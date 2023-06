Kilpailijadatalla on useita koteja: verkkosivustot, sosiaalisen median kanavat ja SWOT-analyysit, muutamia mainitaksemme. Kaiken tämän datan yhdistäminen antaa yrityksille kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, keitä heidän kilpailijansa ovat ja missä he ovat. Siksi keskitetyn kilpailijatietokannan luomisen pitäisi olla yrityksesi prioriteettilistalla.

Jotta dataan perustuva päätöksenteko olisi toimivaa, yritysten täytyy ymmärtää koko totuus kilpailijakentästä. Todellista kuvaa on vaikeampi saada, kun data on hajallaan eri asiakirjoissa ja järjestelmissä. Yksinkertaistamalla tapaa, jolla kilpailijadataa kerätään ja järjestetään, se on helpommin saatavilla, käyttökelpoisempaa ja hyödyllisempää.

Tuloksena on parempia päätöksiä, jotka perustuvat täydelliseen, tarkkaan ja ajantasaiseen dataan.

Seuraavassa kerrotaan, miksi sinun pitäisi luoda keskitetty kilpailijatietokanta ja miten se toteutetaan.

Sisältö

Mikä on keskitetty kilpailijatietokanta?

Keskitetty kilpailijatietokanta luo yhden ainoan tietolähteen kilpailijadatallesi. Se kanavoi eri lähteistä peräisin olevan datan yhteen paikkaan analysointia ja raportointia varten.

Tämä lähestymistapa vähentää tai poistaa monia kilpailijadatan hallintaan liittyviä ongelmia, joita yritykset kohtaavat. Keskitetty tietokanta esimerkiksi parantaa tiimien välistä yhteistyötä ja tekee datasta helpommin saatavilla olevaa. Se poistaa myös tarpeen hallita useita tietolähteitä, jolloin yritykset saavat yhden ainoan näkymän kilpailutilanteesta.

Yhden totuudenlähteen edut

Liiketoimintatietokannan kehittäminen tarjoaa monia etuja ja mahdollisuuksia. Se varmistaa, että kaikki käyttäjät ovat samalla sivulla ja pääsevät käsiksi samaan dataan tarpeistaan riippumatta. Seuraavassa kerrotaan, miten tämä lähestymistapa osoittautuu hyödylliseksi missä tahansa organisaatiokontekstissa.

Lukuvinkki: PR- ja markkinointidatan yhtenäinen totuuden lähde

Paranna datan käyttökokemusta

Datasiilojen purkaminen on monien organisaatioiden ensisijainen tavoite. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 62 % päätöksentekijöistä uskoo, että keskivertokäyttäjällä ei ole osaamista työskennellä datan kanssa. Riittävän tai täydellisen datan puute lisää tarvetta valmistella yksittäisiä datakokonaisuuksia, mikä lisää datan käyttäjien paineita.

Kaikkien kilpailijoiden datan tuominen saman katon alle lievittää jonkin verran datasiilojen ja käytettävyyspuutteiden aiheuttamia paineita. Data on standardoitu, mikä vähentää ylimääräisen datan valmistelun ja analysoinnin tarvetta.

Varmista ajantasainen ja luotettava data

Kaksinkertaiset, vanhat tai epätäydelliset tietolähteet voivat vääristää datan perusteella tehtyjä päätöksiä. Keskitetyssä kilpailijatietokannassa voidaan toteuttaa tarkistuksia ja tasapainotuksia sen varmistamiseksi, että tiedot ovat ajantasaisia, täydellisiä ja luotettavia, jotta käyttäjät voivat tehdä dataan perustuvia päätöksiä.

Paranna tuottavuutta

McKinsey raportoi kerran, että keskimääräinen työntekijä käyttää 19,8 % ajastaan - eli noin yhden viidestä työpäivästä - tiedonhakuun.

Elasticin uudempi raportti osoittaa, että ongelma on pahentunut: 58 % toimistotyöntekijöistä sanoo, että tiedostojen etsiminen on "kolmen suurimman ongelman joukossa", ja yli puolet työntekijöistä käyttää enemmän aikaa resurssien ja sisällön etsimiseen kuin resurssien kanssa työskentelyyn.

Kilpailijadatan keskittäminen kilpailijatietokantaan on edistysaskel tuottavuuden parantamisessa. Käyttäjät tietävät tarkalleen, mistä etsiä dataa, eikä heidän tarvitse käyttää aikaa useiden paikkojen etsimiseen saadakseen kokonaiskuvan.

Laajenna datan saatavuutta

Saman strategian parissa työskentelevät osastot eivät voi toimia pimennossa. Niiden on pikemminkin voitava käyttää samaa dataa silloin, kun ne tarvitsevat sitä.

Yksi totuuden lähde laajentaa datan saatavuutta oikeille sidosryhmille. Se poistaa datasiilot, jotta käyttäjät voivat saada kokonaiskuvan kilpailijoistaan.

