YouTube on yrityksille kanava, jota voi hyödyntää monipuolisesti sosiaalisen median markkinoinnissa

Video vaikuttaa – se on tunnemedia, joka jättää muistijäljen. Liikkuvasta kuvasta, äänestä ja tarinallisuudesta syntyy parhaassa tapauksessa voimakkaita, mieleenjääviä tunteita. Video on tuttu formaatti televisiosta, mutta myös sosiaalisesta mediasta, erityisesti YouTubesta, joka on 2,3 miljardilla aktiivisella käyttäjällään maailman toiseksi suosituin sosiaalisen median kanava vuodesta toiseen.

YouTube on globaalilla tasolla maailman toiseksi suosituin kanava Facebookin jälkeen. Suomessa YouTube jää vain WhatsApp-sovelluksen varjoon sosiaalisen median alustoita mitattaessa. YouTube on loistava kanava sosiaalisen median markkinointiin, vaikuttajamarkkinointiin sekä yrityksen brändi- ja tuotetunnettavuuden vahvistamiseen, niin orgaanisena kanavana kuin markkinointikanavana. Tästä oppaasta löydät YouTuben vaikuttavia avainlukuja ja oppeja.

Mikä on YouTube – ja miltä se näyttää lukujen valossa meillä ja maailmalla?

YouTubea tituleerataan maailman toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi Googlen jälkeen. Se on Googlen omistama Internetissä toimiva videopalvelu, jonne käyttäjät voivat lisätä omia videoitaan, sekä katsoa ja kommentoida muiden käyttäjien videoita. YouTubea voi käyttää 80 eri kielellä yli 100 maassa.

Kansainvälisesti YouTubella on yli 2,3 miljardia aktiivista käyttäjää, sinne ladataan päivittäin 720 000 tunnin edestä uusia videoita ja siellä katsotaan ajallisesti yli miljardi tuntia videoita päivittäin. 70 % YouTuben käyttäjistä katsoo videoita mobiililaitteellaan ja 90 % YouTube-käyttäjistä kertoo, että he ovat löytäneet uusia brändejä ja tuotteita itselleen YouTubesta. Kansainvälisesti 62 % yrityksistä kertoo, että heillä käytetään YouTubea julkaisualustana.

👉 Meltwaterin State of Social Media 2021 -kyselytutkimuksen mukaan 73 % Pohjoismaisista organisaatioista aikoo käyttää YouTubea julkaisualustana vuonna 2021. YouTube oli yrityksissä neljänneksi suosituin julkaisualusta Facebookin, Instagramin ja LinkedInin jälkeen.



👉 Meltwaterin State of Social Media 2021 -kyselytutkimuksen perusteella Pohjoismaisista B2C-yrityksistä 76 % hyödyntää YouTubea, kun taas B2B-sektorilla luku on 68 %. NGO-organisaatioista vain 18 % hyödyntää YouTuben mahdollisuuksia.

Suomessa YouTube on ollut toiseksi suosituin verkkopalvelu yli kymmenen vuoden ajan: 77 %, eli n. 3,1 miljoonaa 17–54-vuotiaista suomalaisista käyttää YouTubea viikoittain. Suomalaisista 16–24-vuotiaista 61 % katsoo YouTubea päivittäin.



👉 Innowisen Sosiaalisen median katsauksen 2021 mukaan Suomessa 92 % YouTuben käyttäjistä käyttää palvelua viihteen saantiin, 12 % brändien ja yritysten seurantaan, 11 % uutisten saantiin ja 5 % ammatillisen verkoston vahvistamiseen.



👉 Vain 4 % suomalaisista ilmoitti harkitsevansa YouTuben käytön lopettamista vuonna 2021. Se on matala luku, sillä esim. Facebookin osalta saman kysymyksen luku oli 32 %.

Vaikuttajamarkkinointi YouTubessa – onko sille tilausta?

Kyllä on! Videolla toteutettu vaikuttajamarkkinointi mielletään usein YouTubeen ja sinne sisältöä tekeviin tubettajiin. Trootin Sisällöt ja vaikuttavuus tubessa -kyselytutkimuksen mukaan 92 % kaikista 15–25-vuotiaista suomalaisista katsoo ainakin joskus tubettajien tuottamaa sisältöä ja 75 % kuluttajista kokee tubettajien sisällöissä esiintyvien tuotteiden olevan hyödyllisiä.

