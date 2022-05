31 YouTube-tilastoa, jotka markkinoijien on hyvä tietää vuonna 2022

YouTube on kehittynyt rajusti alkuajoistaan ​​yksinkertaisena videoalustana. Se, mikä alkoi ihmisten tavasta ladata klippejä itsestään, on nyt sosiaalisen median markkinoinnin voimatekijä. YouTube tarjoaa brändeille tavan päästä suuren yleisön eteen joko omien kanavien kautta tai tekemällä yhteistyötä vaikuttajien ja sisällöntuottajien kanssa. Alusta ei ole vain yksi maailman suurimmista hakukoneista, vaan yritys tuottaa myös miljardeja vuosittaisia ​​tuloja.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa YouTube markkinoinnillesi ja sosiaalisen median kuuntelun strategialle? Otetaan lyhyt katsaus Youtuben tärkeimpiin tilastoihin ja miten voit käyttää niitä kasvattaaksesi Youtube-kanavaasi, liikevaihtoasi ja yrityskuvaasi.

Sisällysluettelo

Yleiset YouTube tilastot

Aloitetaan pienellä yleiskatsauksella Youtubeen. Tämä videoihin keskittyvä alusta ilmestyi vuonna 2005 pienenä startup-yrityksenä tavoitteena tehdä kenestä tahansa oman show'nsa tähti – kuvaannollisesti puhuen. Kahden insinöörin ja PayPalissa työskennelleen suunnittelijan perustama alusta on muuttanut täysin tuntemamme sisältömarkkinoinnin.

Tässä syvempi katsaus Youtuben vaikuttavimpiin numeroihin.

Kuinka monta kanavaa YouTubessa on?

Youtube-käyttäjät ovat tehneet yli 51 miljoonaa Youtube-kanavaa tähän päivään mennessä. Youtube on näyttänyt vahvaa kasvua kanavien suhteen viime vuosina; kasvua on ollut 36 % pelkästään viime vuodesta (Tubics).

Brändeillä on kuitenkin vielä runsaasti tilaa kasvaa omalla sisältökanavallaan.

Kuinka paljon käyttäjiä YouTubella on?

YouTubella on yli 2 miljardia kuukausittain kirjautunutta käyttäjää, jotka keräävät miljardeja katselukertoja. (YouTube)

Alustalla olevilla mainoksilla on mahdollisuus tavoittaa yli 2,5 miljardia ihmistä. (DataReportal)

Kuinka paljon sisältöä YouTubeen ladataan päivittäin?

Videomarkkinointi on epäilemättä vallannut digitaalisen tilan. Tällä hetkellä aktiiviset käyttäjät lataavat alustalle 500 tuntia videosisältöä joka minuutti! Tämä vastaa noin 12 000 tuntia sisältöä päivässä. (YouTube)

Kuinka monta käyttäjää YouTubella on?

YouTube on maailman toiseksi vierailluin verkkosivusto 14,43 miljardilla vieraalla. Google on ensimmäisenä lähes kolminkertaisella käyntien kokonaismäärällä. (DataReportal)

Kuinka paljon YouTubea katsotaan päivittäin?

YouTubeen kirjautuneet käyttäjät katsovat yli miljardi tuntia videoita joka päivä. (YouTube)

YouTuben demografia-tiedot

YouTuben suosituimmat tilastot merkitsevät hyvin vähän, jos et ymmärrä alustan yleisöä. Kuka käyttää YouTubea ja miten he käyttävät sitä? Kuinka paljon aikaa he viettävät alustalla? Mistä he pitävät ja minkä kanssa he ovat tekemisissä eniten? Lue lisää tilastoista, joita YouTube-markkinoijat voivat käyttää hyödyksi.

YouTuben demografia-tiedot

54 % YouTuben käyttäjistä on miehiä. Kun katsomme ajassa taaksepäin, näemme kuitenkin pienen muutoksen, ja nykyään yhä useammat naiset käyttävät YouTubea. Esimerkiksi vuonna 2020 käyttäjistä 56 % oli miehiä. (Statista, Hootsuite)

Kun katsomme ajassa taaksepäin, näemme kuitenkin pienen muutoksen, ja nykyään yhä useammat naiset käyttävät YouTubea. Esimerkiksi vuonna 2020 käyttäjistä 56 % oli miehiä. (Statista, Hootsuite) 81 % yhdysvaltalaisista aikuisista käyttää YouTubea. Sukupuolen mukaan jaoteltuna noin 82 % yhdysvaltalaisista aikuisista miehistä ja 80 % yhdysvaltalaisista aikuisista naisista käyttää alustaa. (Pew Research Center)

käyttää YouTubea. Sukupuolen mukaan jaoteltuna noin 82 % yhdysvaltalaisista aikuisista miehistä ja 80 % yhdysvaltalaisista aikuisista naisista käyttää alustaa. (Pew Research Center) YouTube on suosittu nuorempien yleisöjen keskuudessa, mutta sillä on hyvä käyttäjäkunta kaikenikäisille. Esimerkiksi 95 % 18–29-vuotiaista ja 95 % 30–49-vuotiaista käyttää YouTubea sekä 49 % yli 65-vuotiaista . Vertailun vuoksi muut sosiaalisen median alustat, kuten TikTok, Snapchat ja Instagram, eivät ole saavuttaneet yhtä paljon hieman kypsempiä yleisöjä. (Pew Research Center)

