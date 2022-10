Mitä on somekauppa? Määritelmä, esimerkkejä, vinkkejä

Maailmanlaajuinen pandemia ylitti epäilemättä eksponentiaalisen kasvunsa, mutta sosiaalisen median kaupankäynti (social commerce) ostokanavana ei osoita merkkejä hidastumisesta pandemian jälkeisessä maailmassa. Itse asiassa somekaupankäynnin vähittäiskaupan teollisuuden odotetaan saavuttavan 79 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? No, yksinkertaisesti, mahdollisuus kasvaa on valtava. Sosiaalisesta mediasta on tullut paljon enemmän kuin vain paikka olla yhteydessä ystäviin.

Sosiaalisesta mediasta on tullut käyttäjilleen löytöpaikka. Ihmiset voivat oppia uusista tuotteista, palveluista ja brändeistä. He voivat saada suoraa palautetta muilta kokemuksistaan ​​sekä lukea ja jättää arvosteluja samassa tilassa. Monet sosiaaliset verkostot ovat myös mahdollistaneet tuotteiden ostamisen suoraan alustoilta.

Kun ostoprosessissa on vähemmän kitkaa, ei ole yllätys, että yhä useammat asiakkaat hyppäävät sosiaalisen kaupankäynnin trendiin. Vähemmän napsautuksia antaa asiakkaille vähemmän keskeytyspisteitä asiakaspolun aikana, vähemmän syitä hylätä ostoskorinsa ja enemmän mahdollisuuksia tehdä ostos loppuun.

Siksi sinun tulee sisällyttää sosiaalinen kaupankäynti sosiaalisen median markkinointitoimiisi.

Määritelmä: Mitä on sosiaalisen median kaupankäynti?

Aloitetaan sosiaalisen median kaupankäynnin määritelmällä:

Määrittelemme sosiaalisen median kaupankäynnin tarkoitukselliseksi toiminnaksi, jossa myydään tuotteita tai palveluita sosiaalisessa mediassa. Koko ostokokemus – löydöstä ja tutkimuksesta ostoon – tapahtuu sosiaalisessa mediassa, ei omalla verkkosivustollasi.

Sosiaalisen median kaupankäynti on eri asia kuin sosiaalinen shoppailu. Vaikka verkko-ostokset / sosiaalinen shoppailu ovat verkko-ostajien yhteistyötä, sosiaalinen kaupankäynti tekee verkkokauppiaista osan keskusteluja.

Nyt yli kymmenen vuotta Facebookin, Instagramin ja Pinterestin julkaisua myöhemmin Snapchatin ilmestymisen jälkeen, sosiaalisesta mediasta on tullut keskeinen osa asiakkaiden ostokokemusta verkossa aina löytämisestä ostoon asti.

Lisätutkimukset viittaavat siihen, että kahdeksan kymmenestä yrityksestä harkitsee myyvänsä tuotteita sosiaalisessa mediassa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä luo klassisen FOMO-skenaarion (Fear of Missing out), jossa kilpailijoiden tekemättä jättäminen antaa heille kaiken kunnian ja jättää sinut sivuun.

Sosiaalisen median kaupankäynti sopii kaikille – olitpa sitten pienyritys, suora kuluttaja tai usean miljoonan arvoinen yritys, se voi auttaa sinua luomaan vain verkossa toimivan sosiaalisen kokemuksen yleisöllesi ja potentiaalisille asiakkaillesi.

Mutta FOMO:a lukuun ottamatta, miksi brändien ja markkinointitiimien pitäisi investoida sosiaaliseen kauppaan? Yksinkertaisesti sanottuna se on yksi tehokkaimmista tavoista tuottaa suoraa ROI:ta sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen kaupankäynti on järkevää myös numeroiden näkökulmasta. Markkinoijina pyrimme seuraamaan KPI:itä ja mittareita, jotka osoittavat, mihin kannattaa keskittyä. Sosiaalisen median kaupankäynnin lisääminen markkinointimixille luo uuden tavan parantaa sosiaalisen median mittareita impressioista konversioihin, sitoutumistietoihin ja paljon muuta.

