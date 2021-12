Miten lehdistötiedotteen läpimeno kannattaa mitata? Tässä blogiartikkelissa saat yksinkertaistetut ohjeet siihen, miten viestinnän tehoa on helpointa mitata yksittäisen tiedotteen kohdalla.

Huomioithan, että tiedotteen mittaamisen lähtökohtana pitäisi aina olla lopputavoite - mitä viestinnällä halutaan saada aikaan?

Tiedotteen lähetysvaihe

Jos sinulla on käytössäsi tiedotelähetys-työkalu, saat sen avulla tietoosi sen, kuinka moni tiedotteesi on avannut. Korkea avausprosentti kertoo siitä, että tiedote on ollut hyvin otsikoitu sekä siitä, että olet onnistunut kohdistamaan tiedotteen asiasta kiinnostuneille toimittajille.

Millainen on hyvä tiedotteen avausprosentti?

40 % ja yli - erinomainen

30-40 % - erittäin hyvä

25-30 % - hyvä

15-20 % - keskinkertainen

alle 10 % - heikko

Tiedotteen läpimeno mediassa

Tärkeän tiedotteen läpimenoa on jännittävää seurata reaaliaikaisesti. Helpoiten se onnistuu joko mediaseurannan mobiiliapplikaatiolla, RSS-syötteellä esimerkiksi Slackissa tai Yammerissa tai sähköpostihälytyksillä. Reaaliaikainen seuranta on tärkeää siksi, että näin pystytään hyödyntämään positiivinen medianäkyvyys tehokkaasti juuri silloin, kun se on ajankohtaista. Toisaalta reaaliaikainen seuranta mahdollistaa myös sen, että mahdolliset asiavirheet voidaan korjata ennen kuin uutiset leviävät laajalle.

✅ VinkkI: Mikäli et vielä tiedä, mitä mediaseuranta on, suosittelemme tutustumaan medianseurannan oppaaseen markkinoijille ja viestijöille.

Tässä esimerkki siitä, miltä reaaliaikainen seuranta näyttää Slackissa:

Sosiaalisen median seurantaa ei myöskään kannata unohtaa. Seuraa someseurannalla yrityksesi mainintoja sekä tarkkaile postauksia, joihin tilinne on merkitty. Hyödynnä parhaat maininnat omien kanaviesi sisällöntuotannossa esimerkiksi retwiittaamalla tai kommentoimalla postauksia.

✅ Vinkki: Haluatko maksimoida näkyvyyden? Jaa parhaat uutisartikkelit mahdollisimman pian henkilöstölle ja kehota heitä jakamaan niitä eteenpäin esimerkiksi LinkedInissä ja Twitterissä omilla saatesanoilla. Muista myös kertoa, mitkä #hashtagit eli aihetunnisteet postauksiin olisi hyvä merkitä mukaan. Voit myös antaa valmiita "postauspohjia" siitä, millä tavoin uutista kannattaa jakaa ja kehottaa organisaation johtoa näyttämään esimerkkiä muulle henkilökunnalle.

Tiedotteen levinneisyyden analysointi

Tiedotteen levinneisyyttä voidaan mitata esimerkiksi näillä mittareilla:

Uutisartikkelien määrä ja laatu (päästiinkö läpi tavoitemedioissa?)

Uutisten sävy

Avainteeman läpimeno

Uutisten potentiaalinen tavoittavuus

Uutisten levinneisyys sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median maininnat aiheesta ja näiden mainintojen potentiaalinen tavoittavuus sekä sitoutuneisuuden määrä

✅ Vinkki: Mikäli organisaatiollasi on paljon näkyvyyttä mediassa, kannattaa tutustua Meltwaterin PR-scoring työkaluun. Sen avulla pystyt pisteyttämään ansaittua mediaa sen tärkeyden perusteella. Esimerkiksi otsikkotason maininnat, tärkeimmät mediat, puhemiehen lainaukset ja paljon somejakoja aiheuttaneet uutiset voidaan pisteyttää korkeammalle, kuin muut artikkelit. Pisteytys auttaa viestinnän tehon mittaamista, kun viestintää tehdään toistuvasti ja sitä halutaan kehittää datan perusteella.

Lopputulosten arviointi

Mitä tiedotteesta jäi käteen? Aiheuttiko tiedote esimerkiksi jotain seuraavista:

Yhteydenottoja potentiaalisilta asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta

Myyntiä tai tarjouspyyntöjä

Verkkosivukävijöitä, uutiskirjeen tilaajia tms?

Organisaation asiantuntija-aseman vahvistumista

Piikkiä työnhakijoissa

Parempia suhteita toimittajiin

Uusia someseuraajia

Miten lehdistötiedotteen läpimenoa kannattaa mitata? Kannattaa huomioida, että tiedotteen onnistumista määrittelee se, millaiset tavoitteet viestinnälle on asetettu.

Osaatko jo kirjoittaa toimivan lehdistötiedotteen? Lue myös ohjeet onnistuneen lehdistötiedotteen kirjoittamiseen.

