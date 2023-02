Vuosi 2022 — 10 parasta PR-kampanjaa

Brändin saaminen huomatuksi eikä vain nähdyksi on kiistatta vaikeampaa. Uusien merkkien pääsyrima laskee, kiitos digitaalitekniikan ja kyvykkäiden työntekijöiden liikkuvuuden yli maarajojen. Kuluttajia pommitetaan jatkuvasti mainosviesteillä – jopa 10 000 mainoksen näyttökertaa päivässä – mikä johtaa ylistimulaatioon ja haluttomuuteen muistaa tietoja. Mutta vahva PR-kampanja voi olla mullistava brändeille, jotka haluavat murtautua melun läpi ja tulla muistetuiksi.

Toisin kuin perinteinen mainonta tai markkinointi, PR-kampanja on suunniteltu yksinkertaisesti saamaan ihmiset puhumaan. Se on tapa asettaa brändisi valokeilaan ja tehdä pysyvä vaikutus yleisöösi.

Mitä PR-kampanjaan oikein kuuluu? Katsotaanpa joitain yksityiskohtia sekä parhaita viimeaikaisia ​​PR-kampanjaesimerkkejä vuodelta 2022.

Mikä on PR-kampanja?

Aloitetaan määritelmästä. PR-kampanja on sarja suunniteltuja toimintoja, joiden tarkoituksena on antaa yritykselle tai brändille julkisuutta. Useimmilla PR-kampanjoilla on tietyt liiketoiminnalliset tavoitteet, kuten verkkosivustojen liikenteen lisääminen, ilmoituksen saaminen uudesta tuotteesta tai huomion kiinnittäminen asiaan. Toiminnot toteutetaan tietyssä ajassa, joka on olennainen yleistavoitteen kannalta.

Onnistunut PR-kampanja riippuu vahvasta viestintästrategiasta. Luo oikea viesti kohdeyleisölle. Valitse viestillesi oikeat kanavat. Tiedä, ketkä muut saattavat kuunnella (esim. kilpailijasi). Kun viestintä on perustasi, brändisi voi alkaa muodostaa positiivisen yhteyden yleisöön.

Vinkki: Haluatko oppia luomaan PR-kampanjan? Tämä ohje auttaa sinua.

Miksi kampanjoiden pitäisi olla osa PR-strategiaasi?

Maailmassa, jota ohjaavat myyntiviestit ja toimintakehotukset, PR-strategiasi voi olla raitista ilmaa kuluttajille. Brändi ei vaadi yleisöltä mitään vastineeksi. Sen sijaan PR-kampanja antaa yleisölle mahdollisuuden oppia lisää brändistä ilman markkinointi- tai myyntipaineita.

Tämän paineen poistaminen antaa kuluttajille mahdollisuuden laskea suojansa ja olla vastaanottavaisempia yrityksellesi. Hyvin suunniteltu kampanja murtaa sisäisten "mainosten estäjien" läpi. Kampanjat eivät koske vain myymiäsi tuotteita tai palveluita, vaan pikemminkin brändi-identiteettiäsi.

Erinomaisen PR-kampanjan tuloksena brändit voivat saavuttaa enemmän uskottavuutta yleisönsä kanssa ja rakentaa vahvempia mediasuhteita. Brändi-identiteetit vahvistuvat ja jäävät mieleen. Ja monissa tapauksissa myynti seuraa luonnollisesti.

Kuinka PR-kampanja toimii?

Olemme jo julkaisseet toisen oman blogin, jossa kerrotaan kuinka luoda PR-kampanja, mutta yleensä ne toimivat näin:

Jokainen PR-strategia alkaa tavoitteesta. Ehkä haluat kiinnittää huomion uuteen tuotteeseen tai tuotemerkkiin. Tai ehkä haluat asettaa brändisi positiiviseen valoon saatuasi negatiivista julkisuutta. Olipa tavoitteesi mikä tahansa, aloita PR-kampanjasi tavoitteella ja työskentele taaksepäin päättääksesi, mikä on paras tapa viestisi jakamiseen.

Jotkut PR-kampanjat ovat vain hyvin kirjoitettu lehdistötiedote, joka jaetaan suurissa mediaverkostoissa. Tiedotusvälineet, blogit ja muut julkaisijat voivat poimia lehdistötiedotteen ja jakaa sen kanavillaan. Voit jakaa saman lehdistötiedotteen myös kanavillasi, kuten verkkosivustolla, blogissa, sähköpostin tilaajaluettelossa ja sosiaalisessa mediassa.

Tai voit valita vain sosiaalisen PR-strategian. Sosiaalisen median PR kohdistaa sosiaalisen yleisösi ja luottaa tykkäyksiin, jakamiseen ja kommentteihin auttaakseen sinua levittämään sanaa. Voit myös maksaa mainoksista laajentaaksesi PR-kampanjasi kattavuutta.

Muut kampanjat nostavat julkisuuden kuitenkin uusiin korkeuksiin. Esimerkiksi Red Bullin New Moon -tapahtumassa näytettiin siipipukuisia stuntmeneja, jotka laskeutuivat taivaalta timanttien kanssa luoden kuvan, että UFO:t laskeutuivat maan päälle. Isossa-Britanniassa alastonkuvataideinstallaatio edisti Sky Artsia ja sen virstanpylvästä tulossa maksuttomaksi televisiokanavaksi.

Olipa kyseessä kirjallinen lehdistötiedote tai suora mainostemppu, PR-kampanjan rooli pysyy samana: tarkoituksella herättää yleisön huomio brändin mainostamiseksi (ja ihannetapauksessa saada jonkinlainen vastaus).

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja Meltwaterin mediatietokannasta ja PR-raportoinnista, jos tarvitset apua PR-kampanjan suunnittelussa, toteuttamisessa ja vaikutusten mittaamisessa.

Vuoden 2022 parhaat PR-kampanjaesimerkit

Oletko valmis aloittamaan oman PR-kampanjasi? Kerää inspiraatiota parhaista PR-kampanjoista, joita olemme nähneet vuosina 2021–2022.

1. Airbnb.org Ukrainan kampanjalle

Suurimman osan 2022 Ukrainaa on vaivannut sota, levottomuudet ja paljon epävarmuutta. Miljoonat ihmiset ovat menettäneet toimeentulonsa. Koska sodan loppua ei ole näkyvissä, monet brändit ovat ryhtyneet tukemaan pakolaisia ​​ja niitä, jotka ovat jääneet tukemaan ja puolustamaan maata.

Eräs joukosta erottuva brändikampanja on Airbnb.org. Lyhytaikaisen vuokrauksen yritys aloitti toimintansa yhteistyössä kansainvälisten ja alueellisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja hallitusten kanssa turvatakseen asunnon jopa 100 000 pakolaiselle. Yritys on koordinoinut toimia tarjotakseen suojaa ja turvaa maksutta. Yli 28 000 ihmistä on ilmoittautunut Airbnb.orgin kautta tarjotakseen väliaikaista asuntoa muille, kun taas Airbnb:n perustajat ovat sitoutuneet lahjoittamaan 10 miljoonaan dollariin.

Lisäksi (ja suurelta osin käyttäjien luoman sosiaalisen median PR:n ansiosta) ihmiset ympäri maailmaa alkavat varata huoneita Ukrainan kiinteistöihin tukeakseen isäntiä konfliktin aikana. Tämä liike sai alkunsa tavan lähettää välitöntä apua niille, joiden matkailuyritykset olivat kärsineet.

2. Penguin Random Housen palamaton kirja

Vastauksena koulujen kieltämiseen ja polttamiseen kirjoja kustantaja Penguin Random House julkaisi tulenkestävän kopion Margaret Atwoodin ylistetystä dystopisesta romaanista, The Handmaid’s Tale. Kirja on yksi monista teoksista, jotka ovat tunnetusti olleet kirjakiellon kohteena. Mustaan ​​foliotakkiin kääritty kirja sisältää valkoiset lämpösuojakalvosivut, nikkelilankasidonta, ruostumattomasta teräksestä valmistetut nauhat ja korkeita lämpötiloja suojaavia liimoja ilmaisunvapauden suojaamiseksi. Kirja sijoitettiin Sotheby'sin huutokauppaan, ja tuotto lupasi PEN Americalle jatkaa sananvapauden suojelemista.

3. Islannin Out-Horse Your Email -kampanja

Kun matkustaminen on palannut miljoonien turistien ruokalistalle, Islanti hyödyntää ihmisten vaeltamisen himoa ja rohkaisee heitä irti työstä. Out-Horse Your Email -kampanja on selkeä voittaja matkailun PR:ssä. Maan matkailulautakunta rakentaa jättiläismäisen toimivan näppäimistön – riittävän ison hevoselle! – ja opetti hevoset kävelemään sillä. Turistit voivat antaa hevosten käsitellä postilaatikkoaan, kun he rentoutuvat Islannin lomallaan. Ajatuksena on osoittaa, että mikään ei ole tärkeämpää kuin ottaa aikaa yhteyden katkaisemiseen ja ansaitulle ulkomaanmatkalle nauttimiseen.

4. IKEA:n siemenpallokampanja

Hauska PR- ja sosiaalisen median kampanja, IKEA loi leikkisän ilmeen kuuluisiin ruotsalaisiin lihapulliinsa julkaisemalla IKEA Seed Ball -siemenpallon – ainakin ohjeet sellaisen tekemiseen.

Seed Ball on maukas, ravitseva herkku hyönteisille, joka on luotu yhteistyössä Maailman luonnonrahaston kanssa. Käyttämällä yksinkertaisia ​​ainesosia, kuten savea, likaa ja luonnonkukansiemeniä, IKEA-fanit voivat valmistaa omia siemenpalloja ruokkiakseen hyönteisyhteisöä.