Luonnollisesti haluat mennä sinne, missä asiakkaasi jo ovat – verkossa on entistä vaikeampaa tulla huomatuksi ja päästä eroon melusta. Mutta kun voit olla yhteydessä asiakkaisiin paikoissa, jotka he jo tuntevat ja joihin he luottavat – ja tehdä sinulta ostamisen helpoksi – suuri osa taistelusta on jo voitettu.

Sosiaalisen kaupan markkinointistrategiat

On olemassa useampi kuin yksi tapa lähestyä sosiaalista kaupankäyntiä, varsinkin kun sitä tukee useampi kuin yksi alusta. Katsotaanpa, kuinka brändit käyttävät somekauppaa käytännössä.

1. Orgaaninen ja maksettu julkaiseminen

Kuten muunkin tyyppisen sosiaalisen sisällön kanssa, brändit voivat luoda julkaisuja suorien ostosten tekemiseksi. Nämä ovat Shoppable Posts (orgaaninen) ja Shoppable Ads (maksettu) muodossa, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa ostoksensa loppuun sosiaalisen median sovelluksessa.

Orgaaniset viestit näkyvät brändisi sivulla ja seuraajillesi. Seuraajasi voivat puolestaan ​​jakaa sisältöä oman yleisönsä kanssa, mikä auttaa sinua saamaan enemmän katseluita julkaisuihisi. Voit maksaa myös ostettavan sisällön mainostamisesta. Maksullisten kampanjoiden avulla voit tavoittaa laajemman yleisön nopeammin ja kohdistaa tarjouksesi ihmisille, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita tuotteistasi.

2. Käyttäjien luoman sisällön käyttäminen sosiaalisessa kaupassa

Käyttäjien luoma sisältö (UGC) antaa voimakkaan viestin. Se on puhdasta imartelua brändeille, sillä se tarkoittaa, että asiakkaasi rakastavat sinua tarpeeksi luodakseen omaa sisältöä, jossa olet mukana! Se osoittaa myös, että he ovat valmiita suosittelemaan sinua muille – toinen todistus siitä, että teet jotain oikein.

UGC voi auttaa sinua saamaan enemmän tunnustusta ja enemmän myyntiä sosiaalisessa mediassa. Asiakas voi esimerkiksi julkaista kuvan sinulta ostamastaan ​​uudesta asusta tai videon, jossa hän käyttää tuotettasi. Kun heidän yleisönsä näkee sen, saat välittömästi uskottavuutta ja näkyvyyttä.

Suuri kysymys on – miten pysyt ajan tasalla käyttäjien luomasta sisällöstä? Suosikkitapamme on käyttää sosiaalisen kuuntelun ratkaisua UGC:n tunnistamiseen. Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun alusta auttaa sinua vangitsemaan nämä maininnat ja muuttamaan ne markkinointimahdollisuuksiksi.

On myös hyvä idea pitää silmällä käyttäjien luoman sisällön tekijöitä. Äänekkäästi tuotteitasi kommentoivat käyttäjät ovat käytännössä nostamassa kätensä tullakseen brändilähettiläiksi. Näiden ihmisten kanssa voit lähteä etsimään oikeaa yhteisöäsi hyödyntämällä heidän vaikutusvaltaansa.

Ja vaikuttamisesta puheen ollen...

3. Vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä sosiaalisen kaupankäynnin edistämiseksi

Tämä ei olisi keskustelua sosiaalisesta kaupankäynnistä, jos emme koskettaisi yhtä suurimmista tehostajista sisällön julkaisussa ostavalle yleisölle. Vaikuttajat.

Mutta kuinka suuri rooli vaikuttajilla on saada yleisösi toimimaan ja ostamaan tuotteesi?

