Er zijn nog geen twee mensen binnen PR te vinden die dezelfde carrière gehad hebben. Dat komt omdat een loopbaan in public relations zo veel variatie biedt. Er zijn simpelweg ook zoveel verschillende mogelijkheden.

Elk jaar lanceren universiteiten en hogescholen in het hele land nieuwe communicatie afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Ze zijn slim, geweldig met technologie, en staan te popelen om een schitterende PR loopbaan uit te stippelen. Dit betekent wel dat er veel concurrentie is voor bepaalde banen en dat jij dus onderscheidend genoeg moet zijn om die leuke baan te krijgen.

Voor nieuwe PR afgestudeerden is werken voor een agency vaak de beste manier om te proeven van de verschillende specialisatiegebieden. Maar hoe ontdekken ze waar hun echte passie ligt? Welk specialisatiegebied vinden ze leuk - en waar zijn ze echt bedreven in?

Het is belangrijk te bedenken dat de functiebeschrijvingen van public relations vandaag de dag nauwelijks lijken op die van enkele jaren geleden. Welke PR eigenschappen moeten de werkzoekenden van vandaag bezitten om zich te onderscheiden van de rest en te slagen? Dat bespreken we in deze blog!

PR Carrières Draaien Niet Meer Alleen om Media Relations

Als we naar de functiebeschrijvingen voor PR medewerker kijken, wat zien we dan?

"Het is niet alleen het standaard één-tweetje van schrijven en mediarelaties," zegt Lou Hoffman, CEO, The Hoffman Agency.

"Hoewel goed schrijven essentieel is, wordt van de PR professionals van vandaag verwacht dat ze veel meer doen dan het voorbereiden van berichten en het onderhouden van mediarelaties," zegt Martin Waxman, President, Martin Waxman Communications, en professor in social media en PR aan het Seneca College. "Mijn studenten vertellen me dat werkgevers willen dat ze ontwerp-, fotografie-, en videoproductievaardigheden hebben. Ze moeten multimedia verhalenvertellers zijn."

Ze moeten ook weten hoe je digitale platforms opzet en beheert en relaties opbouwt op social media, voegt Waxman eraan toe.

"En ze moeten inzicht hebben in strategie en hoe ze de resultaten van hun communicatieprogramma's kunnen koppelen aan bedrijfsdoelstellingen," zegt Waxman.

Hoffman is het daarmee eens. "Meer dan het opbouwen van een media voetafdruk, willen bedrijven vandaag PR gericht zien op het oplossen van specifieke zakelijke uitdagingen."

En om dat te doen moet kritisch denken een van de belangrijkste vaardigheden zijn die mensen die een PR carrière zoeken moeten bezitten, zegt Hoffman.

12 Vaardigheden die de PR Manager Moet Bezitten

Deze 12 PR vaardigheden zullen PR medewerkers in de toekomst nodig hebben.

1. Copywriting voor social advertising en het beheren van advertentie campagnes op social media

Hoewel de vaardigheid om sociale advertenties te organiseren en te maken op netwerken als Facebook, TikTok en Instagram niet veranderd is, is de vaardigheid om complete campagnes op deze platforms te beheren wel geëvolueerd. In het huidige klimaat worden PR mensen voortdurend gevraagd om sociale advertentiecampagnes te beheren. Dat betekent leren omgaan met Power Editor, LinkedIn's advertentieplatform, en Facebook's advertentieplatform. Het betekent begrijpen hoe je verschillende onderdelen van PR campagnes kunt veranderen en manipuleren in jouw voordeel. Het betekent begrijpen hoe je klanten moet factureren. Dat allemaal. Wie social media doorgrondt, van het snelle tempo geniet en snel kan denken, kan de aanwezigheid van een merk in de digitale wereld helpen vormgeven.

2. Video EN audio productie

Zeker, vaardigheden voor videoproductie zijn ook in 2022 nog gevraagd. Daarover bestaat geen twijfel, kijk maar naar Instagram die meer gaat inzetten op video content. Maar audio-content wordt ook door steeds meer merken gezien als onderdeel van hun mix. Hierdoor zijn ook audio productie vaardigheden in trek. Zelfs een basiskennis van Garageband (die je in wezen jezelf kunt leren of in een Apple winkel kunt leren) zou je op dit moment al een voorsprong geven.

