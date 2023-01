Miksi mikrovaikuttajat ovat tärkeitä?

Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja markkinoijat käyttävät vaikuttajia lisäämään bränditietoisuutta enemmän kuin koskaan. Mutta vaikka suuret vaikuttajat, kuten Kim Kardashian, olivat aikoinaan ainoa haluttu vaihtoehto, elämme nyt aikakautta, jossa mikrovaikuttajat hallitsevat ylivoimaisesti.

Markkinoijat tietävät nyt, että vaikuttajien osalta seuraajien määrä ei ole ainoa tai edes paras mittari, jota käytetään "vaikuttamisen" määrittämiseen. Ihmiset suhtautuvat ihmisiin, ja tämän päivän yleisöille aitous, luottamus ja yhteys ovat se, mitä he arvostavat brändeissä – mutta sitä mikrovaikuttajat jo tarjoavat. Nykypäivän vaikuttajat ovat monella tapaa jatkeena sellaiselle suusta suuhun suuntautuvalle markkinoinille yrityksessä, jota himoitsevat: suosituksia ystäviltä, ​​perheeltä ja nyt joltakin Internetistä, jolla on vain heidän sisällölleen, tyylilleen ja kiinnostuksen kohteilleen omistautunut yleisö.

Mikrovaikuttajilla on määritelmän mukaan vähemmän seuraajia. Mutta nämä niche-yleisöt ovat uskollisia ja erittäin sitoutuneita.

Julkkiksen ja vaikuttajan välillä on ero, ja myös makrovaikuttajalla ja mikrovaikuttajalla on suuri ero. Nykyään vaikuttajia on itse asiassa neljä laajaa kategoriaa: Nano, Micro, Macro ja Mega. Tässä blogissa tarkastellaan mitä mikrovaikuttajat ovat ja miten ne löydetään.

Sisällys

Mikä on mikrovaikuttaja?

Mikrovaikuttaja on sisällöntuottaja, jolla on "pienempi" alusta sosiaalisessa mediassa – yleinen konsensus on, että mikrovaikuttajilla on 10 000 - 100 000 seuraajaa. He ovat usein tietyn aiheen, alan tai taidon asiantuntijoita, ja heillä on erittäin sitoutunut verkkoyhteisö. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa mikrovaikuttajalla voi yleensä olla 5 000 - 10 000 seuraajaa. Ja joskus nanovaikuttajat (1000 - 10 000 seuraajaa) liitetäänkin Micro-luokkaan, ja tämän blogin tarkoituksia varten pidämme heitä melko samanlaisina.

Miten mikrovaikuttajat eroavat makrovaikuttajista?

Makrovaikuttajilla on enemmän seuraajia (tyypillisesti 100 000 ja 1 miljoonan välillä), ja heitä voitaisiin pitää enemmän tavallisena "julkisuuden henkilönäsi" kuin mikrovaikuttajana. Monissa tapauksissa vaikuttajana toimiminen on heidän kokopäivätyönsä, joten heidän kanssaan työskentely on kalliimpaa. Vaikka mikrovaikuttajat tukevat itseään brändikumppanuuksilla, heillä on todennäköisesti myös 9-5 päivätyö tai muu työtapa keskeisenä tulonlähteenänsä.

Kuinka löytää mikrovaikuttajia

Mikrovaikuttajien löytäminen vaatii jonkin verran tutkimusta riippumatta siitä, käytätkö manuaalista hakua tai käytätkö vaikuttajien hallinta-alustaa skaalataksesi työtäsi. Kun suodatat luettelosi, sinun on silti kaivettava seuraajia syvemmälle ymmärtääksesi heidän suhteensa yleisöönsä. Katso heidän vastauksistaan ​​ja kommenteistaan, kuinka heidän seuraajansa ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä vaikuttajien vastausten johdonmukaisuutta.

Tässä on muutamia tapoja aloittaa haku:

Tutki itse

Vaikka tämä voi viedä aikaa, se on täysin mahdollista. Kun olet valinnut sosiaalisen median alustan, hae profiileja avainsanan avulla ja rajaa tuloksia käyttämällä toimitettuja suodattimia. Voit myös tarkastella nykyistä seuraajaluetteloasi sopivien henkilöiden varalta.

