Miten luoda PR-strategia?

Hyvin suunniteltu PR-strategia voi olla yksi nopeimmista tavoista kasvattaa brändin tunnettuutta. Sen sijaan, että julkaiset sisältöä ja jännität sormet ristissä tuloksia, sinulla on hyvä olla toimintasuunnitelma, jonka avulla voit saavuttaa tietyt tavoitteet. Hyvällä PR-toiminnalla voit vaikuttaa ostokäyttäytymiseen ja kuluttajien mielipiteisiin, erottua joukosta ja asettaa brändin oikeanlaiseen valoon.

Jos käytit aikaa PR-strategian kehittämiseen viime vuonna, sinulla on jo hyvät lähtökohdat. Älä kuitenkaan kopioi sitä vuodelle 2022. PR-strategia on päivitettävä vastaamaan nykypäivän ostajien, kilpailijoiden ja teknologian odotuksia.

Ja jos olet ensikertalainen PR-strategian luomisessa, olet hyvissä käsissä! Käymme prosessin läpi vaihe vaiheelta, jotta pääset suunnittelussa vauhtiin.

Miksi hyvä PR-strategia on niin tärkeä?

Aloitetaan perusasioista. Miksi PR-strategia on niin tärkeä?

Yksinkertainen vastaus: PR ei aina toteudu automaattisesti. Kyllä, ihmiset todennäköisesti puhuvat brändistäsi ja tuotteistasi. Ja kyllä, on mahdollista, että uutismediat saattavat uutisoida yrityksesi toiminnasta ilman, että sinä ilmoitat siitä heille.

Mutta PR-strategiaa tehdessäsi otat hallintaan sen, miten vaikutat yleisöön ja tiedotusvälineisiin. Sinusta tulee keskustelun vetäjä, ei vain passiivinen osallistuja.

PR-strategiat antavat sinulle suunnan. Ne ovat suunnitelma siitä, mitä ja miten haluat kertoa yrityksestä ulkomaailmalle.

Oletetaan esimerkiksi, että suunnittelet uuden tuotteen lanseeraamista vuonna 2022. Miten aiot levittää sanaa? On tietysti mahdollista hyödyntää markkinointia. Mutta myös hyvä PR voi herättää kiinnostusta oikeissa ihmisissä. Se voi myös auttaa sinua lisäämään näkyvyyttäsi omien kanavien ulkopuolella.

Tai sanotaan, että tapahtuu jotain dramaattista, kuten takaisinveto. Palautukset vaativat välittömiä toimia. Et voi käyttää aikaa PR-strategian laatimiseen seurausten hallitsemiseksi. Sinulla on pikemminkin oltava suunnitelma valmiiksi laadittuna.

Kun ongelmia tai tilaisuuksia ilmenee, voit palata strategiaasi ja siirtyä eteenpäin luottavaisin mielin.

Miten luoda PR-suunnitelma vuodelle 2022 - PR-strategian malliesimerkki

Nyt kun tiedät, miksi PR-suunnitelman laatiminen on tarpeen, käydään läpi, miten se tehdään. Mitä oikeastaan tarvitaan kunnollisen PR-strategian laatimiseen vuodeksi 2022?

Olemme huomanneet, että PR-strategian malli auttaa brändejä toimimaan suunnitelman mukaisesti ja varmistamaan, että kaikki ruudut on täytetty. Tallenna tämä opas ja palaa siihen, kun laadit PR-suunnitelmaa.

Määritä PR-tarpeet

Aloita uusi PR-strategia tarkastelemalla edellisen vuoden PR-toimintaa. Miltä strategiasi näytti? Huomasitko aukkoja, jotka jäivät hoitamatta?

Jos sinulla ei ole erityistä PR-strategiaa, voit yksinkertaisesti tarkastella, miten yrityksesi on esiintynyt tiedotusvälineissä. Kenelle pitchasitte? Missä olit esillä? Saitko positiivista vai negatiivista uutisointia (vai molempia)?

Jos olet käyttänyt mittareita PR-menestyksen mittaamiseen, käytä näitä tietoja suorituksesi vertailuun. Monet PR-ammattilaiset mittaavat esimerkiksi mediamainintojen määrää ja kohdeyleisön tavoittavuutta.

Jos haluat mitata tarkasti saatujen mediamainintojen määrä, mediaseurannan ratkaisu voi auttaa sinua löytämään nopeasti mainintoja verkkouutisista, sosiaalisesta mediasta, radiosta ja televisiolähetyksistä.

Nyt on myös hyvä aika kartoittaa uusia PR-tarpeita. Jos yrityksesi on esimerkiksi kasvanut viimeisen vuoden aikana, saatat tarvita lisää väkeä PR-tiimiisi. Tai jos uusi kilpailija on ilmaantunut markkinoille, sinun on ehkä seurattava heidän sosiaalista mediaansa ja mainintoja.

Määritä selkeät PR-tavoitteet

Tehokkaat PR-toimet perustuvat selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin. Ilman tavoitetta et voi tietää, tuottavatko toimesi tulosta.

Mitä tarkalleen ottaen haluat saavuttaa PR-toiminnalla?

Tässä muutamia ideoita alkuun:

Lisätä brändin tunnettuutta

Kasvattaa sosiaalisen median seuraajamäärää

Parantaa viestintää yleisösi kanssa

Saavuttaa näkyvyyttä tietyssä tiedotusvälineessä

Lisätä asiakkaiden myönteistä suhtautumista

Vahingoittuneen maineen korjaaminen

Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen

Luoda kiinnostusta työmarkkinoilla

PR-strategia voi auttaa sinua saavuttamaan kaiken edellä mainitun ja paljon muuta. Tavoitteesi voivat liittyä myös edellisen vuoden PR-suunnitelmiisi. Mieti, mitä haluat muuttaa tai parantaa, jotta toimintasi olisi entistäkin parempaa tänä vuonna.

Kirjoita tavoitteesi muistiin, jotta voit palata niihin seuraavissa vaiheissa.

Etsi PR-markkinasi

PR-markkinoihin kuuluvat kaikki toimittajat ja medialähteet, joihin sinulla on yhteyksiä. Mediasuhteiden kasvattamisen pitäisi olla osa suunnitelmaa, jotta sinulla olisi enemmän mahdollisuuksia tulla mainituksi.

Löytääksesi oikean PR-markkinan, mieti kohderyhmääsi. Mistä he etsivät tietoa? Mitä uutislähteitä, blogeja tai julkaisuja he lukevat? Käyttävätkö he sosiaalista mediaa?

Kun tunnet kohdemarkkinasi hyvin, he ohjaavat sinut sellaisten julkaisujen pariin, joita sinun on pitchattava.

Voit myös käyttää lehdistön jakelupalveluja, jotka välittävät tiedotteita useille asiaankuuluville tiedotusvälineille puolestasi. Tämä tekee työn ja arvailut puolestasi, joten voit keskittyä enemmän olennaiseen.

Valitse oikeat PR-työkalut

Sinulla saattaa olla maailman parhaita digitaalisia PR-ideoita. Tai kauneinta sisältöä. Tai vaikkapa omaperäistä, hyvin brändättyä kuvamateriaalia sekä vankka mediasuunnitelma.

Mutta ilman oikeita työkaluja kohdeyleisösi ei ehkä koskaan näe työsi tulosta.

Kun valitset PR-työkaluja, mieti ensin taktiikkaa, jota aiot käyttää. Nämä tekevät PR:stä hauskaa – vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tapahtumat, sosiaalinen media, vierasblogit, vaikuttajamarkkinointi ja sisältömarkkinointi.

Valitse sitten PR-työkalut, jotka helpottavat ja tehostavat kunkin taktiikan toteuttamista. Jos esimerkiksi keskityt lehdistötiedotteisiin, voit investoida mediasuhteisiin liittyviin palveluihin tai sosiaalisen median seurantaratkaisuun.

Tai jos aiot tuplata sosiaalisen median panostuksen, voit investoida sosiaalisen median kuuntelun työkaluihin. Niiden avulla voit seurata keskusteluja ja brändin mainintoja. Kokoa tiedot useista kanavista 360 asteen näkymäksi.

Suunnittele tarkoituksella

Hyvä PR vaatii muutakin kuin pelkkiä toimenpiteitä. Toimi määrätietoisesti, jos haluat saada aikaan tuloksia.

Jokaisen käyttämäsi taktiikan pitäisi liittyä tavoitteeseen. Jos esimerkiksi esittelet bloggaajan A, mieti, miksi valitsit juuri kyseisen bloggaajan. Mitä arvoa hän voi tuoda brändillesi? Mitä haluat jakaa hänen yleisönsä kanssa?

Tarkoituksellinen PR ulottuu myös muille aloille. Yhä useammin näemme, että PR yhdistetään markkinointiin. Tähän on hyvä syy. Kuten PR:n, myös markkinoinnin tarkoituksena on vaikuttaa käyttäytymiseen, tunteisiin ja toimintaan.

Markkinoinnin ja PR-toiminnan on oltava samassa linjassa, kun on kyse julkisuuden lisäämisestä. Molempien osapuolten on ymmärrettävä, mitä tarkoitusta sisältö ja maininnat mediassa palvelevat yrityksessäsi. Sen perusteella voitte paremmin päättää, miten näitä mahdollisuuksia käytetään.

Valitse menestyksen mittarit

Kaikki hyvin suunnitellut PR-kampanjat ja -strategiat sisältävät mittareita. Kaiken kovan työsi jälkeen ansaitset tietää, että vaivannäkösi on tuottanut tulosta.

Seurattavien mittareiden tulisi myös liittyä taktiikoihin, tavoitteisiin ja päämääriin. Jos esimerkiksi PR-kampanjat keskittyvät sosiaaliseen mediaan, sinun tulisi seurata mainintoja, uusien seuraajien määrää, kommentteja, jakoja ja postausten tavoittavuutta.

Jos lähetät lehdistötiedotteita, voit pitää kirjaa siitä, kuinka moni tiedotusväline ne julkaisee.

Joitakin muita yleisiä PR-mittareita ovat:

Verkkosivuston liikenteen muutokset

Orgaaniset maininnat mediassa

Verkkosivuston välitön poistumisprosentti

Suusanalliset maininnat

Yleisön tunneanalyysi

Konversioluvut

Uusien asiakkaiden määrä

Parannukset hakukonenäkyvyydessä

Sähköpostitilaajien määrän kasvu

Sähköpostin klikkausprosentti

Sidosryhmien tyytyväisyys

Et voi mitata sitä, mitä et seuraa. Ei myöskään ole järkevää yrittää seurata ja mitata kaikkea. Tietojen kerääminen on aikaa vievää. Lisäksi sinulla on paljon enemmän analysoitavaa ja ymmärrettävää. Valitse tärkeimmät osa-alueet ja käytä niitä.

Kuinka optimoida mediasuhteita hyvällä PR-suunnittelulla

PR-kampanjoiden ja -strategioiden kehittäminen vaatii paljon keskittymistä. Käyttämällä edellä kuvatun kaltaista mallia saat vahvan perustan PR-suunnittelulle.

Me tiedämme, että PR-suunnittelun yksityiskohtiin on helppo hukkua. Siksi suosittelemme etsimään tapoja optimoida lehdistö- ja muut PR-tilaisuudet. Yksi tilaisuus voi helposti muuttua useaksi erilliseksi sisällöksi tai maininnaksi.

Lisäksi voit löytää tapoja, joilla voit käyttää sisältösi uudelleen, jotta tavoitat entistä suuremman kohderyhmän. Kun esimerkiksi lehdistötiedote on julkaistu, varmista, että jaat sen sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessäsi.

Voit myös optimoida mediasuhteita, jotta saat enemmän tunnettuutta. Pidä yhteyttä toimittajiin, bloggaajiin ja vaikuttajiin, jotka suostuvat mainostamaan sinua. Mitä vahvemmat suhteesi ovat, sitä halukkaampia he saattavat olla tekemään yhteistyötä uudelleen. Ja se tarkoittaa, että sinulla on vähemmän työtä etsiä uusia paikkoja, joissa yritystäsi voitaisiin tuoda esille!

Meltwater tarjoaa sinulle PR-alan teknologian, työkalut ja PR-asiantuntemuksen.