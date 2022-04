Uusi vuosi merkitsee uusia ja innovatiivisia markkinointitrendejä – erityisesti teknologia-alalla. Pikaviestintä on nousussa. Kuluttajien verkkokäyttäytyminen muuttuu. Yritykset ottavat käyttöön työkaluja, jotka vievät ne edelle kilpailijoitaan. Yksi trendi, jolla on huomattava vaikutus edellä mainittuihin, on markkinoinnin tekoäly.

Tekoäly (AI) tarjoaa tarkempaa ymmärrystä yleisöstä. Se tarjoaa mahdollisuuden havaita verkkotrendejä ja keskusteluja nopeammin. Brändit, jotka haluavat strategiansa perustuvan dataan saavuttaakseen paremman ROI:n, tarvitsevat tekoälyllä toimivia järjestelmiä.

Miksi tekoäly on niin tärkeää markkinoinnissa vuonna 2022? Mikä näissä uusissa, innovatiivisissa järjestelmissä parantaa markkinointistrategiaa? Tutustutaanpa siihen, miksi tekoälyyn perustuva analytiikka ja data ovat olennaisia markkinoinnissa tänä vuonna.

Miksi tekoälymarkkinointi on tärkeä trendi vuonna 2022

Tekoälyn ja markkinoinnin yhdistäminen on kasvussa. Yhä useammat yritykset käyttävät tekoälyä hyödyntävää teknologiaa esimerkiksi pääoman hankkimiseen tai uusien yleisöjen tavoittamiseen chatbotin ja sähköpostimarkkinoinnin keinoin.

Tekoälystä on tulossa voimanlähde sisällön ideoinnissa ja tuottamisessa. Brändit panostavat yhä enemmän henkilökohtaisiin tarjouksiin ja viesteihin, koska kuluttajat eivät enää halua tuntea, että heille markkinoidaan. Brändien on pikemminkin tarjottava heille jotain hyödyllistä vastineeksi heidän tiedoistaan.

Tärkeintä tässä kaikessa on tuoda esiin asiantuntemus ja merkityksellisyys. Tarjoa näkemyksiä ja personointia, joilla on merkitystä juuri sinun yleisöllesi. ''Koneoppiva'' markkinointi poimii tietoa verkossa olevasta datasta. Nämä tiedot ohjaavat ideointia ja luomista, jolloin ne voidaan kohdistaa paremmin tietylle yleisölle.

Esimerkiksi tekoälyn avulla toimiva Scoop.it tarjoaa entistä tarkemman ja strategisemman sisällön muokkausprosessin. Se analysoi yleisön tunteita ja valitsee huomiota herättäviä aiheita markkinaraoista.

Meltwater auttaa markkinoijia ymmärtämään yleisöään ja brändiään. Aihealueita ovat esimerkiksi:

Miten brändi ja sen kilpailijat nähdään markkinoilla?

Kuinka tehokasta niiden sisältö on?

Mikä on asiakkaiden mielipide?

Kuka heistä puhuu?

Mikä on trendikästä eri markkinoilla ja eri kohderyhmien keskuudessa?

Trendien ennustaminen ennen niiden huipentumaa tarjoaa markkinoijille merkittävän edun. Näin he voivat tunnistaa mahdollisuuksia ja luoda asiantuntemuksensa aiheesta jo varhaisessa vaiheessa.

Trendien ja keskustelujen ymmärtäminen auttaa markkinoijia optimoimaan kampanjoita. Tekoäly voi kerätä asiakastietoja, luoda profiileja ja käyttää tietoja fiksummin markkinoinnin tekemiseen.

Mitä tekoälyratkaisut voivat mahdollistaa markkinoinnissa

Ei ole epäilystäkään siitä, että tekoälyn käyttö kasvaa ja sen rooli markkinoinnissa on tärkeä.

Katsotaanpa, miten tekoälyn ja markkinoinnin yhdistyminen muuttaa markkinointia vuonna 2022.

Visualisoi ja kerää asiakkaiden keskusteluja

Vaikka "digitaalinen markkinointi" ja "sisältömarkkinointi" saattavat olla vuoden 2022 suosituimmat muotisanat, markkinointi kokonaisuudessaan ulottuu paljon verkkomaailman ulkopuolelle.

Markkinointi on prosessi, jossa tuotteet ja palvelut siirtyvät konseptista asiakkaalle. Toisin sanoen markkinoinnissa on kyse kysynnän luomisesta asiakkaiden keskuudessa yrityksesi tarjoamille tuotteille.

Miten digitaalinen markkinointi tekoälyä hyödyntäen sopii kuvioon? Jotta tuotteelle tai palvelulle voidaan luoda kysyntää, on ymmärrettävä, keitä ovat asiakkaat, joille sitä luodaan. Ei ole järkeä markkinoida kuntoilutuotteita asiakkaille, jotka ovat enemmän kiinnostuneita matkailualasta. On siis opittava, mitä asiakkaat haluavat, mikä heihin vetoaa ja millaisesta sisällöstä he pitävät.

