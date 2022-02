Het hebben van een herkenbare en goede huisstijl is een cruciaal onderdeel voor een sterke branding van je merk. Hierdoor wordt duidelijk dat niet alleen je producten gebrand moeten worden, maar wordt het ook duidelijk dat er één achterliggend merk betrokken bij is. Door je huisstijl kunnen je klanten in één oogopslag zien dat ze met jou te maken hebben. Maar waar moet je beginnen? Er zijn zoveel mogelijkheden, en dan moeten ze ook nog bij je identiteit passen.

Inhoudsopgave:

Wat Is een Huisstijl?

De huisstijl is de visuele identiteit van je organisatie. Het idee van een professionele huisstijl is dat je klanten, ongeacht de manier waarop je met hen communiceert, meteen doorhebben dat ze met jou te maken hebben. Hier draait het erom dat je je brand assets kent en dat je daarop acteert. Er is een aantal elementen dat onder een huisstijl valt:

Logo en Huisstijl: Je logo is het allereerste wat je klanten van je zien. Zorg dus dat het opvalt en dat het uitdraagt waar je voor staat.

Huisstijl Kleuren: De kleuren die je in je huisstijl gebruikt zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat je bent. Ben je een vrolijk of creatief bedrijf? Gebruik dan veel lichte kleuren, deze kleuren stralen creativiteit en toegankelijkheid uit. Bevind je je juist in een serieuzere branche? Kies dan voor wat donkerdere kleuren zoals donker blauw of turquoise. Deze kleuren stralen betrouwbaarheid uit. De kleuren die je gebruikt zeggen veel over wie je bent.

Typografie: De typografie gaat over het lettertype en de grootte van de letters die je gebruikt. Ook hier moet het weer passen bij dat wat je wil uitstralen. Kies je voor vrolijke lettertypen waardoor je een hippe uitstraling krijgt maar misschien iets minder serieus wordt genomen? Of kies je voor een wat "saaier" lettertype waardoor je zeker serieus wordt genomen, maar waarbij het misschien aan wat persoonlijkheid ontbreekt. Het is zaak dat je hier goed over nadenkt. Je kan ook een ontwerper een lettertype voor je laten ontwerpen, zo weet je zeker dat het bij je bedrijf past.

Beeld en Vorm: Zorg ervoor dat je afbeeldingen en infographics aansluiten bij je huisstijl. Zo worden ook deze herkenbaar voor je organisatie. Dus als je vaak afbeeldingen gebruikt op bijvoorbeeld je website, zorg dan dat ze allemaal in dezelfde stijl zijn. Dan kan je deze afbeeldingen ook gebruiken op je social media kanalen. Zo creëer je een stijl die over verschillende kanalen heen gaat en die met recht een professionele huisstijl genoemd mag worden. Het is belangrijk om even naar de richtlijnen te kijken wanneer je foto's gebruikt, niet alle foto's mag je zomaar gebruiken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een website met rechtenvrije foto's die je altijd kan gebruiken.

Huisstijl Ontwerpen

Om een goede en professionele huisstijl te ontwerpen moet je een aantal stappen doorlopen. Over sommige van deze stappen moet je al een duidelijk beeld hebben voodat je überhaupt kan denken aan het ontwerpen van een huisstijl. Lees verder voor een stappenplan:

Stap 1: Definieer Jezelf

Om een goede huisstijl op te kunnen zetten, moet je eerst weten wat je uit wil stralen. Volgens de corporate identity mix is je imago een weerspiegeling van je persoonlijkheid wanneer je die persoonlijkheid goed uitdraagt. Daardoor is het dus belangrijk dat je eerst leert kennen wie je zelf bent. Waar sta je voor en hoe wil je gezien worden? Als je dit niet goed doet, en een huisstijl creëert die niet past bij je identiteit, krijgen je klanten een verkeerde boodschap en zien ze je op een manier die niet klopt.

Hieronder valt het ook het definiëren van je missie, je strategie en je normen en waarden. Het is belangrijk dit allemaal duidelijk te hebben zodat je vanuit daar kan gaan werken aan je uitstraling en verdere visuele identiteit.

