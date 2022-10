54 TikTok-tilastoa, jotka sinun on tiedettävä [2022]

TikTok on saattanut tulla myöhässä sosiaalisen median peliin, mutta kerta toisensa jälkeen on todistettu, että aina on tilaa uusille sovelluksille. Tämä lyhytmuotoinen videoalusta on vanginnut nuorten yleisön huomion ympäri maailmaa ja tehnyt siitä paikan, jossa yritykset ja brändit haluavat olla. Edellisessä blogissamme puhuimme TikTokin noususta ja siitä, mistä siinä on kyse.

Mitä tarkalleen ottaen TikTokilla on tarjota markkinoijille, mitä muut alustat eivät tarjoa? Ja mikä tärkeintä, onko TikTok täällä jäädäkseen?

Kun olet tarkastellut joitain yleisiä sosiaalisen median tilastoja, on aika sukeltaa tärkeimpiin TikTok-tilastoihin, faktoihin ja yksityiskohtiin, jotka auttavat sinua luomaan voittavan sosiaalisen median strategian.

Sisällysluettelo

Faktaa ja numeroita TikTokista

Ennen kuin sukellamme tiettyihin TikTok-lukuihin ja tilastoihin, sinun on tärkeää tietää enemmän itse alustasta. Tässä on muutamia faktoja, joita sinun tulee tietää TikTokista:

TikTok on kiinalainen sosiaalisen median sovellus, joka on erikoistunut lyhytmuotoisiin videoihin.

TikTokin omistaa ByteDance .

. ByteDance osti ja yhdisti huulten synkronointisovelluksen Musical.ly TikTokin kanssa vuonna 2018.

kanssa vuonna 2018. Alkuperäinen sovellus oli nimeltään Douyin , ja se julkaistiin Kiinassa vuonna 2016.

, ja se julkaistiin Kiinassa vuonna 2016. Sovellusta on kutsuttu " maailman arvokkaimmaksi startupiksi ".

". TikTok on saatavilla 75 eri kielellä ja yli 155 maassa .

ja yli . Yli 90 % TikTok-latauksista tehdään Android-laitteilla.

Yleiset TikTok-tilastot

Kuinka monta tiliä on TikTokissa? Mikä tekee TikTokista seitsemänneksi käytetyimmän sosiaalisen median verkoston? Kuinka voit käyttää TikTokia bränditietoisuuteen ja suhdetoimintaan? Kuinka monella ihmisellä on TikTok? Markkinoijien tiedonhaku TikTokista syvenee.

TikTokin asema nopeimmin kasvavana sovelluksena on vaikuttava. Vaikka jotkut käyttäjät ovat saattaneet pitää sovellusta ohimenevänä muotina, sen jatkuva kasvu, käyttö ja tulot ovat julistaneet sen kaikkea muuta kuin väliaikaiseksi.

Nämä TikTok-numerot maalaavat vakuuttavan kuvan:

TikTok ansaitsi yli 500 miljoonaa käyttäjää ensimmäisen vuoden aikana . (Business of Apps)

. (Business of Apps) Kuinka moni käyttää TikTokia? Sovelluksella on tällä hetkellä yli 136 miljoonaa TikTokin kuukausittaista aktiivista käyttäjää Yhdysvalloissa. (Wallaroo Media)

TikTokin kuukausittaista aktiivista käyttäjää Yhdysvalloissa. (Wallaroo Media) Kuinka monella ihmisellä on TikTok? Maailmanlaajuisesti TikTok-tilejä on yli miljardi. Vertailun vuoksi, Facebook-tilejä on 2,9 miljardia , YouTube-tilejä 2,2 miljardia ja Instagram-tilejä 1,4 miljardia . (Wallaroo Media)

Vertailun vuoksi, , ja . (Wallaroo Media) Sovellusta on ladattu Yhdysvalloissa yli 200 miljoonaa kertaa . Maailmanlaajuisesti tämä luku hyppää yli 2,6 miljardiin lataukseen. (Sovellusten liiketoiminta)

