Vanuit het perspectief van de werknemer zijn er voor elk bedrijf twee kanten aan een merk. Er is de kant die door de werkgever wordt gevormd, en die bewust door het bedrijf wordt gecreëerd om talent te behouden, werkzoekenden aan te trekken, en gezien te worden als een geweldige plek om te werken. En dan is er de interne kant, die gevormd wordt door de medewerkers die je bedrijf op een andere manier ervaren dan je klanten. Samen kunnen deze twee kanten worden samengevat als respectievelijk employer branding en employee branding.

Deze twee soorten branding zien er heel anders uit en werken heel verschillend. Maar ze zijn allebei even belangrijk voor het succes van je bedrijf. Vanwege hun gedeelde rol bij het vormen van de algemene reputatie van je bedrijf, kan geen enkele organisatie het zich veroorloven om een van beide soorten branding aan het toeval over te laten.

Deze blog is een vergelijking tussen employer branding en employee branding en hoe je beide in je merkstrategie kunt inzetten.

Inhoudsopgave:

Wat Is Employer Branding?

Stel je voor: jouw bedrijf en een ander bedrijf staan op een banenmarkt potentiële kandidaten te interviewen. Jouw bedrijf is een plaatselijk begrip. Het bedrijf naast je is relatief klein en onbekend. Er staat een lange rij bij jouw wervingstafel en veel kandidaten lijken voor jou te willen werken. Het bedrijf naast je heeft het moeilijk om kandidaten te laten solliciteren. In dit geval zou dat kunnen komen omdat jij een sterker employer brand hebt dan je concurrent.

Aan de hand van dit voorbeeld kan een definitie van employer branding samengevat worden als de reputatie die een werkgever op de arbeidsmarkt creëert. Het is het beeld dat je wilt dat een sollicitant en huidige werknemers met jouw bedrijf associëren.

Je employment branding is iets wat je zelf kunt beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld de waarde die je aan werknemers biedt in de schrijnwerpers wilt zetten, kun je je werkplek laten zien via social marketing, om recensies vragen op een carrièresite als indeed, of de carrièrepagina op je website opleuken met content die speciaal gericht is op je ideale kandidaat persona.

Wat Is Employee Branding?

Net zoals je huidige werknemers een verlengstuk zijn van je merk, kunnen ze ook invloed uitoefenen op een goed employer brand. Een goede definitie van employee branding is dan ook het gevoel en de perceptie die werknemers en potentiële werknemers over je bedrijf als werkplek creëren.

Bijvoorbeeld, werknemers die snel over hun werkgever praten tegen familieleden of vrienden dragen bij aan je employee brand. Werknemers kunnen zonder jouw medeweten recensies over je bedrijf schrijven op vacature sites, en het bedrijf aanprijzen als een geweldige of vreselijke plek om te werken.

De werkervaring die je voor je werknemers creëert helpt het employee brand vorm te geven. Als je bijvoorbeeld goede secundaire arbeidsvoorwaarden, veel vrije tijd, en doorgroeimogelijkheden biedt, zullen de werknemers die aan die dingen waarde hechten waarschijnlijk een positief employee brand creëeren.

Of je het nu leuk vindt of niet, je werknemers zullen over je bedrijf en management praten. Hun meningen geven vorm aan het employee brand. Als je wilt dat dit merk in een positief daglicht komt te staan, zul je bewust en pro-actief moeten investeren in employee branding.

Wat Is het Verschil Tussen Employer en Employee Branding?

Employer branding en employee branding hebben kunnen een beetje overlappen, maar een paar duidelijke verschillen maken ze verschillend.

Hoewel bedrijfsleiders beide merken kunnen beïnvloeden, worden ze uiteindelijk door verschillende doelgroepen gecreëerd. Je employer brand wordt grotendeels gestuurd door bedrijfsleiders en HR. Het is de persoonlijkheid die je werkzoekenden, stakeholders en de gemeenschap met je bedrijf wilt laten associëren als het gaat om het aanbieden van een werkplek.

Om dit persona te bereiken kun je je bedrijfswaarden in je jobmarketing verwerken, over de waarden van je werkplek praten, en benadrukken wat jij, je werknemers te bieden hebt (bv. voordelen, extraatjes, doorgroeimogelijkheden, enz.). Je kunt het over de bedrijfscultuur hebben en kandidaten en de community een indruk geven van hoe het zou zijn om bij jou te werken.

