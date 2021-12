Een Snelle Duik in Co-Branding

Co-branding is een veelgebruikte marketingstrategie voor merkuitbreiding op het gebied van brand management. Een marketing partnerschap wordt gesloten tussen twee of meer verschillende bedrijven om samen te werken aan een nieuw product of nieuw aanbod.

Inhoudsopgave:

Co-Branding Definitie

Dus, wat is co-branding? Een van de vele definities van co-branding is "een vorm van samenwerking tussen twee of meer merken met een aanzienlijke bekenheid bij consumenten, waarbij alle merknamen van de deelnemers behouden blijven" (vertaald, Blackett & Russell, 1999).

Zoals we zullen zien, kan co-branding een uiterst voordelige strategie zijn. Niet te verwarren met co-marketing, dat weliswaar vergelijkbaar is, maar waarbij twee of meer merken samenkomen om bestaande of volwassen producten en diensten te promoten. De algemene regel is dat als je samenwerkt aan een nieuw aanbod, je aan co-branding doet.

Dit marketinginstrument is niet nieuw, deze merksamenwerkingen door de geschiedenis heen al vele merknamen in de harten en hoofden van consumenten gekatapulteerd die anders geen deel van hun klantenkring zouden zijn. Zo werkte Dr. Pepper in 1975 samen met Bonne Belle (een Amerikaans make-upmerk) om een lippenbalsem met Dr. Pepper-smaak te produceren. Hoewel dit destijds als een vreemde samenwerking werd beschouwd, was het zo'n succes dat je het product vandaag de dag nog steeds kunt kopen.

Typen Co-Branding

Er zijn verschillende soorten co-branding, maar de meest voorkomende zijn ingredient co-branding en composite (of samengestelde) co-branding. Laten we deze twee vormen van samenwerking eens nader bekijken.

1. Ingredient co-branding

Bij deze vorm van co-branding ontstaan voordelen door samen te werken met bedrijven waarvan de producten in jouw producten gebruikt worden. Zo is Intel het ingrediëntmerk van Dell, een computertechnologiebedrijf dat Intels kernprocessors gebruikt.

2. Composite co-branding

Hierbij werken twee of meer bedrijven samen om een nieuw product of een nieuwe dienst voor hun doelgroep te bedenken en te produceren. Zo sloegen British Airways en Citibank de handen ineen om een creditcard uit te brengen die leden automatisch registreert voor de British Airways Executive Club.

Wat Zijn De Voordelen van Co-Branding?

1. Verhoogt Geloofwaardigheid

Laten we zeggen dat je een klein merk hebt. Als je kleine merk een populair, bekender merk ontmoet, zal het publiek je waarschijnlijk meer vertrouwen vanwege de geloofwaardigheid van dat grotere merk. Het verhoogt ook je naamsbekendheid, wat op lange termijn de verkoop helpt stijgen omdat het publiek je in gedachten zal hebben als ze naar een bepaald product of een bepaalde categorie zoeken.

Media monitoring tools kunnen het sentiment van de buzz op social media en in het nieuws meten, en je zo inzicht geven in de vraag of mensen je merk vertrouwen of niet. We graven diep in wat mensen over je merk zeggen, of ze positieve associaties hebben en of ze je marketing content over het algemeen goedkeuren.

Als er een negatief sentiment is rond een bepaald merk, kun je beter geen partnerschap beginnen, want die negatieve buzz of pers kan op je merk weerkaatsen. Het onderscheidt je ook van andere concurrenten en zorgt ervoor dat mensen je sneller onthouden, vooral als je samenwerkt met een ander merk waar ze al dol op zijn!

2. Hoger Budget

Een belangrijk voordeel van co-branding is dat er meer geld beschikbaar is voor marketing. Als beide bedrijven elk hun gebruikelijke marketingbudget aan een gezamenlijke campagne besteden, dan zal de campagne waarschijnlijk veel groter en beter zijn dan een onafhankelijke campagne. Dit is echter afhankelijk van de overeenkomst tussen de twee bedrijven. Vooral voor nieuwe producten of markten kan deze geldinjectie een lonende strategie zijn, omdat je op een nieuwe schaal content intensieve campagnes kan gaan maken.

3. Stimuleer Zichtbaarheid

Co-branding vergroot ook het bereik. Twee merken die samen een partnerschap aangaan adverteren een product of dienst allebei aan hun eigen publiek, en vergroten zo het aantal mensen aan wie de boodschap wordt overgebracht. Het kan zijn dat je geheel nieuwe co-markten vindt dankzij het bereik van je strategische partner. Tegelijkertijd is het een geweldige manier om nieuwe markten uit te testen en je aan deze markten bloot te stellen op een gemakkelijkere, snellere manier waarbij je gebruik maakt van de middelen en activa van beide bedrijven. In elk geval moet je je samenwerking op elk monitoren volgen om potentiële groei voor je merk zo vroeg mogelijk op te merken.

