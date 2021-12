Vóór het ontstaan van het internet werd competitive intelligence vaak via bedrijfsspionage uitgevoerd. Hoewel dit laatste ook nu nog voorkomt, zijn er veel gemakkelijker en ethischer manieren om inzicht te krijgen in de activiteiten van onze concurrenten.

Door aandacht te schenken aan de data die je concurrenten en hun consumenten op het Internet achterlaten, zul je beter ge√Įnformeerde strategische beslissingen kunnen nemen.

Bijvoorbeeld, als je ontdekt dat je concurrent grondstoffen uit een ander land koopt, zou je volgende reclamecampagne kunnen benadrukken dat jouw bedrijf materialen van "eigen bodem" gebruikt.

Competitive intelligence en het verzamelen van competitive data kunnen daarom worden gezien als groeifactoren voor een bedrijf. Elke ondernemer kan (en moet) leren van de successen en mislukkingen van zijn concurrenten, zodat hij zijn activiteiten snel en kosteneffectief kan stimuleren.

Onze gids helpt je het concept van competitive intelligence (CI) te begrijpen door vragen te beantwoorden als: Wat is de definitie van competitive intelligence? Hoe is competitive intelligence nuttig voor organisaties?¬†Wat is het doel van competitive intelligence?¬†Hoe werkt competitive intelligence? Waar vind je informatie over je concurrentie? Welke soorten CI bestaan er? Hoe profiteren verschillende industrie√ęn van CI? Wat zijn toolsvoor competitive intelligence?

Klaar om alles te leren wat je over competitive benchmarking moet weten? Dan duiken we erin.

Inhoudsopgave

De volgende blog is een aangepast fragment uit onze laatste whitepaper, "The Social Media ROI Playbook: Driving Growth with Social". Download de whitepaper hier.

Als je ge√Įnteresseerd bent in hoe je Meltwater kunt gebruiken om je PR & sociale prestaties te benchmarken met die van je concurrenten, vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op!

Wat is Competitive Intelligence? 

Competitive intelligence (of markt analyse) is de handeling van het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over producten, markten, klanten en concurrenten.

Door dit proces kan je:

je concurrent zijn waarschijnlijke volgende stappen anticiperen,

potentiele kansen & bedreigingen zien, 

competitive advantage krijgen.

Competitive benchmarking

Het verzamelen van deze waardevolle informatie via het proces van competitive benchmarking maakt het je vervolgens gemakkelijker om een effectieve en effici√ęnte concurrentiestrategie uit te stippelen.

Benchmarking is een goede manier om te begrijpen hoe een bedrijf presteert ten opzichte van anderen, en het zorgt ervoor dat ze op de markt kunnen blijven concurreren. Het geeft inzicht in wat een concurrent doet, wat werkt, wat niet werkt, en wat bedrijven in hun eigen voordeel kunnen gebruiken, of dat nu is door succesvolle inzichten over te nemen of ineffectieve te vermijden.

‚ÄĒ Tanya Houston, Managing Director, Wildwood PR

Als je je vooruitgang niet benchmarkt met die van je concurrenten, loop je het risico achterop te raken. En dat wil niemand.

Wie gebruikt competitive intelligence?

Het goede nieuws is dat je geen groot bedrijf hoeft te zijn om CI te gebruiken of een concurrentieanalyse uit te voeren. Bedrijven van alle groottes en verschillende industrie√ęn kunnen er gebruik van maken.

Hier zijn wat sectoren waarvoor competitive intelligence voordelig heeft gewerkt:

Zorg

Luchtvaart

Sport 

Financiele sector

Telecommunicatie

Technologie

Farmaceutische industrie

Biotechnologie

Productie

Consumenten goederen

Later zullen we enkele voorbeelden uit de praktijk geven om te laten zien hoe sommige van deze industrie√ęn concurrentie data verzamelen.

Laten we verder gaan en de belangrijkste voordelen van competitive intelligence op een rijtje zetten.

Klaar om te beginnen met het volgen van je cuncurrenten hun online campagnes? Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact op!