. Vertailun vuoksi muut sosiaalisen median alustat, kuten TikTok, Snapchat ja Instagram, eivät ole saavuttaneet yhtä paljon hieman kypsempiä yleisöjä. (Pew Research Center) YouTube on saatavilla 91 eri maassa ja tarjoaa sisältöä 80 eri kielellä. Se on yksi suurimmista maailmanlaajuisista sosiaalisen median alustoista, mikä auttaa tekemään siitä houkuttelevamman yhä useammalle ihmiselle. (YouTube)

YouTuben käyttäjätilastot

Youtube on toisiksi käytetyin sosiaalisen median alusta maailmassa – noin 398 miljoonaa käyttäjää perässä Facebookia. Kolmanneksi käytetyin sosiaalisen median alusta on WhatsApp, jolla on noin 500 miljoonaa vähemmän käyttäjiä kuin YouTubella. (Statista)

– noin 398 miljoonaa käyttäjää perässä Facebookia. Kolmanneksi käytetyin sosiaalisen median alusta on WhatsApp, jolla on noin 500 miljoonaa vähemmän käyttäjiä kuin YouTubella. (Statista) 54 % Youtuben käyttäjistä vierailee sivustolla päivittäin ja yli kolmannes useamman kerran päivässä . Video-alustalla on yksi sitoutuneimmista yleisöistä koko sosiaalisessa mediassa! (Pew Research Center)

Video-alustalla on yksi sitoutuneimmista yleisöistä koko sosiaalisessa mediassa! (Pew Research Center) 79 % YouTuben käyttäjistä käyttää myös Facebookia, kun taas 72,4 % käyttää myös WhatsAppia ja 77 % käyttää myös Instagramia. Yleisimpien sosiaalisen median alustojen yleisöjen välillä on paljon päällekkäisyyksiä, ja tämä markkinoijien on hyvä ottaa huomioon sisältöä luodessaan. (DataReportal)

YouTuben käyttötilastot

Joka kolmas käyttäjistä on katsonut YouTubesta tutoriaalin tai ohjevideon tällä viikolla . (DataReportal)

. (DataReportal) Enemmän kuin joka viides käyttäjä katsoo YouTube-videoita mobiililaitteen kautta. Mobiililaitetta käyttävät vierailevat kaksi kertaa enemmän YouTube-sivulla. (DataReportal)

Mobiililaitetta käyttävät vierailevat kaksi kertaa enemmän YouTube-sivulla. (DataReportal) 30 % Internetin käyttäjistä katsoo vähintään yhden livestreamin viikossa . (DataReportal)

katsoo vähintään yhden livestreamin viikossa (DataReportal) 14,7 % Internetin käyttäjistä luottaa vlogeihin (videoblogeihin) tutustuessaan brändeihin. Sosiaalisen median verkostojen hyödyntäminen brändien tutkimiseen on erityisen suosittua Keniassa, Marokossa ja Nigeriassa. (Influencer Marketing Hub)

YouTuben kohdeyleisötilastot

Peleihin liittyvä sisältö on äärimmäisen suosittua – kuten myös urheilusisältö. Live-urheilun digitaalisen katsojamäärän odotetaan saavuttavan 90 miljoonaa katsojaa vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan 74 % urheilun ystävistä vierailee YouTubessa useita kertoja viikossa . (Think With Google)

. (Think With Google) Myös lapsille suunnattu YouTube-sisältö on kasvussa. 80 % vanhemmista, joilla on 11-vuotiaita tai nuorempia lapsia, sanoo antavansa lastensa katsoa YouTubea. Siellä on myös paljon lapsille sopivaa sisältöä, mukaan lukien Cocomelon - Nursery Rhymes, joka on yksi viiden suosituimman kanavan joukossa. (Pew Research Center/Social Blade)

YouTuben tilaustilastot

YouTube antaa käyttäjien tilata kanavia, jotta heiltä ei koskaan jää huomaamatta suosikkisisällöntuottajiensa uusi sisältö. Tilaukset auttavat myös YouTube algoritmia tarjoamaan käyttäjille oleellisia suosituksia. Tässä on YouTube-tilausten tila vuonna 2022.

Kuka on tilatuin tubettaja?

Jos tarkastelemme yksittäisiä tubettajia, PewDiePie on johtoasemassa 111 miljoonalla tilaajalla. PewDiePie, joka tunnetaan paremmin 32-vuotiaana Felix Arvid Ulf Kjellberginä, on kuuluisa videopeliviihteestään ja sen nettovarallisuus on 40 miljoonaa dollaria. PewDiePien kanava sisältää 4 467 videota. (Social Blade)

Kenellä on eniten tilaajia?