Trootin tutkimuksen YouTube-videot tavoittavat päivittäin 879 000 15–35-vuotiasta suomalaista – tämä tekee YouTuben viikkotavoittavuudesta kaupallista TV:tä korkeamman kaikissa ikäryhmissä, kun puhutaan ikähaitarista 15–35-vuotiaat. Nämä vaikuttavat luvut kertovat jo vähän siitä, miksi YouTube kannattaa ottaa osaksi yrityksen strategiaa. Mutta miltä vaikuttajamarkkinointi YouTubessa näyttää lukuina? Alta löydät mielenkiintoisia lukuja Trootin tutkimukseen pohjaten:

👉 85 % 15–35-vuotiaista suomalaisista suhtautuu positiivisesti tai neutraalisti kaupallisiin kumppanuuksiin YouTubessa.

👉 84 % 18–35-vuotiaista suomalaisista voisi kuvitella ostavansa tuotteen tai palvelun YouTube-videon perusteella.

👉 73 % kaupallisia yhteistöitä nähneistä 15–35-vuotiaista suomalaisista kokee, että vaikuttajan yhteistyö on saanut kiinnostumaan esitetystä tuotteesta tai palvelusta

👉 44 % 15–35-vuotiaista suomalaisista on ostanut tuotteen tai palvelun nähtyään sen videossa.

YouTube-vaikuttajien videoiden perusteella ostetaan etenkin vaatteita (46 %), elintarvikkeita (40 %), kosmetiikkaa (35 %), sekä elektroniikkaa (32 %). 15–35-vuotiaat suomalaiset kuluttajat kaipaavat vaikuttajilta lisää erityisesti DIY- tai How-to -videoita (42 %), testaus- ja arviointivideoita (36 %) sekä pohdiskelevia eri elämäntilanteisiin liittyviä videoita (27 %).

YouTube-mainonta ja YouTube ads pähkinänkuoressa – millaista videomarkkinointia YouTubessa voi tehdä?

Markkinointi YouTubessa on tehty helpoksi. YouTube on Googlen omistama videopalvelu, jossa mainonnan kohdentaminen perustuu Googlen tietoihin käyttäjästä. Eri kohdistustapojen avulla mainostaja pystyy tavoittamaan hyvinkin tarkoin rajattuja kohderyhmiä käyttäjien Google-tilien tietojen sekä aiemman YouTube- ja Google-toiminnan perusteella. Demografiset ryhmät ovat jaettavissa esimerkiksi iän, sukupuolen, perhetilanteen tai kotitalouden tulojen mukaan. Kohdistus voidaan toteuttaa myös tarkempia demografisia tietoja hyödyntäen. Yksinkertaisimmillaan YouTube-mainos voi olla vain pelkkää tekstiä sisältävä laatikko YouTube-videon alalaidassa ja suurimmillaan 6 minuuttia kestävä videomainos. YouTuben kuusi mainostyyliä ovat:

1. TrueView Ads

👉 tämä on käytetyin mainontatapa YouTubessa. TrueView adsin voi ohittaa, mainoksen minimiaika on 12 sekuntia, pisimmillään se saa kestää 6 minuuttia. TrueView Ad voi esiintyä Search Results Pagella, Watch Pagella sekä Homepagella. TrueView Ads on mainos, jota näytetään ennen, kesken ja jälkeen videon. Tätä mainostyyppiä näytetään tietokoneilla, televisioissa, mobiililaitteissa sekä pelikonsoleissa. Mainostajana et joudu maksamaan tästä mainoksesta mitään, ellei YouTube-käyttäjä katso videotasi vähintään 30 sekunnin ajan. Voit lukea lisää TrueView Adsista täältä.

2. Non-Skippable Instream Ads



👉 mainoksia, joita ei nimensä mukaisesti voi ohittaa. Non-Skippable Instream Adsin kesto on on määritelty 15–20 sekuntiin. Non-Skippable Instream Ads voidaan näyttää ennen päävideota, sen aikana, tai sen jälkeen tietokoneilla ja mobiililaitteissa. Voit lukea lisää mainosmuodosta täältä.

3. Bumper Instream Ads



👉 tätä mainosmuotoa ei pääse ohittamaan. Mainos tulee YouTube-käyttäjän ruudulle ennen katsottavan YouTube-videon alkamista. Bumper Instream Adsin pitää kestää max. 6 sekuntia ja se näkyy sekä mobiililaitteella että tietokoneella. Löydät hyviä esimerkkejä mainosmuodosta täältä.

4. Sponsored Card Ads



👉 mainosmuoto, joka sisältää call-to-action -kehotteen (CTA). Mainos näkyy pienenä “i”–nostona YouTube-videon oikeassa yläkulmassa, jota klikkaamalla mainos laajenee näkyviin samalla kun YouTube-video pyörii taustalla. Mainokset näkyvät sekä mobiililaitteissa että tietokoneella. Voit lukea lisää mainosmuodosta täältä.