Waarom is competitive intelligence belangrijk?

Competitive intelligence is belangrijk omdat het bedrijven helpt te begrijpen waar ze staan binnen het competitieve landschap, hun marktaandeel te bepalen en zowel kansen als uitdagingen in de industrie te identificeren.

Doelen & Voordelen van Competitive Intelligence

Simpel gezegd is het doel van competitive intelligence je product of dienst te laten opvallen tussen de rest en steeds op de hoogte te zijn van wat je concurrentie doet. Om deze doelen te bereiken moet CI effectief en herhaalbaar zijn.

Competitive intelligence heeft veel voordelen, het maakt het mogelijk voor bedrijven om:

Inzichten rond marktontwikkelingen te krijgen (b.v. geografische ontwikkeling, marketing, recruitment) Zich strategisch op de markt te positioneren (d.w.z. marktpositionering) Het concurrentievermogen en de reputatie van hun merk, in relatie tot de industrie te analyseren Hun marketing efforts te verbeteren door te analyseren wat anderen doen (van productontwikkeling tot social media) Industry trends te volgen.

Hoe Competitive Data te Verzamelen: CI is een proces met 6-stappen

Nu is het tijd om te zien hoe competitive intelligence echt werkt.

Hoe verzamel je relevante informatie over je concurrenten en gebruik je die om je bedrijf te boosten?

Eigenlijk moet je deze zes stappen uitvoeren:

(Directe) concurrenten identificeren Bepaal de belangrijkste interessegebieden & stel doelen Verzamel gegevens over je concurrenten Centraliseer informatie Maak een profiel van je concurrenten  Deel de bevindingen met relevante partijen

Klinkt ingewikkeld? Geen paniek, we zullen elke fase gedetailleerder uitleggen.

[1] Identificeer (directe) concurrenten 

Eerst en vooral moet je de concurrenten identificeren die je wilt volgen, want je competitieve landschap is hoogstwaarschijnlijk behoorlijk uitgestrekt.

Tip: Begin klein door je marktonderzoek te beperken tot je directe concurrenten. Dat zijn de bedrijven die hetzelfde product/dienst als jij verkopen aan dezelfde doelgroep. Op die manier kun je een bedrijfsplan of een bedrijfsstrategie ontwikkelen die alleen gericht is op de bedrijven waar je het meest tegenaan loopt.

[2] Bepaal de belangrijkste interessegebieden & stel je doelen

Vraag jezelf af wat je het meest interesseert aan je concurrenten: Hun product updates? Hun team? Hun recente marketing en social media efforts?

Wat het laatste betreft, mogen we media intelligence (ook bekend als mediamonitoring) niet vergeten, het proces van verzamelen en analyseren van data die data verschillende mediakanalen gegenereerd is. Het is belangrijk om niet alleen te letten op media mentions, tonaliteit, enz. van je eigen merk, maar ook om buiten de kaders te kijken.

Heeft een concurrent een crisis gehad? Zo ja, kan je dit in jouw voordeel gebruiken, en hoe?

De beste manier om te zien hoe over je bedrijf en concurrenten in de media worden gedacht is door een media monitoring tool in te zetten.

Hieronder kun je een glimp opvangen van de Meltwater Explore ad-hoc zoekfunctie in de mobiele app die media coverage analyseert voor het trefwoord "self-driving car, 2019" en informatie biedt over sentiment, mediavolume, en trends.

Verderop kom je meer interessante feiten te weten over wat onze media monitoring oplossing voor jou kan betekenen.

De volgende stap bij het verzamelen van competitive data is het stellen van interne doelen en je afvragen wat je met de verkregen informatie moet doen. Het stellen van deze doelen geeft je een duidelijker idee van wat je moet bereiken en leveren. Deze stap wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de tijd die je investeert in het doen van dit onderzoek ten goede komt aan je team en gebruikt kan worden om je bedrijf te verbeteren.

[3] Verzamel Data Over Je Concurrenten

Vraag je je af: "Hoe?" Nou, dit is het punt waarop je de tijd moet nemen om de online aanwezigheid van je concurrenten te onderzoeken en informatie te verzamelen over hun diensten, producten, websites, social media engagements, enz. Hoe meer data je hebt, hoe beter, want daarmee kan je er waardevolle inzichten uithalen. Dit proces kan sneller verlopen met behulp van verschillende gemakkelijk toegankelijke bronnen waardoor je een competitive advantage kunt behalen.

Het volgende hoofdstuk geeft je een overzicht van de nuttigste bronnen om data te verzamelen.

Laat ons AI-powered media en social media monitoring platform onmiddellijk data over je concurrenten verzamelen.

Vul het onderstaande formulier in en ontdek hoe Meltwater je tijd kan besparen!

[4] Centraliseer Informatie

Het verzamelen van data van concurrenten kan tijdrovend zijn, omdat data meestal in verschillende formaten staat en over meerdere platforms verspreid is. Daardoor kan het stressvol zijn om je concurrenten en het competitive landschap in real time in de gaten te houden.

Daarom is het belangrijk dat je alle informatie op één centrale plaats verzamelt om het verdere proces van concurrentieanalyse te vereenvoudigen. Op die manier hoef je niet meer te zoeken naar datzelfde feit of cijfer dat je dacht dat je weken geleden op een website had gezien. De meest doeltreffende manier om dit te bereiken is gebruik te maken van een competitive intelligence platform.

[5] Maak een profiel van je concurrenten

Als alle data eenmaal op een gemakkelijk te vinden plaats staat, is het tijd om de inzichten te gaan categoriseren door een concurrenten profiel te maken. Zie het als een 360-graden overzicht van je concurrentie.

Maar welke data zou zo'n profiel moeten bevatten? Hier zijn wat voorbeeld waar je op zou kunnen focussen:

Organisatorische informatie (Aantal werknemers, omzet, bedrijfsstructuur - publiek of privaat, partnerschap of corporatie, enz.)

Producten & Diensten (Wat zijn de kernproducten of diensten van je concurrenten?)

Sales & Marketing (Hoe krijgen zij hun producten en diensten op de markt? Wat voor marketingstrategie gebruiken zij?)

[6] Deel bevindingen met relevante partijen

Als je de eerste vijf stappen onder de knie hebt, is het jammer als niemand op de hoogte zou zijn van wat je hebt gevonden.

Nu is de tijd gekomen om de resultaten te delen met de betrokkenen (collega's, stakeholders of het management). Je kunt ze waarschuwen via tools zoals Slack, CI platforms of collaboratieve websites zoals een bedrijfswiki.

Het verspreiden van je inzichten maakt het voor je team mogelijk om actie te ondernemen en een bruikbare concurrentiestrategie op te bouwen.

Voilà! 

We hopen dat je nu beter begrijpt wat competitive intelligence voor je bedrijf kan doen! ūüėä

Bronnen om makkelijk Competitive Advantage te behalen

Er zijn veel bronnen om data van concurrenten te verzamelen. Maar zonder enige twijfel is een competitive intelligence tool zoals dat van Meltwater de meest effectieve manier om dat te doen.

Maar er zijn ook verschillende, gemakkelijk toegankelijke hoekjes van het Wereld Wijde Web waarmee je op de hoogte kunt blijven van de strategie√ęn van je concurrenten, de indrukken van je klanten, en nieuwe trends in de industrie.

De volgende zes bronnen hebben bewezen erg waardevol te zijn.

Content Marketing & Social Media

Tegenwoordig zijn bedrijven sterk afhankelijk van content om hun merk onder de aandacht te brengen en om zich in hun branche te profileren. Of het nu in de vorm van een blog, social media post, podcast, video, eBook of case studies is - ze produceren content alsof morgen niet bestaat. 

Door regelmatig de content productie van een concurrent na te gaan, kun je bepalen wat voor jouw bedrijf het beste werkt en je eigen contentstrategie opbouwen.

