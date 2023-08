Ruokavaikuttajien laaja ja ihmeellinen maailma on täynnä viihdyttäviä sisällöntuottajia, käytännöllisiä vinkkejä kiireisille vanhemmille ja työssäkäyville, vegaaniruokaa, joka todella näyttää ja maistuu hyvältä, reseptejä, jotka tekevät terveellisyydestä herkullista työlään sijaan, suussa sulavia lähikuvia kakkujen ja keksien koristelemisesta, jännittäviä otoksia luonnossa valmistetuista ruokalajeista ja paljon muuta!

Jos etsit ruokavaikuttajaa inspiroimaan yleisöäsi, tässä on luettelosi kansainvälisistä ruokavaikuttajista, jotka kattavat vaikuttavan määrän erilaisia sosiaalisessa mediassa esiintyviä ruokamaailman osa-alueita.

Älä kuitenkaan anna heidän kauniiden feediensä hämätä niin, että unohdat etsiä yhteistyötä, joka sopii vaikuttajamarkkinointistrategiaasi!

Siirry listaukseen ruokavaikuttajista, joista olet eniten kiinnostunut:

Mitä tarkoittaa ruokavaikuttaja?

Ruokavaikuttaja on sisällöntuottaja, joka julkaisee sosiaalisessa mediassa reseptejä, ohjeita, ruokavaliovinkkejä, puutarhanhoitovinkkejä ja paljon muuta. Ruokavaikuttajat työskentelevät usein keittiökonemerkkien tai ateriavalmistusyritysten kanssa. Joskus ruokavaikuttajat ovat ammattikokkeja tai he työskentelevät elintarviketeollisuudessa jossakin ominaisuudessa, mutta he ovat myös usein itseoppineita ruokaharrastajia.

Monet ruokavaikuttajat ovat myös ruokabloggaajia, ja heidän bloginsa on itse asiassa saattanut edeltää heidän toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Ruokablogit ovat uskomattoman suosittuja, sillä niissä vastataan erilaisiin kysymyksiin, annetaan reseptejä ja vinkkejä ja niissä on aktiivisia kommenttiosioita, joissa usein neuvotaan korvaamaan ainesosia, olipa kyse sitten ruokavaliorajoituksista tai makutottumuksista, sekä jaetaan ehdotuksia reseptin valmistamiseksi eri ilmastoissa tai eri laitteilla.

Toisin kuin muuntyyppiset nykypäivän vaikuttajat, kuten Instagram-vaikuttajat, Facebook-vaikuttajat, muotivaikuttajat, kauneusvaikuttajat tai urheilu- ja kuntoiluvaikuttajat, jotka ovat tyypillisesti ensin sosiaalisen median vaikuttajia ja vasta sitten bloggaajia, ruokavaikuttajat voivat käyttää sosiaalisen median alustaansa saadakseen liikennettä ruokablogiinsa, jossa he itse asiassa ansaitsevat rahaa vaikuttajina.

Mitkä ovat ruokavaikuttajien ensisijaiset kanavat?

Kuten edellä mainittiin, monilla ruokavaikuttajilla on omat bloginsa, joissa he jakavat reseptejä ja vinkkejä ja kasvattavat yhteisöä sitoutuneiden kommenttiosioiden ja sähköpostilistojen avulla.

Muita suosittuja sosiaalisen median kanavia ovat TikTok, Pinterest, Instagram ja YouTube.

Miksi tehdä yhteistyötä ruokavaikuttajan kanssa?

Ruoka- ja juomabrändit, kodinkonemerkit, ruokakaupat, ruokatuotteet, maatilat, ruoan toimituspalvelut ja -sovellukset, puutarha-alan yritykset jne. voivat haluta tehdä yhteistyötä ruokavaikuttajan kanssa.

He voivat esimerkiksi levittää sanaa tietystä tuotteesta, esitellä keittiökoneita tai -tarvikkeita, tai tuoda esiin yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestäviin viljelykäytäntöihin, tai jakaa suosituksia ravintolisistä.

Miten parhaat ruokavaikuttajat sijoittuvat paremmuusjärjestykseen?

Meltwaterin Klear-työkalun avulla tunnistimme ruokavaikuttajat useissa eri kategorioissa, kuten vegaaniruokavaikuttajat, leipomiseen keskittyvät vaikuttajat sekä seuraajien lukumäärän mukaan. Tarkastelimme ruokavaikuttajia, joilla on vähintään miljoona seuraajaa, sekä pienempiä mikroruokavaikuttajia.

Vaikka seuraajamäärät ovat tärkeitä, ne voivat olla harhaanjohtavia, jos niitä käytetään ainoana menestyksen mittarina. Alla olevat luettelot on järjestetty True Reach -mittarin määrittämään järjestykseen seuraajamäärän sijaan. True Reach osoittaa paremmin todellisen potentiaalisen vaikutuksen, kun on kyse hänen verkkoyhteisönsä sitoutumisesta ja vuorovaikutuksesta.

10 ruokavaikuttajaa, joilla on eniten seuraajia

Tällä listalla on 10 ruokavaikuttajaa, joilla on vähintään miljoona seuraajaa kaikissa kanavissa.

Men With the Pot Joshua Weissman Betel Tunc Jalal My Nguyen Yumna | FeelGoodFoodie Over The Fire Cooking by Derek Wolf Hailee Catalano | cafehailee Hajar Larbah | moribyan Meghna’s Food Magic | meghnasfoodmagic

Men With the Pot

Seuraajia yhteensä: 15,2 miljoonaa

15,2 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 7,7 miljoonaa

7,7 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 696 300

TikTokissa on 12,6 miljoonaa käyttäjää, joten on turvallista sanoa, että Men With the Pot on valloittanut ruokamaailman.

Tilin videoissa käytetään nopeita leikkauksia, kauniita lähikuvia, jännittävää akrobatiaa, kuten sipulin heittämistä ilmaan, jotta se laskeutuisi veitsen päälle ennen pilkkomista, ja maalaismaista avotulella kokkaamista.

Heidän TikTok-videonsa ovat nautinnollisia, ja myös kommenttiosastoa on hauska selata, sillä he ovat rakentaneet valtavan yhteisön, joka rakastaa heidän sisältöään. Kommentteja on keskimäärin 2900 per postaus!

Joshua Weissman

Seuraajia yhteensä: 8,7 miljoonaa

8,7 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 3,5 miljoonaa

3,5 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 477 900

Joshua Weissman on suosittu ruokavaikuttaja ja kokki, joka tunnetaan YouTube-kanavastaan. Hän sai mainetta luomalla uudelleen pikaruokareseptejä ja jakamalla kotitekoisia versioita suosituista ruokalajeista.

Joshuan videot ovat informatiivisia, ja niissä esitellään ruoanlaittotekniikoita ja selitetään niiden taustalla olevaa tiedettä. Hän on myös kirjoittanut keittokirjan nimeltä "The Slim Palate". Mukaansatempaavan tarinankerronnan ja omistautuneen otteen ansiosta Joshua on luonut merkittävän kannattajakunnan kulinaristien keskuudessa.

Betel Tunc

Seuraajia yhteensä: 8,2 miljoonaa

8,2 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 3,1 miljoonaa

3,1 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 717 300

Betel Tunc valmistaa monenlaisia eri keittiöiden inspiroimia ruokia, sekä suolaisia että makeita, ja hänet tunnetaan rauhallisesta ja miellyttävästä estetiikastaan. Hän jakaa koko reseptin kuvauksissaan, ja kommenttiosio on aina mukaansatempaava.

Jalal

Seuraajia yhteensä: 3,3 miljoonaa

3,3 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 3 miljoonaa

3 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 261 200

Isosta-Britanniasta kotoisin oleva Jalal on luonut tilin, jossa jaetaan terveellisiä, proteiinipitoisia reseptejä. Tämä on täydellinen esimerkki risteytyksestä ruoka- ja fitness-vaikuttajien kanssa, jotka usein sisällyttävät sisältöönsä ruokavinkkejä.

My Nguyen

Seuraajia yhteensä: 7,8 miljoonaa, enimmäkseen TikTokissa

7,8 miljoonaa, enimmäkseen TikTokissa YouTube-tilaajat: 1,8 miljoonaa

1,8 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 2 miljoonaa

2 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 185 400

My Nguyen on suosittu ruokavaikuttaja, joka tunnetaan Instagram-tilistään "My Healthy Dish".

Hän jakaa ravitsevia ja visuaalisesti houkuttelevia reseptejä, jotka edistävät tasapainoista ja terveellistä elämäntapaa. Hänen resepteissään keskitytään käyttämään tuoreita ainesosia ja tekemään terveellisistä aterioista nautinnollisia.

