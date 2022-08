Kun brändit puhuvat sosiaalisesta mediasta, he kuvittelevat rakentavansa yhteyksiä ympärillään olevan yleisön kanssa. Mutta sosiaalisesta mediasta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö, joka tarjoaa brändeille uusia tapoja kasvattaa läsnäoloaan yli maarajojen. Kiinan sosiaalisen median kasvun myötä yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan laajentaa kattavuuttaan.

Samoin kuin länsimaiset somekanavat, myös kiinalainen sosiaalisen median kanavat tarjoavat useita erilaisia ominaisuuksia ja palvelevat monenlaisia tarkoituksia. Pikaviestisovelluksista mikrobloggaamiseen, keskusteluihin ja yritysarvosteluihin, brändit pääsevät nykyään helpommin käsiksi Kiinan markkinoihin. Lisäksi kaikki nuo sosiaalisen median sovellukset tarkoittavat enemmän maksettuja mainontavaihtoehtoja! Brändien haasteena on tietää, mitä alustoja heidän kannattaa hyödyntää sosiaalisen median julkaisu- tai sosiaalisen median kuuntelun strategiassaan.

Katsotaanpa kahdeksaa kiinalaista sosiaalisen median sovellusta, sivustoa ja alustaa, jotka yrityksesi kannattaa sisällyttää sosiaalisen median strategiaan tänä vuonna.

Sisällysluettelo

Sosiaalisen median käyttö Kiinassa numeroina

Ennen kuin tutustumme suosituimpiin kiinalaisiin sosiaalisen median sivustoihin, kannattaa kysyä: Kuinka suuri on Kiinan sosiaalinen media?

Aloitetaan siitä tosiasiasta, että monet Yhdysvaltojen suositut sosiaaliset mediat, mukaan lukien Facebook, Instagram, Google ja YouTube, on estetty kiinalaisilta palvelimilta. Jotta Kiinan markkinoilla toimivat voivat nauttia sosiaalisesta mediasta, heidän oli periaatteessa luotava omat verkostonsa.

Yleisesti:

Käyttäjätilastot osoittavat, että Kiinassa oli lähes 926,8 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää vuonna 2020. Tämä tekee Kiinasta lopulta suurimman sosiaalisen median sivustojen kuluttajan. Myös aktiivisten käyttäjien määrän odotetaan nousevan 1,279 miljardiin vuoteen 2026 mennessä

Myös aktiivisten käyttäjien määrän odotetaan nousevan Keskivertokäyttäjä viettää noin 117 minuuttia päivässä Kiinan sosiaalisen median sivustoilla. Vertauksena, se on hieman vähemmän kuin keskimäärin Yhdysvalloissa. (noin 142 minuuttia päivässä).

viettää noin 117 minuuttia päivässä Kiinan sosiaalisen median sivustoilla. Vertauksena, se on hieman vähemmän kuin keskimäärin Yhdysvalloissa. (noin 142 minuuttia päivässä). Noin 88 % kiinalaisista sosiaalisen median käyttäjistä on aktiivisia useammalla kuin yhdellä alustalla.

95 % käyttäjistä käyttää sosiaalista mediaa mobiililaitteella.

käyttää sosiaalista mediaa 70 % sosiaalisen median käyttäjistä Kiinassa on 18–35-vuotiaita, kun taas jakauma mies- ja naiskäyttäjien välillä on lähes tasainen (kääntyen hiukan miespuolisten eduksi).

Ei ole epäilystäkään siitä, että sosiaalinen media on kasvanut Kiinassa räjähdysmäisesti viime vuosina. Ja huolimatta "suuresta palomuurista", joka estää kiinalaisilta ​​käyttäjiltä pääsyn monille amerikkalaisille sosiaalisen median alustoille, yhdysvaltalaiset tuotemerkit voivat käyttää kiinalaisia ​​sosiaalisen median alustoja suhteellisen helposti.

Miten kiinalaiset käyttävät sosiaalista mediaa?

Kiinan sosiaalisen median trendit ja käyttö ovat dramaattisesti erilaisia ​​verrattuna länsimaisiin sosiaalisiin medioihin ja niiden käyttäjiin. Ensinnäkin Kiinan sosiaalisen median yleisö on niin suuri, että yritykset ja brändit voivat kerätä seuraajamääriä, jotka voivat olla yhtä suuria kuin kokonainen ​​maa.

Kiinan suosituimpien sosiaalisen median sivustojen välillä on myös paljon vaihtelevuutta. Esimerkiksi suosittuja videoihin erikoistuneita sosiaalisen median kanavia voi olla jopa 10, mutta jokainen niistä on tarkoitettu hyvin kapealle yleisölle.