5. LEGOn MRI PR -kampanja

LEGO on aina keskittynyt lapsuuden kehitykseen ja hauskanpitoon, joten ei ole yllättävää, että heidän PR-strategiansa sisältää jotain nuoremmille yleisöille. Yritys lahjoitti äskettäin 600 LEGO-magneettikuvauksen (MRI) rakennussarjaa auttaakseen lapsia voittamaan magneettikuvaukseen menemisen pelon. LEGO ja sairaalat voivat auttaa lapsia kasvattamaan itseluottamusta leikin, roolileikin ja vuorovaikutteisen rakentamisen avulla, kun he oppivat ja pitävät hauskaa muuten hermoja raastavassa ympäristössä.

6. Coinbasen Super Bowl QR-koodi

On rohkeaa brändiltä mainostaa itseään niin hienovaraisesti Super Bowlin kaltaisella valtavalla kansallisella näyttämöllä. Temppu kuitenkin maksoi itsensä takaisin roppakaupalla kryptovaluutta Coinbase:a. Yritys maksoi lähes 14 miljoonaa dollaria näyttääkseen mustan näytön värillisellä kelluvalla QR-koodilla. Koodin skannaaneet uteliaisuuden hakijat ohjattiin linkille, josta sai 15 dollarin arvosta ilmaista Bitcoinia.

Mainos osoittautui niin suosituksi, että tuloksena oleva verkkosivustoliikenne kaatui yrityksen sovelluksen. Se keräsi yli 20 miljoonaa hittiä pian esityksen jälkeen.

7. ITV:n käytettyjen vaatekaappien kampanja

Vaikka monet TV-tähdet nauttivat huippuluokan vaatekaapeista suunnittelijoilta, ITV päätti ottaa toisenlaisen lähestymistavan Love Islandin uusimmalla kaudella. Kanava teki äskettäin yhteistyötä eBayn kanssa ilmoittaakseen, että ohjelman kilpailijat käyttäisivät käytettyjä esineitä edistääkseen kestävää muotia.

Koska muotiteollisuus joutuu usein arvostelun kohteeksi tuhlattujen käytäntöjensä vuoksi, tämä PR-kampanja kannustaa ostamaan käytettyä, vaikka olisit julkkis.

8. Dove #TheSelfieTalk -kampanja

PR ja sosiaalinen media kulkevat käsi kädessä, varsinkin kun on kyse vastauksen saamisesta yleisöltä. Yleisön saaminen mukaan viestintäkampanjaan johtaa käyttäjien luomaan sisältöön, joka voi luonnollisesti vahvistaa kampanjasi vaikutusta.

Naisten vartalopositiivisuuden johtajana Dove pysyy uskollisena brändilleen viimeisimmällä sosiaalisen PR-liikkeensä, #TheSelfieTalk, avulla. Nuorille tytöille ja naisille suunnattu kampanja on pienempi osa laajempaa #NoDigitalDistortion-liikettä, joka pyrkii parantamaan kehonkuvaa.

Brändi sisältää kaksi digitaalista latauspakettia osana kampanjaansa: yksi vanhemmille ja toinen opettajille. Jokainen sarja sisältää tapoja puhua lapsille ja nuorille selfieistä sekä yksilöllisyyden ja kehon positiivisuuden omaksumisesta.

9. Gymsharkin henkisen painon kampanja

Fyysisen ja henkisen terveyden mestari Gymshark toi tietoisuutta mielenterveyden sairauksien usein salaisesta luonteesta viestintäkampanjassa. Brändin sosiaalisessa mediassa julkaisemissa painonnostovalokuvissa hienovaraiset lausunnot vapaiden painojen kyljissä muistuttavat meitä kaikkia siitä, että mielessämme kantamamme kuormat voivat usein olla yhtä raskaita kuin kuntosalilla nostamamme painot.

10. CPB Lontoon kansainvälinen naistenpäiväkampanja

Sukupuolten palkkaerojen torjuminen ja osallisuuden edistäminen ovat olleet yleisiä trendejä PR-kampanjaesimerkeissä. Eräs luova toimisto yritti tuoda julistekampanjan esille sukupuoleen kohdistuvat ennakkoluulot, joita monet ihmiset ovat tunteneet, mutta eivät aina tunnista sitä. Ryhmä tutki yleisiä sukupuoliharhoja sen mukaan, miten lapset näkevät miehiä ja naisia ​​maailmassa. Sitten yritys muutti nämä oivallukset värikkäiksi julisteiksi, joita näytettiin ympäri Lontoota. Auttamalla paljastamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja, yritys toi tietoisuutta sukupuolikysymyksistä kriittisenä aikana – kansainvälisenä naistenpäivänä.

Miten luot seuraavan PR-kampanjasi? Sulavesi voi auttaa sinua loistamaan, kun sitä eniten tarvitset. PR-strategiatyökalumme ja asiantuntemuksemme auttavat sinua luomaan ja hallitsemaan PR-kampanjoitasi alusta loppuun.