. Maailmanlaajuisesti tämä luku hyppää yli 2,6 miljardiin lataukseen. (Sovellusten liiketoiminta) TikTok oli maailman ladatuin sovellus vuonna 2020, ja se ansaitsi yli 850 miljoonaa latausta. (Business of Apps)

TikTok on ladattavissa ja käytettävissä ilmaiseksi, ja se on Applen App Storen Entertainment-kategorian ykkössovellus. (Wallaroo Media)

TikTokin tulotilastot

TikTokin nopeaa kasvua tukee liikevaihdon nousu, joka jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta. Tässä on tilannekuva TikTokin tuloista, sen arvostuksesta ja siitä, mistä sen tulot tulevat.

TikTokin mainostulojen odotetaan olevan noin 2,4 % kaikista digitaalisen markkinoinnin menoista . (eMarketer/Insider Intelligence)

. (eMarketer/Insider Intelligence) Vuonna 2021 TikTokin liikevaihdosta 80 % tuli Kiinasta ja noin 8 % Yhdysvalloista. (Fortunly)

80 % tuli Kiinasta ja noin 8 % Yhdysvalloista. (Fortunly) ByteDance totesi, että liikevaihto kasvoi 70 prosenttia vuoden 2021 aikana yli 58 miljardiin dollariin . Sen arvo oli lokakuussa 2021 l ähes 400 miljardia dollaria . (Fortunly)

vuoden 2021 aikana . Sen arvo oli lokakuussa 2021 l . (Fortunly) Internetin käyttäjät käyttävät maailmanlaajuisesti yli 535 miljoonaa dollaria vuosineljänneksessä TikTok-sovelluksen kautta. Kulutus on ylittänyt 2 miljardia dollaria vuodessa, mikä on saavutettu vain muutamilla muilla sovelluksilla. (Influencer Marketing Hub)

TikTokin väestötiedot ja käyttäjätilastot

TikTokin demografiset tiedot auttavat brändejä oppimaan lisää TikTokin käyttäjistä. Mikä on tyypillinen TikTokin ikäryhmä? Missä ovat aktiivisimmat TikTokin käyttäjät?

Olemme koonneet yhteen tärkeimmät TikTok-käyttäjätilastot, jotka auttavat sinua löytämään TikTok-kohdeyleisösi. Katso, kuinka paljon aikaa he viettävät alustalla, ja löydä tehokkaita tapoja pitää yhteyttä heihin.

TikTokin ikäryhmätiedot

TikTokin keski-ikä : 52,3 % TikTokin käyttäjistä maailmanlaajuisesti on 18–24-vuotiaita. (Statista)

: 52,3 % TikTokin käyttäjistä maailmanlaajuisesti on 18–24-vuotiaita. (Statista) Yhdysvalloissa 62 % TikTokereista on 10–29 -vuotiaita. (Oberlo)

-vuotiaita. (Oberlo) TikTokin käyttäjien keski-ikää on vaikea laskea, mutta 80 % käyttäjistä on 16–34-vuotiaita. (Wallaroo Media)

TikTokin käyttäjät maailmassa

Kuinka monta käyttäjää on TikTokissa? Viimeisimmän laskennan mukaan TikTokin kuukausittaisia ​​aktiivisia käyttäjiä (MAU) on yli miljardi . (Statista)

. (Statista) Kuinka moni käyttää TikTokia vuonna 2022 ? Tammikuussa 2022 päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä (DAU) oli yli 15,54 miljoonaa – yli 2 miljoonaa enemmän kuin joulukuussa 2021. (Statista)

? Tammikuussa 2022 päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä (DAU) oli yli 15,54 miljoonaa – yli 2 miljoonaa enemmän kuin joulukuussa 2021. (Statista) Kuinka moni TikTok-käyttäjä sijaitsee Yhdysvalloissa? Yhdysvalloissa on aktiivisin TikTok-yleisö, yli 131 miljoonaa käyttäjää kuukausittain. Indonesiassa on yli 92 miljoonaa käyttäjää, ja seuraavaksi tulee Brasilia yli 74 miljoonalla käyttäjällä. (Oberlo)

TikTok-yleisön demografiset tiedot

67 % teini-ikäisistä käyttää TikTokia. (Pew Research Center)

Naiset (57 %) käyttävät TikTokia enemmän kuin miehet (40 %) . (Business of Apps)

. (Business of Apps) TikTok on viidenneksi suosituin sovellus käyttäjäkunnan mukaan. (Business of Apps)

Tilastot TikTok-käyttäytymisestä

TikTokin käyttäjät ovat sitoutuneimpia sosiaalisen median käyttäjiä. He hyödyntävät sovellusta videoiden luomiseen ja jakamiseen, uusien tuotteiden löytämiseen, ostosten tekemiseen, sisällön ristiinmarkkinointiin ja jatkuvaan uuden sisällön löytämiseen.

Itse asiassa juuri tämän loputtomasti sisältöä tarjoavan syötteen ansiosta monet käyttäjät viettävät enemmän aikaa alustalla kuin he ehkä aikoivat.

Tässä on katsaus siitä, kuinka muut käyttävät TikTokia päivittäin:

Kuinka monta videota on TikTokissa? Vaikea sanoa, mutta sovelluksessa katsotaan yli miljoona videota joka päivä . (Oberlo)

. (Oberlo) Keskimääräinen käyttäjä viettää TikTokissa 89 minuuttia päivässä . (Music Business Worldwide)

. (Music Business Worldwide) Keskimääräinen TikTokin käyttäjä avaa sovelluksen 10 kertaa päivässä . (Music Business Worldwide)

. (Music Business Worldwide) 36 % käyttäjistä haluaa oppia lisää tuotteista lyhyiden videorullien kautta. (HubSpot)

88 % TikTokin käyttäjistä sanoo käyttävänsä sovellusta äänen ollessa päällä ja väittää, että se on kriittinen alustan käyttökokemuksen kannalta. (TikTok)

68 % käyttäjistä sanoo, että suosittujen kappaleiden kuuleminen videosisällön kanssa auttaa heitä muistamaan paremmin brändejä. (TikTok)

55 % sanoo löytäneensä uusia TikTok-trendejä , tuotteita tai palveluita sovelluksen kautta. (Material)

, tuotteita tai palveluita sovelluksen kautta. (Material) 55 % sanoo myös käyttävänsä alustaa tarkoituksenaan löytää uusia brändejä, tuotteita tai trendejä. (TikTok)

TikTokin mainontatilastot

TikTok-markkinoinnista yrityksille on tullut viime vuosina markkinoijan kohde. Näin valtavan käyttäjäkunnan ja sen tarjoaman suoran portin Z-sukupolven ja Millennial-kuluttajien maailmaan ei ole yllättävää, että yhä useammat yritykset ja tuotemerkit keskittävät videoiden jakamiseen ja sisältömarkkinointiin budjetinsa tähän.

TikTokin mainostulot ovat suuremmat kuin Snapchatin ja Twitterin yhteensä. (Ad Age)

ovat suuremmat kuin Snapchatin ja Twitterin yhteensä. (Ad Age) Brändit voivat mainostaa itseään TikTokissa esimerkiksi brändin valtausten, hashtag-haasteiden, videomainosten, vaikuttajamarkkinoinnin, lisätyn todellisuuden linssien, merkkisuodattimien ja muiden kautta.

Brändin "takeover" voi maksaa 50 000–100 000 dollaria päivässä. (Influencer Marketing Hub)

voi maksaa 50 000–100 000 dollaria päivässä. (Influencer Marketing Hub) Hashtag-haaste maksaa 150 000 dollaria kuudelta päivältä. (Influencer Marketing Hub)

(Influencer Marketing Hub) TikTok-videot voivat olla jopa 10 minuutin pituisia (alun perin videot saattoivat olla enintään minuutin pituisia).

TikTok-videomainosten avulla voit ohjata käyttäjiä aloitussivulle, sovellussivulle tai verkkosivustollesi.