Laajennettu pääsy ei kuitenkaan tarkoita vapaata pääsyä kaikille. Nämä tietokannat mahdollistavat roolipohjaisen pääsyn, jotta vain asianmukaiset sidosryhmät voivat tarkastella kriittisiä tietoja. Järjestelmänvalvojat voivat myöntää nopean pääsyn tietyille käyttäjille tarpeen mukaan.

Paranna tiimiviestintää

Kun tiimin jäsenet ovat samalla sivulla, parempi viestintä on luonnollinen sivutuote. Tiimit pääsevät käsiksi samoihin tietoihin reaaliajassa, jolloin jokainen voi osallistua kilpailustrategian kehittämiseen mielekkäällä tavalla.

Mistä löytää kilpailijadataa

Kilpailijadataa saadaan monista lähteistä, mikä on yksi syy siihen, miksi datan keskittäminen on niin hankalaa. Lisäksi yritykset pitävät liiketoimintastrategiansa salassa, jotta kilpailijoille ei vuotaisi liikaa tietoa. Koska yksityiskohtia ei ole riittävästi, on tärkeää hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa dataa, jotta kilpailijan strategiaa voidaan ymmärtää.

Kilpailijatietokantaa kehitettäessä kannattaa analysoida muutamia keskeisiä osatekijöitä:

Kilpailijatutkimus

Kilpailija-analyysiin kuuluu tärkeimpien kilpailijoittesi tutkiminen, jotta saat lisätietoja heidän markkinointistrategioistaan, kohdeyleisöstään, tuotteistaan, myyntiprosessistaan ja brändäyksestään. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden verrata omaa lähestymistapaasi näihin osatekijöihin ja nähdä, miten pärjäät markkinoilla.

Kilpailijatutkimus kattaa monia näkökohtia, kuten SWOT-analyysin, markkinatutkimuksen, markkinaosuuden, läsnäolon sosiaalisessa mediassa, käytössä olevat teknologiat teknologiapinon, sisällöntuotannon, hinnoittelustrategian ja yleisön sitoutumisen.

Tutkimuksen tavoitteena on oppia, miten kilpailijasi toimivat, jotta voit löytää mahdollisuuksia päihittää heidät.

SERP-tiedot

Hakukoneet voivat tarjota runsaasti tietoa kilpailijoistasi. Hakukoneiden hakutulossivut (SERP) sisältävät sekä orgaanista että pay-per-click (PPC) -sisältöä, joka antaa sinulle tietoa siitä, miten kilpailijasi menestyvät hakujen kautta.

Voit käyttää SEO-työkaluja, kuten Ahrefs, SEMRush tai UberSuggest, nähdäksesi, miten kilpailijasi sijoittuvat orgaanisessa haussa. Näet, millä avainsanoilla he sijoittuvat, heidän keskimääräisen orgaanisen sijaintinsa ja jopa sen, kuinka paljon liikennettä he saavat Googlen ja muiden hakukoneiden kautta.

Voit myös tehdä nopean manuaalisen haun nähdäksesi, käyttävätkö kilpailijasi PPC-mainoksia tietyillä hakutermeillä. Katso, minkälaista sisältöä he mainostavat ja miten he tuottavat liidejä tai myyntiä. He saattavat esimerkiksi käyttää PPC-mainoksia edistääkseen myyntiprosessin alku- tai keskivaiheen sisältöä liidien luomiseksi. Tai ne saattavat keskittyä enemmän lyhyen aikavälin tarjouksiin ja tarjouksiin välittömän myynnin edistämiseksi.

Lukuvinkki: Miten kirjoittaa SEO-optimoitua sisältöä?

Mediamaininnat

Saavatko kilpailijasi huomiota suurissa tiedotusvälineissä, blogeissa ja podcasteissa? Jos näin on, sinun täytyy tietää, mistä tämä huomio tulee ja ovatko ne ansaittuja vai maksettuja mahdollisuuksia.

Mediamainintojen seuraaminen brändiseurannan tai yleisen mediaseurannan avulla antaa sinulle suoraa tietoa siitä, miten kilpailijasi saavat huomiota kohdemarkkinoillaan. Voit seurata tätä manuaalisesti Google Alerts -palvelulla käyttämällä yrityksen nimeä avainsanana. Tämä lähestymistapa voi kuitenkin olla hieman rajallinen, sillä saat hälytyksiä vain Googlen seuraamien lähteiden perusteella.

Parempi lähestymistapa on käyttää Meltwaterin mediaseurannan kaltaista työkalua, joka seuraa tuhansia online- ja offline-lähteitä. Voit seurata rajattomasti avainsanoja blogeissa, sosiaalisessa mediassa, podcasteissa, painetuissa tiedotusvälineissä ja muissa lähteissä, jotta saat lisätietoja kilpailijoitesi mediakattavuudesta.

Samoin kuin mediamainintojen kohdalla, haluat myös tietää, ketkä linkittävät kilpailijoidesi verkkosivuille. Takalinkit ovat tärkeä laadun indikaattori orgaanisessa haussa. Sisältö, jolla on paljon takalinkkejä, sijoittuu yleensä korkeammalle Google-listalla, jolloin voit saada enemmän "ilmaista" liikennettä verkkosivustollesi ja lisätä brändisi tunnettuutta.