Stap 2: Definieer Je Doelgroep

Het is ook belangrijk te definiëren wie je huisstijl allemaal te zien krijgt. Is je bedrijf gericht op jongeren of juist op ouderen? Verkoop je een premium of juist een toegankelijk product? Focus je op internationale kosmopolieten of ben je een lokaal bedrijf met een lokale focus?

Als je het antwoord hebt op deze vragen kan je ook makkelijker je huisstijl vormgeven. Zoals gezegd passen bepaalde kleuren en bepaalde lettertypen meer bij bepaalde typen bedrijven. Je doelgroep kennen, kan er al voor zorgen dat in ieder geval wat meer duidelijkheid krijgt over de kleuren en het lettertype die je gebruikt.

Stap 3: Bedenk Een Logo

Het centrale aspect van je huisstijl is je logo. Je logo is het eerste dat potentiele klanten zien en komt ook terug in al je communicatie op al je media. Het is daarom dus extra belangrijk dat je logo ook dat uitstraalt wat je uit wil stralen. Als je eenmaal een logo hebt gecreëerd, kan je dit verder uitdragen in de rest van je media en zo je herkenbaarheid vergroten.

Voor je logo kan je ook weer kiezen uit alle onderdelen die de uiteindelijke huisstijl opmaken. Wat voor lettertype kies je? Wat voor kleuren gebruik je? Is het minimalistisch of gebeurt er juist van alles? Een logo hoeft in principe niet heel geavanceerd te zijn. Sterker nog, er is zelfs een beweging gaande om logo's simpeler te maken. Hiervoor hoef je alleen maar te kijken naar het logo van Apple, dit is gewoon heel simpel een appel. Het is hierbij wel belangrijk om te zeggen dat dit een beeldlogo is. Een beeldlogo is een logo dat alleen bestaat uit een afbeelding, en dus geen tekst daarbij heeft staan. Dit werkt alleen bij merken met een grote naamsbekendheid en zal dus helaas niet werken als je een nieuw bedrijf wilt opzetten.

Stap 4: Wees Consistent

Huisstijl heet niet voor niets huisstijl. Het is de bedoeling dat het de stijl van het huis is. Zorg dus dat, als je een stijl heb bedacht, je die stijl ook doorzet langs alle communicatie. Als je veel brieven verstuurt, kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om je boodschap op gemerkte brieven te versturen door de kleur van je huisstijl terug te laten komen op het papier. Ook kan je je website in deze kleur maken en het lettertype gebruiken dat je ook in je logo gebruikt. Hetzelfde geldt voor je social media, presentaties en alle andere media die je gebruikt om te communiceren. Het is hierbij ook belangrijk om te beseffen dat wanneer je branded content uitbrengt, je dit het beste ook consistent in de huisstijl doet. Zo ontwikkel je een groot web van plekken waar mensen meteen aan je denken als ze iets in je huisstijl zien

Stap 5: Blijf je Huisstijl Ontwikkelen

Je huisstijl heeft net zo weinig redenen om zich niet te ontwikkelen als jij hebt om je bedrijf niet te ontwikkelen: geen. Je omgeving is altijd in beweging en de vragen van consumenten veranderen constant. Hiernaast zijn nu ook gewoon andere dingen hip dan over 10 jaar. Door af en toe je huisstijl te veranderen, blijf je modern en laat je zien dat je met je tijd meegaat. Als je het moeilijk vindt om te zien hoe je doelgroep over je denkt of hoe de markt verandert, dan werkt een social listening tool heel goed. Op deze manier wordt automatisch (social) media gemonitord en zie je overzichtelijk wat je klanten van je denken. Hierdoor weet je dus ook wanneer het tijd is om jezelf door te ontwikkelen. Meltwater biedt dit, dus wil je hier meer over weten? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in en we nemen contact met je op!

Huisstijl en Corporate Branding

Tegenover product branding staat corporate branding. Waar het eerste zich vooral focust op het vermarkten van het product zelf, focust corporate branding zich op het vermarkten van het bedrijf achter die producten. Het idee is dat je een corporate brand creëert door niet alleen te focussen op losse artikelen, maar door meteen het hele bedrijf in de spotlights te zetten.

Waarom is Corporate Branding belangrijk?