My Nguyenin sisältö inspiroi seuraajia omaksumaan terveellisen syömisen herkullisella ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Yumna | FeelGoodFoodie

Seuraajia yhteensä: 7,3 miljoonaa

7,3 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 1,3 miljoonaa

1,3 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 98 200

FeelGoodFoodie on suosittu ruokavaikuttaja, joka tunnetaan Instagram-tilistään ja blogistaan.

Hän jakaa yksinkertaisia ja terveellisiä reseptejä, joissa painotetaan kokonaisten raaka-aineiden käyttöä. Hänen sisältöönsä kuuluu erilaisia ruokavaliovaihtoehtoja ja hyödyllisiä vinkkejä aterioiden valmistukseen sekä vinkkejä keittiöön.

FeelGoodFoodie inspiroi seuraajiaan omaksumaan terveellisemmän elämäntavan herkullisten ja ravitsevien aterioiden avulla.

Over The Fire Cooking by Derek Wolf

Seuraajia yhteensä: 5,8 miljoonaa, pääasiassa Facebookissa ja Instagramissa

5,8 miljoonaa, pääasiassa Facebookissa ja Instagramissa YouTube-tilaajat: 1,2 miljoonaa

1,2 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 949 600

949 600 Keskimääräinen sitoutuminen: 59 400

Over The Fire Cooking on brändi, jonka on luonut Derek Wolf, suosittu ruokavaikuttaja, joka tunnetaan ruoanlaitosta avotulen äärellä.

Tlinsä kautta hän jakaa reseptejä, vinkkejä ja tekniikoita ulkona grillaamiseen, savustamiseen ja leirinuotiolla kokkaamiseen.

Derekin sisältö korostaa nuotiolla kokkaamisen alkukantaista kokemusta ja inspiroi muita nauttimaan herkullisista aterioista luonnollisessa ja rustiikkisessa ympäristössä.

Hailee Catalano | cafehailee

Seuraajia yhteensä: 2 miljoonaa, joista 1,8 miljoonaa TikTokissa

2 miljoonaa, joista 1,8 miljoonaa TikTokissa Todellinen tavoittavuus: 942 000

942 000 Keskimääräinen sitoutuminen: 100 200

Hailee Catalano on saanut TikTokissa rauhoittavilla ja kutsuvilla kokkausvideoillaan suuren fanijoukon jakamalla herkullisia reseptejä, jotka vaativat vain vähän vaivaa, mutta ovat silti helposti valmistettavissa ja joissa käytetään terveellisiä, tuoreita ja sesongin mukaisia raaka-aineita.

Fanit kyselevät hänen kommenttiosiossaan jatkuvasti hänen keittokirjastaan, joka on tulossa pian!

Hajar Larbah | moribyan

Seuraajia yhteensä: 1,3 miljoonaa seuraajaa Instagramissa

1,3 miljoonaa seuraajaa Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 596 200

596 200 Keskimääräinen sitoutuminen: 94 000

Hayar Larbah on opiskellut ravitsemustiedettä ja on sydämeltään suuri foodie.

Hän jakaa kaikenlaisia hyvän olon reseptejä sosiaalisen median kanavissaan ja ruokablogissaan.

Meghna’s Food Magic | meghnasfoodmagic

Seuraajia yhteensä: 4,9 miljoonaa

4,9 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 459 100

459 100 Keskimääräinen sitoutuminen: 25 200

Meghna's Food Magic on suosittu ruokavaikuttaja, joka tunnetaan Instagram-tilistään ja YouTube-kanavastaan.

Hän jakaa erilaisia herkullisia ja visuaalisesti houkuttelevia reseptejä, jotka palvelevat eri ruokavaliotottumuksia. Meghnan sisältö tarjoaa ruoanlaittovinkkejä ja inspiraatiota kotikokeille ja ruoan harrastajille.

Top 5 seuraamisen arvoista mikroruokavaikuttajaa

Työskentely mikrovaikuttajien kanssa on aina hyvä lisä vaikuttajamarkkinointistrategiaasi. Heidän seuraajansa ovat sitoutuneempia, ja he suosittelevat tuotteita tai palveluita, joita he itse asiassa käyttävät keittiössään päivittäin.

Tyypillisesti mikrovaikuttajilla on 5-30 000 seuraajaa.

Isabellel’s Plate Julia Queen Sashay Meags Eggs Franceen Gold

Isabellel’s Plate

Seuraajia yhteensä: 18 100 Instagramissa

18 100 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 9500

9500 Keskimääräinen sitoutuminen: 1500

Isabelle on ruokabloggaaja Connecticutista Yhdysvalloista. Hän jakaa suussa sulavia kuvia Yhdysvaltojen itärannikon klassisista ruokalajeista sekä hieman erikoisempia, modernimpia ja fuusioaiheisia kohokohtia.