Waar focus je op:

De frequentie van hun nieuwe content (Hoe vaak posten ze op hun blog, op social media?)

Content format en belangrijkste onderwerpen (welke content formats gebruiken ze meestal en welke onderwerpen behandelen ze?)

Keywords & SEO (Wat zijn de belangrijkste keywords waar hun content om draait?)

Kwaliteit van de content (Did they put a lot of effort into producing a post or is it more about quantity than quality?)

Aanwezigheid op Social media (Op welke kanalen zijn ze het actiefst?)

PR & Nieuws

Dit is een van de meest toegankelijke bronnen van informatie die je kunt gebruiken om een profiel op te bouwen van je concurrenten. Door hun nieuws, evenementen en persberichten te scannen, kun je een beter beeld krijgen van waar ze naartoe gaan en welke waarden ze vertegenwoordigen.

Waar focus je op:

Aankondigingen van producten, partnerschappen, overnames, enz. op de perspagina van een concurrent

Nieuws vermeldingen & PR inspanningen

Patronen betreffende de timing van hun persberichten

Eventen die ze sponsoren

Awards die ze gewonnen hebben

De tonaliteit van hun berichten

Klanten & Reviews

De beslissingen van elke onderneming zijn (of zouden moeten zijn) gebaseerd op haar klanten.

Maar wie zijn je klanten precies en hoe zijn ze anders dan die van je concurrenten?

Met competitive intelligence kun je zien wat voor soort mensen/bedrijven ge√Įnteresseerd zijn in je concurrenten en hoe hun merk wordt gezien.

Door een beter idee te hebben van wie ze aantrekken, kun je precieze buyer persona's maken. Op die manier kunnen je verkoop- en marketingteams bedrijfs strategie√ęn bedenken die precies op hun behoeften zijn afgestemd.

Waar focus je op:

Case studies, getuigenissen & klantenlijsten

Reviews van klanten op websites van derden (Je vindt er zowel tevreden als ontevreden klanten die hun mening geven over de producten en diensten van je concurrenten; bovendien zie je ook hoe ze omgaan met problemen van hun klanten)

Bedrijfsgrootte en bedrijfstak van je concurrent zijn klanten (Gebruik dit om nieuwe potenti√ęle markten identificeren)

Producten & Prijzen

Het is voor elke afdeling in je bedrijf nuttig om precies te weten wat je concurrenten aanbieden, welke oplossingen ze bieden en hoeveel hun producten kosten. Door dit te weten heeft je verkoopteam een voordeel en kan het een betere deal aanbieden wanneer ze met klanten praten.

Waar focus je op:

Rapporten waarin industrie data worden verzameld en groepen met producten binnen een specifieke categorie worden ge√ęvalueerd

Prijswijzigingen en positionering van het product van een concurrent in de zoekresultaten

Product FAQs and ondersteuningsfuncties

Winst/verlies notities van interviews met potenti√ęle klanten

Personeel & Werving

Probeer erachter te komen wie de mensen zijn die het bedrijf van je concurrent leiden.

Daarnaast, als je het soort kwalificaties of ervaringsniveau hebt dat je concurrent zoekt, kan je gemakkelijk begrijpen waarom hun bedrijfsstrategie is zoals die is en waar die in de toekomst heen zou kunnen gaan.

Waar focus je op: 

Vacatures die je concurrenten graag willen vullen

De directie (Hebben je concurrenten te maken met verloop op directieniveau of nemen ze nieuwe mensen aan?)

Vacatures die al lang niet meer vervuld zijn

Beoordelingen van werknemers en kandidaten

Campagnes & Promoties

Als je in de campagnes en promotie aanbiedingen van je concurrenten duikt, ontdek je de boodschap en initiatieven die ze gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken. Vervolgens kan je je eigen marketingstrategie daaraan aanpassen.

Waar focus je op:

Target audience (Wie proberen ze aan te trekken?) 