TikTok-mainokset alkavat 1 0 dollarista 1000 näyttökertaa kohden ja vähintään 500 dollaria kampanjaa kohti. (Influencer Marketing Hub)

kohden ja vähintään 500 dollaria kampanjaa kohti. (Influencer Marketing Hub) Kaiken kaikkiaan TikTok-mainonta on kalliimpaa kuin Facebook- tai Instagram-mainonta.

Korkeammista kustannuksista huolimatta sitoutumisaste on yleensä korkeampi

on yleensä korkeampi TikTokissa. Keskimäärin mediaanibrändien sitoutumisaste on 4,1 % seuraajaa kohden, mikä on kuusi kertaa korkeampi kuin Instagramissa. (RivalIQ)

TikTokin vaikuttajatilastot

Tästä sosiaalisen median alustasta on tullut kuuma paikka megavaikuttajille ja mikrovaikuttajille. Itse asiassa TikTok jopa maksaa sisällöntuottajille liittymisestä sosiaaliseen verkostoon kasvun edistämiseksi.

Tässä lisää alustan vaikuttajamarkkinointitilastoista:

Yhtiön kerrotaan maksavan TikTokin luojille 500 dollaria liittyäkseen alustaan ​​ja luodakseen sisältöä . (Wallaroo Media)

. (Wallaroo Media) Charli D’Amelio on yksi TikTokin menestyneistä vaikuttajista, ja hänellä on yli 92 miljoonaa seuraajaa . (Facts.net)

. (Facts.net) Discover-sivulla käyttäjien on helppo nähdä suosittujen TikTok-tähtien trendaavaa sisältöä.

TikTok loi miljardin dollarin Creator Fundin tukemaan vaikuttajia ja rakentamaan vahvempia suhteita heidän kanssaan. (Wallaroo Media)

tukemaan vaikuttajia ja rakentamaan vahvempia suhteita heidän kanssaan. (Wallaroo Media) Vaikuttaja Addison Rae on TikTokin eniten tuottava vaikuttaja, joka tienaa 5 miljoonaa dollaria vuodessa . (Wallaroo Media)

. (Wallaroo Media) Brändit hyödyntävät käyttäjien luomaa sisältöä laajentaakseen kattavuuttaan.

TikTokin ostotilastot

"TikTok sai minut ostamaan sen" -lauseessa on paljon totuutta.

Tässä on, mitä alusta tuo sähköisen kaupankäynnin maailmaan:

Kaksi kolmesta käyttäjästä tekee todennäköisesti sovelluksen sisäisen ostoksen alustaa käyttäessään. (TikTok)

käyttäjästä tekee todennäköisesti sovelluksen sisäisen ostoksen alustaa käyttäessään. (TikTok) Puolet kaikista TikTokin käyttäjistä on tehnyt ostoksen nähtyään TikTok Liven. (TikTok)

(TikTok) TikTok on 150 % parempi vakuuttamaan käyttäjät kokeilemaan tuotetta tai palvelua. (Materiaali ja TikTok)

Käyttäjät suosittelevat TikTokista löytämäänsä tuotetta tai palvelua kaksi kertaa todennäköisemmin muihin sosiaalisen median verkostoihin verrattuna. (Materiaali ja TikTok)

Mistä löytää lisää TikTok-tilastoja

TikTok on erilainen kuin mikään muu sosiaalinen media, ja se on hyvä asia! Sovellus tarjoaa brändeille uusia tapoja luoda yhteyksiä Z-sukupolven yleisöön, näyttää yrityksensä erilaista puolta ja rakentaa jatkuvaa luottamusta ja brändiuskollisuutta.

Me Meltwaterilla autamme brändejä pysymään reaaliaikaisten TikTok-tilastojen ja trendien kanssa sosiaalisen median seurantatyökalumme avulla. Selvitä, mistä käyttäjät pitävät, katso, mitä he ovat tekemässä, ja käytä todellisia dataan perustuvia oivalluksia strategiasi kehittämisessä.

Varaa esittely jo tänään, ja vie yrityksesi sosiaalisen median kuuntelu seuraavalle tasolle!