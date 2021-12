Tarinallisuus ja tarinankerronta on yrityksen toiminnan kehittämistä asiakasta osallistavan tarinan muotoon. Tarinan avulla yrityksen toiminnalle luodaan elämyksellisyyttä ja asiakaskokemuksesta tehdään vaikuttava, erottuva ja elämyksellinen kokemus.

Mitä yrityksen tarinallistaminen sitten on? Tarinallistaminen ei ole vain oman yritystarinan kertomista ja oman egon kiillotusta, vaan asiakkaan palvelemista elämyksellisemmin tarinakokemuksen avulla. Tarinallistaminen on toimintaa ja tekoja. Yrityksen tarinaa, lukuja ja dataa voi esitellä myös erilaisten visuaalisten esimerkkien kautta ja miettiä yrityksen tarinoita näin, ilman täydellistä tarinallistamisen suunnitelmaa.

Kuten monissa muissakin asioissa, tärkeintä on aloittaa, testata ja uudistaa: kaikki asiat ei välttämättä toimi, mutta et voi löytää toimivaa tyyliä, jos et koskaan kokeile. Kun haluat aloittaa tarinallistamisen, niin mieti ainakin seuraavia asioita:

✍️ Mikä on ydintarina, joka ohjaa yrityksesi toiminnan tarinallistamista?

✍️ Mitä haluat tarinallistaa?

✍️ Kenelle haluat tarinallistaa?

✍️ Riittääkö oma osaamisesi vai pitäisikö mukanasi kulkea tarinallistamisen asiantuntija?

Millaisia tarinaelementtejä yrityksen toimintaan voi kätkeytyä?

Tarinallistamisessa yritykselle luodaan ydintarina, joka ohjaa toiminnan kehittämistä ja antaa tarinallista muotoa kaikelle, mitä yrityksessä tapahtuu. Oli kyseessä sitten palveluprosessi, digitaalinen tai fyysinen palveluympäristö, markkinointiviestintä tai työpaikkailmoitus.

Tarinallistamisessa tärkeintä ovat konkreettiset teot, joita ova mm. tarinan vieminen sanojen ja kuvien lisäksi palvelun ja toiminnan tasolle. Alta löydät neljä esimerkkiä siitä, millaisia tarinaelementtejä voi kätkeytyä yrityksen toimintaan:

1. Testaa tarinan toimivuutta tarinateoilla yrityksesi arjessa: saiteilla ja somessa

Teko voi olla esimerkiksi somepäivitys yrityksen ydintarinaan luodun hahmon äänensävyllä. Seuraa asiakkaiden reagointia tarinatekoihisi, mittaa, kehitä ja paranna tarinasi toteuttamista. Hyvä esimerkki tarinateoista ja tarinallisessta hahmosta on Tarinakoneen StorySheep Twitterissä.

2. Käy asiakkaan palvelupolku läpi alusta loppuun ja havainnoi missä ja miten asiakas kohtaa yrityksesi tarinan

On tärkeää, ettet mieti tarinallistamisessa vain sitä, miltä yritys näyttää somessa ja verkkosivuilla. Tarinallistamisen tulee kattaa koko yritys, myös asiakaspalvelu ja ostoprosessit. Siivoa yrityksesi toiminnasta pois kaikki sellainen, mikä ei tue ydintarinaasi.

3. Mieti, miten ydintarina voisi olla läsnä yrityksen järjestämissä asiakastapahtumissa ja tilaisuuksissa

Miltä tarinanne näyttäisi tapahtuman teemassa tai vaikkapa tapahtuman musiikissa? Kertooko asiakaspalaverissa tarjottava juoma ydintarinaasi? Onko käyntikorttisi vain valkoinen paperi mustalla fontilla, vai kiteytyykö siinä yrityksesi tarina? Tarinallistaminen on pieniä, joskus miltei huomaamattomia nyansseja.

4. Kohtaahan tarinasi ihmisen myös rekrytoinnissa?

Hyvä esimerkki loistavasta yritystarinankerronnasta on Vincit, joka haluaa erottua muista ohjelmistofirmoista tarinallisuudella. Vincitillä Vincity-tyyli toistuu systemaattisesti kaikessa heidän tekemisessään, esim. Helsingin Sanomien nimitysuutisissa, joissa uudet työntekijät on nimitetty vincitiläisiksi ”named as Vincitizen”. Sama tarina toistui myös mainoksessa, jossa valonheitin heijasti Helsingin öisen profiilin ylle valokiilan, jossa kiiluu musta kumiankan hahmo: “Vincit on Helsingissä, osaajia kutsutaan mukaan!”. Voit lukea lisää Vincitin yritystarinankerronnasta täältä.