5. Overlay Ads



👉 yksi YouTuben simppeleimmistä mainosmuodoista. Overlay Ad on bannerimainos, joka tulee näkyviin YouTube-videon alakulmaan. Mainos voi sisältää kuvia tai vaikka pelkkää tekstiä. Käyttäjä voi klikata bannerista, joka ohjaa käyttäjän mainostettavan tuotteen tai palvelun sivulle. Käyttäjä voi myös sulkea bannerin klikkaamalla “x”. Mainokset näkyvät vain tietokonetta käytettäessä. Voit lukea lisää mainosmuodosta täältä.

6. Display Ads



👉 toinen helppo mainosmuoto YouTubessa. Display Ad ei tule näkyviin YouTube-videon päälle, vaan näkyy YouTube-videon “suositellut” -osuudessa oikeassa yläkulmassa. Display Ad voi sisältää kuvia tai pelkkää tekstiä. Tämä mainosmuoto näkyy vain tietokonetta käytettäessä. Voit lukea lisää mainosmuodosta täältä.

Videomarkkinointi ja eri sisältötyypit – millaisia videoita yritys voi tuottaa YouTubeen?

Videomarkkinointi tarvitsee YouTubessakin tuekseen erilaisia sisältötyyppejä. Yksi video kaikille -ajattelutapa ei palvele YouTubessakaan, vaan tekemisessä kannattaa ottaa huomioon erilaiset kuluttajat ja brändinne kohderyhmät. Onnistumisen kannalta sisältötyyppejä tulee myös A/B-testata ja tarvittaessa muokata. Riittääkö pelkkä puhe, tarvitaanko taustamusiikkia? Saako video enemmän katseluja tiettynä aikana julkaistuna? Miksi video A toimi paremmin kuin video B? Yleisö ei ole vain yhtä ryhmää, vaan makuja ja toiveita on monia. Millaisia sisältötyyppejä videoihin on sitten olemassa? Alta löydät 7 sisältövinkkiä YouTubeen:

1. Yritysvideot

👉 videomuoto, joka antaa kasvot brändille. Yritysvideot auttavat esittelemään brändisi kuluttajille. Videolla voidaan kertoa nykyasiakkaiden kokemuksista uskottavassa muodossa tai tuoda brändi esiin vaikuttajan tai yrityksen ambassadorin kautta.

2. Tuotevideot

👉 havainnollistavat ja luovat tarpeita kuluttajille. Tuotevideot voivat myös olla koosteita, joissa esiintyy useampi samaa tuotetta tai palvelua käyttänyt ja siitä pitänyt henkilö.

3. DIY ja How To -videot



👉 nämä videot ovat YouTuben katsotuimpia. YouTube kertoi vuonna 2015 How To -videoiden katselujen nousseen 70 %. Selittävät videot ovat omiaan silloin, kun halutaan auttaa kuluttajia ymmärtämään, miten tuote tai palvelu toimii.

4. AR- ja 360-videot



👉 todellisuutta lisäävät videot. AR-videoiden etu perustuu niiden visuaalisiin ärsykkeisiin, jotka pitävät katsojan otteessaan videon loppuun asti.



5. Sidosryhmä -ja kumppanuusvideot

👉 videomuoto joka on ominaista ja luontevaa brändeille, jotka haluavat tavoittaa laajemman yleisön tai vahvistaa omaa ajatusjohtajuutta, hyödyntävät mahdollisuuksia yli toimialojen rajojen.

6. Suositteluvideot



👉 tämän videomuodon ideana on se, että asiakkaiden antama positiivinen palaute vaikuttaa positiivisesti etenkin siinä vaiheessa ostopolkua, kun videon katsoja vielä miettii tuotteen tai palvelun hankkimista.

7. Webinaarit ja live-lähetykset



👉 videomuotoja, jotka auttavat ylläpitämään yleisön ja asiakkaiden sitoutumista aikana, jolloin katsekontakti tapahtuu näyttöpääteen välityksellä.

Mitä kuluttajat katsovat YouTubesta – millainen sisältö toimii siellä orgaanisesti?

Ensin käytiin läpi mainosmuodot ja videoiden sisältötyypit, nyt on aika katsoa lukujen valossa siihen, millaisia videoita YouTubessa katsotaan eniten orgaanisesti. Kuten muissakin kanavissa, myös YouTubessa ajankuva vaikuttaa siellä kulutettuihin sisältöihin – tämä näkyi tilastoissa erityisesti vuonna 2020, mutta samankaltaiset sisällöt ovat pitäneet kärkisijaa YouTubessa ennenkin. YouTube During COVID-19 -julkaisun mukaan tällaiset sisällöt olivat vuoden 2020 kuninkaallisia:

1. Videot aloittelijoille – eli videot, joiden otsikossa esiintyi sana “beginners”



👉 Aloittelijoille suunniteltujen videoiden katselu nousi 50 % maalis–heinäkuussa 2020. Aloittelijoille tehtyjä videoita katseltiin vuoden 2020 aikana yli 9 miljardia kertaa. Suosituimpia aiheita olivat meikkitutoriaalit, kitaransoitto-oppaat, sekä pyöräilyyn ja puutarhan hoitoon liittyvät videot. Suuri yllättäjä oli hapanjuurileipään ja sen reseptiikkaan liittyvät videot, joita katseltiin vunna 2020 +458 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

2. Pelivideot – videot, jotka tekivät YouTube-ennätyksensä vuonna 2020



👉 YouTubessa on yli 40 miljoonaa tiliä, jotka julkaisevat videoita pelaamiseen liittyen. Vuonna 2020 pelaamiseen liittyvät videot rikkoivat ennätyksiä, sillä pelaamiseen liittyviä videoita katsottiin yhteensä 100 miljardia tuntia. Suosituimmat pelit olivat Minecraft, Garena Free Fire, Fortnite, Grand Theft Auto V sekä PUBG Mobile.

3. “Home workout” – treenivideot pitivät pintansa läpi vuoden



👉 72 % YouTuben käyttäjistä katsoi vuoden 2020 aikana videon, joissa tehtiin treenejä kotona. Pelkästään maaliskuussa 2020 “home workout” -haut nousivat YouTubessa +515 %. Suosituimpia treenimuotoja olivat mm. käsilläseisonta sekä tanssi.



Nämä esimerkit ovat vuoden 2020 ajalta ja poikkeuksellisen suuret luvut selittyvät suureksi osin koronaviruksen takia, jolloin ihmiset viettivät paljon aikaa kotona mm. kuntosalien ja ravintoloiden sulkeuduttua. YouTube Creator Academyn mukaan YouTuben suosituimpia aihealueita ovat: viihde, ruoka, pelaaminen, kauneus, musiikki, urheilu, tiede sekä matkailu.

Miten kuluttajat suhtautuvat mainontaan YouTubessa – onko perinteisillä mainoksilla ja vaikuttajamarkkinoinnilla eroa?



Mainontaan suhtaudutaan eri kanavissa ja eri ikäryhmissä eri tavoin. Suomessa YouTuben osalta on kuitenkin hyvä suunnata katsetta Y- sekä Z-sukupolviin, sillä DNA:n Digitaaliset elämäntavat 2020 -tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista YouTuben käyttäjistä on iältään 16–24-vuotiaita (yli 60 % tästä ikäryhmästä käyttää YouTubea). Toiseksi suurin ikäryhmä on iältään 24–34-vuotiaat (yli 50 % tästä ikäryhmästä käyttää YouTubea). Kolmanneksi suurin ikäryhmä on iältään 35–44-vuotiaat (vain 35 % tästä ikäryhmästä käyttää YouTubea). Ikäryhmissä 45–54-v., 55–64-v., sekä 65–74-v. YouTubea katsotaan vähemmän.

Näihin lukuihin peilaten on hyvä palata Trootin YouTuben vaikuttavuusraporttiin, josta kävi ilmi, että 15–35-vuotiaat suomalaiset suhtautuvat positiivisemmin kaupallisiin yhteistöihin YouTubessa kuin mihinkään muuhun mainonnan muotoon. Tutkimuksessa nousi esiin myös selkeä ero vaikuttajamarkkinoinnin sekä perinteisen mainonnan välillä:

15–35-vuotiaista suomalaisista kuluttajista suhtaitui vaikuttajamarkkinointiin YouTubessa:

✌️ Neutraalisti (42 %)

👍 Jokseenkin positiivisesti (27 %)

👍 Erittäin positiivisesti (17 %)

👎 Jokseenkin negatiivisesti (11 %)

👎 Erittäin negatiivisesti (4 %)

15–35-vuotiaista suomalaisista kuluttajista taas suhtautui perinteisiin mainoksiin YouTubessa:

✌️ Neutraalisti (34 %)

👎 Jokseenkin negatiivisesti (23 %)

👍 Jokseenkin positiivisesti (20 %)

👎 Erittäin negatiivisesti (17 %)

👍 Erittäin positiivisesti (6 %)



Pitääkö tämän perusteella siis satsata vaikuttajamarkkinointiin perinteisen mainonnan sijasta? Yksiselitteistä vastausta ei ole, sillä tämä on vain yksi otanta 15–35-vuotiaista. Tekemällä, testaamalla ja tutkimalla löydät juuri sinun yrityksellesi toimivimman tavan tehdä markkinointia YouTubessa.

Mitä tästä YouTube-markkinoinnin pikaoppaasta kannattaa laittaa muistiin? – 10 avainlukua YouTubessa markkinoivalle yrityksille: