Sissimarkkinoinnilla eli guerilla markkinoinnilla tarkoitetaan epätyypillistä markkinointia ja markkinoinnin keinoja, jotka tuottavat suuria tuloksia pienin investoinnein. Sissimarkkinointi on tapa lisätä julkisuutta keinolla millä hyvänsä – sissimarkkinointi herättää keskustelua, tunteita ja joskus jopa järkytystä.

Sissimarkkinoinnille tyypillisiä piirteitä ovat ketteryys, luovuus, mielikuvituksellisuus, kustannustehokkuus ja tuloksellisuus. Kaikessa yksinkertaisuudessaan sissimarkkinoinnin tarkoitus on tuottaa maksimituloksia minimipanoksin.

Terminä sissimarkkinointi ei ole aivan uusi, sillä termin keksi 1980-luvulla Jay Conrad Levinson, joka julkaisi vuonna 1984 teoksen Guerrilla Marketing: Secrets For Making Big Profits From Your Small Business. Guerilla Marketing -kirjan kantava viesti oli unohtaa kalliit markkinoinnin kampanjat ja tehdä markkinointia pienellä budjetilla. Levinsonin Guerilla Marketing kannustaa panostamaan kampanjoihin, jotka ovat hauskoja, uniikkeja, neuvokkaita ja jopa shokeeraavia – kaikki käy, kunhan markkinoinnin ympärillä kohisee ja siitä puhutaan.

💡 Onko siis kaikki kohauttava markkinointi sissimarkkinointia?

❌ Ei ole, sillä sissimarkkinoinnissa ei ole taustalla suurta budjettia ja markkinointitiimiä.

Sissimarkkinointi saattaa vaikuttaa nopeasti mietittynä yksinkertaiselta ja siltä, että olet nähnyt paljonkin sissimarkkinointia ympärilläsi. Kun aihetta tarkastellaan lähemmin, niin aihe ei olekaan niin yksinkertainen, sillä samoja piirteitä täyttäviä markkinoinnin tyylejä ja termejä on olemassa hurjan suuri kirjo – ja useista markkinoinnin alalajeista löytyy keskenään paljon samankaltaisuuksia mutta myös eroavaisuuksia.

Esimerkiksi Growth Marketing, eli kasvuhakkerointi saattaa nopeasti kuulostaa tyyliltään vahvasti samalta kuin sissimarkkinointi, eli Guerilla Marketing, sillä näille molemmille markkinoinnin tyyleille ominaisia piirteitä ovat kekseliäs markkinointi pienellä budjetilla. Kasvumarkkinointi eroaa sissimarkkinoinnista kuitenkin paljonkin – kasvumarkkinoinnissa keskitytään jatkuvaan testaamiseen, dataan ja kokonaiseen asiakaspolkuun. Sissimarkkinoinnissa keskeistä on taas huomion herättäminen pienellä budjetilla, tarkka kohderyhmän tavoittelu ja tiiviiden asiakassuhteiden rakentaminen. Sissimarkkinoinnin nimi juontaa juurensa sissisodasta, jolle ominaista on taistelu suurempaa vihollista vastaan yllätyshyökkäyksen voimin, jossa isketään pelkästään pieniin ryhmiin. Sissimarkkinoinnissa suurempi vihollinen saattaa olla perinteinen markkinointi ja isot budjetit – ja yllätyshyökkäyksen, eli sissimarkkinoinnin innovatiiviset kohteet siis tarkkaan rajatut potentiaaliset asiakkaat.

Sissimarkkinoijalle onkin ominaista, että hän on päättänyt asiakkaansa jo etukäteen, eikä sissimarkkinoija markkinoi kaikille kaikkea. Sissimarkkinoinnissa käytetään miljoonien eurojen sijasta älyä, ketteryyttä ja aikaa. Sissimarkkinoija osaa kiertää miinat, joihin perinteisessä massamarkkinoinnissa astutaan kerta toisensa jälkeen. Sissimarkkinoinnissa ei pohdinta bränditeorioita tai strategisia kumppanuuksia, vaan siinä kääritään hihat. Tulokset ovat sissimarkkinoinnissa omaa luokkaansa: kengännauhabudjetilla voi voittaa massiivisetkin mainoskampanjat.

Mitä sissimarkkinointi siis on ja mitä se ei ole?

💪 Sissimarkkinointi on odottamatonta ja hätkähdyttävää – ei kädenlämpöisiä korulauseita

Sissimarkkinoija ei tarjoa kaikille kaikkea, eikä pelkää herättää tunteita. Sissimarkkinoinnin tavoite ei ole voittaa muita yrityksiä markkinoinnissa tai saavuttaa kestävää brändipääomaa, vaan saada aikaan tuloksia tehokkaasti. Sissimarkkinoija myös opiskelee asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja tavoittelee suurten myyntilukujen sijaan hyvää tulosta.

