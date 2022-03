Yli 70 faktaa sosiaalisen median markkinoinnista vuodelle 2022

Sosiaalisen median strateginen käyttö tarjoaa suuria mahdollisuuksia nopeaan kasvuun. Alustat tavoittavat huomattavan määrän kuluttajia ja niitä voidaan käyttää liidien generoimiseen, brändin tunnettavuuden lisäämiseen, hyödyllisen yleisö- ja toimialatiedon keräämiseen, uutisten jakamiseen, sisällön luomiseen ja yhteydenpitoon yhteisön kanssa. Sosiaalisen median käyttäjiä on nykyään yli 4 miljardia, ja määrä kasvaa nopeasti.

Mitä tämä tarkoittaa? Kun sosiaalista mediaa käyttävien ihmisten määrä kasvaa, on selvää, että markkinoijien on tutustuttava faktoihin. Näin he voivat suunnitella kampanjoita, budjetoida ja ennustaa sosiaalisen median markkinointitoimia sekä varmistaa sidosryhmien tyytyväisyyden.

Tiedämme, että tarkkojen ja ajantasaisten sosiaalisen median tilastojen etsiminen voi olla hankalaa. Niinpä teimme listan, joka sisältää olennaiset faktat ja tilastot, jotka sinun on tiedettävä sosiaalisesta mediasta vuonna 2022.

73 sosiaalisen median faktaa, jotka sinun pitäisi tietää juuri nyt

Tiesitkö, että Facebook on edelleen suosituin sosiaalisen median alusta käytön perusteella? Ja että vuonna 2021 digitaaliset mainoskulut kasvoivat 38,3 % vuodesta 2020? Tai että kuluttajat luottavat brändeihin enemmän, jos ne ovat olleet vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa sosiaalisessa mediassa?

Nämä asiat sinun on hyvä tietää. Tässä siis 73 sosiaalisen median faktaa, jotka kannattaa pitää mielessä, kun laadit sosiaalisen median suunnitelmaa vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin.

Yleiset sosiaalisen median faktat

Parhaat sosiaalisen median verkostot aktiivisten kuukausittaisten käyttäjien mukaan: Facebook (2,8 mrd), YouTube (2,2 mrd), WhatsApp (2 mrd), Instagram (1,3 mrd). (Social Media Today) Ihmiset käyttävät päivittäin noin 2 tuntia ja 23 minuuttia sosiaalisen median selaamiseen ja viestien lähettämiseen. (GlobalWebIndex). Lisäksi 98,55 % ihmisistä käyttää vähintään neljää sosiaalisen median kanavaa päivittäin. (GoodFirms) Z-sukupolvi viettää aikaa sosiaalisessa mediassa keskimäärin kaksi tuntia ja 55 minuuttia. (Maailman talousfoorumi) Aktiiviset sosiaalisen median käyttäjät yhteensä: 4,48 miljardia. (Backlinko) Noin 400 miljoonaa uutta käyttäjää liittyi sosiaaliseen mediaan vuonna 2021. (Social Media Today) 90 % tuotemerkeistä haluaa lisätä brändin tunnettavuutta sosiaalisen median avulla. 77 % niistä käyttää sitä brändin maineen ylläpitämiseen, ja 71 % käyttää sitä sitoutuneen yhteisön rakentamiseen ja hallintaan. (Hootsuite) Videot ovat markkinoijien suosikki brändätyn sisällön luomiseen. Lähes 93 % markkinoijista sanoo, että he ovat saaneet asiakkaan sosiaalisesta mediasta videoiden ansiosta. Lisäksi 54 % heistä sanoo, että video on paras sisältötyyppi sosiaalisen median tavoitteiden saavuttamiseen. (SproutSocial) B2B-organisaatiot suosivat LinkedIniä (86 %) ja B2C-yritykset Facebookia (98 %) sosiaalisen median markkinoinnissa. (Hootsuite) 58 % yrityksistä pitää sosiaalisen median markkinoinnin ROI:n mittaamista haasteellisena. Muita haasteita ovat ajanpuute (56 %), budjetin puute (51 %) ja sosiaalisten medioiden trendeistä ajan tasalla pysyminen (50 %). (Hootsuite) 76 % amerikkalaisista kuluttajista osti tuotteen nähtyään brändin sosiaalisen median postauksen. (Curalate) 39 % asiakkaista luottaa tuotemerkkeihin vain, jos he ovat olleet vuorovaikutuksessa niiden kanssa sosiaalisen median alustoilla. (Edelman) 80 % amerikkalaisista asiakkaista sanoo, että nopeus, mukavuus, asiantunteva apu ja ystävällinen palvelu ovat välttämättömiä edellytyksiä, jotta sosiaalisen median kokemusta voidaan kutsua "positiiviseksi". (PwC) 17 % asiakkaista jättää rakastamansa tuotemerkin, jos heillä on edes yksi huono kokemus siitä sosiaalisessa mediassa. (Influencer Marketing Hub) 73 % markkinoijista uskoo, että heidän sosiaalisen median markkinointinsa on ollut "jokseenkin tehokasta" tai "erittäin tehokasta" heidän liiketoiminnalleen. (Buffer) 54 % sosiaalista mediaa selaavista käyttää sosiaalista mediaa tuotteiden tutkimiseen. (GlobalWebIndex). 71 % kuluttajista, joilla on ollut myönteisiä kokemuksia brändistä sosiaalisessa mediassa, suosittelevat todennäköisesti brändiä ystävilleen ja perheelleen. (Lyfemarketing) YouTube on toiseksi suurin hakukone maailmanlaajuisesti. (HubSpot) Reddit on pääasiassa miesvaltainen. 15 % 18-29-vuotiaista miespuolisista internetin käyttäjistä sanoo käyttävänsä Redditiä. (Pew Research Center) 82 % markkinoijista käyttää sisältöä uudelleen eri sosiaalisen median kanavissa. (HubSpot) Blogit ovat nykyään yksi kolmesta ensisijaisesta mediamuodosta, joita käytetään sisältöstrategioissa. (HubSpot, 2020) 79 % markkinoijista ilmoitti ostavansa maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa vuonna 2021. (HubSpot) Sosiaalisen median mainosnäyttökertojen määrä kasvaa 20 % vuosi vuodelta. (Adespresso). Käyttäjien luomaa sisältöä sisältävillä postauksilla on 4,5 % korkeampi muutosaste kuin muilla postauksilla. (SocialPilot) 72 % B2B-markkinoijista, jotka käyttävät maksullisia alustoja verkossa, käyttävät maksullisia sosiaalisia kanavia (Hootsuite).

