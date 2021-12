Facebook bereik is uiteindelijk de belangrijkste metric op Facebook. Maar in een tijd waarin betaalde advertenties minder bereik hebben op Facebook, hoe zorg je voor organisch bereik?

In deze blogpost verklappen we dus onze beste aanbevelingen om meer gebruikers op Facebook te bereiken en meer succes te hebben op het netwerk, ondanks veranderingen in het algoritme. Enjoy!

Inhoudsopgave

Niemand vindt een saai merk leuk. Behandel je aanwezigheid op Facebook als een optreden: je bent er om te verlichten en te vermaken. Presenteer je medewerkers, post over aparte en grappige dingen die op de werkvloer gebeuren, leuk nieuws uit je branche etc. Doe iets onverwachts, be fun en go viral!

Hashtags zijn er altijd en overal. Begin met zoeken naar relevante en viral hashtags door te kijken of je hashtag al gebruikt wordt door mensen. Je kunt hashtags zoeken in de searchbar of door je hashtag toe te voegen aan

https://www.facebook.com/hashtag/FacebookMarketing

Maar overdrijf het alsjeblieft niet, niemand houdt van posts met 25 niet relevante trending hashtags. Wees kieskeurig en gebruik alleen hashtags die relevant zijn en de juiste mensen targeten.

Het internet is één grote content-opslagplaats, en veel hiervan kan van belang zijn voor je bedrijf. Curation, het verzamelen, categoriseren en delen van relevante content, is makkelijker gemaakt, dus je hoeft alleen maar te zoeken. Met behulp van social media monitoring wordt dit nog makkelijker. Weet je al welke blogs relevant zijn voor je bedrijf? Waarom niet enkele gedachten toevoegen aan een paar relevante posts – onder je bedrijfsnaam?

Wees ook niet bang om vragen van fans te beantwoorden en aanwezig te zijn op je kanaal zodat je weet wat er gebeurt. Weet jij nog niet wat mensen over je merk zeggen? Probeer eens social listening. Hierdoor kan je snel en overzichtelijk te weten komen wat er zich allemaal afspeelt over je bedrijf op social media.

4. Gebruik Calls to Action

“Vond je deze post verhelderend? Deel hem met je vrienden!”

“Wat denk jij? Reageer in de sectie hieronder.”

Calls to Action (CTA’s) zijn een directe marketingtactiek en een goede manier om mensen te laten engagen met je posts en hen ze te laten delen met hun vrienden (wat jouw Facebook bereik weer vergroot).

Het gebruik van Calls to Action is echter ook weer niet zó simpel. Je wilt het niet overdrijven en het moet natuurlijk zijn. “Like deze post als je van Pizza houdt!” komt heel erg ‘spammy’ over. CTA’s moet gecombineerd zijn met relevante content om likes en shares te genereren, en je bereik te vergroten.

Iemand een vraag stellen is een goede manier om hem of haar te engagen. Het stellen van vragen aan je volgers activeert hen, wat leidt tot een groter bereik voor je pagina. Tegelijkertijd krijg je antwoorden op vragen die cruciaal kunnen zijn voor de verkoop en marketing van je bedrijf. Met behulp van een social listening tool kan je makkelijk zien wie er op jou vragen reageren, zo sla je ook niemand over.

Onthoud wel dat het doel van vragen stellen het openen van een discussie is. En jij moet deel uitmaken van die discussie! Beantwoord de reacties van je volgers en zorg ervoor dat de discussie niet alleen je bereik vergroot, maar ook waardevol is voor je volgers.

Engage, engage, engage! Heb je een leuk evenement met een andere bedrijf? Tag ze maar! Door het liken van, en connecten met andere bedrijven op Facebook zien mensen die jouw bedrijf niet volgen toch jouw content. Hierdoor zal je jouw Facebook bereik vergroten en zul je zelf ook meer volgers krijgen op jouw Facebook bedrijfspagina!

7. Gebruik Afbeeldingen

We weten allemaal dat posts zonder afbeeldingen voor minder engagement zorgen, maar wat voor soort afbeeldingen moet je posten?

Afbeeldingen van hoge kwaliteit, van je medewerkers en/of klanten, originele afbeeldingen, afbeeldingen die laten zien hoe men je producten kan gebruiken en afbeeldingen die laten zien hoeveel plezier je bedrijf brengt zijn allemaal top.

Regels van wat je mag en kan plaatsen op Facebook veranderen nogal eens. Niet per se erg, maar zorg ervoor dat al je content authentiek blijft. Blijf eerlijk, en plaats alleen maar relevante content voor je doelgroep. Zo laat je zien dat je doel op facebook echt het delen van interessante/grappig/leuk content is, in plaats van data of likes te verzamelen.

9. Gebruik analytics

Facebook Statistieken vormen een goede manier om meer te weten te komen over je pagina, je posts, je volgers en je Facebook bereik, maar soms heb je wat extra kracht nodig. Met social listening en social media management tools kun je je bereik vergroten op een organische wijze, maar dan met heel veel technologie en machine learning om je strategie te verbeteren. Op deze manier kan je je beslissingen baseren op feiten en op analyses, in plaats van op vermoedens.

10. Leer van de Besten

Er zijn miljoenen bedrijven die hun bereik op Facebook al enkele jaren aan het vergroten zijn. We kunnen er dus van uitgaan dat veel van de “tricks” al uitgeprobeerd zijn door een hoop bedrijven. Maar wie zijn de bedrijven die elke dag meer en meer gebruikers bereiken? Wie zijn de bedrijven die zo goed zijn in het engagen van hun volgers?

Benchmark jouw social media prestaties met andere topbedrijven in jouw branche om te begrijpen hoe je je eigen strategie kunt verbeteren. Ook dit kan weer met Meltwater's social media listening tool!