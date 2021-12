Suomen vaikuttavimpia vaikuttajia yhdistää monikanavaisuus, alle 25-vuotias yleisö ja useamman vuoden kokemus sisällöntuotannosta.

Sosiaalisen median seurantaan ja analytiikkaan keskittynyt palveluntarjoaja Meltwater julkaisee tänään Tubecon Industry Dayssa selvityksen, jossa vertailtiin 40 000 suomalaisen vaikuttajan ja mikrovaikuttajan dataa. Tarkoituksena oli selvittää, ketkä ovat datan valossa Suomen vaikuttavimmat vaikuttajat.

Suomen vaikuttavin vaikuttaja on 24-vuotias tubettaja Mmiisas

Miisa Rotola-Pukkila, eli Mmiisas, tavoittaa Youtube-videoillaan keskimäärin yli 100 000 suomalaista nuorta ja enimmillään hänen videoitaan on katsottu yli 1.6 miljoonaa kertaa. Instagramissa Miisalla on lähes 430 tuhatta seuraajaa ja keskiarvolta hänen julkaisemansa Instagram-postaus kerää lähes 28 tuhatta tykkäystä. Omien sosiaalisen median kanavien lisäksi Rotola-Pukkila on alkanut näkyä myös perinteisen median puolella.

Valtaosa Mmiisan seuraajista on alle 25 -vuotiaita naisia, jotka ovat kiinnostuneita muun muassa musiikista, matkustamisesta, opiskelusta ja valokuvauksesta. Rotola-Pukkila tekee yhteistyötä muun muassa Valion, Olympuksen, Atrian ja Finnairin kanssa ja julkaisi oman kirjan, Inspiskalenterin, heinäkuussa 2019.

“Miisan seuraajat ovat sitoutuneempia, kuin monen muun vastaavan kokoisen vaikuttajan. Hänen yleisönsä kasvaa tasaisesti, ja datasta voimme päätellä, että hänellä ei ole ostettuja tai bottiseuraajia. Miisan tuottama sisältö vaihtelee kanavasta toiseen ja hän ei pelkää ottaa kantaa tai puhua myös vaikeammista asioista.”, kertoo Meltwaterin markkinointijohtaja Senni Niemi.

Huumori vetoaa nuoreen yleisöön

Suomen toiseksi vaikuttavin vaikuttaja on Lakko, oikealta nimeltään Eric Savolainen. Savolaisen pääkanava on Youtube, jossa hänellä on lähes 550 tuhatta seuraajaa. Hänen tuottamansa sisältö on erittäin viihteellistä, ja lisäksi hän tekee sisältöä myös nettipelaamisesta. Savolainen julkaisi hiljattain kaupallisessa yhteistyössä Cityconin kanssa kiusaamista koskevan videon, jossa hän kertoo omista kokemuksistaan sekä kiusaajana että kiusattuna. Videota on katsottu yli 100 tuhatta kertaa ja se on kerännyt yli 1500 kommenttia.

Kolmantena Suomen vaikuttavimmat vaikuttajat -listalta löytyy Roni Back, jonka Youtube-kanavalla on 485 tuhatta seuraajaa. Back esiintyy uudessa Koitos Youtube-sarjassa, jonka tarkoituksena on innostaa ihmisiä partioon. Hän on julkaissut myös kirjan nimeltä Tubettajan käsikirja.

“Lakkoa ja Roni Backia yhdistää humoristiset videot, jotka hauskuuttavat varsinkin nuorempaa kohdeyleisöä. Mielenkiintoista nähdä, miten he kehittävät uraansa Youtube-tähteydestä kohti laajempaa tunnettuutta.”, kommentoi Niemi.

Top 10 Suomen vaikuttavimmat vaikuttajat

1. Miisa Rotola-Pukkila, @mmiisas

2. Eric Savolainen, @officiallakko

3. Roni Bäck, @ronibackyt

4. Veronica Verho, @mariieveronicaofficial

5. Juuso Karikuusi, @herbalisti

6. Pinja Sanaksenaho, @pinkkupinsku

7. Mike Bäck, @mikluig

8. Mikael Sundberg, @sundbergmikael

9. Maiju Voutilainen, @mansikkka

10. Aino Rossi, @uinoo

Meltwaterin tekemässä selvityksessä otettiin huomioon muun muassa se, kuinka sitouttavaa vaikuttajan sisältö on, miten vaikuttajan seuraajamäärät kehittyvät, miten suuri osa seuraajista on aitoja ihmisiä ja missä vaikuttajan seuraajat sijaitsevat. Selvityksessä painotettiin vaikuttavuutta monella eri sosiaalisen median alustalla. Edellytyksenä listalle pääsyyn oli myös se, että vähintään 85% yleisöstä on Suomesta. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin muusikot, meemitilit ja televisiosta tutut julkkikset.

“Tubecon Industry Day on ollut mukana vaikuttajamarkkinoinnin kasvussa ja olemme nähneet vain kuudessa vuodessa muutoksen harrastustoiminnasta ammattimaisuuteen. Mutta paikoilleen ei voi jäädä ja nykyiseen ei voi tyytyä. Sopivimman vaikuttajan löytäminen yhteistyöhön on kullekin brändille uniikki tilanne, sisältäen monta huomioitavaa asiaa. Olemme Meltwaterin kanssa halunneet tehdä listan jossa vaikuttajan vaikuttavuus ottaa huomioon useita asoita yleisön reaktioista, lokaatiosta ja aitoudesta alkaen. Mikään lista ei kerro koko totuutta, mutta toivon että tämä lista aiheuttaa keskustelua siitä miten vaikuttavuutta tulisi mitata – ja miten vaikuttajamarkkinointi pääsee tekijöiden ja mainostajien yhteistyöllä seuraavalle tasolle!”, kertoo Jaakko Kievari Tubecon Industry Daylta.