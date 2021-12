Podcastit ja niiden kuuntelu on yleistynyt Suomessa kovaa vauhtia. Media-alan tutkimussäätiön tekemän tutkimuksen mukaan yli neljännes suomalaisista on kuunnellut podcasteja viimeisen kuukauden aikana. Podcastit tavoittavat varsinkin 18-35 -vuotiaat suomalaiset ja podcastien kuuntelu on hiukan suositumpaa miesten kuin naisten keskuudessa.

Suosituin syy podcastien kuuntelulle on viihde

Podcasteja kuunnellaan viihdykkeeksi (49%), ajankohtaisten aiheiden seuraamiseksi (45%), oppimista varten (41%) ja ajan kuluttamiseksi (28%). Monet suositut sosiaalisen median vaikuttajat ovat täydentäneet kanavavalikoimaansa podcasteilla.

Suosituimpia ovat kotimaiset podcastit

PING Helsingin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten podcastien kuuntelu on suositumpaa, mutta myös kansainvälisiä podcasteja kuunnellaan. Tutkimuksessa selvisi, että 15-24 vuotiasta 29% oli kuunnellut edellisen viikon aikana kotimaista podcastia, kun taas kansainvälisiä podcasteja oli kuunnellut 16%. 25-34 -vuotiaissa vastaavat luvut olivat 26% kotimaisille ja 15% ulkomaisille podcasteille.

Meltwater julkaisee podcastien seurantapalvelun

Meltwaterin media-, ja someseurantapalvelua käyttää Suomessa noin 1700 yritystä ja organisaatiota. Nyt Meltwater on julkaissut uuden lisäpalvelun seurantaratkaisuunsa, joka mahdollistaa myös podcastien automaattisen seurannan. Seuranta perustuu teknologiaan, joka muuttaa podcastissa kuullun puheen tekstiksi ja tätä tekstiä Meltwaterin hakukoneet pystyvät lukemaan. Saman teknologian avulla pystytään seuraamaan myös YouTube-videoita, jotka aiemmin ovat jääneet seurannan ulkopuolelle, jos brändiä tai hakusanaa ei ole mainittu erikseen tekstissä tai videon kuvauksessa. Näin Meltwaterin asiakkaat saavat automaattisesti tietoonsa, jos heidän omaa brändiään, tuotteita tai kilpailijoita on mainittu podcasteissa. Näin brändit voivat jakaa positiivista ansaittua näkyvyyttä itsestään eteenpäin, varautua kysynnän muutoksiin tai varautua mahdollisiin kriiseihin. Podcast-seuranta yhdistettynä muuhun Meltwaterin seurantaan mahdollistaa myös kokonaisvaltaisen kilpailijavertailun. Podcast-seurannassa on noin 30 minuutin viive uuden podcast-jakson julkaisusta ja Meltwater seuraa tällä hetkellä yli 25 000 podcastia kansainvälisesti.