Palkkaa toimisto

Toimistot ovat erikoistuneet auttamaan brändejä löytämään laajan valikoiman vaikuttajia. Se voi olla kallista, mutta se on hyvä vaihtoehto, jos haluat skaalata vaikuttajastrategiaasi ja tarvitset apua seulonnassa, pitchauksessa ja rekrytointiprosessissa.

Käytä vaikuttajamarkkinointialustaa

Päästä-päähän sosiaalisten vaikuttajien hallinta-alusta, kuten Meltwaterin Klear, ei vain auta sinua löytämään vaikuttajia, vaan myös auttaa hallitsemaan ja mittaamaan kampanjoitasi alusta loppuun.

Sovelluksen sisäiset työkalut

Nykypäivän vaikuttajamarkkinoinnin parhaat sosiaaliset alustat tarjoavat usein omia natiivipalveluitaan sovittaakseen vaikuttajia brändeihin mahdollisia kumppanuuksia varten. Tämä on loistava tapa pitää yhteyttä, jos sinulla on hyvin alustakohtaisia ​​ideoita esitettäväksi ja haluat löytää vaikuttajan, joka on tietyn tyylin asiantuntija (kuten Instagram Stories tai YouTube-videot).

Mikrovaikuttajamarkkinoinnin menestystarina: Zara, Etelä-Afrikka

Zara oli suosituin nimi maailmanlaajuisesti vain päivää ennen eteläafrikkalaisen verkkokaupan julkaisua ilman julkkisten suosituksia tai makrovaikuttajien ääniä. Miten? Mikrovaikuttajien voiman ansiosta.

Monet sosiaalisen median käyttäjät Twitterissä ylistivät maailmanlaajuista muotibrändi Zaraa siitä, että he käyttivät mikrovaikuttajia #DearSouthAfrica-kampanjassaan. Kampanja synnytti onnistuneesti verkkokeskusteluja, jotka tavoittivat yli 6 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti – kaikki vain päivää ennen verkkokaupan avaamista.

Varsinaisena julkaisupäivänä lähes 8 miljoonaa ihmistä oli tekemisissä "Zaran" ja #DearSouthAfrican kanssa sosiaalisessa mediassa. Käyttämällä noin 60 mikrovaikuttajaa kampanjan aikana he pystyivät inspiroimaan korkeatasoista bränditietoisuutta ja tavoittamaan laajemman yleisön.

Zaran #DearSouthAfrica -kampanjan tapauksessa mikrovaikuttajien käyttö osoitti, kuinka paljon näillä sosiaalisen median sisällöntuottajilla on tarjottavaa markkinointistrategioissa jopa valtaville globaaleille yrityksille. Kun kampanjan hashtagista muodostui niin paljon vetoa päivää ennen julkaisua, käyttäjät ympäri maailmaa sitoutuivat kampanjan merkkihashtagiin, mikä loi nopeaa verkkotietoisuutta, joka toimi paljon paremmin kuin perinteiset markkinointistrategiat, kuten printti, mainostaulut tai lähetys.

Johtopäätös

Mikrovaikuttajia ei pidä jättää huomiotta markkinointistrategioissasi. Jos Zara osoitti meille yhden asian, se on, että mikrovaikuttajilla on suuri arvo ja uskomaton vaikutus. Pienellä mutta erittäin sitoutuneella seuraajalla mikrovaikuttajat tarjoavat brändin näkyvyyttä, johon yleisö luottaa enemmän. Brändisi todella hyötyy luotetusta uskottavuudesta ja henkilökohtaisista yhteyksistä, joita mikrovaikuttajilla on.

Se, millainen vaikuttaja sopii sinulle, riippuu suuresti tavoitteistasi. Jos haluat lisätä tavoittavuutta, näyttökertoja ja bränditietoisuutta, mikrovaikuttajat, joilla on enemmän seuraajia, ovat hyvä tapa edetä. Jos haluat lisätä sitoutumista ja tuloksia, harkitse keskitason mikrovaikuttajaa.

