende negativiteit signaleert over de reactietijd van je social media teams, kun je overwegen een extra paar handen aan te nemen om je bandbreedte te vergroten.

6. Werk met de juiste influencers en journalisten

Heb je ooit geprobeerd een persbericht naar een willekeurige journalistenlijst te sturen? Nou, als je dat gedaan hebt, heb je waarschijnlijk gemerkt dat het niet werkt.

Media monitoring is er opnieuw om de dag te redden, want het kan je helpen om belangrijke journalisten te identificeren die echt in je vakgebied geïnteresseerd zijn.

Het mooiste is dat geavanceerde tools zoals Meltwater je een uitgebreide media database kunnen verschaffen, zodat je je pitches en verhalen kunt sturen naar mensen die bereid zijn naar je te luisteren.

Meltwater stelt ons in staat om ons internationale PR werk vooruit te helpen, want hun persmodule maakt het gemakkelijk om naar internationale journalistencontacten te zoeken. Bovendien bieden ze effectieve media monitoring die ons helpt mentions over de hele wereld op te sporen. – Mads Jensen, CCO - Head of Marketing, Communication & PR, Søstrene Grene

Dit proces geldt ook bij het identificeren van niche-influencers die regelmatig schrijven over onderwerpen die relevant zijn voor je merk en industrie.

Een recent onderzoek vond immers dat 92% van de consumenten, influencers meer vertrouwt dan advertenties of traditionele ondersteuningen van beroemdheden (bv. in reclames).

De mode-industrie is trend-gebaseerd en vertrouwt vaak op bloggers en micro-celebrities om purchase intention te stimuleren. De Influencer contact management database helpt ons in contact te komen en te communiceren met potentiële influencers en mediaprofessionals om verfijnde en gerichte content te verspreiden die onze PR-inspanningen vergemakkelijkt bij het genereren van awareness en leads.– Warren Talbot, Marketing Manager, VANS

7. Voed je content management strategie

Eenvoudig gezegd bestaat content beheer uit het onderzoeken van relevante content die door derden gemaakt is, en dat delen met je publiek.

Waarom heb je content beheer nodig?

Als je steeds over jezelf blijft praten, zal je publiek zich op den duur gaan vervelen.

Als je relevante content beheert, laat je je publiek zien dat je echt begaan bent met het oplossen van hun problemen.

Hoe vaak moet je content beheren?

Dit is iets dat onze klanten vaak vragen. Jammer genoeg is daar geen eenvoudig antwoord op te geven.

Het komt aan op je vermogen om relevante content te vinden en met je publiek te delen. Met behulp van een monitoor platform kan je zoekopdrachten opzetten om relevante nieuwsartikelen en blogberichten te identificeren om met je publiek te delen.

Een ander direct voordeel van content beheer is dat het je dwingt om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends, waardoor je een geweldige inspiratiebron voor je eigen content kunt worden.

Identificeer kansen en genereer leads

Ongeacht je markt en industrie stelt je doelgroep hoogstwaarschijnlijk VEEL vragen op blogs, social media platforms en discussieforums. Vragen die jij zou kunnen beantwoorden ... als je zou weten waar je moet zoeken.

Opnieuw is media monitoring hier om de dag te redden.

Neem deel aan relevante gesprekken

Om die gesprekken te vinden, raden we je aan trefwoorden die voor je merk relevant zijn (bv., je merknaam, je producten of diensten) te koppelen aan trefwoorden als "behoefte" en "aanbevelingen".

Wees een alternatief voor de concurrentie

Vaak zullen je doelgroepen enkele van je concurrenten noemen als ze naar alternatieven zoeken.

Hier is een voorbeeld met een Twitter gebruiker die een alternatief voor webhosting zoekt:

Een web hosting provider zou een zoekopdracht kunnen opzetten waarbij de naam van zijn concurrenten wordt geassocieerd met trefwoorden als "alternatief" of "goedkoper".

Iets wat ze bij Skystra Cloud en Snappy Host op briljante wijze lijken te doen.

8. Breek data silos

Dankzij de nieuwste technologische vooruitgang draagt media monitoring ook bij aan het afbreken van data silo's tussen teams.

Data silo's zijn gevaarlijk doordat het bekijken van verschillende data sets invloed kan hebben op je bedrijf's North Star metingen.

Een marketeer zijn prestaties zou bijvoorbeeld gemeten kunnen worden aan de hand van het aantal gegenereerde leads, een verkoper aan het aantal deals dat hij weet te sluiten, en een PR-professional aan het aantal pers knipsels dat hij ontvangt.

Hoewel dit op microniveau zinvol is, is het dat niet op macroniveau. Hoe kun je correleren tussen een PR hit en een gesloten deal?

Door het gebruik van een API.

Dankzij API's kunnen we nu verschillende data reeksen combineren, zoals verkoopvolumes, leadgeneratie, of merkbekendheid.

De speciale API-oplossing van Meltwater stelt klanten in staat om uit ons platform gekpmen media data toe te voegen aan toepassingen van derden, zoals Tableau of Microsoft PowerBI, zodat ze in real-time correlaties kunnen vaststellen tussen media data en andere data sets, zoals verkoopvolume.

Neem de tijd om te luisteren

Je weet nu alles wat je moet weten over media monitoring. Je weet wat het is en wat de meest voorkomende manieren zijn om er gebruik van te maken.