Employee branding werkt een beetje anders. Werkgevers beïnvloeden dit merk via de interne communicatie en de ervaring die ze hun werknemers bieden. Maar uiteindelijk is het aan de werknemers om dit merk in elkaar te knutselen.

Employee branding zijn de dingen die mensen vertellen over hoe het is om voor jou te werken. Het is hoe je werknemers andere mensen enthousiast maken om bij je bedrijf te solliciteren. Het is of ze bereid zijn een stapje extra te doen voor je bedrijf in plaats van het minimaal vereiste werk te doen.

Proactief zijn in het vormgeven van het employee brand is absoluut noodzakelijk. Meer dan de helft van de respondenten zei in het 2019 Mind the Workplace rapport dat ze hun werkplek niet aan anderen zouden aanbevelen. Daden leggen veel meer gewicht in de schaal dan woorden, dus als je bedrijfscultuur en werknemersmoraal niet op één lijn liggen met je employer branding, zal je employee branding dat weerspiegelen.

Waarom Employer Branding Belangrijk Is

De voordelen van employer branding maken branding de moeite waard, vooral op krappe arbeidsmarkten en bij tekorten aan talent.

Om te beginnen kan een sterk employer brand je helpen topkandidaten aan te trekken en groot talent te behouden. Onderzoek toont aan dat 95% van de kandidaten de reputatie van een bedrijf belangrijk vinden bij het doorspitten van vacatures.

Als je bedrijf gezien wordt als een geweldige plek om te werken, zullen kandidaten ervoor kiezen bij jouw bedrijf te solliciteren boven een bedrijf dat misschien niet zo veel te bieden heeft. Zoals bij elk bedrijf zijn mensen je belangrijkste troef. De juiste zullen je bedrijf helpen groeien en bloeien.

Bovendien kan een goede employer branding je helpen de moeite die je stopt in werving te minimaliseren. Als mensen je zien als een plaats waar ze graag willen werken, hoef je minder een beroep te doen op vacatures, uitzendbureaus, en uitgebreide zoekacties om je talentpool gevuld te houden. Op zijn beurt kan dit je helpen de kosten voor werving te beperken, vacatures sneller in te vullen, en de verliezen als gevolg van openstaande vacatures te beperken.

En over kostenbesparing gesproken: je employer brand kan het verloop met 28% verminderen en de kosten per aanwerving halveren. Gelukkigere werknemers zijn meer betrokken werknemers, wat ook kan bijdragen tot een hogere productiviteit en een betere klantervaring.

Last but not least: wanneer employer branding en employee branding op elkaar afgestemd zijn, worden je werknemers advocates voor je bedrijf. Dit kan van invloed zijn op alles, van het aantrekken en behouden van het beste talent tot het laten groeien van je reputatie in de community, en zelfs bijdragen aan het merk dat je aan je klanten en prospects presenteert.

Employer Branding Voorbeelden

Zappos is een van de beste voorbeelden van goede employer branding. Het bedrijf staat bekend om zijn uitstekende klantenservice die meer doet dan nodig is, en het breidt die reputatie uit naar het aantrekken en behouden van personeel. Buitenstaanders kunnen meekijken op Twitter en Instagram via de @Zapposculture en #insidezappos handles om een indruk te krijgen van hoe het is om er te werken. Deze kanalen bieden authentieke inzichten in een dag uit het leven van een Zappos medewerker.

Google heeft de reputatie opgebouwd dat het zijn werknemers een van de beste werk/privé balansen biedt. Het bedrijf investeert zwaar in zijn cultuur, zodat werknemers tijd hebben om te werken aan projecten die iets voor hen betekenen en ook het bedrijf ten goede komen.

General Electric is een ander bedrijf dat niet bang is om zijn employer brand op social media uit te bouwen. Hun grappige YouTube videoserie, "What's the Matter with Owen?", volgt een jonge ingenieur die aan anderen niet kan uitleggen wat hij doet. De serie was bedoeld om een van Amerika's oudste bedrijven in de schijnwerpers te zetten als leider in hun sector en de digitale ruimte.

P.S. CEO's die actief zijn op social media tellen ook als employer branding voorbeelden. Als het gezicht van het bedrijf kunnen CEO's hun visie op het bedrijf delen, de toon zetten voor de bedrijfscultuur, en prospects een indruk geven van hoe het is om er te werken.

