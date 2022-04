Je merk laten opvallen en niet alleen maar laten zien wordt aantoonbaar moeilijker. De toetredingsdrempel voor nieuwe merken wordt lager dankzij digitale technologie en wereldwijde toegang tot talent. Consumenten worden voortdurend gebombardeerd met reclameboodschappen - tot wel 10.000 reclame-impressies per dag - wat leidt tot overstimulatie en een terughoudendheid om informatie vast te houden. Maar een sterke PR campagne kan een game-changer zijn voor merken die door het lawaai heen willen breken en herinnerd willen worden.

In tegenstelling tot traditionele reclame of marketing, is een PR campagne bedoeld om mensen aan het praten te krijgen. Het is een manier om je merk in de schijnwerpers te zetten, wat pers op te trommelen, en een blijvende indruk te maken op je publiek.

Wat gaat er precies in een PR campagne? Laten we eens kijken naar enkele bijzonderheden, en naar enkele van de beste recente PR campagne voorbeelden uit 2021.

Wat Is een PR Campagne?

Laten we eerst eens beginnen met een definitie. Een PR campagne is een reeks geplande activiteiten die bedoeld zijn om een bedrijf of merk publiciteit te geven. De meeste PR campagnes hebben specifieke zakelijke doelen, zoals het verkeer op de website stimuleren, de aandacht vestigen op een nieuw product, of de aandacht vestigen op een goed doel. De activiteiten worden uitgevoerd in een specifiek tijdsbestek dat relevant is voor het overkoepelende doel.

Een succesvolle PR campagne staat of valt met een sterke communicatiestrategie. Creëer de juiste boodschap voor je beoogde publiek. Kies de juiste kanalen voor je boodschap en weet wie er nog meer zouden kunnen luisteren (bv. je concurrenten). Met communicatie als basis kan je merk een positieve band met het publiek ontwikkelen.

Waarom Moeten Campagnes Onderdeel Zijn van Je PR Strategie?

In een wereld die gedreven wordt door verkoopboodschappen en calls to action, kan je public relations strategie een verademing zijn voor de consument. Het merk vraagt niets terug van het publiek. In plaats daarvan geeft een PR campagne het publiek de kans om meer over het merk te weten te komen zonder marketing- of verkoopdruk.

Door die druk weg te nemen kunnen consumenten hun waakzaamheid laten zakken en meer open staan zijn voor je bedrijf. Een goed opgezette campagne doorbreekt hun interne "ad blockers". Campagnes gaan niet alleen over de producten of diensten die je verkoopt, maar ook over je merkidentiteit.

Daardoor kunnen merken een grotere geloofwaardigheid bij hun publiek opbouwen. Merkidentiteiten worden sterker en meer gedenkwaardig. En in veel gevallen volgt de verkoop dan vanzelf.

Hoe Werkt een PR Campagne?

Elke PR strategie begint met een doel. Misschien wil je de aandacht vestigen op een nieuw product of een rebranding. Of misschien wil je je merk in een positief daglicht stellen nadat je wat negatieve publiciteit hebt gekregen. Wat je doel ook is, begin je PR campagne met een doel en werk terug om te bepalen wat de beste aanpak is om je boodschap te delen.

Sommige PR campagnes zijn niet meer dan een goed geschreven persbericht dat langs grote medianetwerken wordt verspreid. Nieuwsmedia, blogs, en andere uitgevers kunnen het persbericht oppikken en het op hun kanalen delen. Je kunt ditzelfde persbericht ook op je eigen kanalen delen, zoals een website, blog, nieuwsbrief, en social media.

Of, je kunt kiezen voor een uitsluitend sociale PR strategie. PR via social media richt zich op je sociale doelgroepen en vertrouwt op "likes", "delen" en "reacties" om je te helpen het woord te verspreiden. Je kunt ook betalen voor advertenties om je bereik te vergroten.

Andere campagnes tillen hun PR echter naar nieuwe hoogten. Zo toonde het evenement New Moon van Red Bull in wingsuit geklede stuntmannen die met sterretjes uit de lucht kwamen vallen, waardoor het beeld ontstond dat UFO's op Aarde landden. In het VK promootte een naaktkunst installatie Sky Arts en hun mijlpaal in het worden van een free-to-air televisiezender.