LinkedIn-faktat

LinkedInissä on kuukausittain 310 miljoonaa aktiivista käyttäjää. (Omnicore Agency) 57 % LinkedInin liikenteestä tulee mobiililaitteista. (HubSpot) LinkedIn-sisällöt keräävät 9 miljardia näyttökertaa viikoittain. (LinkedIn) LinkedInistä tuleva liikenne tuotti korkeimman vierailijasta liidiksi konversioasteen (2,74 %), joka on lähes 277 % korkeampi kuin Facebookissa ja Twitterissä. (HubSpot) 3 miljoonaa käyttäjää tekee postauksen LinkedInissä joka viikko. (SocialPilot) LinkedIn tuottaa tuloja 38 %:lle B2B-markkinoijista. (FoundationInc) Pitkämuotoinen sisältö saa eniten jakoja LinkedInissä, joten tekstin pituuden sijoittaminen 1700 ja 2100 sanan välille pitäisi boostata sisältöäsi. (SocialPilot) Linkit Youtube-videoihin toistuvat suoraan LinkedIn-syötteessä ja antavat yleensä 75 % suuremman jakamisprosentin. (LinkedIn)

Facebook-faktat

Facebook-videomainoksilla on alhaisin CPC: keskimääräinen CPC on 0,97 dollaria. (WebFX) 69 % kaikista Yhdysvaltojen aikuisista käyttää Facebookia. (SocialPilot) 18-24-vuotiaat naiset ja 25-34-vuotiaat miehet olivat Facebookin käyttäjien suurin väestöryhmä. (Statista) Facebookissa jaetaan päivittäin 1 miljardia tarinaa. (SocialPilot) Facebookin käyttäjät käyttävät alustaa keskimäärin 58 minuuttia päivässä. (Forbes) 93 % kaikista sosiaalisen median markkinoijista käyttää Facebook-mainoksia. (SocialPilot) 75 % Facebookin käyttäjistä on suurituloisia. (SocialPilot). Keskimääräinen Facebookin käyttäjä klikkaa noin 12 mainosta kuukaudessa. (Search Engine Journal) Facebookissa on yli 200 miljoonaa yritystä. (SocialPilot)