Siivuna UGC-piirakkaa, vaikuttajamarkkinointi luottaa siihen, että sosiaalisen median vaikuttajien seuraajat voivat esitellä tuotteesi useammille ihmisille.

Omien ostopostausten luomisen sijaan vaikuttajat luovat sisältöä puolestasi. He käyttävät määrittämiäsi tuotteita ja mainostavat niitä seuraajilleen tavoitteena välitön myynti.

Yli yhdeksän kymmenestä kuluttajasta sanoo luottavansa vaikuttajiin enemmän kuin perinteisiin mainoksiin tai julkkisten suosituksiin. He vaikuttavat autenttisemmilta ja rehellisemmiltä, ​​ja he tietävät yleisönsä kohtaamat todelliset ongelmat ja haasteet – ja voivat ehdottaa parempia ratkaisuja. Koska useimmat vaikuttajat tarjoavat pääsyn markkinarakoihin, he voivat olla paremmin yhteydessä tiettyyn niche-yleisöön. Lisäksi 33 % kuluttajista käyttää vaikuttajia ostopäätöksiä tehdessään tai ostosuosituksia kysyessään! Mutta ennen kuin aloitat vaikuttajamarkkinointistrategian…

Brändien on oltava yhteydessä asiaankuuluviin, sitoutuneisiin ja luotettaviin vaikuttajiin, jotka voivat parhaiten edustaa niitä ja heidän tuotteitaan. Meltwaterin Klear:in, johtavanvaikuttajamarkkinointialustan avulla, voit löytää vaikuttajia omalta markkinaraoltasi. Makrovaikuttajista mikrovaikuttajiin ja nanovaikuttajiin, Klear voi helpottaa esittelyä ja auttaa sinua oppimaan lisää henkilön vaikutuksista missä tahansa tilassa. Alusta sisältää myös integraatioita WooCommercen ja Shopifyn kanssa auttaakseen vaikuttajia ja brändejä myymään enemmän tavaroita sosiaalisessa mediassa.

4. Keskusteleva kaupankäynti

Viime vuosina olemme nähneet viestisovellusten ja ostosten risteyksen.

Keskustelumarkkinointi lisää sosiaaliseen kaupankäyntiin uuden ulottuvuuden lisäämällä kokemukseen kontekstia. Tuotekuvaukset ja valokuvat eivät enää sido, vaan yhä useammat brändit luovat kiinnostavia ja merkityksellisiä keskusteluja sosiaalisen median käyttäjien kanssa luodakseen heille positiivisen kokemuksen.

Mitä on keskusteleva kaupankäynti?

Keskustelevassa kaupankäynnissä asiakkaat osallistuvat keskusteluun jokaisen oston tai tapahtuman yhteydessä, jotta he voivat vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä.

Viestintäsovellusten (kuten WhatsApp, WeChat jne.) nousu yhdistettynä tekoälyn chat-ominaisuuksiin ja ääniavustajiin mahdollistaa laajan keskustelullisen kaupankäynnin. Aiemmin brändien ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista tavoittaa jokaista potentiaalista asiakasta ja käydä kahdenkeskisiä keskusteluja. Tekoäly muuttaa peliä luonnollisella kielenkäsittelyllä ja muilla työkaluilla, jotka tekevät vuorovaikutuksesta luonnollisen kuuloista ja henkilökohtaista.

Mikä on keskustelukaupan tulevaisuus?

Tällä hetkellä chatbottien on arvioitu muodostavan puolet keskustelun kaupankäyntikuluista. Myös puhehakua ja ääniavustajaa käyttävien määrä on kasvussa.

Yli puolen yhdysvaltalaisista kotitalouksista odotetaan omistavan älykaiuttimen vuoden 2022 loppuun mennessä, ja 52 % kuluttajista käyttää jo puheavustajaa löytääkseen tuotteita, palveluita ja paikallisia yrityksiä.