Of het nu gaat om een geschreven persbericht of een live publiciteitsstunt, de rol van een PR campagne blijft dezelfde: opzettelijk de aandacht van een publiek trekken om een merk te promoten (en idealiter een soort reactie te krijgen).

Beste PR Campagnes Voorbeelden van 2021

Klaar om je eigen PR campagne te lanceren? Doe wat inspiratie op met enkele van de beste PR campagnes die we in 2020-2021 hebben gezien.

1. Carlsberg Adopt-a-Keg Campagne

In het tijdperk van thuisblijven en wat bestellen gingen er minder mensen naar het café om wat te drinken. De Deense bierproducent Carlsberg gebruikte deze tijd van het thuisblijven om bij zijn publiek in de kijker te blijven door de Adopt-a-Keg campagne te lanceren.

Tijdens de campagne konden klanten hun smartphones gebruiken om in de winkel gekochte Carlsberg producten te scannen, die een virtueel vaatje begonnen te vullen. Na het scannen van vier blikken kregen klanten een "tegoed" dat ze konden inwisselen voor twee gratis biertjes in een bar of restaurant zodra die weer opengingen. Deze PR-campagne hielp niet alleen om onmiddellijk in-store verkoop te genereren, maar maakte ook een blijvende indruk voor het merk omdat het op de gezondheid en veiligheid van de consument let.

2. IKEA #StayHome Campagne

Terwijl overal ter wereld lockdowns van kracht werden, zag woonexpert Ikea de kans schoon om mensen aan te moedigen thuis te blijven en daar plezier aan te beleven. Het merk lanceerde zijn #StayHome campagne door een eerbetoon te brengen aan huizen over de hele wereld. De campagne richtte zich op de gevoelens van comfort, nostalgie en saamhorigheid die thuis zijn biedt, en herinnerde ons eraan dat er echt geen betere plek is dan thuis. Ook zorgt deze campagne ervoor dat de gevoelens van comfort, nostalgie en saamhorigheid die we normaal met thuis associeren, nu ook gaan associeren met Ikea. We zien namelijk eerst beelden die met deze gevoelens te maken hebben en daarna het logo van Ikea, onbewust dragen we dan deze associaties en gevoelens van ons huis over aan het merk Ikea. En natuurlijk kunnen we onze ruimtes snel en betaalbaar verbeteren met meubels en woonartikelen van Ikea, hoewel dit niet een direct onderdeel van de boodschap van het merk was.

3. Zara Shot From Home Campaign

Ook de internationale kledingwinkel Zara speelt in op de #blijfthuis trend door het idee te promoten dat mode overal belangrijk is, ook thuis waar niemand anders het ziet. De Shot From Home campagne zet modellen in de kijker die foto's maakten vanuit het comfort van hun eigen huis in plaats van exotische oorden of fotostudio's. Dit was een uitstekend antwoord op de dalende verkoop van kleding, terwijl meer mensen zich kleedden voor comfort in plaats van stijl.

4. KFC's “It’s Good” Campagne

Hoewel KFC's beroemde slogan "Finger-Lickin' Good" stevig verankerd is bij het merk, is het er een die goed paste tijdens de op gezondheid gerichte pandemie. Dus besloot KFC het vingerlikkende deel tijdelijk af te schaffen als een manier om met de tijd mee te gaan. De verandering diende als een leuke, on-brand manier om persoonlijke hygiëne te promoten zonder al te voor de hand liggend of serieus te zijn.

5. LEGO's Rebuild the World Campagne

Na een jaar van teleurstellingen en onzekerheid begonnen veel mensen 2021 binnen met zin om hun leven opnieuw op te bouwen en te nieuw leven in te blazen. Als merk dat erop gericht is een toekomst te bouwen vanaf de kindertijd, lanceerde Lego zijn Rebuild the World campagne om hoop, creativiteit en veerkracht te bevorderen. De boodschap is inspirerend in een tijd waar kinderen en hun ouders dat het meest nodig hebben. De campagne doet goed werk door de producten van het merk ook buiten hun basisfunctie te laten zien.