Denk aan de "mobiele" vaardigheden van 2012. Het zal altijd de vraag blijven of PR managers überhaupt mobiele vaardigheden nodig hebben. Maar steeds meer is er een voortdurende behoefte om nieuwe media en tools te verkennen in een poging om organisaties vooruit te helpen. Dat zal niet snel veranderen.

4. Creëer goede social media content en beheer social content systemen

Net als vaardigheid 1 is het vermogen om sociale content te creëren nog steeds een belangrijke vaardigheid bij PR managers. Maar het vermogen om al die content te beheren wordt nu steeds belangrijker, omdat merken enorme voorraden content beginnen aan te leggen. Taggen en ordenen zijn kenmerken van deze vaardigheden. Weet je hoe je de juiste evergreen content kunt hergebruiken? Weet je hoe je content effectief kunt organiseren zodat hij vindbaar is en je in de content de juiste stukjes kan vinden? Dit zijn sleutels tot het beheersdeel van deze vaardigheid.

5. Een goed begrip van traditionele, digitale en business analytics

Zeker, de meeste mensen hebben op dit moment een vluchtig begrip van Facebook Insights, Google Analytics en een paar andere platforms. Maar, begrijpen die mensen ook hoe ze die data moeten inschatten en vertalen in bruikbare ideeën en benaderingen? Sommigen beweren dat er op dit moment geen actueler onderwerp in PR is dan meten en analyseren. Hoewel er een tijd was dat cijfers niet van vitaal belang waren voor een carrière in PR, is dat nu veranderd. Wie PR metingen begrijpt is in trek. Sommige scholen bieden dit nu aan als een specialisatiegebied. Het is ook wel logisch eigenlijk, geen enkel bedrijf gaat geld stoppen in iets waarvan ze niet weten wat het oplevert. Dit is ook wat Meltwater doet, we maken het via media monitoring voor PR managers inzichtelijk wat hun werk nou echt heeft opgeleverd zodat ze zichzelf kunnen bewijzen binnen de organisatie.

6. Begrijp hoe je duidelijke rapporten maakt

Hoewel SEO skills nog steeds belangrijk zijn, is er een nieuwe reeks vaardigheden in opkomst (nou ja, in opkomst is waarschijnlijk niet het juiste woord - deze behoefte heeft bijna altijd bestaan) die misschien wel belangrijker is: Het vermogen om rapporten te produceren met context, bruikbare informatie en duidelijk geformuleerde volgende stappen. Het gebeurt eigenlijk te vaak dat rapporten van partners en andere agencies niet te volgen of weinig inhoud hebben. Klanten denken dan: "Wat moet ik hiermee?" De sleutel tot degelijke rapportage is om niet alleen over de data te rapporteren, maar belangrijker nog, die data tot leven te laten komen. Geef relevante context. Geef ideeën die je op basis van die data kan invoeren. En, altijd, maar dan ook altijd, geef je ze niet de ruwe data maar maak je het schoon en gebruik je termen die je klanten gebruiken.

7. Creëer een visuele stijl voor het merk online

Zeker, veel grotere merken hebben interne creatieve afdelingen die zich met dit soort dingen bezighouden. Maar, veel merken hebben dat niet. En, dan wordt het typisch een plek waar het op een PR adviseur kan neerkomen om de leemtes op te vullen. Ongeacht de grootte spelen PR werknemers hier een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan sociale content. Een GROOT deel daarvan is op dit moment natuurlijk visueel. Iemand hebben die oog heeft voor fotografie en een goed gevoel voor hoe het merk online visueel te positioneren is dus belangrijk. Eigenlijk is het meer dan belangrijk - het wordt essentieel. Visuals zijn op PR gebied nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Met videomarketing in opmars en de vraag naar visuals bij alle content die gemaakt wordt, hebben PR managers die visuele communicatie begrijpen een streepje voor in elke bedrijfstak en bij elk bedrijf.