Sosiaalisen median käyttäjät kääntyvät yhä enemmän chat- ja puheominaisuuksiin asiakaspalvelukanavina. He haluavat (ja odottavat) nopeita vastauksia brändeiltä, ​​joiden kanssa he tekevät liiketoimintaa. Samoin brändit voivat olla yhteydessä asiakkaisiin asiakaspolun jokaisessa vaiheessa vastatakseen kysymyksiin, tarjotakseen näkemyksiä ja kerätäkseen palautetta.

Vinkkejä sosiaaliseen kaupankäyntiin: kuinka pääset alkuun sosiaalisen median kaupankäynnin strategiassasi

Sosiaalisen median kaupankäynnin strategian luominen edellyttää seuraavia vaiheita:

1. Kuluttajan polun muokkaaminen somekaupassa

Kun orgaaniset vuorovaikutukset ohjaavat kuluttajien päätöksiä sosiaalisen kaupan ekosysteemissä, kuluttajan polku on muuttunut lineaarisesta – tuotteen tutkimisesta, löytämisestä ja ostamisesta – ”joustavammaksi”.

Mitä tämä tarkoittaa markkinoijille? Painopiste on nyt asetettu sosiaalisten alustojen dynaamisiin vuorovaikutuksiin.

Markkinoijien on keskitettävä huomionsa näihin kuluttajien välisiin sosiaalisiin toimiin – silloin käyttäjien luomasta sisällöstä on hyötyä uusien kampanjoiden kehittämisessä. Tämä ostajien välinen sosiaalisuus määrittelee heidän matkansa uudelleen, ja markkinoijien on hyödynnettävä tätä uutta "word-of-mouth" -muotoa.

Kun kuluttajien välille on rakennettu side, ei ole parempaa tapaa edistää brändilähettilyyttä, mikä luo markkinoijille loistavan mahdollisuuden hypätä mukaan ja tuottaa menestystä brändeilleen. Toteuttamalla strategian varhaisessa vaiheessa sosiaalisen kaupankäynnin kontekstissa se saa aikaan positiivista kannatusta brändillesi.

Onnistunut sosiaalisen median markkinointi alkaa siitä, että ymmärrät brändisi ihanteellisen asiakkaan ja hänen matkansa tuotteen ostamiseen saakka. Toisin sanoen, kun asiakas kohtaa tuotteesi sosiaalisessa mediassa joko orgaanisesti tai mainoksen kautta, mitä hän tekee seuraavaksi? Kulkeeko matka löydöstä ostoon luonnollisesti vai luotko vahingossa asiakkaillesi lisätyötä tuotteesi ostamiseksi?

Tarpeettoman monimutkaisuuden luomista tapahtuu enemmän kuin uskotkaan!

Kartoittamalla asiakaspolkua, tavoitteenasi on poistaa kaikki kitka, joka estää kuluttajaa ostamasta sinulta ja luoda saumaton kokemus.

2. Keskitä ponnistelusi strategisiin alustoihin

Nopein tapa tuottaa keskimääräistä huonompia tuloksia sosiaalisessa mediassa on yrittää haukata liian suurta palaa.

Tehokas sosiaalisen median markkinointi vaatii paljon kokeilua ja virheistä oppimista. On lähes mahdotonta (ilman onnea) parantaa tuloksiasi asteittain pitkän ajan kuluessa tietämättä, mitkä tulot aiheuttavat suurimmat tulokset. Tämä vaatii keskittymistä.

Aloita yhdestä tai kahdesta sosiaalisen median kanavasta aloittaaksesi ihanteellisen asiakkaasi perusteella. Instagram ja Facebook ovat ilmeisiä valintoja yleisyyden vuoksi, mutta brändisi saattaa löytää enemmän niche-kanavia, jotka toimivat parhaiten.