Meillä käsitellään vain numeroita – voiko data kertoa tarinoita?

Itsestäänselvyys sinulle saattaa olla juuri se mielenkiintoisin asia toiselle! Mikään aihe tai tarina ei ole liian tylsä kerrottavaksi – mutta joskus mielenkiintoisimmankin tarinan momentum voi mennä ohi, jos se kerrotaan huonosti. Numeroita ja prosesseja elävöittämällä data saa aivan uuden visuaalisen muodon tarinassa. Alta löydät esimerkkejä tavoista, joilla hyödynnät helposti dataa tarinankerronnallisesta näkökulmasta:

👉 Artikkelit ja blogisisällöt

👉 Laskurit

👉 Kuvat

👉 Grafiikat

👉 Visualisoinnit

👉 Infograafit

👉 Tietovisat

👉 Podcastit

Niinpä – vain taivas on rajana! Kun datan ja luvut tekee visuaalisesti hahmotettavaan muotoon, ne jäävät paremmiin mieleen ja ovat helpommin käsitettävissä.

Kuva: Ivan Cash

Kumpi houkuttaa sinua lukijana ja katsojana enemmän, nämä visualisoinnit vai luettelomaisena tekstinä julkaistu PDF-tiedosto? Kyllä – data voi todellakin kertoa tarinaa. Kun lähdet suunnittelemaan datapohjaista tarinankerrontaa grafiikan tai kuvien avulla, niin mieti ainakin näitä asioita:

✅ Löydä asiat, mistä yleisösi välittää – mikä on asiakkaalle hyödyllistä ja mielenkiintoista?

✅ Mieti millaiset taulukot, graafit ja visualisoinnit, värit ja fontit sopivat yrityksellesi – näytä niissä samalta kuin normaalisti

✅ Onko käytössäsi jo valmiita dashboardeja, joita jakaa eteenpäin? Esimerkiksi Meltwaterin media- ja someseurannasta löytyy valmiita interaktiivisia dashboardeja

✅ Tee visualisoinneista niin selkeitä, ettei niitä tarvitse selittää auki

✅ Älä yritä liikaa! Yksinkertainen taulukko ja grafiikka kertoo usein tarpeeksi.

Alta löydät 3 x esimerkkiä visuaalisesta tarinankerronnasta, jossa data on pääosassa:

Kuva: AnimaGraffs

Kuva: Visualcapitalist

Kuva: Visualcapitalist

Brändin tarina ja brand storytelling – missä yrityksissä tarinankerronta on näkyvää?

“Kuten niin moni muukin hieno suomalainen asia, sai Kyrön tarina alkunsa saunan lauteilta”

Mikä on ajatuksesi, kun kuulet sanat Kyrö Distillery? Luultavasti ainakin maailman parhaaksi valittu Gin, Isokyrö ja kuvat pitkistä pelloista, joissa vilahtaa paljaat peput. Kyrön tislaamo on vuosien aikana kasvanut villistä unelmasta menestystarinaksi, tarinankerronnan kuninkaalliseksi ja rukiisten makujen mestariksi. Kyrön tarina alkoi saunassa nautitusta ruisviskistä ja ruis on edelleen kaiken tekemisen keskiössä – kaikkea Kyrön tekemistä ohjaa tarina, oli kyse sitten uutiskirjeestä, Kyrön saunalaudeliinasta, verkkosivusta, tislaamokierroksesta tai työpaikkailmoituksesta.

💡 Haluatko kuulla lisää Kyrön tarinaa? Kuuntele webinaarimme: Äänensävyn ja yhteisöjen merkitys markkinoinnissa – case Kyrö Distillery.

“Aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Jotta huominen ei pelota”

Ohjelmistoyritys Vincit tunnetaan erityisesti mustasta kumiankastaan. Kumiankka on Vincitin ohjelmistokehittäjien maskotti, jolle voi kertoa ongelmistaan – ja usein ongelma ratkeaakin sillä hetkellä, kun ongelman kertoo kumiankalle. Vincitin ydintarina on halu olla rohkea edelläkävijä joka erottuu ja tekee asioita toisin kuin muut: herääkö sinulla näitä ajatuksia, kun kuulet nimen Vincit? Luultavasti kyllä ja se kertoo, että Vincitin tarinallistaminen on onnistunut.

💡 Haluatko sukeltaa syvemmälle tarinallistamisen maailmaan? Lue Tarinakoneen ilmainen tarinallistamisen opas.