Julia

Seuraajia yhteensä: 20 500 Instagram-seuraajaa

20 500 Instagram-seuraajaa Todellinen tavoittavuus: 4600

4600 Keskimääräinen sitoutuminen: 397

Saksasta kotoisin oleva Julia jakaa kauniita kuvia makeiden ja suolaisten ruokien sekoituksesta 20 000 seuraajan Instagram-tilillään. Hänen tilinsä on pitkälti still-valokuvausta, mutta hän sisällyttää tililleen satunnaisesti myös videoreseptejä.

Queen Sashay

Seuraajia yhteensä: 24 700

24 700 Todellinen tavoittavuus: 4100

4100 Keskimääräinen sitoutuminen: 526 700

Queen Sashay eli @threelittlehalves Instagramissa tunnetaan kauniisti lavastetuista ruokakuvauksistaan ja palkitusta ruokablogistaan. Hänen kuvissaan käytetään kirkkaita värejä ja tummia taustoja, jolloin ruoka todella loistaa.

Meags Eggs

Seuraajia on yhteensä: 8900 Instagramissa

8900 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 3900

3900 Keskimääräinen sitoutuminen: 385

Kuka ei rakastaisi kananmunia!? Okei, no ehkä jotkut, mutta jos rakastat, rakastat myös Meags Eggsin Instagram-tiliä, jossa hän jakaa kaikenlaisia kananmuniin keskittyviä reseptejä. Hän ei postaa enää yhtä usein kuin ennen, mutta videot ja reseptit ovat edelleen seuraajien nautittavissa ja käytettävissä!

Franceen Gold

Seuraajia yhteensä: 10 000 Instagramissa

10 000 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 2400

2400 Keskimääräinen sitoutuminen: 364

Franceen Gold Dt.P on ammattimainen ravitsemusterapeutti Kanadasta. Hän jakaa terveellisiä ruokailuvinkkejä ja ehdotettuja ruokia erilaisia ruokavalioita noudattavien tarpeisiin tai muihin tavoitteisiin, kuten aineenvaihdunnan parantamiseen.

7 parasta ruokavaikuttajaa, joilla on alle miljoona seuraajaa

Nämä ruokavaikuttajat eivät ehkä ole vielä saavuttaneet miljoonaa seuraajaa, mutta on turvallista sanoa, että he ovat matkalla siihen!

Seuraa heitä hauskojen ruokamatkojen, terveellisten vinkkien, ainutlaatuisten niksien ja huumorinsa vuoksi!

Kei Yamazaki Jenni Häyrinen Alexandre De Oliveira Indulgent Eats ツレヅレハナコ Saara Les recettes de Juliette

Kei Yamazaki

Seuraajia yhteensä: 515 500

515 500 Todellinen tavoittavuus: 124 100

124 100 Keskimääräinen sitoutuminen: 7700

Japanista kotoisin olevan Kein postaukset ovat hauskoja ja värikkäitä, ja hän hyödyntää yhtenäistä tyyliään erilaisilla paahtoleivän päällisillä! Postaukset ovat enimmäkseen japaniksi, mutta käyttämällä Instagramin Käännä-toimintoa muun kieliset voivat lukea hänen kuvatekstejään, joissa kuvataan hänen herkullisen näköisten aamiaistensa ainesosia.

Jenni Häyrinen

Seuraajia yhteensä : 175 600

: 175 600 Todellinen tavoittavuus: 70 500

70 500 57 800 tilaajaa hänen blogissaan

hänen blogissaan Keskimääräinen sitoutuminen: 1700

Jenni Häyrinen on ruokataiteilija Suomesta. Hänen Instagramissaan on erilaisia lifestyle-postauksia sekä hänen kotoisia ja herkullisia ruokakuviaan! Suurin osa postauksista on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi.

Alexandre De Oliveira

Seuraajia yhteensä: 155 200

155 200 Todellinen tavoittavuus: 54 600

54 600 Keskimääräinen sitoutuminen: 5400

Ranskassa työskentelevä henkilökohtainen kokki Alexandre julkaisee Instagram-sivullaan mukaansatempaavia ja hauskoja ruokavideoita, jotka antavat faneille sisäpiirin katsauksen henkilökohtaisen kokin elämään! Hänen sitoutumisprosenttinsa on erittäin korkea, mikä tekee hänestä arvostetun vaikuttajan, jonka kanssa ruokabrändit voivat tehdä yhteistyötä: 3,1 % tavallisille postauksille ja 2,1 % sponsoroidulle sisällölle.