De CTAs (calls-to-action) & landing pages

Marketing kanalen

Al ge√Įnspireerd om wat onderzoek te doen en de digitale voetafdruk van je concurrent te bekijken?¬†Hou je vast, er komt nog meer. ūü§ď

Maar als je ge√Įnteresseerd bent in alle plaatsen (social media, nieuws, podcasts, enz.) waar Meltwater mentions van je concurrenten kan volgen, vul dan het onderstaande formulier in om een demo aan te vragen.

Typen Competitive Intelligence

Nu is het tijd om je vertrouwd te maken met de vijf verschillende soorten competitive competitive intelligence.

Win/Verlis Analyse

Market Intelligence Platform

Strategie Workshops

Beurs Informatie

Primair & Secundair Onderzoek

1. Win/Verlies Analyse

Wil je dieper graven in je concurrentie? Dan is een winst/verlies analyse misschien iets voor jou. Het legt de nadruk op waarom een bedrijf deals wint of verliest en op de factoren die daartoe bijdragen.

By conducting win/loss research you can find out why buyers choose one product over another. Among important factors to consider are:

Door winst/verlies onderzoek te doen kun je te weten komen waarom kopers het ene product boven het andere verkiezen. Belangrijke factoren om te overwegen zijn onder andere:

Prestaties van verkopers

Reputatie van het bedrijf

Service 

Ondersteuning

Prijsstelling

2. Market Intelligence Platform

Een market intelligence platform biedt je een uitgebreide kijk op je concurrenten. Het wordt op maat gemaakt en aangepast aan de behoeften van je bedrijf en helpt je verschillende soorten data over de concurrentie te verzamelen, bijvoorbeeld:

Firmografische en geografische informatie

Beschikbaarheid van financi√ęn en financiering

Zoekmachine & marketing trends

3. Strategie Workshops

Strategie workshops helpen je bij het maken van langetermijnplannen om op veranderende markten en omstandigheden in te spelen. Bij een strategie workshop worden de deelnemers meestal in teams verdeeld en wordt hen gevraagd bedrijfsstrategie√ęn te bedenken en uit te werken als antwoord op een gegeven scenario.

Als ze goed uitgevoerd worden, kunnen zulke workshops je bedrijf voorbereiden op verschillende situaties die zich op de markt kunnen voordoen. 

Een speciale oefening die je misschien wilt uitproberen is business wargaming, waarbij je via rollenspel de bewegingen van de concurrent voorspelt. Je krijgt een specifiek marktscenario voorgeschoteld en moet simuleren hoe de concurrent daarop zou kunnen reageren.

Effectieve wargaming identificeert acties als antwoord op de strategie van de concurrenten en vermindert onzekerheid in stressvolle tijden.

4. Beurs Informatie

Bepaalde informatie kan niet door "basis" onderzoek verkregen worden. Daarom zijn beurzen een uitstekende gelegenheid om toegang te krijgen tot gevoelige en unieke data over je concurrenten.

Ze verenigen de meeste belangrijke spelers op dezelfde plaats en moedigen aan tot netwerken. Omdat de omgeving meer ontspannen is, zullen je concurrenten hoogstwaarschijnlijk openhartiger praten over hun producten en diensten die ze aanbieden.

5. Primair & Secondair Onderzoek

Voor analisten van competitive intelligence betekent primair onderzoek het houden van diepgaande interviews met professionals of deskundigen uit de industrie. Het belangrijkste doel is om bruikbare inzichten te krijgen en krachtige informatie over je concurrent te verzamelen.

Primair onderzoek kan gevolgd worden door secundair onderzoek, waarbij de nadruk ligt op inlichtingen die verzameld zijn uit bronnen die iedereen beschikbaar zijn. Secundair onderzoek wordt meestal gebruikt om een stevige kennisbasis te verwerven.

Heb je al besloten welke methode(n) het beste voor jouw bedrijf zou kunnen werken? ūüėé

4 Real-World Voorbeelden van Competitive Intelligence

Het bespreken van een complex concept als concurentieanalyse is niet helemaal effectief en zal niet het gewenste "Aha! Effect" opleveren, tenzij het ondersteund wordt door cases uit het dagelijks leven.

