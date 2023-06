30 suosittua urheilu- ja fitness-vaikuttajaa

Sosiaalisen median urheilumaailma kattaa lukuisia aiheita kuntoilusta ja ravitsemuksesta ammattilaisurheilijoiden tarjoamiin opetus- ja harjoitusohjelmiin.

Urheilu- ja fitness-vaikuttajat tarjoavat urheilutarvikebrändeille ja ammattilaisjoukkueille loistavan mahdollisuuden luoda kumppanuuksia ja laajentaa siten tavoittavuuttaan ja houkutella uusia potentiaalisia asiakkaita.

Tutustutaanpa siis tunnettuihin urheilu- ja fitness-vaikuttajiin! 🏄

Mikä on fitness-vaikuttaja?

Fitness-vaikuttajat ovat urheiluvaikuttajien tyyppisiä vaikuttajia, joskin he ovat oma alakategoriansa. He ovat yleensä ravitsemusasiantuntijoita, kehonrakentajia, valmentajia sekä fysioterapeutteja urheilijoiden sijaan.

Kuten urheiluvaikuttajilla, myös fitnessiin keskittyvillä vaikuttajilla on yleensä vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa - Instagramissa, YouTubessa ja TikTokissa.

Mikä on urheiluvaikuttaja?

Urheiluvaikuttaja on julkisuuden henkilö sosiaalisessa mediassa, joka jakaa mm. urheiluun liittyvää tietoa, kuntoiluvinkkejä ja kulissien takaista sisältöä.

Toisin kuin muilla vaikuttajamarkkinoinnin aloilla, joilla voidaan hyödyntää laajempaa mikro- ja nanovaikuttajien joukkoa, urheilu on alue, jossa julkkisten käyttäminen mainonassa on edelleen tavallista. Tämä ei tarkoita sitä, että julkkismainokset olisivat kadonneet muilta aloilta, mutta urheilussa vaikutusvalta on edelleen suurelta osin julkkisurheilijoilla, kun taas monilla muilla aloilla, kuten kauneusvaikuttajilla ja muotivaikuttajilla, tasapaino on muuttunut.

Mitkä ovat fitness-vaikuttajien ensisijaiset kanavat?

Urheiluvaikuttajilla on todennäköisesti paljon sitoutuneita seuraajia muun muassa Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa sekä muissa sosiaalisen median kanavissa.

Toisin kuin muotivaikuttajat, he eivät tyypillisesti myy omia tuotteitansa tai heillä ei ole niihin liittyviä blogeja.

Miksi tehdä yhteistyötä fitness-vaikuttajan kanssa?

Kuntosalit tai freelance-kuntosaliohjaajat, jotka haluavat kasvattaa asiakaskuntaansa, voivat tehdä yhteistyötä fitness-vaikuttajan kanssa mainostaakseen erikoistarjouksia, jakaakseen henkilökohtaisia tarinoita saavutuksistaan tai antaakseen arvosteluja ja suosituksia.

Nykyään kuntoilunäkökulma kattaa yleensä kaikki terveellisen elämäntavan osa-alueet, toisin kuin vain "kuntosalilla käyminen". Jos siis työskentelet ravintolisäbrändin tai vaikkapa mielenterveyspalveluiden parissa, kumppanuus fitness-vaikuttajan kanssa voi olla hyvä tapa mainostaa tuotteitasi ja palveluitasi.

Kuten urheilun kohdalla, vaikuttajamarkkinointi sopii hyvin myös kuntoiluvaatteiden maiunostamiseen.

Miksi tehdä yhteistyötä urheiluvaikuttajan kanssa?

Urheiluvaikuttajat kattavat monenlaisia markkinarakoja, riippuen vaikuttajakampanjasi tavoitteista ja liiketoimintasi tyypistä. Esimerkiksi stadionit, areenat ja muut urheilupaikat voivat etsiä vaikuttajia faniensa tai joukkueidensa pelaajien joukosta.

Koska useimmat urheiluvaikuttajat ovat urheilijoita, voisit ajatella laajemminkin, että heidän kanssaan voisi tehdä yhteistyötä tuotteiden, palvelujen tai ideoiden edistämiseksi. Esimerkiksi monet naispuoliset urheiluvaikuttajat käyttävät alustojaan kiinnittääkseen huomiota palkkaepätasa-arvoon. Urheiluvaatteisiin erikoistuneet vaateyritykset ovat toinen luonnollinen vaihtoehto.

Ketkä ovat suosittuja urheilu- ja fitness-vaikuttajia?

Käytimme Meltwaterin Klear-työkalua etsiessämme ja yksilöidessämme urheiluvaikuttajia muun muassa seuraavin kriteerein:

Seuraajat

Todellinen tavoittavuus

Keskimääräinen sitoutuminen

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa



Vinkki: Lue lisää Meltwaterin vaikuttajamarkkinionnin työkalusta.