Tämä edellyttää, että tiedät ja ymmärrät, kuka on yleisösi. Tämän jälkeen voit luoda ostajapersoonat tai segmentit tekoälyä hyödyntävien työkalujen avulla. Näitä ovat esimerkiksi uutismedian seuranta tai sosiaalisen median kuuntelu.

Sosiaalisen median kuuntelu auttaa sinua keräämään asiakkaita koskevaa monipuolista tietoa. Asiakkaiden keskustelujen seuraaminen antaa mahdollisuuden laatia paremman markkinointistrategian. Sinun ei enää tarvitse luottaa "all-size-fits-all" lähestymistapaan.

Vuonna 2022 datan segmentointi ei ole ainoa tekoälyä koskeva trendi. Voit parantaa markkinointistrategiaa tänä vuonna älykkään yleisösegmentoinnin avulla. Segmentointi perustuu asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseen koko asiakaspolun ajan.

Näe PR:n savu ennen tulta

Tekoälyä hyödyntävän markkinoinnin avulla näet verkossa käytävät keskustelut. Näin saat reaaliaikaisen käsityksen siitä, mitä asiakkaasi sanovat, ajattelevat ja tuntevat yrityksestäsi.

Avainsana on "reaaliaikainen". Kriisin syttyessä aika on tärkeä käsite PR- ja viestintätoiminnassa, jotta kriisiin voidaan reagoida ennen kuin on liian myöhäistä.

Vuonna 2022 PR:n ja viestinnän tehtävä on strategisesti ennaltaehkäistä kriisejä sen sijaan, että ainoastaan tiedettäisiin, kuinka kriiseiltä voitaisiin välttyä. Tekoäly muuttaa PR- ja viestintästrategiaa, sillä sen avulla voidaan ryhtyä nopeisiin toimiin olennaisen datan perusteella.

Brändit ovat kokeneet sosiaalisen median aiheuttaman sekasorron PR- ja viestintästrategioissaan. Verkkokeskustelut leviävät nopeasti. Huono uutisointi leviää laajemmalle eivätkä yksinkertaiset lausunnot ja anteeksipyynnöt ole enää tehokkaita.

Verkossa vallitsevan "cancel-kulttuurin" lisääntyessä sosiaalisen median verkkoaktivismi on kasvussa. Tuotemerkkejä boikotoidaan, jos ne eivät noudata arvoja. PR- ja viestintätiimit voivat käyttää tekoälyjärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista havaita verkkokeskustelut kriisin aikana. Tekoäly voi havaita, kuka vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen ja millainen käsitys brändistä vallitsee kriisin aikana.

Markkinointiteknologiasta tulee epäilemättä yhä arvokkaampaa brändin maineen kannalta. Meltwaterin Kriisiviestintä-työkalun avulla saat ensimmäisenä tietää keskusteluista, joissa brändisi on mukana. Sen perusteella luot oikean viestin oikeaan aikaan.

Analysoi tunnuslukuja ymmärtääksesi menestystäsi

Sinulla on nyt avainsanoja, ajankohtaisia teemoja ja sosiaalisen median vaikuttajien profiileja. Mutta mitä tehdä näillä tiedoilla? Esimerkiksi analysoida keräämäsi data tekoälyyn perustuvan työkalun avulla. Näin saat entistä syvällisempää ymmärrystä.

Turhanpäiväiset mittarit ovat merkityksettömiä. Tykkäyksillä ei ole enää niin paljon merkitystä Instagramin ja Twitterin kaltaisilla alustoilla. Jos haluat ymmärtää sosiaalisen median kampanjasi todellisen menestyksen, sosiaalisen median datasi on mentävä syvemmälle kuin tykkäysten ja kommenttien määrään.

Tässä tilanteessa tekoälyllä toimivan työkalun käyttö voi vaikuttaa markkinointiisi. Määrälliset mittarit eivät aina kerro, onko markkinointistrategia onnistunut. Sosiaalisen median työkalut tarjoavat syvällisempää tietoa mittareista. Nämä työkalut auttavat oppimaan, mitä ihmiset sanovat ja missä kanavissa he keskustelevat.

ROI:n osoittaminen on helpompaa työkalujen tarjoaman analyysin ansiosta. Sen sijaan, että markkinointitiimit keräisivät yksittäisiä tietoja, ne saavat tärkeän datan valmiiksi. Työkalut, kuten sentimenttianalyysi ja lämpökartat, tarjoavat visuaalisia esityksiä tuloksista. Visualisoinnit auttavat ymmärtämään paremmin kampanjan onnistumista.

