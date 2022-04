Olet varmasti nähnyt kauniita ja informatiivisia grafiikoita, joita on ilmestynyt sosiaaliseen mediaan viime vuosina. Nämä "infografiikat" selittävät visuaalisesti aiheita, käsitteitä ja tietoa, jotka saattavat olla liian hankalia tai monimutkaisia kerrottavaksi pitkällä tekstillä. Infografiikat ovat olleet olemassa jo vuosisatoja. Niiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, ja niistä on tullut osa sosiaalisen median trendejä. Infografiikat sopivat erinomaisesti nopeatempoiseen ja huomiota herättävään viestintään, jota internet ja nykyaikainen markkinointistrategia vaativat.

Vaikka infografiikat eivät olekaan enää yhtä suosittuja kuin pari vuotta sitten, ne ovat Content Marketing Instituten mukaan edelleen markkinoijien käyttämien sisältöjen kärjessä. Vuonna 2021 ne olivat B2B-markkinoijien viidenneksi käytettyjä aineistoja, heti e-kirjojen, artikkeleiden, podcastien ja tutkimusraporttien jälkeen.

Sinun ei tarvitse olla graafinen suunnittelija luodaksesi nopeasti ja helposti infografiikkaa verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan. Niitä ei todellakaan tarvitse tehdä tyhjästä (ellet halua). Kerromme nyt vaihe vaiheelta ohjeistuksen ja hyödyllisiä vinkkejä infografiikan luomiseen aloittelijoille.

Vaihe 1: Selvitä, mitä haluat infografiikalla viestiä

Mitä tietoa haluat kertoa? Vastaus tähän kysymykseen ratkaisee infografiikan perussuunnittelun. Seuraavassa on joitakin yleisiä tapoja käyttää infografiikkaa:

Kuvaile prosesseja

Infograafit ovat hyödyllisiä selittämään vaiheita, prosesseja tai järjestelmän etenemistä. Niissä on paljon visuaalisia elementtejä, kuten nuolia ja aikajanoja, jotka osoittavat suuntaa ja virtausta. Tässä infografiikassa halusimme esitellä sosiaalisen median markkinointipäällikön päivän, joten käytimme pitkää, rullaavaa muotoa ajan kulumisen osoittamiseksi.

Kuvaile tai tiivistä dataa

Kaaviot voivat olla itsenäisiä infografiikoita. Niitä voidaan kuitenkin myös yhdistää suurempiin kokonaisuuksiin, jotta saadaan kattava yleiskuva datasta. Vaihtelevat värit ja muodot ovat käteviä, kun halutaan erottaa eri datapisteet toisistaan tällaisissa infografiikoissa. Käytimme tätä tapaa tässä infografiikassa, joka havainnollistaa jalkapalloilija Mohamed Salahin suosiota sosiaalisessa mediassa.

Joskus tiivistettävä data ei ole yksinkertaisia faktoja ja prosenttilukuja. Tällöin voit olla luova, kuten tässä alla olevassa infografiikassa, jossa käytimme kalenteripäiviä ja lihavoitua tekstiä tehdessämme yhteenvetoa parhaista ajankohdista, jolloin kannattaa julkaista postauksia sosiaalisessa mediassa.

Vertaile ja aseta vastakkain

Kun tietoja vertaillaan toisiinsa, infografiikat, joissa on toisiaan vertailevia visuaalisia elementtejä, ovat täydellinen vaihtoehto. Vierekkäiset kaaviot ja luettelot kertovat nopeasti eroista ja yhtäläisyyksistä. Voit nähdä yhden esimerkin tällaisesta infografiikasta kiitospäivän matkailun avainsanoja vertailevan Instagram-postauksemme neljännessä diassa.

Vaihe 2: Valitse suunnittelutyökalu

Tässä vaiheessa saatat miettiä: "Missä voin luoda infografiikkaa?". Muiden kuin ammattilaisten onneksi on olemassa lukuisia käyttäjäystävällisiä, verkkopohjaisia sovelluksia ja erillisiä ohjelmistoja, jotka tarjoavat malleja laadukkaan visuaalisen sisällön luomiseen.

Monissa infografiikkatyökaluissa on ilmaisia ja maksullisia vaihtoehtoja. Näin voit kokeilla ilmaisia malleja nähdäksesi pidätkö ohjelmistosta, ja siirtyä maksullisiin vaihtoehtoihin, kun tarpeesi kehittyvät. Huomaa, että jotkin ilmaiset infografiikkatyökalut lisäävät automaattisesti vesileiman, jossa näkyy niiden tuotemerkki ja jonka voit poistaa vain, jos tilaat jonkin maksullisista paketeista.

Tässä on nopea katsaus muutamiin verkkopohjaisiin infografiikkapalveluihin:

Canva. Viime vuosina Canvasta on tullut kaikkien käyttäjien suosima – sisällöntuottajista aina niihin, joilla on Instagram-tili ja uutisia jaettavana. Canvan suosio johtuu sen helposti ymmärrettävästä käyttöliittymästä, sosiaalista mediaa suosivista malleista ja laadukkaasta ilmaisversiosta. Sillä voi luoda kaikenlaista digitaalista visuaalista sisältöä, mutta voit myös valita sen kokoelmasta ilmaisia ja maksullisia infografiikkamalleja. Tämä on loistava vaihtoehto niin sisältömarkkinoijille kuin kaikille muillekin.