Employer Branding Strategie: Waar Begin Je

Hoewel elke bedrijf met of zonder jouw hulp een employer brand zal ontwikkelen, is het gunstig om een employer branding strategie uit te stippelen die het beeld geeft dat je wilt. Weten waar je moet beginnen met employer branding kan je helpen focussen op de juiste acties en activiteiten om een positieve impact te hebben.

Hier zijn wat tips om je employer branding strategie te ontsteken:

Maak Je Werknemers Actief op LinkedIn

Concurreren om talent begint veel te lijken op concurreren om klanten. Rekruteringsteams kunnen veel van marketing leren als het gaat om employer branding en het aanspreken van potentiële werkzoekenden. Een belangrijke plek waar je je employer branding strategie op kan richten is LinkedIn, het netwerk van de professional.

Volgens LinkedIn data worden er elke seconde 55 sollicitaties via het netwerk ingediend. Werkzoekenden gebruiken het netwerk om meer te weten te komen over bedrijven, wat ze doen, en hoe het is om er te werken.

Bovendien zijn 6 op de 10 LinkedIn gebruikers actief op zoek naar inzichten over de industrie op het netwerk. Dit geeft je een unieke kans om je contentmarketing uit te breiden tot je employer branding strategie. Moedig je werknemers aan om branche gerelateerde content te maken en te delen op hun LinkedIn feeds om je employer brand te ondersteunen en je bereik te vergroten.

Bouw een Employer Brand op Social Media

Content marketing voor employment branding beperkt zich niet tot LinkedIn. Op welke sociale netwerken je ook actief bent om je bedrijfsmerk te vestigen, je kunt ook een apart profiel aanmaken dat gericht is op je employer brand. Op deze kanalen kun je een blik achter de schermen van je bedrijf geven, video's over het dagelijkse reilen en zeilen delen, vacatures en recruiting evenementen uitlichten, en werknemers in de schijnwerpers zetten.

Je kunt van je gelukkige werknemers ook brand advocates op social media maken. Maak content die hen op hun werkplek in de kijker zet. Maak ze enthousiast over je prestaties als bedrijf, zodat ze weten dat ze voor een geweldig bedrijf werken. Door hen te betrekken bij je social branding kun je ervoor zorgen dat ze jouw content met hun publiek willen delen - of beter nog, jou helpen content te maken!

Denk Aan de Kandidaat Ervaring

Je vacatures, sollicitatieprocedure, en sollicitatiegesprek dragen allemaal bij aan je employer brand. Denk er eens over na: dit zijn misschien de eerste paar contacten die sollicitanten met je bedrijf hebben. Hoe moeilijker het voor hen is om te solliciteren, hoe minder gunstig dat op jou als werkgever reflecteert.

Meer dan 90% van de werkzoekenden gebruiken hun mobiele apparaten om online naar banen te zoeken, en velen willen ter plekke kunnen solliciteren. Dit onderstreept het feit dat de 3-4 uur die besteed worden aan het invullen van een enkele sollicitatie drastisch moeten worden teruggebracht, vooral omdat recruiters gemiddeld zes seconden besteden aan het beoordelen van elke sollicitatie.

Om de ervaring van de kandidaa te verbeteren kunnen bedrijven zichzelf achter het sollicitatiewiel plaatsen en in de schoenen van hun kandidaten gaan staan. Zoek naar inefficiënties die kandidaten ervan kunnen weerhouden sollicitaties af te ronden. De beste kandidaten hebben meer kansen en zullen minder snel hindernissen tegenkomen tijdens de sollicitatieprocedure.

Bouw een Employer Ambassador Programma

Er is geen twijfel over mogelijk: doorverwijzingen van je werknemers kunnen tot het beste nieuwe personeel leiden. Verwijzingen zijn goed voor slechts 7% van de sollicitaties, maar vullen 40% van alle aanwervingen. Ze kunnen je ook helpen om posities sneller en goedkoper in te vullen.

Bouw een programma voor brand ambassadors om je werknemers aan te moedigen talentvolle kandidaten aan boord te brengen. Werknemers die bereid zijn hun bedrijf aan anderen aan te bevelen steunen je merk en zetten de toon voor een positieve werkervaring.