Indulgent Eats

Seuraajia yhteensä: 366 700

366 700 Todellinen tavoittavuus: 40 100

40 100 Keskimääräinen sitoutuminen: 2800

Indulgent Eats yhdistää matkustamisen ja ruoan, ja keskittyy Hongkongin keittiöön. Hänen mukaansatempaavat videonsa ja valokuvansa antavat kattavia kuvauksia aterioista, ravintolakokemuksista ja matkoista matkan varrella. Hän on myös keittokirjojen kirjoittaja, ja voit jopa suunnitella samanlaisia matkoja, joita hän on tehnyt, ja kokea ruoan itse!

ツレヅレハナコ

Seuraajia yhteensä: 68 600 seuraajaa Instagramissa

68 600 seuraajaa Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 31 400

31 400 Keskimääräinen sitoutuminen: 2200

Kotoisia ja herkullisen näköisiä aterioita jakava ツレヅレハナコ on seuraamisen arvoinen, jos kaipaat upeaa matkasisältöä, jossa keskitytään ruokaan.

Saara

Seuraajia yhteensä: 187 300

187 300 Todellinen tavoittavuus: 20 200

20 200 Blogin tilaajat: 124 800

124 800 Keskimääräinen sitoutuminen: 1500

Saara on ruokabloggaaja Suomesta, joka jakaa yhdistelmää kauniista matkakuvista ja kauniista ruokakuvista! Hänen inspiroivat ruokakuvansa ovat rustiikkisia mutta hienostuneita, tyypillisesti sesonkia noudattavia ja paikallisia raaka-aineita käyttäviä.

Les recettes de Juliette

Seuraajia yhteensä: 141 200

141 200 Todellinen tavoittavuus: 5100

5100 76 300 Blogin tilaajaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 903 400

Ranskalainen ruokavaikuttaja Juliette jakaa blogissaan ja Instagram-sivullaan enimmäkseen kasvispainotteisia kasvisruokia ja reseptejä. Välillä tilillä näkyy myös kauniita rannikkovalokuvia, ja hän on se jota seurata, jos inspiroidut matkustamisesta ja syömisestä!

11 Vegaanisen ruoan huippuvaikuttajaa

Vegaaninen ja kasvispainotteinen ruokavalio on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mikä johtuu osittain sosiaalisen median vaikuttajista, jotka murtavat vegaaniseen ruokailuun liittyviä myyttejä ja stereotypioita, tarjoavat sopivia reseptejä ja vinkkejä sekä jakavat henkilökohtaisia tarinoitaan vegaanisen elämäntavan valinnasta.

Nämä vegaanisen ruoan huippuvaikuttajat osaavat varmasti vakuuttaa jokaisen seuraajan silmät ja makunystyrät!

Danielle Brown Jeeca Nisha Vora Kristi Roeder Michaela Vais Mary Christine Papadimos Gina Marie Laura Wright Nadine & Jorg Jess Marieke

Danielle Brown

Seuraajia yhteensä: 7,9 miljoonaa

7,9 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 1,5 miljoonaa

1,5 miljoonaa Instagram-seuraajat: 3,8 miljoonaa

3,8 miljoonaa TikTok-seuraajat: 2,9 miljoonaa

2,9 miljoonaa Keskimääräinen sitoutuminen: 111 300

Danielle Brownilla on 8 miljoonaa seuraajaa, ja hän on merkittävä voima vegaanivaikuttajien maailmassa. Hän on myös keittokirjan kirjoittaja, jossa hän jakaa helppoja tapoja sisällyttää vegaanisia ruokia ja juomia arkeesi!

Jeeca

Seuraajia yhteensä: 926 800 Instagramissa

926 800 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 263 300

263 300 Keskimääräinen sitoutuminen: 18 600

Jeeca on erikoistunut vegaaniseen aasialaiseen keittiöön ja luo reseptejä, jotka perustuvat hänen suosikkiruokiinsa lapsuudesta ja matkoilta. Hänen feedinsä on täynnä kauniita ja värikkäitä kuvia ja videoita, jotka saisivat epäilevimmänkin kokeilemaan näitä vegaanisia ruokia!

