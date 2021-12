Mitkä brändit tekivät ahkerasti kaupallisia yhteistöitä vaikuttajien kanssa vuonna 2019? Minkälaisia demografioita vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitettiin? Millainen oli vuoden 2019 sitouttanein kaupallinen yhteistyö Instagramissa?

Analysoimme yli 16 000 #kaupallinenyhteistyö ja #mainos -julkaisua Instagramista vuodelta 2019.

Kaupallisilla yhteistöillä tavoitettiin Suomessa vuonna 2019 pääosin naisia

Vuonna 2019 kaupallisilla yhteistöillä Instagramissa tavoitettiin 88 % osuudella naisia ja 12 % osuudella miehiä. Yli puolet tavoitetuista henkilöistä oli 25–35-vuotiaita. 23 % tavoitetuista oli 18–24-vuotiaita ja 17 % 35–49-vuotiaita.

Ero naisten ja miesten tavoitettavuudessa kaupallisten yhteistöiden osalta on suuri, 88 % ja 12 %. Vuoden 2019 alussa tutkittiin, että 13–64-vuotiaista suomalaisista naisista 62 % käyttää Instagramia miesten vastaavan luvun ollessa 47 %. Näyttäisi siis siltä, että hurja määrä potentiaalia kaupallisiin yhteistöihin on vielä käyttämättä, mikäli ajatellaan miesten tavoittamista Instagramissa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miltä luvut näyttävät vuoden 2020 lopulla – olisiko vuosi 2020 miesten tavoittamisen vuosi kaupallisten yhteistöiden osalta?

Alla muutama esimerkki vuonna 2019 #kaupallinenyhteistyö -julkaisuista sellaisilta Instagram-vaikuttajilta, joilla on prosentuaalisesti enemmän mies- kuin naisseuraajia. Esimerkiksi Biisonimafian seuraajista n. 78 % on miehiä, Urheilujätkän seuraajista n. 62 % Jaakko Parkkalin seuraajista n. 53 % ja Matti, Martin & Jussin seuraajista n. 57 % on miehiä.

Muun muassa näiden Instagram-käyttäjien kaupalliset yhteistyöt tavoittivat vuonna 2019 enemmän miehiä kuin naisia. Data: Meltwater Social Influencers.

Sitouttanein kaupallinen yhteistyö tehtiin vuonna 2019 Kalevala Korun kanssa

Vuonna 2019 tehtiin yli 16 000 Instagram-julkaisua, joissa oli #-merkintä kaupallisesta yhteistyöstä tai mainoksesta. Yhteensä nämä julkaisut keräsivät yli 12 miljoonaa tykkäystä ja yli miljoona kommenttia, jotka jakautuvat vaikuttajien kesken.

Vuonna 2019 sitouttaneimmat Instagram-julkaisut #kaupallinenyhteistyö -merkinnällä tekivät Suomen vaikuttavin vaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila (mmiisas), Roni Back (ronibackyt). Miisa Rotola-Pukkilan kaupallinen yhteistyö Kalevala Korun kanssa oli vuoden eniten sitoutumista aikaan saanut kaupallinen yhteistyö Instagramissa: julkaisuun kertyi yli 34 000 tykkäystä ja yli 5 700 kommenttia. Roni Backin kaupallinen yhteistyö Filmkompanietin kanssa oli vuoden 2019 toiseksi sitouttanein Instagram-yhteistyö yli 29 000 tykkäyksellä ja yli 1 600 kommentilla.

Tällaisia olivat esimerkiksi Suomen vaikuttavimman vaikuttajan Miisa Rotola-Pukkilan kaupalliset yhteistyöt vuonna 2019. Data: Meltwater Social Influencers

Määrällisesti eniten kaupallista yhteistyötä tehtiin brändien Gaston Luga ja Ideal of Sweden kanssa

Jos sinulta kysyttäisiin, että minkä brändin tuotteita näit useimmiten Instagramissa, mitä vastaisit? Kurkistimme tämän ajatuksen äärellä myös dataan määrällisesti eniten mainittujen yhteistyökumppanien takana.

Määrällisesti eniten julkaisuja #kaupallinenyhteistyö tai #mainos -merkinnällä oli tehty Suomessa ruotsalaisen Gaston Luga -laukkumerkin kanssa yli 500 julkaisulla. Määrällisesti toista paikkaa piti kännykkäkuoristaan tunnettu Ideal of Sweden, joka oli mainittu yli 300 julkaisussa. Muita määrällisesti eniten näkyviä brändejä olivat kuulokebrändi Sudio, kellobrändi Daniel Wellington, sisustusbrändi Desenio sekä Lego.

Määrällisesti eniten #kaupallinenyhteistyö tai #mainos -merkintöjä oli vuonna 2019 Gaston Luga -laukkumerkin kanssa. Data: Meltwaterin sosiaalisen median seuranta

Kaupallisilla yhteistöillä tavoitettiin eniten ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita lifestylestä ja kauneudesta

Vuonna 2019 kaupalliset yhteistyöt tavoittivat eniten lifestylestä ja kauneudesta kiinnostuneita ihmisiä. Muita esiin nousseita kiinnostuksen kohteita olivat opiskelu, bloggaaminen, luonto, matkailu, ruoka ja vanhemmuus.

Kaupalliset yhteistyöt tavoittivat eniten silmäpareja Helsingin alueelta. Helsingin jälkeen kärkipaikkaa pitivät Turku, Jyväskylä, Tampere ja Rovaniemi.

Kaupallisia yhteistöitä tehtiin vuoden aikana melko tasaiseen tahtiin – yksi päivä marraskuussa oli kuitenkin määrällisesti ylitse muiden

29.11. tapahtui jotain, joka nosti #kaupallinenyhteistyö ja #mainos -merkintöjen määrää huomattavasti Instagramissa. Kyseessä oli tietysti Black Friday, jolloin usea brändi teki vaikuttajien kanssa yhteistyötä Instagramissa. Black Fridayna vaikuttajamarkkinoinnilla mainostavia brändejä olivat esimerkiksi Matsmart, Lekmer.fi, Freddy Suomi, Bubbleroom ja Rapunzel of Sweden.

Toinen huomattava näkyvyyspiikki kaupallisissa yhteistöissä osui maaliskuulle. Muistatko törmänneesi vuoden 2019 aikana jonkun vaikuttajan Instagramissa yhteistyöhön, jossa esiin nostettiin täytteinä esiin MSC-sertifioituja katkarapuja ja anjovista? Mikäli muistat, niin totta se on, et ole nähnyt unia: maaliskuussa usean vaikuttajan feedissä näkyi lyhyellä aikavälillä kuvia, joiden sisältöön kuului uusi Majakka-pizza.

Esimerkiksi tältä näyttivät maaliskuussa ja marraskuussa tehdyt #kaupallinenyhteistyö -julkaisut Instagramissa. Data: Meltwater Social Influencers