Kiinassa on myös paljon viestintään keskittyviä sovelluksia, kuten WeChat, QQ ja MOMO. Jokainen näistä on ansainnut paikkansa Kiinan sosiaalisessa mediassa.

Monet suosituista kiinalaisista sosiaalisen median kanavista ovat monikäyttöisiä. WeChat on esimerkiksi paras valinta viestien lähettämiseen, verkkokauppaan, livestreameihin, ystävien kanssa pelaamiseen, taksin varaamiseen ja lukemattomiin muihin tehtäviin. Käyttäjät voivat myös ladata miniohjelmia (sovelluksia muistuttavia), jotka toimivat suuremmassa WeChat-ekosysteemissä.

Tämä tarkoittaa tietysti myös sitä, että kilpailu Kiinan sosiaalisen median markkinoilla on kovaa. Koska sovelluksia on niin paljon ja käyttäjäkuntaa on yli kolme kertaa Yhdysvaltoihin verrattuna, brändeillä ei ole pulaa luovuudesta.

8 suosituinta sosiaalisen median sovellusta Kiinassa

Kiinan suosituimpien sosiaalisen median sovellusten valitseminen ei ole helppoa. On olemassa paljon sovelluksia, jotka palvelevat erittäin kapeita yleisöjä ja käyttötarkoituksia. Kaikki nämä sovellukset ovat kuitenkin osa suurempaa sosiaalisen median sovellusten perhettä. Mutta koska et voi olla kaikissa kanavissa läsnä, sinun on valittava ne kanavat, jotka palvelevat parhaiten yrityksesi tavoitteita. Oheinen lyhyt luettelo kiinalaisista sosiaalisen median sovelluksista voi olla hyödyllinen ideointia varten.

Tässä on luettelo kiinalaisista sosiaalisen median sovelluksista, joihin kannattaa tutustua:

1. Sina Weibo

Weibo on yksi suosituimmista kiinalaisista sosiaalisen median sovelluksista, ja sillä on yli 573 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Sina Corporationin omistama ja joskus Kiinan Twitteriksi kutsuttu Weibo on Twitterin kaltainen mikrobloggausalusta.

Weibon kutsuminen "Kiinan Twitteriksi" ei kuitenkaan anna täysin totuudenmukaista kuvaa alustasta. Kiinalaisen sosiaalisen median Weibon käyttäjillä on 140 merkin rajoitus viesteille, ja he voivat sisällyttää sisältöönsä kuvia ja hymiöitä. Voit myös merkitä muita käyttäjiä, käydä kahdenkeskisiä keskusteluja, luoda tarinoita (kuten Instagram Stories) ja lisätä hashtageja.

Liiketoiminnan näkökulmasta Weibon käyttäminen verrattuna Baidun ja Tencent Weibon kaltaisiin alustoihin on taloudellisesti järkevää. Weibon käyttäjäosuus Kiinan mikroblogimarkkinoista on 56 %, ja tämä luku nousee yli 86 prosenttiin, kun otetaan huomioon sivulla käytetty aika.

Pysy ajan tasalla sosiaalisen median kuuntelun avulla siitä, mitä kiinalaiset kuluttajat sanovat brändistäsi, tuotteistasi ja kilpailijoistasi.

2. WeChat

Toinen suosittu kiinalainen sosiaalisen median sovellus WeChat on luultavasti yksi tunnetuimmista nimistä länsimaissa. Tämä monipuolinen all-in-one-sovellus tarjoaa käyttäjille ja brändeille paljon ainutlaatuisia toimintoja ja ominaisuuksia, joten se on välttämätön sosiaalisen median markkinoinnissa.

Se on kyytipalvelusovellus. Se on viestisovellus. Se on verkkokauppa-alusta. Se on paikka videokeskusteluille, lipunmyynnille ja monelle muulle. Kohdeyleisöstäsi riippumatta löydät heidät todennäköisesti WeChatista.

Kuten monet muut sosiaalisen median sovellukset, WeChat on ilmainen käyttää. Tilin luominen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Tilin luomiseksi sinun on löydettävä olemassa oleva käyttäjä ja skannattava hänen sinulle antamansa QR-koodi.

3. TikTok (eli Douyin)

Tämän nimen todennäköisesti tunnistat, jos asut Kiinan ulkopuolella – TikTok. Kiinalaisen version nimi on Douyin, mutta jos olet Kiinan ulkopuolella, käytät TikTokia.

Tämä sosiaalinen verkosto nousi nopeasti kuuluisuuteen Yhdysvalloissa lyhyillä videoillaan, omituisilla tansseillaan ja monilla helppokäyttöisillä videoeditointiominaisuuksillaan. Se on yksi suurimmista kiinalaisista sosiaalisen median alustoista tähän mennessä, ja sillä on yli miljardi kuukausittaista aktiivista käyttäjää ympäri maailmaa.