Venngage. Canvan tavoin myös Venngage tekee ammattimaisen näköisten infografiikoiden luomisesta helppoa mallien ja helppokäyttöisten työkalujen avulla. Tämä vaihtoehto saattaa olla parempi vaihtoehto digitaalisen markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin ammattilaisille tai muille, joilla on syvällisempää sisältöä esitettävänä. Järjestelmä on ilmainen, mutta sen maksullisen yritystuotteen avulla voit tehdä interaktiivisia infografiikoita ja ladata SEO-ystävällisiä PDF-tiedostoja.

Snappa. Tämä on toinen sovellus, joka tarjoaa kymmeniä infografiikkamalleja, joiden avulla pääset alkuun. Saat pääsyn kirjastoon, jossa on symboleja ja muotoja, joita voit sisällyttää huomiota herättävään visuaaliseen aineistoon. Snappan vedä ja pudota -työkalujen avulla on helppo luoda laadukkaita sisältömarkkinoinnin infografiikoita. Ja siinä on myös loistavat jakotyökalut.

Piktochart. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä listallamme Piktochart on verkkopohjainen sovellus, joka markkinoi itseään erityisesti muille kuin suunnittelijoille, jotka haluavat luoda upeita infografiikoita ja muita laadukkaita datan visualisointeja. Sen maksullinen versio auttaa tiimejä tekemään yhteistyötä postereiden ja esitysten kaltaisten aineistojen luomisessa.

Vaikka työkalut voivat auttaa sinua luomaan loistavaa sisältöä, et tarvitse kovinkaan paljon suunnittelutaitoja infografiikoiden laatimiseen ammattimaisemmilla ohjelmistoilla, kuten Adobe Creative Cloud Expressillä (tunnettiin aiemmin nimellä Adobe Spark). Voit luoda sisältöä jopa yksinkertaisemmilla vaihtoehdoilla, kuten Microsoft PowerPointilla. Tarvitset vain kehyksen, jonka pohjalta työskennellä, mikä tuo meidät seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 3: Työskentele mallin pohjalta

Kukin infografiikkapalvelu on erilainen. Yleensä voit valita valmiin mallin kirjastosta tai luoda infografiikkaa kuvakirjaston avulla. Korvaa mallin "tyhjä" teksti omalla tekstilläsi. Lisää tekstilaatikoita ja muita elementtejä tarpeen mukaan. Vaihda värejä ja fontteja tarpeittesi mukaan.

Jos et ole suunnittelija ja käytät graafista suunnittelutyökalua, joka ei ole tarkoitettu erityisesti infografiikoita varten, älä hätäänny. Maksulliset ja ilmaiset infografiikkamallit, jotka ovat ladattavissa tiedostoina, ovat vain yhden haun päässä.

Muistatko viestintätavoitteet, jotka alun perin asetit vaiheessa 1? Anna niiden ohjata sinua, kun valitset infografiikan perusrakenteen, ulkoasun ja värimaailman. Inspiraatiota saat infografiikkapainotteisesta Instagram-postauksesta, jossa analysoidaan vuoden 2022 talviolympialaisia sosiaalisessa mediassa. Sisällytimme Metlwaterin brändivärit sekä muita talvisia sävyjä, jotta pysyisimme sekä brändin että teeman mukaisina.

Vaihe 4: Viimeistele ja hio yksityiskohdat

Riippumatta siitä, mitä työkalua käytät infografiikan luomiseen, varmista, että sen yläosassa on otsikko. Se on ensimmäinen asia, jonka katsojat lukevat. Otsikon on oltava lyhyt, huomiota herättävä ja kuvailtava sisältö.

Jos olet käyttänyt infograafin luomisessa ulkopuolisia lähteitä, mainitse ne alareunassa. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joihin kannattaa vastata ennen julkaisua:

Ovatko kaikki tekstit täsmällisiä, muokattuja ja oikoluettuja?

Tarkistitko, että kaikki esitetyt numerot tai muu data on oikein?

Onko sisällön kulku looginen?

Onko tiedot kohdistettu ja mitoitettu oikein?

Onko fontti helppolukuinen?

Onko kokonaisuus helppo ymmärtää kohderyhmän kannalta?

Onko se helposti luettavissa? (Ole erityisen huolellinen tämän kysymyksen kanssa ja mieti, miten kohderyhmäsi käyttää infografiikkaa. Näyttääkö infografiikkasi esimerkiksi hyvältä mobiililaitteella tai esityksen näytöllä?).

Kun olet tarkastanut infografiikan vielä kerran, voit jakaa sen luottavaisin mielin. Näin se välittää haluamasi tiedot ja viestin.

Vaihe 5: Tallenna, lataa ja jaa uusi infografiikka

Kun infografiikkasi on tallennettu haluamaasi ohjelmaan, lataa se tarpeisiisi sopivassa muodossa. PDF tai SVG ovat yleisiä vaihtoehtoja grafiikoille, jotka haluat upottaa blogikirjoitukseen, verkkosivulle tai sähköpostiin. Kun kyse on sosiaalisen median sivustoista, kuten Instagramista, LinkedInistä ja Pinterestistä, myös PNG ja JPG ovat hyviä vaihtoehtoja.

Kun olet ladannut infografiikkasi, tarkista se vielä viimeisen kerran virheiden ja kuvien tarkkuuden varalta. Kun kaikki nämä vaiheet on suoritettu, on aika jakaa infograafi.

Kuten näet, myös muiden kuin ammattilaisten on todella helppo luoda laadukkaita ja tehokkaita infografiikoita. Sinun ei tarvitse olla kokenut graafinen suunnittelija voidaksesi hyödyntää tätä tärkeää markkinointistrategiaa. Tutustu esittelemiimme työkaluihin ja aloita luominen jo tänään.