Nämä vaikuttajamarkkinoinnin mittarit ovat markkinoijien tärkeimpiä mittareita, kun he päättävät, kuka urheilu- tai fitness-vaikuttaja sopii parhaiten kumppanuuteen. Kommentit, tykkäykset, jakamiset, suosituimmat postaukset ja brändit, joiden kanssa vaikuttaja on aikaisemmin tehnyt yhteistyötä, ovat myös käytettävissä olevia mittareita, joita voi tarkkailla Klearia käytettäessä.

Pyydä demo vaikuttajamarkkinoinnin työkalustamme ja näe tämä kaikki käytännössä!

Suositut urheilu- ja fitness-vaikuttajat, joilla on yli miljoona seuraajaa

Vaikka suuresta seuraajamäärästä on apua etsiessäsi urheiluvaikuttajaa, jonka kanssa tehdä yhteistyötä – ole varovainen, ettei se ole ainoa tarkastelemasi mittari.

Alla oleva luettelo urheilu- ja fitness-vaikuttajista, joilla on suuret seuraajamäärät, on itse asiassa lajiteltu todellisen tavoittavuuden, eli “True Reach" -arvon mukaan, joka kuvaa paljon totuudenmukaisemmin vaikuttajan kykyä vaikuttaa. Suuret seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa merkitsevät hyvin vähän, jos yleisö ei ole sitoutunut sisältöön.

Lue lisää siitä, miksi yhä useammat markkinoijat turvautuvat mikrovaikuttajiin 👀.

Koska monet alla olevista fitness- ja urheiluvaikuttajista ovat korkean profiilin urheilijoita, on tärkeää suhtautua heidän seuraajamääriinsä varauksella. Julkisuusasemansa vuoksi heillä on jo olemassa fanikunta, joka ei välttämättä tarkoita asiakasta tai seuraajaa perinteisessä vaikuttajamarkkinoinnin tapauksessa.

Urheiluvaikuttajien osalta keskityimme urheilijoihin, joilla näyttää olevan selkeät brändilähettiläskumppanuudet ja jotka käyttävät alustaansa muulla tavoin vaikuttajina, kuten tarjoamalla vinkkejä ja kulissien takana olevaa sisältöä.

Fitness-vaikuttajien osalta keskityimme lähinnä mikrovaikuttajiin, mutta joitakin poikkeuksia on, kuten Adriene Mishler, ja Arnold Schwarzeneggeria tai Dwayne Johnsonia olisi taas ollut vaikea jättää pois, koska he ovat edelleen suosittuja inspiraation lähteitä kuntolijoille kaikkialla.

Luettelo urheiluvaikuttajista, joiden seuraajamäärä on vähintään miljoona:

Cristiano Ronaldo

Seuraajia: 849,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 127,9 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 11,6 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 113

Virat Kohli

Seuraajia: 343,6 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 49,8 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 4,1 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 100

LeBron James

Seuraajia: 231,6 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 35,9 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 1,1 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 203

Dwyane Johnson

Seuraajia: 529,1 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 32,5 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 3,3 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 112

Zlatan Ibrahimović

Seuraajia: 116,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 24,5 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 3 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 11

Lionel Messi

Seuraajia: 556,5 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 8,6 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 12,9 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 98

Giannis Ugo Antetokounmpo

Seuraajia: 25,6 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 5,6 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 568 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 39

Arnold Schwarzenegger

Seuraajia: 53,8 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 5,2 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 336 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 41

Tiboinshape

Seuraajia: 16,9 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 3,3 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 174 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 310

Naomi Osaka

Seuraajia: 4,9 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1,9 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 166 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 82

Abby Berner

Seuraajia: 8,9 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 883 200

Keskimääräinen sitoutuminen: 125 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 143

Sam Kerr

Seuraajia: 1,7 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 706 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 50 400

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 48

Courtney Alexis King

Seuraajia: 1,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 680 400

Keskimääräinen sitoutuminen: 145 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 12

Megan Rapinoe

Seuraajia: 3,7 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 601 600

Keskimääräinen sitoutuminen: 37,7 miljoonaa

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 83

Candace Parker

Seuraajia: 2,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 564 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 33 100

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 161

Adriene Mishler

Seuraajia: 2,9 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 489 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 28 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 233

Laury Thilleman

Seuraajia: 1,5 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 371 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 15 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 100

Littlet Fitness

Seuraajia: 1,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 193 600

Keskimääräinen sitoutuminen: 42 600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 18

Lista fitness-vaikuttajista

Urheiluvaikuttajat ovat yleensä tunnettuja urheilijoita, kun taas fitness-vaikuttajat ovat henkilöitä, jotka ovat rakentaneet alustansa sen ympärille, että he kouluttavat ja valmentavat seuraajiaan erilaisissa kuntosali- ja urheiluharjoituksissa, joiden tarkoituksena on kiinteytyminen ja painonpudotus.