De volgende vier voorbeelden van competitive intelligence laten zien hoe verschillende sectoren het in hun voordeel gebruiken.

Laten we kijken!

1. Luchtvaart Industrie  

Kies je droombestemming, je vertrekdatum, een retourdatum, voeg wat extra bagage toe, bekijk je boeking en voltooi tenslotte de betaling. Daar is het: je hebt een vliegticket geboekt.

Maar wist je dat deze vliegticket-boekingssystemen over het algemeen ook geweldige voorbeelden zijn van bronnen voor competitive intelligence?

Luchtvaartmaatschappijen veranderen en passen hun ticketprijzen voortdurend aan op basis van data van concurrenten.

Als bijvoorbeeld, je concurrenten de prijs voor een bepaalde route verhogen, wil je waarschijnlijk deze trend volgen. Maar om zulke prijsaanpassingen te rechtvaardigen, is het belangrijk je te richten op informatie vanuit de klant.

Door zoekgegevens van de gebruikers te volgen, kunnen vliegmaatschappijen zien of ze herhaaldelijk naar dezelfde vluchten zoeken. Zo kunnen ze de ticketprijzen in de loop van de tijd verhogen, omdat ze er zeker van kunnen zijn dat de mensen echt op deze specifieke dag willen reizen.

Behalve het verzamelen van informatie over de concurrentie is het voor luchtvaartmaatschappijen ook heel belangrijk om op de hoogte te blijven van elke crisis die van kritiek belang is voor hun activiteiten, en van nieuws en mentions op social media, op plaatselijk of wereldniveau. Als er iets van belang met hun merk gebeurt, moeten ze snel reageren. Om dat te doen hebben ze eersteklas crisis management nodig.

Air France-KLM vertrouwt hiervoor op onze oplossing voor mediamonitoring en oplossing voor rapportage.

Door geavanceerde zoekopdrachten op maat in te stellen voor specifieke keywords en onmiddellijke analyses uit te voeren, stelt onze tool hen in staat het bereik, het verhaal en het sentiment van het gesprek te begrijpen om te bepalen hoezeer een crisis hun merk be√Įnvloedt.

Bovendien kunnen ze met een druk op de knop beschikken over volledig gebrande, AI-ondersteunde rapporten die klaar zijn om gepresenteerd to worden om hun earned media te presenteren en bredere inzichten te krijgen in hun digitale marketingstrategie.

Bekijk onze korte video waarin de belangrijkste kenmerken van het genoemde media monitoring en rapportage tool worden getoond (In Engels)

Best wel cool, toch?

Wil je meer te weten komen over hoe Meltwater je team van dienst kan zijn? Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op!

2. Investment Trading

Een ander goed voorbeeld van competitive intelligence is investment trading.

Het is geen geheim dat alle bankiers toegang hebben tot dezelfde informatie via uitgebreide verslagen van financi√ęle overzichten, research papers, nieuwskanalen, enz.

Maar alleen wie weet wat hij met deze beschikbare informatie moet doen en hoe hij ze goed kan analyseren, kan er waardevolle inzichten uit halen en er zijn voordeel mee doen.

De Santander Río Bank, bijvoorbeeld, profiteert ook van onze mediamonitoring oplossing. Het helpt hen in het opsporen en anticiperen van problemen die, als ze niet aangepakt worden, in de toekomst gemakkelijk bedreigingen kunnen worden.

Onze werkdag begint met de media monitorings rapporten van Meltwater. Op basis van het sentiment en onze mate van exposure dicteren deze rapporten alles wat volgt. We gebruiken de intelligentie van het platform om ons te helpen de boodschappen te schrijven die we aan onze stakeholders willen overbrengen en om onze communicatiestrategie op te stellen.

‚ÄĒ Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, Santander R√≠o

Naast het analyseren van mentions van je eigen merk, houdt het platform ook mentions van je concurrenten in de gaten.