8. Schrijf duidelijk voor intern EN extern publiek

De PR manager van vandaag wordt gevraagd om steeds meer te doen. Dat omvat vaak het schrijven voor extern publiek in de traditionele PR zin, maar ook het schrijven voor intern, werknemerspubliek. Niet bepaald een nieuwe ontwikkeling, maar het lijkt erop dat meer PR mensen gevraagd worden om dit te doen. Bovendien, nu er meer programma's voor het creëeren van een employer brand komen, worden PR mensen vaak gevraagd om ook die initiatieven te leiden. Dat betekent begrijpen wat werknemers motiveert en inspireert. Hiervoor is het belangrijk om je schrijfvaardigheid ontwikkelen zodat je dit goed kan verwoorden. Met de opkomst van content marketing en branded content is schrijven belangrijker dan ooit. Voor wie het wil zijn de loopbaanmogelijkheden groot en gevarieerd.

9. Manage virtuele teams EN werk effectief als deel van een virtueel team

Het moge duidelijk zijn dat virtuele werkomgevingen vanwege de COVID-19 pandemie een inmense ontwikkeling hebben doorgegaan. Dat betekent dat begrijpen HOE je virtueel kunt werken een belangrijke vaardigheid zal zijn bij PR mensen. En, dat is niet zo gemakkelijk als je zou denken. Inzicht in je ideale werkstromen, in de beste hulpmiddelen die je kunt gebruiken, en in hoe je die hulpmiddelen het best kunt gebruiken om snel samen te werken en te communiceren worden essentieel als je het grootste deel van de tijd op afstand werkt.

10. Identificeer en werk samen met Instagram en YouTube influencers

4-6 jaar geleden had iedereen het over blogger outreach. En niet voor niets - blogs waren nog grotendeels het dominante onderdeel van social media marketing. Spoel door naar 2020, en je hebt nu platforms als Instagram en Snapchat die er 8-10 jaar geleden gewoon nog niet waren. En, je hebt beïnvloeders op die netwerken die serieuze aandacht afdwingen. Bovendien heb je merken die het moeilijk hebben om op die platforms op gang te komen en gemeenschappen op te bouwen. Hier komt influencer outreach om de hoek kijken, wat een cruciale vaardigheid voor PR's is geworden. Weten hoe je de juiste influencers kunt vinden. Weten hoe je ze moet benaderen - zonder ze te beledigen. Weten hoe je contracten opstelt die zinvol zijn (want in wezen is influencer outreach nu bijna allemaal pay-for-play). Dit zijn de eigenschappen van de PR van vandaag als het gaat om influencer outreach.

11. Content marketing voor groot en klein publiek

"Content marketing" heeft altijd al onder de paraplu van PR gevallen, want het creëren van content omvat earned media, persberichten, artikelen, klantverhalen en nog veel meer. De meeste merken zetten steeds meer in op content marketing, wat betekent dat dit een "hot" gebied zal blijven voor PR werknemers om zich in te specialiseren.

12: Tech Know-how

Technologische vaardigheden voor PR managers zijn een noodzaak. Op basis van het jaarlijkse Global Communications Report, uitgevoerd door het USC Center for Public Relations, dat ontworpen is om inzicht te geven in de evolutie van de mondiale communicatie-industrie door opkomende trends te analyseren, zijn dit de belangrijkste technologische vaardigheden die pas afgestudeerden nodig hebben om nu succesvol te zijn, en naarmate ze vorderen op hun PR carrièrepad:

Big data analytics 65%

Video productie 59%

Search engine optimization (SEO) 59%

Digital design 54%

User experience 53%

Predictive AI technologies 43%

Data management 38%

Coderen 17%

Samenwerken in PR: Zet de Eerste Stap

PR is te belangrijk binnen communicatie- en marketing organisaties om in een vacuüm te opereren. In deze blog bespraken we de vaardigheden die nodig zijn om de PR wereld aan te kunnen. Het goede nieuws is dat er niet één weg of één vaardigheid is die je naar een succesvolle carrière in PR zal leiden - er zijn er (gelukkig) heel erg veel.