Tämä alusta kukoistaa lyhytmuotoisilla, käyttäjien luomilla videosisällöillä, joihin usein liittyy musiikkia ja/tai huulten synkronointia musiikkiin tai muuhun ääniraitaan. Kiinasta huolimatta TikTok tarjoaa lukemattoman määrän englanninkielistä sisältöä ja palvelee yli 75 kielellä 150 maassa. Käyttäjät ovat enimmäkseen Z-sukupolvea ja millenniaaleja, ja alustalla onkin tuhansia vaikuttajia.

4. Tencent QQ

Seuraava sovellus listallamme on mikroblogisivusto QQ. Se on Tencentin omistama ja toiminnaltaan samanlainen kuin WeChat. Tärkein ero on kuitenkin sen kirjautumisprosessi – sinun ei tarvitse rekisteröityä puhelinnumerolla.

Lisäksi voit käyttää QQ:ta myös työpöytäsovelluksena, mikä tekee siitä miellyttävämmän liike-elämän ammattilaisille.

5. Baidu Tieba

Kiinan suurimmalla hakukoneella, Baidulla, on oma sosiaalinen verkosto nimeltään Baidu Tieba. Vaikka se ei ehkä ole tunnettu länsimaissa, Baidu Tieba on itse asiassa vanhempi kuin Facebook. Sen rekisteröityneiden Internet-käyttäjien kokonaismäärä on ylittänyt 1,5 miljardia, mikä tekee siitä suosituimman verkoston brändeille.

Koska Baidu Tieballa on hakukone Baidun tuki, sen sisältö sijoittuu erittäin hyvin haussa. Se on ihanteellinen avainsanapohjaiselle sisällölle sekä kysymys-vastaus- ja interaktiiviselle sisällölle.

6. Tencent Video

Toinen kiinalainen sosiaalisen median videonjakoalusta, Tencent Video, kattaa yli 112 miljoonaa tilaajaa premium-tarjouksensa puitteissa. Se ohitti äskettäin entisen vahvan kilpailijansa Alibaba Youkun, ja sillä on nyt yli 400 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää Kiinassa.

Alustalla on kuitenkin ollut myrskyisä suhde Kiinan hallituksen kanssa. Se pysyy jatkuvan valvonnan alaisena ja on kokenut osuutensa sensuurista.

7. Zhihu

Zhihu on kysymys-ja-vastaus -sivusto. Se on samanlainen kuin Quora siinä mielessä, että yhteisön jäsenet lähettävät kysymyksiä, vastaavat niihin ja muokkaavat niitä.

Zhihun käyttäjiä ovat yrittäjät, puhujat ja muut ammattilaiset, jotka pyrkivät esittelemään asiantuntemustaan ​​eri aiheista. Se on suunnattu kiinalaisille netin käyttäjille ja sitä markkinoidaan tiedonlähteenä. Käyttäjät voivat äänestää parhaina pitämiään vastauksia, mikä auttaa näitä vastauksia (ja niitä antaneita käyttäjiä) saamaan enemmän näkyvyyttä.

Zhihu tarjoaa kaksi maksullista jäsenyystasoa, jotka molemmat antavat käyttäjille pääsyn verkkoseminaareihin, e-kirjoihin ja muuhun sisältöön.

8. Little Red Book

Luettelomme kiinalaisista sosiaalisen median kanavista ei olisi valmis mainitsematta Little Red Bookia. Alun perin käyttäjien luoman sisällön alustaksi rakennetusta Little Red Bookista on nyt tullut ensisijainen tiedonlähde, kun ostopäätökset ovat vaakalaudalla.

Suurin osa Little Red Bookin käyttäjistä asuu ensiluokkaisissa kaupungeissa (laajentuneissa metropoleissa, kuten Shanghaissa, Hong Kongissa ja Pekingissä). Sen 450 miljoonaa käyttäjää julkaisee keskimäärin 450 000 kertaa päivässä. Alusta on enemmän myyntisuuntautunut, koska monet sen käyttäjät etsivät aktiivisesti uusia tuotteita ja brändejä.

Kaiken kaikkiaan Little Red Bookin sisältö näyttää luotettavammalta, ja siitä on tullut ihanteellinen paikka kasvattaa tuotemerkkitietoisuutta ja word-of-mouth -markkinointia kiinalaisten kuluttajien keskuudessa.

---------

Harkitsetko kiinalaisten sosiaalisen median kanavien käyttöä markkinointistrategiassasi? Mahdollisuuksia on runsaasti, ja Meltwater voi auttaa niiden löytämisessä. Seuraamme brändisi tai organisaatiosi läsnäoloa kaikissa sosiaalisen median verkostoissa auttaaksemme sinua kasvattamaan ja hallitsemaan sitä. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit ymmärtää kansainvälistä yleisöäsi.