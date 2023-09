Parhaat markkinointipodcastit, joita kannattaa kuunnella

Sosiaalisen median tai digitaalisen markkinoinnin ammattilaisena vietät luultavasti paljon aikaa (tai toivot, että sinulla olisi enemmän aikaa) tarkastelemalla viimeisimpiä Instagram-algoritmipäivityksiä, sosiaalisen median ajankohtaisimpia trendejä ja katsomalla sisältömarkkinointia käsitteleviä webinaareja työpäiväsi aikana, eikö niin?

Tiedämme, että kiireisenä markkinoijana aikasi on rajallista, mutta silti se tietomäärä, jota tarvitset tehdäksesi työtäsi tehokkaasti vaikuttaa loputtomalta, kun otetaan huomioon, miten nopeasti digitaalisen markkinoinnin kenttä liikkuu.

Siksi teimmekin listan parhaista markkinointipodcasteista, joita sinun kannattaa kuunnella taitojesi terävöittämiseksi. Podcastit ovat loistava vaihtoehto, kun haluat tiivistää paljon tärkeää tietoa yhteen paikkaan, ja mikä parasta, niitä voi kuunnella myös tien päällä! Markkinointipodcastit ovat kätevä ratkaisu kiireisille ammattilaisille, olitpa sitten työmatkalla, kuntosalilla tai lounastauolla.

Etkö tiedä, mistä aloittaa? Tutustu alla oleviin vaihtoehtoihin saadaksesi ideoita! 🎙️

Sisältö

Parhaat suomalaiset markkinointipodcastit

Listaamamme suomalaiset markkinointipodcastit käsittelevät laajasti markkinoinnin eri osa-alueita. Osa podcasteista keskittyy laajemmin liiketoiminnan ja markkinoinnin yhteispeliin, kun taas toiset syventyvät kapeampiin aiheisiin markkinoinnin sisällä, kuten digitaalisen markkinoinnin tai hakukoneoptimoinnin yleisiin pulmiin.

MarkkinointiRadio

MarkkinointiRadio on markkinoinnin ammattilaisten yhteisön, MarkkinointiKollektiivin, hostaama podcast, jossa keskitytään laajasti erilaisiin markkinointiin liittyviin aiheisiin ja pohditaan mm. markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan yhteistyötä. Jokaisessa jaksossa on vieraana alan ammattilainen, joka keskittyy omaan erityisalueeseensa ja jakaa vinkkejä muille markkinoijille.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Jakso 65: Datan hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä

Jakso 63: Account based marketing – Vinkit jokaiselle B2B-markkinoijalle

Markkinoinnin kehityskeskustelu, osa 2: Risto Kyhälä/Markkinointi, myynti ja tuotekehitys käsi kädessä

Jakso 72: Markkinoija, vapauta aikaasi luovuuteen

Kuuntele MarkkinointiRadio-podcastia:

Kasvua markkinoinnilla

Kasvua markkinoinnilla -podcastissa haastatellaan suomalaisia markkinoinnin ammattilaisia ja yritysjohtajia, ja sen hostina toimii Ossi Ahto. Mikäli haluat saada vinkkejä liiketoiminnan kasvattamiseen markkinoinnin keinoin, tämä podcast on juuri sinulle!

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Kasvua markkinoinnilla – Jyrki Poutanen

Kasvua markkinoinnilla – Yki Närhinen

Kasvua markkinoinnilla – Kati Sulin

Kuuntele Kasvua markkinoinnilla -podcastia:

KonversiO-Optimistit

KonversiO-Optimistit on IAB Finlandin hostaama podcast, jossa syvennytään laajasti erilaisiin digitaalista markkinointia koskettaviin aiheisiin, kuten asiakasdatan hyödyntämiseen markkinoinnissa, somen trendeihin sekä Googlen uusimpiin päivityksiin.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Verkkokauppa markkinoinnin keskiössä, jaksot 1&2

IAB Studio: Mikä ihmeen sometrendi?

IAB Studio: Datan merkitys digitalisoituvassa B2B-markkinoinnissa

Kuuntele KonversiO-Optimisteja:

Potkua markkinointiin

Haluatko oppia lisää esimerkiksi hakukoneoptimoinnin haasteista B2B-yritykselle tai uusien teknologien hyödyntämisestä digimarkkinoinnissa? Potkua markkinointiin -podcastia hostaa Jimi Iikkanen ja Tuomas Viikeri Sitekickiltä ja sen aiheet pyörivät mm. tekoälyn, SEO:n ja maksullisen mainonnan ympärillä. Jaksot sopivat pituutensa puolesta hyvin esimerkiksi työmatkalle, sillä ne kestävät vain noin puoli tuntia.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Hakukoneoptimoinnin haasteet B2B-markkinassa

Tekoälyn hyödyntäminen digimarkkinoinnissa

Somemainonta vai hakusanamainonta yritykselle

Kuuntele Potkua markkinointiin -podcastia:

Digimarkkinointi

Pohditko, miten saat muunnettua verkkosivujesi vierailijat liideiksi, tai miten digimarkkinoinnin tuloksista kannattaa raportoida johdolle? Tässä Suomen Digimarkkinoinnin podcastissa käsitellään digitaalisen markkinoinnin haasteita laidasta laitaan ja se sopii kaikille digimarkkinoinnin ammattilaisille, jotka haluavat oppia sitomaan digitaalisen markkinoinnin tavoitteet paremmin liiketoimintaan.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Estääkö sivustosi ostopolku sivuvierailijaa muuttumasta liidiksi?

Markkinointi kriisin aikana: Mihin asioihin kannattaa keskittyä ja miksi?

Kuinka raportoit digimarkkinoinnin tuloksia johdolle

Arvolupaus – kuinka kiteytät ja viestit kilpailuetusi

Kuuntele Digimarkkinointi-podcastia:

Parhaat kansainväliset markkinointipodcastit

Markkinoinnilla on monia eri osa-alueita, mutta niiden kaikkien tavoite on useimmiten sama. Näihin podcasteihin kannattaa tutustua, jos haluat saada uutta näkemystä markkinointialasta kokonaisuutena, ja ne ovat hyödyllisiä myös niille, jotka ovat vasta aloittamassa uraansa.

Everyone Hates Marketers

"Everyone Hates Marketers" on kiireetön, käytännönläheinen podcast, jossa kuuntelijat saavat hyviä neuvoja siitä, miten oikeilla markkinointitaktiikoilla voidaan tuottaa enemmän liidejä, asiakkaita ja pitkän aikavälin voittoja.

Joitakin jaksoja, joita suosittelemme kuuntelemaan:

The Art & Science of Marketing Campaigns that Speak to the Brain

How to Awaken the Fearless Marketer in You (3 Steps)

How to Come Up With Endless Unconventional Ideas

Kuuntele "Everyone Hates Marketers" -podcastia

Marketing School

Etsitkö helposti pureskeltavissa olevia vinkkejä ja keskusteluja markkinoinnin kaikilta osa-alueilta? No juuri sitä tämä markkinointipodcast tarjoaa. SEO- ja markkinointiasiantuntija Neil Patelin ja yritysjohtaja Eric Siun vetämässä podcastissa käsitellään lukuisia aiheita, kuten sisältömarkkinointia, sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia ja SEO-markkinointia.

Tutustu ainakin näihin jaksoihin:

The Optimal Way To Post To Social Daily

The Rise of De-Influencers

The AI Video Editor That Will 10x Your Content Creation

Kuuntele Marketing School -podcastia:

The Art of Online Business

Rick Mulready tarjoaa vinkkejä, strategisia oivalluksia, tapaustutkimuksia ja muita välineitä, jotka auttavat sinua kasvattamaan liiketoimintaasi. Olitpa sitten freelancer, joka pyrkii optimoimaan sivutoimisen työnsä, tai yrittäjä, joka yrittää saada liiketoimintansa käyntiin, tämä podcast auttaa sinua oppimaan, miten se onnistuu digitaalisia markkinointikanavia hyödyntämällä.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

How To Build a Simple TikTok Sales Funnel Without a Large Following

Facebook/IG Ads: How Do You Know When You’re Ready to Scale?