Menestyäksesi sosiaalisen median markkinointistrategiasi tarvitsee ainutlaatuisen ulkoasun ja tuntuman käyttämistäsi alustoista riippuen. Sosiaalinen kaupankäynti ei ole erilaista. Koska jokaisella alustalla on omat ominaisuudet sovelluksen sisäistä myyntiä varten, brändien tulisi mukauttaa strategiansa vastaamaan niitä. Tätä silmällä pitäen sukeltakaamme useisiin sosiaalisen median alustoihin, jotka ovat ensisijaisia ​​kaupankäynnille, ja joitain esimerkkejä sosiaalisesta kaupankäynnistä:

Sosiaalinen kaupankäynti Instagramissa

Instagramissa brändit voivat perustaa omia Instagram-myymälöitä, jotka toimivat kuin heidän tuotteidensa julkisivut.

Instagram tukee tätä ominaisuutta entistä enemmän lisäämällä merkkiliikkeet Instagramin aloitusnäytön Shop-välilehdelle, joka tunnetaan nimellä Instagram Shopping.

Tämä rohkaisee käyttäjiä tutkimaan ja löytämään sisältöä, joka kaikki on yksilöllistä. Voit myös luoda ostettavia julkaisuja Instagram Storiesissa.

Instagram julkisti äskettäin Shoppable Stories -tarrat, jotka tekevät jokaisesta tarinasta oman aloitussivunsa. Tämä antaa brändeille vaihtoehdon “swipe” eli pyyhkäisylinkkien käyttämiselle, jotta käyttäjät voivat tehdä ostoksia. Tämä ominaisuus on saatavilla vain kanaville, joilla on yli 10 000 seuraajaa.

Facebookin platform-ostoskokemuksessa (Facebook Shops) voit luoda postauksen (kuten normaalisti), sitten merkitä tuotteesi ja lisätä kuvia. Nämä viestit voivat olla orgaanisia, tai voit maksaa niiden mainostamisesta.

Instagramin tavoin Facebook tarjoaa nyt kauppoja, joiden avulla asiakkaiden on helppo löytää tuotteesi. Suositut verkkokaupan alustat, kuten Shopify, tarjoavat integraatioita, jotka tuovat saumattomasti tuotteesi Facebook-kauppaasi ja saavat sen näyttämään enemmän verkkosivustoltasi Facebookin sijaan.

Esimerkiksi, kuten alla olevassa kuvassa näkyy, Truly Beautyn Facebook-sivulla on Shop-välilehti, jonka avulla asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin suoraan Facebookissa.

Joissakin tapauksissa, kuten Truly Beauty, sinun on mentävä jälleenmyyjän verkkosivustolle viimeistelemään ostos. Muissa kaupoissa, kuten Luxurious Body Elements, voit ostaa tuotteen suoraan Facebookista. Syötä vain määrä ja napsauta Lisää ostoskoriin tai Osta nyt.

Sosiaalinen kaupankäynti TikTokissa

Nopeimmin kasvavana sosiaalisena alustana ja vuoden 2021 ladatuimpana sovelluksena TikTokilla on valtava sosiaalisen kaupankäynnin potentiaali.

Vinkki: Lue lisää siitä, mistä TikTok:issa on kysymys ja kuinka TikTokia käytetään liiketoiminnassa.

Vaatteista vempaimiin: "TikTok sai minut ostamaan sen" -lauseen pitäisi antaa brändeille vihje alustan myyntivoimasta. Ei ole parempaa tilastoa, joka edustaisi koko ostosykliä kuin nämä, videot, joissa on hashtag #tiktokmademebuyit, on katsomiskertoja on yli 16 miljardia.

TikTok ei vain työnnä kuluttajia asiakaspolulle, vaan myös auttaa heitä löytämään jotain, mitä he eivät alun perin aikoneet ostaa. Sovelluksesta on tullut kasvualusta vaikuttajille, jotka keräävät massiivisia seuraajia ja mainostavat laajaa tuotevalikoimaa.