Nisha Vora

Seuraajia yhteensä: 926 000

926 000 Todellinen tavoittavuus: 203 500

203 500 Instagram seuraajia: 770 900

770 900 Blogin tilaajat: 96 900

96 900 Keskimääräinen sitoutuminen: 26 400

Nisha Vora on vegaaniruokavaikuttaja, bloggaaja ja YouTuber, joka asuu Yhdysvalloissa. Hänellä on miljoona tilaajaa YouTube-kanavallaan, jossa hän jakaa ostosvinkkejä, ruoanlaitto-ohjeita ja paljon muuta.

Kristi Roeder

Seuraajia yhteensä: 212 700 Instagramissa

212 700 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 173 300

173 300 Keskimääräinen sitoutuminen: 7700

Austinissa asuva ruokavaikuttaja Kristi Roeder julkaisee Instagram-sivullaan positiivisen herkullisen näköisiä vegaanisia aterioita ihastuttavalla nimimerkillä "avocado_skillet". Hän postaa paljon reseptejä puhuttelemalla sekä aloittelevia kokkeja että vegaanimatkansa juuri aloittaneita, joten häntä kannattaa seurata, jos tunnet olosi epävarmaksi maukkaiden kasvisruokien tekemisessä.

Michaela Vais

Seuraajia yhteensä: 1,5 miljoonaa

1,5 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 144 700

144 700 Instagram-seuraajat: 1,3 miljoonaa

1,3 miljoonaa Pinterest-seuraajat: 1,5 miljoonaa

1,5 miljoonaa YouTube tilaajia: 36 200

36 200 Keskimääräinen sitoutuminen: 6800

Michaela Vais on kotoisin Saksasta, ja hänellä on paljon seuraajia sekä Instagramissa että YouTubessa. Hän julkaisee yksinkertaisia ja herkullisia reseptejä, joissa keskitytään tuoreisiin raaka-aineisiin, joista on helppo tehdä ruokaa. Joihinkin liittyy yleensä kaupasta ostettujen tuotteiden, kuten vegaanisen mozzarella-juuston, valmistaminen!

Mary Christine Papadimos

Seuraajia yhteensä: 281 100

281 100 Todellinen tavoittavuus: 53 700

53 700 Seuraajia Instagramissa: 280 000

280 000 Keskimääräinen sitoutuminen: 4100

Yhdysvaltalainen vegaaniruokavaikuttaja Mary Christine Papadimos luo herkullisia ja helppoja vegaanisia reseptejä seuraajiensa nautittavaksi. Hänen Instagramissaan on sekoitus makeita ja suolaisia ruokia, ja hän tägää säännöllisesti ruokakauppoja, joista löytyy hänen käyttämiään vegaanisia ainesosia.

Gina Marie

Seuraajia yhteensä: 128 500 Instagramissa

128 500 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 45 400

45 400 Keskimääräinen sitoutuminen: 4600

Saksasta kotoisin olevan vegaanisten reseptien kehittäjän Gina Marien profiili on kuin auringonsäde, sillä hän jakaa hauskaa ja iloista lifestyle-sisältöä sekä herkullisen näköisiä vegaanisia reseptejään. Hänellä on myös erittäin korkea sitoutumisprosentti: 3,7 % orgaanisesta sisällöstä ja 3,8 % sponsoroidusta sisällöstä!

Laura Wright

Seuraajia yhteensä: 591 300

591 300 Todellinen tavoittavuus: 40 900

40 900 Instagram-seuraajat: 297 200

297 200 Blogin seuraajat: 134 400

134 400 Pinterest-seuraajia: 116 100

116 100 Keskimääräinen sitoutuminen: 2100

Aktiivinen kanadalainen ruokabloggaaja Laura Wright on laajasti läsnä sosiaalisessa mediassa, myös Pinterestissä ja YouTubessa. Hänen Instagram-feedinsä on hiottu mutta helposti lähestyttävä, ja se on mukava yhdistelmä valokuvia ja videoita. Hänen reseptinsä sopivat kaikille pariskunnista suuriin ihmisjoukkoihin.

Nadine & Jorg

Seuraajia yhteensä: 286 700

286 700 Todellinen tavoittavuus: 32 000

32 000 Instagram-seuraajat: 197 900

197 900 Pinterestin seuraajat: 49 000

49 000 Keskimääräinen sitoutuminen: 2600

Nadine & Jorg ovat kotoisin Saksasta ja pitävät ruokablogia sekä julkaisevat reseptejä Instagramiinsa. He postaavat monenlaisia ruokatyylejä, joissa kaikissa käytetään vegaanisia ainesosia. He tekevät usein yhteistyötä tuotemerkkien ja tuotteiden kanssa, kuten näiden kasviswrappien kanssa.