Eervolle vermelding: LEGO's goed getimede lancering van de "Iedereen is Super" set, vooruitlopend op Pride Maand, haalde wereldwijd de krantenkoppen. De nieuwe LGBTQI+ inclusieve set trok zowel nieuwe als oude LEGO fans aan, van wie velen sinds hun kindertijd geen bouwset meer hadden gemaakt.

6. Houseparty/Fortnite Quiz Challenge

De Houseparty/Fortnite Quiz Challenge toont de kracht van samenwerkingsinspanningen tussen niet-concurrerende merken die ongeveer hetzelfde publiek delen. Zonder aankoopverplichting lanceerde Houseparty een gegamificeerde Fortnite quiz serie om fans van het videospel naar zijn app te lokken. Tegelijkertijd profiteert Fortnite van de actie, want het krijgt een stukje van het publiek van Houseparty.

7. Netflix’s “Wanna Talk About It?” Campagne

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de "Wanna Talk About It?" campagne van Netflix gevuld kunnen zou zijn met spoilers van trending shows. Maar in plaats daarvan richtte het merk zijn aandacht op bewustwording van de geestelijke gezondheid in een tijd waarin veel mensen thuis zaten te bingewatchen naar hun favoriete series - en misschien gevoelens van eenzaamheid en depressie ervoeren.

Dit krachtige voorbeeld toont het steeds duidelijker wordende kruispunt tussen PR en social media. Het merk lanceerde een IG Live kanaal waar gebruikers in contact kunnen komen met deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid om de waarde en steun te bieden die klanten in deze tijd echt nodig hadden. Als gevolg daarvan kan het merk een grotere loyaliteit op lange termijn en een beter merkimago tegemoet zien.

8. Dove #ShowUs Campaign

PR en social media gaan hand in hand, vooral als het erom gaat een reactie van je publiek te krijgen. Je publiek bij de campagne betrekken leidt tot user generated content die de impact van je campagne op een natuurlijke manier kan versterken.

Als leider in body positivity voor vrouwen blijft Dove trouw aan haar merk met haar nieuwste campagne, #ShowUs. De campagne is een verzameling van 10.000+ beelden van vrouwen en niet-binaire personen over de hele wereld die meer mensen willen zien die op hen lijken. De beelden zijn beschikbaar voor alle media, adverteerders en merken om in hun marketing te gebruiken in een poging om meer inclusieve beeldvorming in de media te creëren.

9. Gillette’s The Best Men Can Be Campagne

Inspelend op belangrijke thema's in 2021 als bewustwording van geestelijke gezondheid en het doorbreken van traditionele stereotypen, herdefinieert Gillette's nieuwste PR serie wat het betekent om een man te zijn. Het korte YouTube-filmpje van het merk (zie onder deze tekst) toont mannen in allerlei komische en ernstige situaties die veel voorkomende uitdrukkingen ontkrachten, zoals "Alle mannen zijn gelijk" en "Jongens blijven jongens". De kernboodschap van de video is dat de mannen van vandaag de mannen van morgen creëren en dat alleen door ervoor te kiezen om het beter te doen dan gisteren de maatschappij positieve vooruitgang kan boeken.

Ps. Deze campagne was wel een beetje controversieel omdat het zou impliceren dat mannen niet meer man zou kunnen zijn. Maar hé, elke vorm van aandacht is goede aandacht toch? ;)

10. IPC & WHO WeThe15 Campagne

De Paralympische atleten moesten een heel jaar wachten voor ze in Tokio het podium betraden vanwege COVID. Het Internationaal Paralympisch Comité sloeg de handen ineen met de Wereldgezondheidsorganisatie om ervoor te zorgen dat de atleten de aandacht kregen die ze verdienden. Samen lanceerden ze de WeThe15 campagne om de boodschap te verspreiden dat ruwweg 15% van de wereldbevolking op de een of andere manier gehandicapt is - en toch ongeveer even gewoon als ieder ander. Het feit dat velen op een wereldtoneel meededen onderstreepte dit idee, en liet zien hoe weinig onze verschillen er eigenlijk toe doen.