Voit tehdä takalinkkitutkimuksen manuaalisesti Ahrefsin kaltaisten SEO-työkalujen avulla. Nopeampi tapa on laittaa tämä analyysi automaattiohjaukseen ja seurata kilpailijoittesi takalinkkistrategioita yhdellä silmäyksellä. Kun saat selville, mistä he hankkivat takalinkkejä, voit suunnata toimintaasi tarkemmin, kun olet yhteydessä verkkosivusoihin ansaitaksesi omia linkkejäsi.

Miten kilpailijatietokanta rakennetaan

Kilpailijatietokannan luomisen valitseminen on helppoa. Seuraavaksi on päätettävä, mitä dataa kerätään, miten se järjestetään ja miten sitä käytetään.

Todennäköisesti keräät jo paljon dataa, jota haluat sisällyttää tietokantaasi. Tärkeintä on järjestää data loogisella ja johdonmukaisella tavalla ja antaa se oikeiden henkilöiden käyttöön.

Noudata näitä ohjeita pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi:

1. Päätä, mikä data on olennaista kilpailijastrategiasi kannalta

Kilpailijoista voi kerätä valtavasti nippelitietoa. Vaikka haluatkin mahdollisimman täydellisen kuvan, dataa voi olla myös liikaa. Liian suuren tietomäärän tarkastelu kerralla voi aiheuttaa sen, että tärkeät oivallukset hukkuvat sekamelskaan.

Määritä aluksi, minkä tyyppisellä datalla on eniten merkitystä strategiasi kannalta. Tämän datan tulisi liittyä suoraan markkinointiin, myyntiin ja brändäykseen, jotta voit tehdä toimivia parannuksia.

Kuuntele palautetta kaikilta osastoilta ja tiimeiltä, jotka tulevat käyttämään dataa. Myynnillä, markkinoinnilla, asiakaspalvelulla ja R&D-toiminnalla on kaikilla erilaiset prioriteetit kilpailijastrategioiden suhteen, joten ne voivat antaa ainutlaatuisia näkemyksiä siitä, mikä on tärkeää ja miten dataa käytetään.

2. Käytä työkalua datan keräämisen ja analysoinnin automatisoimiseksi

Meltwaterin kaltaiset all-in-one-työkalut voivat kerätä dataa puolestasi ja kanavoida sen kilpailijatietokantaasi. Voit kerätä ajantasaisimmat tiedot autopilotilla ilman, että siitä tulee aikaavievä manuaalinen prosessi.

3. Päätä tietokannan muoto

Voit ehkä luoda kilpailijatietokantasi muodossa, johon olet jo tottunut. Jos esimerkiksi käytät Excel-taulukoita tai Airtablea muunlaiseen dataan, kilpailijadatasi saattavat mukautua siihen hyvin.

Jos käytät Meltwaterin kaltaista työkalua, voit luoda mukautettuja dashboardeja, joista saat dataa yhdellä silmäyksellä. Näet tärkeimmän kilpailijadatan ja voit sitten valita kohteita, joita haluat analysoida syvällisemmin.

4. Laadi strategia kilpailutietokantasi ylläpitoa varten

Tietokantasi luominen on yksi asia; sen ylläpitäminen taas aivan toinen. Kilpailijadata ei pysy staattisena – se muuttuu jatkuvasti, joten sinun on varattava aikaa ja resursseja sen ylläpitoon, jotta saat siitä suurimman mahdollisen hyödyn.

Tietokantasi tarkistaminen antaa sinulle mahdollisuuden arvioida uudelleen kilpailijoita koskevaa lähestymistapaasi ja varmistaa, että keräät oikeanlaista tietoa oikeista kilpailijoista. Saatat löytää uusia kilpailijoita tai lähteitä, joita haluat seurata. Saatat jopa löytää uusia oivalluksia, jotka ovat saattaneet jäädä huomiotta.

Lukuvinkkejä kilpailijatietokantasi ylläpitämiseen: Datan jäsentämisen perusteet, Datan puhdistus ja rikastaminen

Seuraava askel: Kilpailijadatan jakaminen oikeiden sidosryhmien kanssa

Meltwaterin kaltaiset kilpailuanalyysityökalut toimivat sekä tietokantana että täyden palvelun raportointialustana. Jaa kilpailijadatasi helposti oikeille sidosryhmille ideoiden, kasvumahdollisuuksien ja vaikutusten osoittamiseksi.

Meltwaterin avulla voit luoda nopeasti kilpailija-analyysiraportteja, jotka perustuvat yhteen ainoaan mittariin tai sinulle tärkeisiin mittarikokonaisuuksiin. Kerää automaattisesti uusia oivalluksia reaaliajassa ja jaa havainnot tiimien ja päättäjien kanssa. Näytä heille vain heitä kiinnostavaa dataa merkityksellisessä yhteydessä.

Meltwaterin avulla kilpailijadatasta on mahdollista tehdä yksi suurimmista voimavaroistasi yksinkertaisella tavalla, joka on kattava eikä vie paljon aikaa.

Haluatko kuulla lisää? Pyydä esittely täyttämällä oheinen lomake.