Jess

Seuraajia yhteensä: 321 000 seuraajaa Instagramissa

321 000 seuraajaa Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 14 400

14 400 Keskimääräinen sitoutuminen: 732 sitoutumista per postaus

Jess Hoffman on ruokavaikuttaja, joka on erikoistunut "terveellisiin, ravitseviin ja yksinkertaisiin resepteihin". Monet hänen resepteistään ovat vanukkaita, joissa hyödynnetään runsaasti erilaisia ainesosia ja superruokia, kuten chia-siemeniä. Yksinkertaisia, helppoja tehdä ja tehokkaita!

Marieke

Seuraajia yhteensä: 13 700

13 700 Todellinen tavoittavuus: 2300

2300 Keskimääräinen sitoutuminen: 121

Marieke on Saksasta kotoisin oleva ruoan mikrovaikuttaja, joka postaa makeita ja suolaisia ruokia vegaanisella twistillä. Hänen kauniit ruokakuvansa ovat myös silmänruokaa!

Yhdeksän leivontaan ja jälkiruokiin erikoistunutta vaikuttajaa

Ahhh jälkiruokaa 😋. Tämä lista leivontaan erikoistuneista vaikuttajista (joiden feedit ovat täynnä herkullisia leivoksia) vei hetken aikaa koota kasaan, koska listan tekijöiden piti jatkuvasti pysähtyä tallentamaan jälkiruokareseptejä, joita he halusivat kokeilla. 🍰

Chelsey White B. Dylan Hollis Claire Saffitz Kim-Joy Dr. Rahul Mandal Amber Spiegel Jade Manuela Kjeilen Megu

Chelsey White

Seuraajia yhteensä: 4,2 miljoonaa

4,2 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 896 300

896 300 Keskimääräinen sitoutuminen: 68 800

Leivontabloggaaja Chelsey White julkaisee Instagram- ja TikTok-tileillään kuvia aivan uskomattoman näköisistä kakuista ja kekseistä, joilla hän saavuttaa yhteensä 3,5 miljoonaa seuraajaa. Hän on tehnyt yhteistyötä joidenkin tuotemerkkien kanssa, jotka ovat ehdottomasti luovia vaikuttajamarkkinointistrategiansa kanssa, kuten tämä yhteistyö meikkifirma Maybellinen kanssa.

Hänen kakkunsa ovat kaikkea aina oikukkaasta klassiseen, ja hänen sisältönsä on täynnä iloa, jota hän saa kakkujen tekemisestä!

B. Dylan Hollis

Seuraajia yhteensä: 10 miljoonaa TikTokissa

10 miljoonaa TikTokissa Todellinen tavoittavuus: 548 000

548 000 Keskimääräinen sitoutuminen: 96 800

B. Dylan Hollis pamahti näyttämölle pandemian aikana hulvattomilla leivontayrityksillään, joissa hän käyttää historiallisia reseptejä 1900-luvun alusta aina 70-luvulle asti. Hän on luonut vaikuttavan 10 miljoonan seuraajan joukon hyvin vähäisillä brändisopimuksilla, pelkästään hulvattomien kommenttiensa, ilmeikkäiden reaktioidensa ja hyvin seikkailunhaluisen "kokeile mitä tahansa" -henkensä avulla.

Hän julkaisi hiljattain keittokirjan, joten hänen videoidensa fanit voivat kokeilla joitakin maukkaampia reseptejä itse, tai jos he haluavat samanlaisen sekopäisen kokemuksen, he voivat sukeltaa myös joihinkin hullunkurisempiin resepteihin.

Claire Saffitz

Seuraajia yhteensä: 987 500

987 500 Miljoona YouTube-tilaajaa

Todellinen tavoittavuus: 261 900

261 900 Keskimääräinen sitoutuminen: 18 700

Claire Saffitz on Yhdysvalloista kotoisin oleva leipuri, joka keskittyy pääasiassa makeisiin ruokiin, muutamaa suolaista leivosta lukuun ottamatta. Hän kutsuu säännöllisesti Patreon-tilaajiaan lähettämään reseptejä ja julkaisee niitä myös feedissään.