The Invisible Struggle: Navigating Mental Health as an Entrepreneur

Kuuntele Marketing School -podcastia:

Marketing Over Coffee

Jos sinulla ei ole aikaa sitoutua tunnin mittaiseen, aiheeseen syvemmälle menevään podcastiin, tämä podcast on sinua varten. Lyhyissä, iskevissä ja viihdyttävissä jaksoissa tarkastellaan markkinoinnin ajankohtaisia keskusteluja virkistävän hauskalla otteella.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Marketing and Gaming with Chris Erb

We’re Augmenting Your Intelligence

The Agency Lifecycle

Kuuntele Marketing Over Coffee -podcastia

Parhaat kansainväliset digitaalisen markkinoinnin podcastit

Digitaalinen markkinointi on tulevaisuuden tie, jossa yhdistyvät tekniikan työkalut ja markkinoinnin perusteelliset tarinankerronnan työkalut. Nämä podcastit sopivat kaikille digitaalisen markkinoinnin parissa toimiville, olivatpa he sitten kokeneita tai vasta uransa alussa!

Online Marketing Made Easy

Mietitkö, miten kasvattaa tilaajiesi lukumäärää? Tai myydä enemmän tuotteita? Kasvattaa asiakaskuntaasi? Mainostaa tuotteitasi tai palveluitasi Facebook-mainoksilla?

Tämän podcastin isäntänä Amy Porterfield hyödyntää laajaa markkinointitietämystänsä vastatakseen joihinkin yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, joita markkinoinnin ammattilaiset joutuvat pohtimaan. Porterfieldin podcast on yksi listan kärkisijoilla olevista digitaalisen markkinoinnin podcasteista ja soveltuu jopa kokeneemmille ammattilaisille.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Overwhelmed By Marketing Metrics? Learn Which Ones I Track & Why

ChatGPT, AI, & How To Use It In Your Marketing

Cut Through The Noise: How To Create A Unique Personal Brand

Kuuntele Online Marketing Made Easy -podcastia:

Perpetual Traffic

Digitaalisen markkinoinnin Perpetual Traffic -podcastia isännöivät Kasim Aslam ja Ralph Burns. He keskustelevat tavoista, joilla voit maksimoida liikennettä verkkosivustollesi ja lisätä konversioita. Jos haluat monipuolistaa ja kasvattaa yrityksesi myyntiä, tämä voisi olla juuri sinulle sopiva podcast.

Kannattaa tutustua ainakin seuraaviin jaksoihin:

How Much Should You Spend On Digital Advertising?

Why YouTube Ads Beats Facebook Ads Every Time With Aleric Heck

10 Proven Perpetual Traffic Nuggets For Driving More Traffic

Kuuntele Perpetual Traffic -podcastia

Recode Decode

Piilaakson toimittaja Kara Swisher isännöi Recode Decode – digitaalisen markkinoinnin podcastia, jossa teknologia-alan asiantuntijat keskustelevat liiketoiminnasta, teknologiateollisuudesta ja siitä, miten heidän suuret ideansa muuttavat maailmaa. Swisher ei pelkää haastaa teknologia-alan suurimpia nimiä (kuten Zuckerberg, Benioff, Dorsey) siitä, millaista vahinkoa heidän alustansa aiheuttavat ympäri maailmaa, mikä aiheuttaa jokseenkin epämukavia, mutta tarpeellisia keskusteluja.

Tutustu seuraaviin jaksoihin:

Can A.I. Teach you to write better?

How Stitch Fix uses data to sell more clothes, and why CEO Katrina Lake hopes retail has a future

SiriusXM’s 360 strategy with CEO Jennifer Witz

Kuuntele Recode Decode -podcastia:

Niche Pursuits

Niille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan brändiään tai liiketoimintaansa kumppanuusmarkkinoinnin (eng. affiliate marketing) avulla, tai jopa jos vain etsit inspiraatiota näistä taktiikoista soveltaaksesi niitä laajempaan yritysstrategiaasi, Niche Pursuits -podcast on sinua varten.

Tässä digitaalisen markkinoinnin podcastissa syvennytään joka viikko tunnin ajaksi niche-sivustojen parissa työskentelevien päivittäisiin haasteisiin ja onnistumisiin.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

How Shaun Els Builds an SEO Content Strategy That Drives Conversations

How to Create High-Converting Affiliate Content That Also Ranks in Google

The SEO Strategies Cyrus Shepard Discovered After Analyzing 23 Million Internal Links

