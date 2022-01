Elk bedrijf heeft een corporate identity, dat is zeker. Maar lang niet iedereen beseft dat zijn of haar bedrijf ook een corporate identity heeft. Corporate identity is een belangrijk onderdeel van branding en elke organisatie met waarden en normen en een cultuur heeft ook een identiteit. Soms kan het alleen moeilijk zijn om die te ontdekken, zeker als je zo diep in het bedrijf zit dat je eigenlijk niet meer beseft wat je bedrijf nou bijzonder maakt.

Corporate identity is gerelateerd aan corporate branding en komt voort uit het idee dat niet alleen producten belangrijk zijn voor consumenten en vult in zekere zin product branding aan. Vroeger (voor de jaren 70) werden alleen producten "gebrand", maar nu beseffen bedrijven dat de identiteit van de organisatie achter de producten ook belangrijk is voor consumenten.

Wat is De Corporate Identity Mix?

De corporate identity mix is een model gecreëerd door Birkigt en Stadler (1986) en bestaat uit drie aspecten waar je aandacht aan moet besteden om een sterke bedrijfsidentiteit te creëren. Hij stelt eigenlijk dat je ervoor kan zorgen dat je persoonlijk goed weerspiegeld wordt door je imago wanneer je je persoonlijkheid uit in drie verschillende aspecten.

Deze aspecten zijn:

Communicatie

Symboliek

Gedrag

In de volgende paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.

Onderdelen Corporate Identity Mix

In deze paragraaf wordt wat hiervoor al is gezegd, nog iets concreter gemaakt. Dus laten we meteen beginnen met het uitleggen van de Mix

Persoonlijkheid

Het centrale aspect van de corporate identity mix is de persoonlijkheid van je organisatie. Birkigt en Stadler omschrijven dit als de manier waarop je organisatie op prikkels van buitenaf reageert. Dit betekent dat je bij je bedrijf te rade moet gaan en moet bedenken hoe de organisatie dat in de praktijk doet. Het is hierbij belangrijk dat je niet bedenkt hoe je zou willen reageren op die prikkels, maar dat je kijkt naar hoe je echt reageert.

Verder omvat persoonlijkheid ook de doelstellingen en de missie van de organisatie. Waarom besta je überhaupt? Als laatste bestaat persoonlijkheid ook nog uit je cultuur en structuur.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van je bedrijfsidentiteit is de manier waarop je communiceert met je klant. Volgens Birkigt en Stadler omvat communicatie alles van hoe de organisatie boodschappen communiceert met hun stakeholders. Dit kan te maken hebben met de taal die je gebruikt, de visuals, of zelfs de manieren waarop je communiceert. Het belangrijke hieraan is dat je via een sterke communicatiestrategie makkelijk contact kan leggen met je doelgroep en op die manier goed je persoonlijkheid over kan brengen.

Symboliek

Symboliek heeft te maken met hoe je organisatie zich visueel uitdraagt, ook wel de visuele herkenbaarheid genoemd. Het is hiervoor belangrijk dat alle visuele elementen van je organisatie in dezelfde stijl worden ontworpen, ook wel de huisstijl genoemd. Je website, logo, social media kanalen en de content die je plaatst moeten allemaal in dezelfde huisstijl vorm gegeven worden, zodat je één visuele identiteit creëert. Het design hiervan is erg belangrijk, zodat je klant meteen doorheeft dat het over jouw bedrijf gaat. Als je een sterke visuele identiteit hebt, zal je communicatie ook een stuk makkelijker gaan. Je klanten weten aan het design al dat ze met jou te maken hebben, en daardoor zullen ze een stuk ontvankelijker zijn voor je communicatie.

Gedrag

Gedrag is in deze mix een vrij breed begrip. Het gaat hier om hoe de organisatie zich in het algemeen manifesteert. Hoe ga je om met tegenslagen? Kom je beloftes altijd na? Hoe gaan je werknemers om met je klanten? Heb je een persoonlijke benadering of spreken je klanten vaak met bots? De antwoorden op deze vragen zeggen veel over de persoonlijkheid en de identiteit van je organisatie. Hieronder valt ook je prijsstelling en het aanbod van je producten of diensten. Ook zijn ze belangrijk voor het imago dat je ontwikkelt over je bedrijf.

Corporate Identity Mix en Imago

Als je eenmaal duidelijk hebt wat je persoonlijkheid is en hoe je die het beste kan weerspiegelen via de bovengenoemde punten, dan is je imago een perfecte weerspiegeling van je persoonlijkheid. Volgens Birkigt & Stadler is het hierbij ook belangrijk dat communicatie, symboliek en gedrag consequent uitgedragen worden. Op deze manier ontstaat samenhang tussen de verschillende aspecten van je bedrijf en zien klanten je bedrijf ook als één geheel. Dit zorgt ervoor dat je klanten consequente associaties krijgen met je merk en organisatie.