Mutta ole varovainen! Fitness-maailmassa on paljon ristiriitaisia näkökulmia, ja on hyvin helppoa sortua väärään tietoon. Mieti esimerkiksi "ennen ja jälkeen" -kuvia. Ne voivat olla uskomattoman harhaanjohtavia, mutta silti niitä käytetään edelleen yleisesti.

Muista siis tarkistaa fitness-vaikuttajat huolellisesti ennen kumppanuutta ja l opettele tunnistamaan valevaikuttajat nopeasti!

Sohee Fit

Seuraajia: 657 700

Todellinen tavoittavuus: 154 900

Keskimääräinen sitoutuminen: 13 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 31

Ben Carpenter

Seuraajia: Ben Carpenter 314 600

Todellinen tavoittavuus: 122 900

Keskimääräinen sitoutuminen: 11 600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Elisa Melilli

Seuraajia: 1445 800

Todellinen tavoittavuus: 41 600

Keskimääräinen sitoutuminen: 4900

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 12

Joanna Soh

Seuraajia: 329 900

Todellinen tavoittavuus: 36 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 2100

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 10

Adam Wright

Seuraajia: 101 400

Todellinen tavoittavuus: 7000

Keskimääräinen sitoutuminen: 11 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Stacie

Seuraajia: 13 100

Todellinen tavoittavuus: 4700

Keskimääräinen sitoutuminen: 406

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Jessica Tenelle

Seuraajia: 26 700

Todellinen tavoittavuus: 4400

Keskimääräinen sitoutuminen: 215

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 12

Alex

Seuraajia: 19 200

Todellinen tavoittavuus: 3100

Keskimääräinen sitoutuminen: 214

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Mark Robson

Seuraajia: 12 500

Todellinen tavoittavuus: 3700

Keskimääräinen sitoutuminen: 268

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Suosituimmat joogavaikuttajat

Toinen hyvin suosittu fitness-vaikuttajien joukko ovat joogaan ja mielen ja kehon hyvinvointiin keskittyvät vaikuttajat.

Alla on joitakin suosituimpia joogavaikuttajia, jotka on myös lajiteltu "True Reach" -mittarin mukaan.

Adriene Mishler

Seuraajia: 2,9 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 489 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 28 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 233

Amanda Bisk

Seuraajia: 677 300

Todellinen tavoittavuus: 64 500

Keskimääräinen sitoutuminen: 3100

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 26

Patrick Beach

Seuraajia: 628 000

Todellinen tavoittavuus: 98 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 8700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Caroline Perrineau

Seuraajia: Caroline Perrineau 112 900

Todellinen tavoittavuus: 27 600

Keskimääräinen sitoutuminen: 3500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Dice Iida-Klein

Seuraajia: 106 700

Todellinen tavoittavuus: 22 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 1600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Lydia | Yoga Workouts

Seuraajia: 119 100

Todellinen tavoittavuus: 14 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 609

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Kuka urheiluvaikuttaja sopii brändillesi?

Urheiluvaikuttajat ovat usein tunnettuja julkisuuden henkilöitä, joten on tärkeää valita henkilö, joka vastaa hyvin kohdeyleisöäsi.

Meltwaterin kuluttajaymmärrykseen erikoistuneen työkalun käyttö voi auttaa sinua löytämään tietyt ryhmät ja henkilöt edustamaan brändiäsi.

Kuka fitness-vaikuttaja sopii brändillesi?

Jos harkitset työskentelyä fitness-vaikuttajan kanssa, muista tutkia heidän postauksensa melko perusteellisesti.

Monet vaikuttajat, jotka väittävät tarjoavansa fitness-valmennusta tai käyttävät alustaansa inspiraation hankkimiseen kuntosalikuvilla, pikaratkaisuilla, "laihdutustempuilla" tai viattomilta vaikuttavilla klikkauspostauksilla, kuten "mitä syön päivässä”-videoilla, ovat kohdanneet voimakkaita vastareaktioita omalta yhteisöltään.

Päällisin puolin nämä julkaisut saattavat vaikuttaa harmittomilta, mutta yhä useammat fitness-alan vaikuttajat kehottavat seuraajiaan lopettamaan tämän tyyppisen sisällön kuluttamisen, sillä ne tarjoavat mahdollisesti haitallisia neuvoja ja joissakin tapauksissa pelkkää väärää tietoa.

Käyttämällä Meltwaterin Klearin kaltaista vaikuttajien seulontatyökalua, voit paljastaa ne fitness-vaikuttajat, jotka suhtautuvat sisältöönsä huolellisesti eivätkä levitä seuraajilleen vääriä väitteitä ja lupauksia.

Oletko valmis näkemään työkalun käytännössä ja löytämään sinulle parhaiten sopivan urheiluvaikuttajan?