Otetaan esimerkiksi nyt kuuluisat TikTok-leggingsit. Nämä leggingsit nousivat otsikoihin imartelevalla muotoilullaan, jotka antavat käyttäjälle välittömästi vatsan kevennyksen ja kohotuksen. Aerien myymät leggingsit levisivät nopeasti ja ansaitsivat brändille yli 3 miljoonaa näyttökertaa ja yli 500 000 klikkausta.

Tässä on yksi merkittävä käänne: Viraalisuus oli seurausta käyttäjien itse luomasta sisällöstä, jota Aerie ei edes ollut tilannut.

TikTok-leggingsit ovat #tiktokmademebuyit-trendin ruumiillistuma, mutta ne eivät kerro koko tarinaa.

Vaikka 44 % TikTokin käyttäjistä on havainnut jotain, jota he lähtivät heti ostamaan, on silti valtava osa kuluttajista, jotka tarvitsevat kosketuspisteitä TikTokin lisäksi, minkä vuoksi tarvitset vankan strategian, jolla voit ohjata kuluttajia alas markkinointisuppilossa.

3. Kehitä brändisi tarinaa

Olet kuullut tämän ennenkin: Brändien on luotava kaunista, kunnioitusta herättävää sosiaalista sisältöä menestyäkseen sosiaalisen median markkinoinnissa. Mutta mitä se oikeastaan ​​tarkoittaa?

Hienon sisällön ytimessä on tarina, jota yrität kertoa brändistäsi. Etkö ole varma, mikä tuo tarina on? Kysy itseltäsi nämä kysymykset:

Mikä tekee brändistäsi ainutlaatuisen?

Mikä tekee tuotteestasi ainutlaatuisen?

Mikä tekee asiakkaistasi ainutlaatuisia?

Miksi ihmisten pitäisi välittää?

Miksi ihmiset ostaisivat tuotteitasi kaikilla mahdollisilla vaihtoehdoilla?

Missä asioissa olet erityisen hyvä muihin verrattuna?

Vinkki: Lue lisää brändin tarinankerronnasta.

Kuten Pixarin äärimmäisen lahjakkaat kirjoittajat sanoivat kerran,

“Suuret tarinat ovat universaaleja.”

Yksi tapa selvittää, onko brändisi tarina helppo seurata ja kiinnostava, on kertoa se ystävälle tai perheenjäsenelle, joka ei ole koskaan kuullut sitä ennen. Tarkkaile heidän kasvojaan lukiessasi sitä ja yritä nähdä, mihin he pysähtyvät ja mitä kysymyksiä heillä saattaa olla. Yksinkertaista tarinaa nii kauan, kunnes olet saanut reaktion jota olit hakenut.

Brändin ensisijainen painopiste tällä hetkellä tulisi olla positiivisen tuoton saaminen sosiaaliseen mediaan käytetylle ajalle, rahalle ja vaivannäölle. Se vaatii tahtoa jokaisen teon takana.

Kirjoita muistiin vuoden 2022 sosiaalisen median strategiasi, mutta ole valmis antamaan sen muuttua ja kehittyä, kun vuosi tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Huippumerkit pitävät sormensa Internetin sykkeessä ilman, että jokainen uusi kiiltävä alusta tai kanava häiritse heitä.

Ei ole yllätys, että vuonna 2022 nopeimmin kasvavat sosiaalisen kaupan brändit tuntevat asiakkaansa läpikotaisin, heillä on kerrottavanaan ainutlaatuinen tarina, jota he ovat viljelleet useiden iteraatioiden aikana ja haluavat jatkuvasti parantaa taitojaan.

Esimerkkejä sosiaalisesta kaupasta

Kuka on lopulta onnistunut lopulta sosiaalisen median kaupankäynnissä? Olemme listanneet alle muutamia esimerkkejä sosiaalisesta kaupankäynnistä.