💪 Sissimarkkinointi on innovatiivista ja aitoa – sen takana ei ole suurta markkinointitiimiä ja budjettia

Sissimarkkinointi syntyi alun perin aloittelevien ja pienellä budjetilla pelaavien yritysten tarpeista. Se eroaa mieleenpainuvista markkinointikampanjoista niin, että sissimarkkinoinnissa taustalla ei ole suurta markkinointikoneistoa, eli esimerkiksi digimarkkinointitoimistoa oman sisäisen markkinointitoimiston lisäksi. Sissimarkkinoinnissa ei pelata isoilla budjeteilla. Kaikki mieleenjäävä mainonta ei ole sissimarkkinointia. Sissimarkkinoija investoi markkinointiin ensisijaisesti aikaansa, energiaansa ja mielikuvitustaan, ei rahaa.

💪 Sissimarkkinointi on suoraviivaista ja selkeää – ei arvoituksellista tai minkään markkinointilajin täydellistä taitamista

Sissimarkkinoija ilmaisee aina asiansa kiertelemättä ja selkeästi. Usein markkinointia näkevä asiakas ei ymmärrä, että kyse on markkinoinnista. Sissimarkkinointi on suoraa, selkeää ja kiertelemätöntä.

Pähkinänkuoressa sissimarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista siinä, että sissimarkkinoija ei usko ollenkaan perinteisen mainonnan toimivuuteen tai yksittäisiin keinoihin. Esimerkiksi perinteinen kirjeposti eroaisi perinteisen markkinoijan ja sissimarkkinoijan osalta niin, että perinteisen markkinoijan kirjekuori on laadukasta logopaperia – siihen on liimattu päälle koneen kirjoittama osoitelappu ja postimaksu on kuitattu yrityksen omalla kuorella. Sissimarkkinoijan kirjeposti näyttäisi taas tavalliselta kirjeeltä – sissimarkkinoijan kirjekuoressa ei ole välttämättä yrityksen logoja, eikä paperikaan ole markkinoiden hienointa. Vastaanottajan nimi on kirjoitettu mustekynällä ja kuorta koristaa aito oikea postimerkki. Suoraviivaisesti ajateltuna sissimarkkinoija yllättää tässä asiassa vastaanottajan, eli asiakkaan joka ei ymmärrä heti, että kyseessä on markkinointimateriaali.

Perinteinen markkinointi tavoittelee useimmiten lineaarista kasvua uusia asiakkaita hankkimalla. Sissimarkkinoinnille on taas ominaista, että siinä haetaan geometrista, rajumpaa kasvua, jota ei saavuteta yksittäisillä loppuun hiotuilla keinoilla.

Sissimarkkinoinnissa keskitytään pitkälle asiakassuhteisiin: perinteisessä markkinoinnissa etsitään tilaisuuksia kilpailijoiden voittamiseksi, mutta sissimarkkinoinnissa etsitään mahdollisuuksia yhteistyöhön jopa kilpailijoiden kanssa. Koska sissimarkkinoija ei aio tarjota kaikille kaikkea, hän myös tarvittaessa suosittelee kilpailijoitaan asiakkaalle, mikäli hän kokee asiakkaan tarpeen kohtaavan paremmin kilpailijan tuotteen tai palvelun kanssa. Sissimarkkinoinnissa voi myös käyttää vaikuttajia sekä brändin puolestapuhujia. Sissimarkkinointi voi näkyä myös co-brandingina, eli yhteisbrändäyksenä, jossa kaksi tai useampaa brändiä yhdistetään täysin uudeksi tuotteeksi tai palveluksi.

💡 Onko sissimarkkinointi laillista?

✔️ Kyllä on – suurin osa laittomista mainostempauksista on ollut suurten yritysten tekemistä

Kun haet Guerilla Marketing -hakutermillä osumia Googlesta, saatat törmätä hakutuloksissa kysymyksiin siitä, onko sissimarkkinointi laillista. Kyllä, sissimarkkinointi on laillista. Historia tuntee kuitenkin tapauksia, jolloin sissimarkkinointia muistuttavat kampanjat ovat menneet liian pitkälle. Laittomuuksiin on sortunut mm. Coca-Cola, joka sai sakot New Orleansiin tehdyistä laittomista katumaalauksista vuonna 2012 ja Microsoft, joka maalasi satoja MSN-palvelunsa logoja laittomasti New Yorkin jalkakäytäville vuonna 2002. Myös IBM sortui vuonna 2001 laittomaan graffititaiteiluun, joka johti myös heidän palkkaamiensa graffititaiteilijoiden pidätyksiin. Näistä ja muista erinäisistä laittomista spektaakkeleista johtuen sissimarkkinointiin yhdistetään myös anarkistinen puuhastelu, jota sissimarkkinointi ei kuitenkaan ole: sissimarkkinointi ei kannusta laittomuuksiin.

Onko sissimarkkinointi vain sissimarkkinointia, vai onko olemassa erilaisia sissimarkkinoinnin tyylejä?