Kuuntele Niche Pursuits -podcastia

Parhaat kansainväliset sosiaalisen median markkinoinnin podcastit

Sosiaalinen media on kasvanut ja kehittynyt räjähdysmäisesti käyttökelpoiseksi markkinointikanavaksi, ja uusia tapoja käyttää sitä kuluttajien tavoittamiseen näyttää syntyvän päivittäin. Tässä on muutamia sosiaalisen median markkinointiin keskittyviä podcasteja, joiden avulla pysyt ajan tasalla, tiedät tärkeät markkinointitrendit ja käytät sosiaalista mediaa markkinointistrategiassasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Savvy Social Podcast

Kaikki sosiaalisen median managerit huomio! Oletko kiinnostunut ymmärtämään sosiaalisen median markkinoinnin "miten" ja "miksi" -kysymyksiä? Mikäli vastauksesi on kyllä, sinun kannattaa tutustua tähän sosiaalista mediaa käsittelevään podcastiin! Koska orgaaninen tavoittavuus on laskussa, sosiaalisen median markkinoijien on tunnettava kaikki käytettävissä olevat taktiikat, joilla tavoittavuutta voidaan parantaa. Tämä podcast on loistava tapa oppia hyödyllisiä vinkkejä, trendejä ja ajankohtaisia alan uutisia.

Tutustu ainakin seuraaviin jaksoihin:

Why Social Media Is Not Easy

Is The Social Media Algorithm Friend or Foe?

Own Your KPIs Like A RuPaul Drag Race All Star

Kuuntele Savvy Social -podcastia:

Social Pros Podcast

Kuule asiantuntijoilta, jotka ovat Googlen, Redditin ja Zillow'n kaltaisten yritysten valtavien markkinointikampanjoiden takana, miten he käyttävät sosiaalista mediaa. Tätä podcastia tukee tunnettu markkinointisivusto Convince & Convert, joten se on takuuvarmasti hyvä podcast!

Kuuntele ainakin seuraavat jaksot:

How Brands Can Pass the Gen Z Social BS Test

How to Elevate and Empower Your Social Team

How to Weather Social Platform Shifts with Incredible Content

Kuuntele Social Pros Podcastia

Parhaat kansainväliset sisältömarkkinoinnin podcastit

Sisältömarkkinoijat nauttivat sisällön rakentamisen, monipuolistamisen ja markkinoinnin haasteista, mutta voi olla helppoa eksyä matkan varrella! Nämä podcastit sopivat täydellisesti inspiraation etsimiseen, SEO:n vahvistamiseen ja algoritmimuutosten seuraamiseen.

Content Inc. Podcast

Content Marketing Instituten perustajan Joe Pulizzin isännöimä sisältömarkkinointipodcast on sisällön markkinointipodcastien ykkönen niin aloittelijoille kuin kokeneille ammattilaisillekin.

Tutustu esimerkiksi seuraaviin jaksoihin:

When to Outsource: A Simple Guide

Time or Money: What's More Important?

Jay Clouse on the Science Behind Successful Content Creators

Kuuntele Content Inc. -podcastia

ProBlogger Podcast

Jos haluat kasvattaa blogisi lukijamäärää, Daren Rowse auttaa sinua. Rowse on jo yli kymmenen vuoden ajan kertonut, miten luoda parempia blogeja. Tämä sisältömarkkinointipodcast on suunnattu sisältömarkkinoijille ja copywritereille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan, miten luoda kiehtovaa sisältöä, tavoittaa lukijoita, vahvistaa sitoutumista ja tuottaa toistuvia tuloja. Kuuntele siis tätä podcastia, mikäli olet valmis viemään blogisi seuraavalle tasolle!

Suosittelemme tutustumaan ainakin seuraaviin jaksoihin:

Evolve Don’t Revolve Your Blogging

The Secret to Building a Better Blog

3 Writing Tips That Helped Kelly Grow Her Readership by 500%

Kuuntele ProBlogger Podcastia

Copyblogger

Toisin kuin ehkä luulet, tämä sisältömarkkinointipodcast ei ole tarkoitettu vain sisällöntuottajille. Copyblogger tarjoaa digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan neuvoja, milloin ja missä tahansa. Tämä on pakollinen kuunneltava markkinoijille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla jatkuvasti kehittyvässä digitaalisen markkinoinnin maailmassa.

Suosittelemme tutustumaan ainakin seuraaviin jaksoihin:

Here’s How To Spy On Your Competitors’ SEO

Case Study: How The Hustle And Other Newsletters Maximize Email Capture

Is Personal Brand Even Worth It?

Kuuntele Copyblogger-podcastia