Corporate branding is belangrijk omdat de reikwijdte van een heel merk vaak veel groter is dan de reikwijdte van slechts één of enkele producten. Zo kan je met relatief weinig moeite een grotere doelgroep aanspreken. Een sterke merkstrategie kan ervoor zorgen dat klanten sneller aan jou denken als ze een product of dienst willen verkrijgen. Daarom is het van belang om dit ook op je huisstijl te betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is Chanel, een merk met een grote verscheidenheid aan producten die los gebrand worden, maar ook zeker als een geheel via het overkoepelende merk. Het gevolg hiervan is dat wanneer je aan Chanel denkt, je niet alleen denkt aan hun geuren, maar ook aan hun make-up, kleding en horloges.

Een sterk corporate brand kan niet bestaan zonder huisstijl. Zoals we hiervoor al besproken hebben zorgt het hebben van een sterke huisstijl ervoor dat je klanten meteen doorhebben dat ze met jou van doen hebben. Dus het hebben van een huisstijl, die goed herkenbaar is en met een goed huisstijl design, zorgt er ook voor dat je een sterk corporate brand krijgt. Wanneer je je huisstijl goed doorzet langs al je communicatie, zien ook klanten die verschillende producten of diensten bij je afnemen, direct dat jij het achterliggende merk bent. Dit geld zeker voor het gebruik van een sterk logo, het doortrekken van die stijl op je website, en in de media die je gebruikt om met (potentiele) klanten te communiceren.

PS. Corporate branding gaat over het imago van het bedrijf naar buiten toe. Employer branding gaat om het interne imago van het bedrijf: hoe is het om er te werken? Dit is ook interessant, want door een sterk employer brand, trek je makkelijker talent aan en stimuleer je employee advocacy en kunnen je werknemers zelfs brand ambassadors worden.

Voorbeelden Van Een Sterke Huisstijl

Er zijn best wel wat bedrijven die goed van zichzelf weten wie ze zijn en die, op basis daarvan, ook een professionele huisstijl gemaakt hebben. Natuurlijk kan je een huisstijl niet zomaar overnemen van een ander bedrijf, maar mocht je nog wat inspiratie zoeken, dan zijn hier wat voorbeelden.

Tony's Chocolonely

Het bedrijf dat slaafvrije chocolade probeert te maken, heeft zeker een heel duidelijke eigen stijl. Het lettertype en de kleuren die in het logo gebruikt worden, zijn typisch voor Tony's. Het is een grappige, grote en lompe stijl die ook weer overal terugkomt. Zowel digitaal als op hun repen, overal zie je deze letters in verschillende felle kleuren. Ondanks dat dit verschillende kleuren zijn, passen ze nog steeds heel goed bij de huisstijl van Tony's Chocolonely. De kleuren lijken niet op elkaar maar door het huisstijl design van de rest van de huisstijl, zie je toch meteen dat het om hen gaat. Naast het lettertype is ook typisch hiervoor de band die over de rechterkant van de verpakking loopt. Dit zorgt ervoor dat hoewel de kleuren verschillen, je toch meteen ziet met wie je te maken hebt.

Hun stijl is zelfs zo typisch dat je ook je eigen wikkel kan bedrukken. Een goede huisstijl is pas echt duidelijk en herkenbaar als het ook met andere woorden duidelijk is dat het om jou gaat. Iets wat Tony's duidelijk goed voor elkaar heeft.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ook de Erasmus Universiteit heeft een typische huisstijl. Vooral het logo valt hierbij op. Het logo bestaat simpelweg uit de naam Erasmus geschreven in typische letters en in een typische kleur zodat het lijkt alsof het door Erasmus zelf geschreven is. Het is dan ook in zijn handschrift, veel toegewijder aan een organisatie dan dit kan je het niet maken. Verder komt de groene kleur ook overal terug. Je ziet hem op hun website, in hun brieven, op social media en zelfs op de bewegwijzering in de gebouwen. Ze zijn erg consistent in het uitdragen van hun huisstijl.

Het corporate brand van de Erasmus Universiteit gaat nog verder dan dit. Zo zijn er richtlijnen voor veel meer verschillende dingen. Er zijn al vormen en kleuren voorbedacht, mocht men ooit iets willen schrijven of maken uit naam van de universiteit. Ook zijn er verschillende richtlijnen voor het creëren van video's en voor promotiemateriaal voor events. Dit allemaal om een consistente huisstijl uit te dragen en een corporate brand te creëren.