Ook zorg je door het hebben van een sterke band tussen je corporate identity en je imago dat de buitenwereld je ziet als een organisatie die zelf goed weet hoe het in elkaar zit. Hoe kan je tenslotte anderen iets aanbevelen als je zelf als merk niet eens alles op goed op een rijtje hebt?

Sterke Corporate Identity Mix Voorbeelden

Er zijn verschillende bedrijven die mensen altijd en overal herkennen, en die dus een sterke persoonlijkheid hebben en de Mix daar goed op afgesteld hebben. Het voorbeeld van Coca-Cola dat hier gegeven wordt is omdat ze wereldwijd bekend zijn. Ook is de identiteit Coca-Cola erg onderscheidend van de concurrentie.

Coca-Cola

De identiteit van Coca-Cola is snel te ontdekken, dit zien we wanneer we de aspecten van de corporate identity mix afgaan. De missie van Coca-Cola is om dranken te produceren waar mensen van houden. En dat willen ze doen zodat ze een duurzame wereld creëren terwijl ze het leven van mensen positief beïnvloeden.

Dat Coca-Cola zo goed weet wat haar persoonlijkheid is, wordt ook gereflecteerd in andere aspecten van de mix. De communicatie van Coca-Cola is er vaak op gericht om hun groene en wereldverbeterende idealen te communiceren. Ook maakt Coca-Cola gebruik van veel verschillende media. Hun doelgroep is vrij divers, en dus adverteren ze op tv, offline en op social media. Ook qua symboliek is Coca-Cola heel sterk. Hun logo is diep rood en die kleur komt overal terug in hun communicatie. Alles wat hun marketing of verkoop betreft gebruikt de kleur rood. Hun labels op hun flesjes bijvoorbeeld, zijn rood of hebben rode accenten, zo is hun merk altijd duidelijk herkenbaar in de schappen. En iedereen kent wel hun kersttruck waarin ze Kerstman door de wereld laten rijden. Hierdoor zijn ze ook het ultieme kerstmerk geworden. Een erg sterk voorbeeld waarbij bedrijfsidentiteit en marketing gecombineerd worden.

Ook het gedrag van Coca-Cola is in lijn met hun persoonlijkheid. Hun producten worden vaak duurzaam gefabriceerd en ze sponsoren veel activiteiten die erop gericht zijn om de wereld te verbeteren. Zo zijn ze een van de grootste sponsoren van "The Ocean Cleanup", zijn al hun flessen van gerecycled materiaal gemaakt en zal hun grootste Nederlandse fabriek in 2023 volledig energie neutraal zijn. Deze gedragingen passen goed bij de missie van Coca-Cola om een positieve impact te hebben op het leven van mensen. Hierdoor is Coca-Cola een goed voorbeeld van een bedrijf dat zichzelf goed kent en ook actie onderneemt om daarnaar te handelen.

Tony's Chocoloney

Een ander bedrijf dat erg sterk gebruikt maakt van de corporate identity mix is Tony's Chocoloney. Origineel opgericht om de cacao-industrie te veranderen focust dit bedrijf zich sterk op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van (vaak) Afrikaanse boeren. Ze verkopen hun chocolade als "slaafvrij" en hun missie is dan ook om 100% slaafvrije chocolade te maken en de levens van de boeren positief te beïnvloeden. Hieruit blijkt al een erg sterke persoonlijkheid die nu nog via de andere aspecten van de mix weerspiegeld moet worden.

De communicatie van Tony's Chocoloney is vrij simpel. Ze adverteren weinig (al hebben ze dat wel gedaan) en zijn vooral afhankelijk van mond-tot-mondreclame. Aangezien het merk al veel aandacht kreeg omdat ze bekend maakten dat slavernij nog steeds voorkomt, zijn anderen vormen van communicatie schaars en eigenlijk ook onnodig. Dit is buiten de website om, waarop ze ook de Tony Club promoten. Dit is een chocolade abonnement waarbij leden elke maand een andere reep ontvangen met een leuk briefje erbij. De visuele identiteit van Tony is altijd meteen zichtbaar. De grote grappig geschreven letters herken je meteen en ook al zijn ze in verschillende kleuren beschikbaar, het lettertype zorgt ervoor dat je meteen weet dat het over Tony's Chocolony gaat. Dit trekken zo door van de verpakkingen tot aan de website.

Het gedrag van Tony is ook volledig in lijn met de persoonlijkheid. Je kan je misschien nog herinneren dat Tony een predicaat voor verantwoord geproduceerde chocolade verloor, dit was natuurlijk jammer en je zou zeggen dat dit gedrag dan niet in lijn ligt met de persoonlijkheid. Echter, doordat ze er wel alles aan doen om slaafvrije chocolade te maken, maar dit soms simpelweg niet te doen is (vanwege onduidelijke structuren bij leveranciers), acteert Tony toch volledig volgens haar persoonlijkheid.