Sissimarkkinointi ei ole vain yksittäinen käsite, vaan sen alta löytyy monia erilaisia tyylejä. Näitä ovat esimerkiksi:

💪 Outdoor Guerilla Marketing – ulkomainonta sissimarkkinoinnin keinoin

Yksi sissimarkkinoinnin kustannustehokas tyyli löytyy ulkomainonnasta – tosin epätyypillisin markkinoinnin keinoin. Esimerkkejä sissimarkkinoinnin ulkomainonnasta voi olla esimerkiksi väliaikaiset taideteokset kaduilla.

💪 Indoor Guerilla Marketing – sissimarkkinointia sisätiloissa

Sisätiloissa sissimarkkinointia voi toteuttaa esimerkiksi flashmobilla, jossa joukko ihmisiä kokoontuu julkiselle paikalle ja esittää jotakin odottamatonta.

💪 Event Ambush Guerilla Marketing – sissimarkkinointia tapahtuman aikana

Urheilutapahtumissa näkyy usein suurella rahalla maksettuja mainoksia. Sissimarkkinoijan budjetti ei kuitenkaan riitä suuriin digitaalisiin mainoksiin, vaan tilaa on saatava jollain muulla keinolla, esimerkiksi katsomossa olevien ihmisten avulla.

💪 Experiential Guerilla Marketing – vie sissimarkkinoinnin kaikkiin yllä mainittuihin

Experiential Guerilla Marketingissa yhdistetään ulko-, sisätila-, sekä tapahtumamarkkinointi niin, että brändi on vuorovaikutuksessa ja kosketuspinnassa kuluttajan kanssa. Tämä on helppoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa yritys on aidosti läsnä ja keskustelee sekä vuorovaikuttaa asiakkaidensa kanssa.

Psst! Muistathan, että sissimarkkinointi ei oikeuta laittomuuksiin – sissimarkkinoi siis aina hyvässä hengessä. Esimerkiksi Bavarian Event Ambush johti vuonna 2010 pidätyksiin FIFA-pelin aikana.

Mistä lähteä siis liikkeelle, kun haluaa näkyvyyttä pienellä budjetilla? Kuten olet jo varmasti huomannut, että sissimarkkinoinnissa ainoa este on mielikuvituksen puute – sissimarkkinoinnissa kaikki keinot ovat sallittuja. Ainakin näin kärjistetysti. Sissimarkkinointia saattaa olla yrityksesi tai tuotteesi logoilla vuoratut paidat, joita jaat perheenjäsenillesi ja työntekijöillesi: näin yrityksesi näkyy katukuvassa ilman kallista mainostilaa. Toisaalta sissimarkkinointia saattaa olla myös pop-up-paikka keskellä kiireisintä katukuvaa tai flashmob, johon koko rautatieasema yhtyy. Villeimmät sissit voivat myös tatuoida esimerkiksi yrityksensä tai tuotteensa logon tai sinne ohjaavan QR-koodin iholleen.

Yksinkertaisimmillaan sissimarkkinointi saattaa näkyä jokapäiväisessä arjessamme vaikkapa kaupan hyllyllä: kauppiaalla ei ole välttämättä budjettia eikä aikaa markkinoida yhtä tiettyä tuotetta, kuten vaikkapa yksittäisiä banaaneja – jotka joutuvat usein hävikkiin. Tässä tapauksessa kustannustehokkain (ja sissihenkisin) vaihtoehto on asettaa esimerkiksi käsinkirjoitettu “I’m single! Take me home!” -lappu yksittäisten banaanien kylkeen.

Sosiaalisessa mediassa sissimarkkinointia saattaa esiintyä muun muassa tietyn hashtagin omistajuudessa, PR-spektaakkeleissa tai muuten vain huomiota herättävissä somesisällöissä. Maailmalla on nähty myös esimerkiksi erikoisia Tinder-profiileja markkinointitarkoituksessa sekä toistaan mielenkiintoisempia arvontoja. Sosiaalisen median muuttuessa ja kehittyessä myös sissimarkkinoinnin kanavat ja tavat monimuotoistuvat: sissimarkkinointia voi tehdä myös esimerkiksi Clubhousessa, joka on ääneen perustuva audio-chat, jossa käyttäjät käyvät keskusteluja eri aiheille avatuissa huoneissa.

💪 Siinäpä se – pieni pala sissimarkkinointia alle kahteentuhanteen sanaan

Etkö saanut tarpeeksesi sissimarkkinoinnissa? Tässä blogisisällössä on käytetty linkitettyjen verkkolähteiden lisäksi seuraavia painettuja lähteitä: Sissimarkkinointi, Jari Parantainen (2010) & Guerilla Marketing, Jay Conrad Levinson (2007) – nämä kannattaa ehdottomasti lukea, mikäli haluat oppia lisää sissimarkkinoinnista!