Toiminta perustuu faktaan, ei fiktioon

Jos teet data- ja yleisöanalyysejä, huomaat tiettyjä toimintamalleja. Forbesin mukaan yksi tekoälytrendi, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on ennakoiva analytiikka. Tämä analytiikka tunnistaa datastasi malleja, joiden avulla voit parantaa markkinointistrategioita.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten toimintamallien tunnistaminen voi auttaa suunnittelemaan tehokkaita kampanjoita. Eteläafrikkalaiset antoivat tammikuulle lempinimen "Januworry", koska kuukausi tuntuu niin pitkältä. Eteläafrikkalaiset sosiaalisen median käyttäjät alkoivat jakaa humoristisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan kuukaudesta. Meltwater havaitsi, että eteläafrikkalaiset puhuivat vuonna 2020 enemmän "Januworrysta" verrattuna vuoteen 2019.

Miten eteläafrikkalainen yritys voisi hyödyntää kyseisiä tietoja? Yritys voisi luoda kampanjan, jonka tavoitteena on osallistua Januworry-keskusteluihin sosiaalisessa mediassa.

Markkinoinnista tulee osa ihmisten käymiä keskusteluja. Tämä osallisuus ihmisten käymiin keskusteluihin voidaan saavuttaa käyttämällä todellista dataa, josta saadaan ymmärrystä tosiasoista.

Miten brändit hyödyntävät tekoälyä markkinoinnissa

Koneoppiva markkinointi vaikuttaa jo nyt brändeihin. Se parantaa liiketoimintaprosesseja tekoälyn avulla ja tuottaa entistä tehokkaampia markkinointikampanjoita.

On hyvä muistaa, että kyseessä ei ole toimialakohtainen trendi, vaan tekoälyn tuomat muutokset koskevat kaikkia toimialoja.

Katsotaanpa muutamia esimerkkejä tekoälystä mainonnassa ja markkinoinnissa.

Influential käyttää tekoälyä vaikuttajamarkkinoinnin muutokseen

Vaikuttajamarkkinointi on edelleen yksi dynaamisimmista kanavista tehokkaan kuluttajasuhteen luomiseen. Vaikuttajakampanjoiden kannattavuutta on kuitenkin vaikea ennustaa.

Influential on Los Angelesissa sijaitseva tekoälyalusta, joka perustuu IBM Watsoniin. Influentialin Social Intelligence -alusta analysoi brändien muutosta. Alusta arvioi markkinointikampanjoiden tehokkuutta kontekstisidonnaisuuden ja psykografian avulla.

Influential käyttää laajennettua älykkyyttä ja koneoppimista sovittaakseen yhteen tuotemerkit ja relevantit vaikuttajat. Alusta kerää dataa auttaakseen brändejä löytämään yleisön tunnusmerkit.

Tämä lähestymistapa tekoälyn käyttämiseen markkinoinnissa on samankaltainen kuin se, miten Spotify tarjoaa relevantteja ehdotuksia kappaleista, artisteista ja soittolistoista.

Hyundai Motor America kääntyi Influentialin puoleen Konan julkaisussa

Hyundai Motor American markkinointipäällikkö Dean Evans hyödynsi Influentialia pienen SUV-mallisen Konan lanseerauksessa.

Aiempien tutkimusten perusteella he tavoittelivat aktiivista millenniaaliryhmää uuden ajoneuvon kohderyhmänä. Yritys tähtäsi millenniaaleihin, jotka ulkoilevat, ovat seikkailunhaluisia ja asuvat kaupungin ulkopuolella.

Influentialin tekoälyä hyödyntävän työkalun beta-version avulla brändi kuitenkin huomasi, että tavoitettu yleisö ei käyttäytynyt niin kuin mainonnassa kuvataan.

Kampanjadatasta saatujen havaintojen ansiosta Hyundain tiimi päätyi tarkentamaan kohderyhmänsä. Yritys keskittyi enemmän "kaupunkilaisiin" kuin retkeilijöihin ja seikkailijoihin, joiden elämäntyylit vastasivat paremmin Hyundain tuotevisiota.

Tekoälyteknologian nykytilanne ja tulevaisuus markkinoinnissa

Hyundain kaltaiset tulokset, yksilöllinen sisältö ja henkilökohtaiset asiakaskokemukset ovat mahdollisia tekoälyn ansiosta. Tekoäly sisällyttää luonnollisen keskustelun datapisteisiinsä tuottaakseen tarkkaa, merkityksellistä ja ihmisen kaltaista analyysia.

Tämän seurauksena asiakaspalvelusta tulee helpompaa. Asiakaskokemus on aidompi. Markkinoijat voivat sitouttaa yleisönsä paremmin, tehostaa markkinatutkimusta ja maksimoida big datan mahdollisuudet. He voivat luoda sisältöä, joka tuntuu paljon orgaanisemmalta, henkilökohtaisemmalta ja merkityksellisemmältä.

Markkinoijat, jotka voittavat tulevaisuudessa, hyödyntävät toimialan ja kuluttajien dataa toimiensa pohjana.