Jos tarkastelemme tuotemerkkikanavia, jolla on eniten tilaajia, nimitys menee T-Seriesille, intialaiselle musiikki- ja elokuvatuotantoyhtiölle. Huhtikuussa 2022 T-Seriesillä oli 213 miljoonaa tilaajaa ja yli 16 600 ladattua videota. (Social Blade)

YouTuben rahalliset tilastot

YouTube käynnisti kaupallistamisstrategiansa vuonna 2006, vain vähän yli vuosi alustan ilmestymisen jälkeen. Vuoteen 2009 mennessä se tarjosi seitsemän mainosmuotoa auttamaan käyttäjiä ansaitsemaan rahaa kanavillaan. Tässä on lähempi katsaus YouTube-käyttäjien tuloihin tänä päivänä ja muita YouTuben rahallisia tilastoja.

Mitkä olivat YouTuben voitot viime vuonna?

Vuonna 2021, YouTuben mainostulot olivat 28,8 miljardia dollaria. (Social Media Today)

Minkä arvoinen on YouTube?

YouTuben tuotot ja vuotuiset tulot ovat kasvaneet vuosia, ja ne ovat nousseet 8,1 miljardista dollarista vuonna 2017, 19,7 miljardiin dollariin vuonna 2020. Sen nykyisen arvon arvioidaan olevan 160–300 miljardia dollaria.

Fun Fact: Google osti YouTuben vuonna 2006 1,65 miljardilla dollarilla. (Business of Apps)

Mitkä ovat suosituimman tubettajan tulot?

Jimmy Donaldson, aka MrBeast, oli arviolta eniten ansainnut tubettaja vuonna 2021 54 miljoonan dollarin tuloilla. Pelaaja Jake Paul sijoittui toiseksi 45 miljoonalla dollarilla. (Statista)

Mikä on suosituimman tubettajan nettovarallisuus?

Koko nettovarallisuuden eikä vain vuoden 2021 tulojen perusteella eniten ansaitseva tubettaja on Jeffree Star, jonka nettovarallisuuden arvioidaan olevan 200 miljoonaa dollaria. (Slice.ca)

Kuinka paljon rahaa keskimääräinen tubettaja ansaitsee?

Keskimääräinen YouTube-kanava tuottaa noin 18 dollaria jokaista 1000 mainoksen katselukertaa kohden. Tulot eivät kuitenkaan perustu näyttökertojen määrään, vaan mainoksille tehtyihin toimiin. Jos käyttäjät katsovat videoitasi, mutta eivät klikkaa mainoksia, kanavasi ei ansaitse rahaa. (Influencer Marketing Hub)

Kuinka paljon YouTube maksaa sisällöntuottajille?

YouTube maksaa noin 68 % AdSensen tuottamista tuloista. Joten jos video ansaitsee 100 dollaria mainostuloja, julkaisija saa 68 dollaria. (Google)

Videoiden tilastot YouTubessa

YouTube on täynnä sisältöä jokaiselle, aina pelien ohjevideoista musiikkivideoihin, tuotearvosteluista kauneustutoriaaleihin. Mutta mitä ihmiset todella katsovat, mistä he pitävät, mitä tilaavat ja (ehkä mikä tärkeintä) ostavat? Nämä YouTube-videoiden käyttötilastot voivat auttaa lisäämään selkeyttä.

Mikä on katsotuin biisi YouTubessa?

Ei ehkä ole yllättävää, että YouTuben katsotuin biisi on "Baby Shark Dance". Se on kerännyt yli 10 miljardia katselukertaa ensimmäisenä YouTube-videona koskaan. (YouTube/Guinness World Records)

Mitkä ovat suosituimmat videot YouTubessa?

Vaikka kaikki YouTube-sisältö ei perustu musiikkiin, alustan suosituimmat videot näyttävät perustuvan. "Baby Shark Dance" on katsotuin video, jota seuraa "Despacito" 7,71 miljoonalla katselukerralla. (Variety)

YouTuben musiikkitilastot

Sana "song" on YouTuben suosituin hakulauseke , ja "songs" on toiseksi haetuin termi. Itse asiassa musiikkiin liittyvät termit hallitsevat YouTuben 10 suosituinta hakulauseketta. (Hootsuite)

, ja "songs" on toiseksi haetuin termi. Itse asiassa musiikkiin liittyvät termit hallitsevat YouTuben 10 suosituinta hakulauseketta. (Hootsuite) YouTube on suosituin musiikin suoratoistopalvelu. Sen käyttäjäkunta on yli 2 miljardia ihmistä, jotka käyttävät alustaa erityisesti musiikin parissa.(YouGov)

YouTuben koko ja laajuus antavat brändeille paljon potentiaalia tarjota lisäarvoa videoita kaipaavalle yleisölleen. Meltwater tukee YouTube-markkinointistrategiaasi datapohjaisella ymmärryksellä asiakkaidesi rakastamasta sisällöstä. Mielenkiintoisista aiheista aina keskustelun johtajiin, Meltwater antaa sisältöideallesi voimaa auttaakseen sinua luomaan entistä paremman yhteyden katsojiisi.