Kim-Joy

Seuraajia yhteensä: 432 800, enimmäkseen Instagramissa ja 37 100 TikTokissa

432 800, enimmäkseen Instagramissa ja 37 100 TikTokissa Todellinen tavoittavuus: 161 700

161 700 Keskimääräinen sitoutuminen: 22 700

Kaikki leivontafanit tuntevat nimen Kim-Joy hurjan suositusta The Great British Bake Off -ohjelmasta. Hän oli fanien suosikki ohjelman yhdeksännessä kaudessa, ja häntä rakastettiin hänen omituisista leivonnaisistaan, jotka näyttivät olevan kuin suoraan sadusta.

Ohjelmasta poistumisensa jälkeen Kim-Joy on kerännyt yli 300 Instagram-seuraajaa. Hän jakaa säännöllisesti omituisia leipomuksiaan, joissa keskitytään kissoihin, ja jotka ovat myös hänen uuden keittokirjansa "Bake Me a Cat" aiheena. Hän keskittyy tilillään myös avoimiin, rehellisiin, elämänmakuisiin ja mielenterveysaiheita käsitteleviin postauksiin.

Dr. Rahul Mandal

Seuraajia yhteensä: 411 600, enimmäkseen Instagramissa

411 600, enimmäkseen Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 151 100

151 100 Keskimääräinen sitoutuminen: 24 600

Toinen Great British Bake Offin alumni (ja yhdeksännen kauden voittaja!) tohtori Rahul sai heti fanien rakkauden. He seurasivat hänen itseluottamuksensa kasvua jakso jaksolta. Hänen leipomuksensa olivat kauniisti toteutettuja ja maistuivat selvästi herkullisilta!

Hänen Instagram-sivullaan on vaikuttavan korkea sitoutumisprosentti: sponsoroitujen postausten sitoutumisaste on 6,3 % ja orgaanisten postausten 6,1 %.

Amber Spiegel

Seuraajia yhteensä: miljoona seuraajaa Instagramissa

miljoona seuraajaa Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 126 200

126 200 Keskimääräinen sitoutuminen: 6300

Keksien koristelija Amber Spiegel jakaa tyydyttäviä keksien koristeluun liittyviä videoita valoisalla ja mukaansatempaavalla Instagram-sivullaan. Hän käyttää perinteistä kuorrutusta sekä ruoanlaittomaalausta hyperrealististen ja taiteellisten keksien aikaansaamiseksi.

Jade

Seuraajia yhteensä: 436 700, enimmäkseen Instagramissa

436 700, enimmäkseen Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 110 200

110 200 Keskimääräinen sitoutuminen: 10 800

Australialainen ruokabloggaaja Jade julkaisee Instagramissaan enimmäkseen terveellisiä leivonnaisia, joissa hän hyödyntää kaikkiin ruokavalioihin sopivia mahdollisimman vähän prosessoituja elintarvikkeita. Hänen leipomuksensa saattavat olla terveellisemmällä puolella, mutta ne näyttävät silti herkullisilta!

Manuela Kjeilen

Seuraajia yhteensä: 1,2 miljoonaa

1,2 miljoonaa Todellinen tavoittavuus: 62 000

62 000 Keskimääräinen sitoutuminen: 2700

Manuela Kjeilen on bloggaaja Norjasta. Hän pyörittää leivontasovellusta, jossa hänen seuraajansa saavat reseptejä, vinkkejä ja leivontayhteisön! Vaikuttajan Instagram on täynnä ihastuttavia leivontavideoita, joissa esitellään ihania kakkuja ja muita leivonnaisia.

Megu

Seuraajia yhteensä: 47 200 Instagramissa

47 200 Instagramissa Todellinen tavoittavuus: 3600

3600 Keskimääräinen sitoutuminen: 1400

Japanilainen leipomovaikuttaja Megu jakaa kauniisti lavastettuja ruokakuvia, joista jokainen näyttää kertovan eri tarinan. Hänellä on korkea sitoutumisaste Instagramissa orgaanisilla postauksillaan: 2,9%.

Kuka ruokavaikuttaja sopii brändillesi?

Kun valitset ruokavaikuttajaa yhteistyökumppaniksi, on tärkeää varmistaa, että hänen erikoisalansa vetoaa yleisöösi. Jos kohdeasiakkaasi on esimerkiksi kiinnostunut ruoanlaitosta pienellä budjetilla, varmista, ettet tee yhteistyötä "kunnianhimoisen" vaikuttajan kanssa, jolla on käytössään hienoja laitteita.

Feikkivaikuttajat ovat nykyään todellinen huolenaihe brändeille, minkä vuoksi on aina tärkeää tarkistaa heidän Klear-statuksensa ja varmistaa, että heidän seuraajansa ovat aitoja.