1. Virgin Voyages

Virgin Voyages, yksi monista Virgin-tuotteista, näyttää ja tuntuu yhtenäiseltä sekä Instagramissa että Facebookissa, kuten alla näkyy.

He ovat kehittäneet kuvastoaan sopimaan molemmille alustoille ja tehneet itsensä tunnistettavaksi, kun käyttäjät liikkuvat näiden sosiaalisten kanavien välillä. He ovat myös tehneet asiakkaille helpoksi saada lisätietoa ja jopa ostaa itse alustan sisällä.

Siksi se on loistava esimerkki sosiaalisesta kaupasta, jota voit käyttää inspiraationa.

2. This Is Unfolded

This Is Unfolded on kestävän eli “hitaan” muodin brändi, joka lisää tietoisuutta siitä, kuinka nopea eli “fast fashion” muoti vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

He käyttävät Instagram Shopping -toimintoa ja heillä on kuratoituja postauksia, jotka korostavat heidän tuotteitaan muihin pikamuotiesimerkkeihin verrattuna.

Tärkeä näkökohta tässä on, että he ovat merkinneet tuotteensa viesteihin, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat napsauttaa kuvaa ja olla suoraan tuotteen luona myymälässä pysyen IG:n sisällä.

Tämän ansiosta asiakkaiden on erittäin helppoa tutkia tuotteita, liiketoimintaa ja tehdä osansa ympäristön hyväksi!

3. Skin+Me ja TheGlowCopy

Skin+Me ja TheGlowCopy, molemmat kauneusalan yritykset mainostavat tuotteitaan TikTokissa.

Ensinnäkin Skin+Me, vaikka niiden sisällöstä maksetaan, itse sisältö näyttää oikeastaan hyvin samanlaiselta kuin kauneusvaikuttajien sisältö, mikä kumoaa myyttejä tietyntyyppisistä ainesosista ihonhoidossa.

He käyttävät tuotetta videossa, mikä on loistava tapa käyttäjille nähdä omakohtaisesti, mitä he voivat odottaa ostaessaan. Sosiaalinen videosisältö näyttää myös helpommin lähestyttävältä, mikä takia se vetoaa moniin TikTokin käyttäjiin enemmän.

Toiseksi TheGlowCopy on kauneusvaikuttaja, joka keskittyy tuotteiden oikeaan käyttöön ja arvostelee korkealaatuisempia ylellisiä ihonhoitotuotteita ja tarjoaa vaihtoehtoja.

Tämä sisältö on maksettu mainoskumppanuus REN:n kanssa, koska TheGlowCopy on käyttänyt matalan verkon tuotantolaatua samalla tavalla kuin Skin+Me houkutellakseen satunnaisia asiakkaita “discover” -sivulta.

Sosiaalisen kaupan tulevaisuus

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalista kaupankäyntiä ei pidä sekoittaa perinteiseen verkkokauppaan, eikä sitä pidetä sen korvaajana.

Sosiaalisen median verkostot ovat tunnistaneet verkkokaupan laajentamisen arvon uusille kanaville, mikä tuotemerkkien kannattaa huomioida. Ominaisuudet ja toiminnot, jotka ovat yksinomaan sosiaalisen median ostoksia, auttavat sinua tapaamaan asiakkaita missä tahansa ostoprosessissa ja poistamaan mahdollisimman paljon kitkaa, jotta voit saada enemmän tuloksia.

Kilpailu sosiaalisessa kaupankäynnissä ei ole koskaan ollut suurempaa, joten yritysten on toimittava nyt ja käytettävä kaikki tilaisuudet lisätäkseen kattavuuttaan, laajentuakseen uusille markkinoille ja erottuakseen muista.

Ratkaisumme voivat auttaa sinua pysymään kilpailijoiden edellä. Löydä käyttäjien luomaa sisältöä, ajoita orgaanisia julkaisuja ja analysoi sosiaalisen median KPI-mittareitasi yhdessä paikassa.