Twitter-faktat

Twitter-mainokset, joissa ei ollut hashtagia, saivat 23 % enemmän sitoutumista. (SocialPilot) 21 % Twitterin käyttäjistä on naisia ja 24 % miehiä. (Backlinko) Twitterissä on 211 miljoonaa päivittäin aktiivista käyttäjää. (SocialPilot) Twitter-käyttäjät viettivät keskimäärin 3,39 minuuttia sosiaalisessa verkostossa kerrallaan. (SocialPilot) 25 % Twitterin vilkkaimmista käyttäjistä käyttää sosiaalisen median aikataulutusohjelmistoa. (SocialPilot) Twitteriä asiakaspalvelussaan käyttävät yritykset havaitsevat asiakastyytyväisyyden kasvaneen 19 %. (SocialPilot) Käyttämällä 1-2 hashtagia voit saada 21 % enemmän sitoutumista. (SocialPilot) GIF-twiitit saavat 55 % enemmän sitoutumista kuin twiitit, joissa ei ole GIFiä. (SocialPilot)

Instagram-faktat

64 % Instagram-käyttäjistä on alle 34-vuotiaita. (SocialPilot) Instagramin ennustettu käyttömäärä vuoteen 2023 mennessä on 127,2 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää. (Statista) Instagram-postauksen keskimääräinen tykkäysten määrä on 1 261. (SocialPilot) 38 % käyttäjistä kirjautuu Instagramiin useita kertoja päivässä. (SocialPilot) 81 % Instagram-käyttäjistä käyttää alustaa yritysten ja tuotteiden tutkimiseen. (Small Business Blog) 130 miljoonaa Instagram-käyttäjää klikkaa ostopostauksia kuukausittain. (SocialPilot) Yhdysvaltalaiset markkinoijat käyttävät 69 % mainosbudjetistaan Instagramiin. (SocialPilot) Instagram-postauksissa käytetään keskimäärin 10,7 hashtagia. (SocialPilot) Instagram-videot saavat 21,2 % enemmän vuorovaikutusta kuin yksittäiset kuvat. (SocialPilot) Postaukset, joissa on merkittyjä sijainteja, saavat 79 % enemmän sitoutumista. (SocialPilot)

Pinterest-faktat

85 % käyttäjistä käyttää Pinterestiä mobiililaitteella. (SocialPilot) Keskimääräinen Pinterestin käyttäjä tekee 8 hakua kuukaudessa. (SocialPilot) 55 % Pinterestin käyttäjistä Yhdysvalloissa käyttää alustaa ostosten tekemiseen. (SocialPilot) 61 % käyttäjistä on ostanut sponsoroitujen ''pinien'' kautta. (SocialPilot) Miesten osuus Pinterestissä kasvoi 40 % vuonna 2020. (Omnicore) ''Pinit'', jotka näyttävät tuotteen tai palvelun toiminnassa, edistävät 67 % todennäköisemmin myyntiä. (SocialPilot)

Snapchat-faktat

Snapchatilla on 280 miljoonaa päivittäin aktiivista käyttäjää tammikuussa 2022 — 17 % kasvu. (Omnicore) 69 % yhdysvaltalaisista teineistä sanoo käyttävänsä Snapchatia. (Omnicore) Snapchatin käyttäjät viettävät keskimäärin yli 30 minuuttia alustalla päivittäin. (SocialPilot) 57 % Snapchatissa jaetusta sisällöstä on videoita. (SocialPilot) 32,7 % yhdysvaltalaisista markkinoijista on Snapchatissa. (Omnicore)

TikTok-faktat

25 % TikTokin käyttäjistä on 10-19-vuotiaita. (Backlinko) 56,1 % TikTokin käyttäjistä on naisia ja 43,9 % miehiä. (SocialPilot) Brändit odottavat maksavansa 50 000 dollaria päivässä brändin haltuunotosta, jolla taataan 5 miljoonaa näyttökertaa TikTokissa. (SocialPilot) 87,3 % videoista sisältää vähintään yhden hashtagin. (SocialPilot)

Ennusteet

Ennusteemme vuodelle 2022? Uusien kanavien omaksuminen ja hallitseminen on korvaamatonta, olipa kyse sitten TikTokista tai Pinterest-tilin luomisesta brändillesi. Sisällöntuottajien tulisi panostaa enemmän aikaa videoihin sosiaalisessa mediassa ja miettiä strategisemmin käyttämiensä kanavien mobiilikulutusta. Lopuksi, jos et investoi maksettuun mainontaan (erityisesti LinkedInissä tai Twitterissä), olet jo myöhässä. Nämä faktat ja tilastot tukevat kaikki tätä tietoa.