3. Tech Startups

Terwijl traditionele bedrijven meestal meer budget en resources hebben, betere technologie en vaak ook meer data om mee te werken, overtreffen tech startups hen vaak in bepaalde niches en is de kans groter dat ze de markt verstoren.

Hoe doen ze dat?

De sleutel tot succes is tweezijdig:

Focussen op een bepaald gebied binnen de industrie

Snel reageren en aanpassen op CI inzichten omdat ze kleiner van omvang en wendbaarder zijn

Tools voor competitive intelligence en media monitoring maken het ook mogelijk voor startups om niet alleen de engement, het bereik en het sentiment van het gesprek op hun eigen social mediakanalen te begrijpen, maar ook van het algemene gesprek over belangrijke programma's of productgebieden.

Maar niet alleen startups hebben de voordelen van competitive intelligence en mediamonitoring tools ontdekt. Grote multinationals, zoals Google, hebben ook ontdekt dat ze weliswaar over een grote hoeveelheid data beschikten uit eigen social analytics instrumenten, maar dat ze nog steeds de volledige mondiale footprint misten van de gesprekken over belangrijke programma's of productgebieden.

Na de implementatie van de Meltwater mediamonitoring oplossing konden ze engagement, het bereik en andere belangrijke statistieken over hun social media inspanningen en die van hun concurrenten analyseren.

Ten eerste geeft het ons data over het bereik, engagement en sentiment die we zoeken, ook buiten onze eigen kanalen. We willen niet alleen begrijpen hoe onze eigen berichten presteren, we willen ook weten hoe het grotere gesprek eruit ziet. Ten tweede kunnen we door de automatisering, automatisch data naar onze eigen interne dashboards halen, wat ongelooflijk waardevol is vanuit tijdsoogpunt.

‚ÄĒ Katie Miller, Program Manager, The Cloud Developer Relations Team (Google)

4. Sport Analytics

Zelfs de sportindustrie is succesvol geworden in het toepassen van competitive intelligence door de drie hieronder genoemde strategie√ęn uit te voeren.

Interpreteer competitive data Verwerk deze gegevens Verspreid ze op doeltreffende wijze

Laten we even een kijkje nemen in de wereld van het voetbal. Populaire teams als Sevilla FC presteren jaarlijks beter dan hun budgetten omdat ze uitblinken in het verzamelen van nieuwe data (scouting) en het uitvoeren van analyses.

Bovendien zijn ze experts geworden in het verspreiden van deze informatie onder de betrokken partijen, zoals de technische staf.

Dit is Hoe Meltwater Jou Kan Helpen Om Je Concurrenten Altijd Een Stap Voor te Blijven

Hopelijk heb je nu een duidelijker beeld van wat competitive intelligence is en hoe je bedrijf er voordeel uit kan halen. Maar om het naar een hoger niveau te tillen, heb je de perfecte tool nodig.

Vul in: Meltwater!

Onze competitive intelligence oplossing heeft alles wat je nodig hebt om competitive intelligence in je bedrijf te gebruiken.

‚úĒ Samengevoegde maandelijkse rapporten voor marketeers: Krijg een uitgebreid overzicht van de positie van je bedrijf ten opzichte van de belangrijkste concurrenten, dat veel verder gaat dan financi√ęle gegevens.

‚úĒAI-gebaseerd analysesysteem: Ontvang onmiddellijk meldingen als er iets van strategisch belang gebeurt met de bedrijven die je volgt, en reageer passend als gebeurtenissen zich in real-time ontvouwen.

‚úĒ State-of-the-art rapportage: Evalueer de impact van je paid media- en communicatiecampagnes, ontdek hoe klanten reageren op de strategie√ęn van concurrenten, analyseer websiteverkeer, app-ratings en meer. Door deze data te verzamelen, kan je jouw marketingstrategie in de juiste richting bijsturen.

‚úĒ Competitive benchmarking templates: Benchmark de social media-activiteit van je concurrent op Instagram, Facebook & Co. Analyseer metrics zoals publieksgroei, engagement rate, pagina performance, berichttype en top-performing posts.