4. Spannend Voor Klanten

Loyale consumenten zullen meer engaged zijn bij het merk. Ze zijn enthousiaster om nieuwe productupdates te delen, vooral als de samenwerking met een ander merk is waar ze van houden. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Taco Bell en Doritos om de Nacho Cheese Doritos Loco Taco te maken, twee sterke Amerikaanse bedrijven die samenwerken om een product te maken dat wereldwijd wordt geprezen, zozeer zelfs dat het YouTube krachtig veroverde en zelfs zijn eigen fanpagina's had.

Co-Branding Voorbeelden

Er is meer co-branding om ons heen dan je zou denken. We geven twee voorbeelden om je te wijzen op de voordelen van mutual branding.

1. Apple Watch Nike

De Apple Watch Nike is een goed voorbeeld van composite co-branding. Apple en Nike ontwikkelden aangepaste Nike-Apps die gebaseerd zijn op de watch en die van het horloge een exclusief gadget maken voor atleten die hun trainingsresultaten willen bijhouden. Het is nogal zeldzaam dat twee wereldberoemde merken hun bedrijfsontwerp combineren om iets nieuws te maken. In dit geval loont het partnerschap de moeite. Er zijn verschillende soorten door Nike ontworpen polsbandjes exclusief voor de Apple Watch Nike en er zijn nog veel meer voorbeelden van hoe effectief deze co-branding van Apple's elegantie en Nike's toewijding aan kracht en prestatie is.

2. Versace en H&M

De mode-industrie is vooral beroemd om zijn co-branding samenwerkingsverbanden. Meestal gaat het om een branding tussen een bekend fast fashion bedrijf en een exclusief, luxe design merk. H&M vond deze strategie zo'n beetje uit door unieke stukken van bekende ontwerpers in een limited edition format te introduceren. De meeste klanten kochten ze op de eerste dag en haalden de voorraad meteen leeg. Dit verhoogt de exclusiviteit en de brand awareness.

Dingen Om te Overwegen Bij Het Creëren van een Co-branding Strategie

1. Size matters

Grote bedrijven zijn beter in staat met kleine bedrijven te concurreren omdat ze hun succesvolle en populaire merknamen op hun nieuwe producten kunnen overbrengen. Kleine bedrijven die zich nog niet volledig op de markt gevestigd hebben, kunnen dit niet. Daarom is het belangrijk voor kleine bedrijven om samen te werken met andere kleine bedrijven, of zich te richten op gebieden met weinig concurrentie. We kunnen media monitoring tools voor sociaal listening gebruiken om uit te zoeken welke merken in een bepaalde productcategorie populair zijn en een positieve buzz hebben. Als ze vaak en positief genoemd worden op social media en in het nieuws, geeft dat ons een goede aanwijzing of ze erkend worden door consumenten en misschien de moeite waard zijn om er een co-branding mee aan te gaan.

2. Net als in het echte leven, is het vinden van de juiste partner moeilijk

Een klant zal worden afgeschrikt om een product te kopen als hij niet op de hoogte is van het bedrijf waarmee je samenwerkt. Om een product te maken dat succesvol wordt, is het belangrijk dat de twee bedrijven elkaar aanvullen in termen van herkenning, merkimago, en waarden. Hulpmiddelen voor mediamonitoring zoals Meltwater kunnen gebruikt worden om aspecten te bepalen zoals de kernboodschappen van de partner, hun merkperceptie, en of ze bekend zijn in de geografische markt waar we ons willen vestigen. We kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen of een partnerschap met dat bedrijf al dan niet voordelig is.

3. Maak je doelen en doelstellingen duidelijk

Vage, ongedefinieerde doelstellingen kunnen conflicten veroorzaken binnen een co-branding overeenkomst. Het is belangrijk om ze vanaf het begin vast te stellen en te definiëren, zodat ze bij beide bedrijven passen. Pas op, dit gaat niet van de ene dag op de andere. Het is ook belangrijk om een verdeling van de middelen af te spreken, niet alleen van het budget maar ook van de werkelijke mankracht; dit is een goed moment om eventuele tekorten aan vaardigheden in een van beide teams op te sporen, of waar marketinginstrumenten zouden kunnen helpen.

Mediamonitoring tools kunnen je tijdens je hele co-branding traject ondersteunen, van het meten van het sentiment rond je gekozen merkpartner, waardoor je inzicht krijgt in de vraag of mensen het merk al dan niet vertrouwen. Ook het meten van de impact de marketing van je partnerschap door diep te graven in wat mensen zeggen over je samenwerking, stelt je in staat om na te denken over het succes van je co-branding partnerschap. Je verzamelt waardevolle feedback van klanten en op basis daarvan kan je je co-branding strategie fine-tunen.