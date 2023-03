Milloin on paras aika julkaista TikTokissa vuonna 2023?

TikTok on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista, jonka kautta brändit, vaikuttajat ja muut sisällöntuottajat voivat tavoittaa uusia ja sitoutuneita yleisöjä. Se on itse asiassa kuudenneksi suosituin sosiaalisen median alusta, ja sillä on yli miljardi kuukausittaista aktiivista käyttäjää! Tämän vuoksi on tärkeää tietää, mikä on paras aika julkaista TikTokissa, jotta voit kasvattaa brändisi näkyvyyttä. ⏰

Vaikka on lähes mahdotonta määritellä tarkkoja ja takuuvarmoja TikTok-postausaikoja, jotka toimivat kaikille, olemme tehneet parhaamme kootaksemme kattavan oppaan, joka auttaa sinua hiomaan TikTok-liiketoimintastrategiaasi.

Katsotaanpa tarkemmin...

Milloin on paras aika postata TikTokissa?

Tiistaisin klo 9

Torstaisin klo 12

Perjantaisin klo 17

Facebook saattaa edelleen olla suurin alusta aktiivisten käyttäjien määrässä mitattuna; mutta keskimääräinen aika kuukaudessa, jonka käyttäjät viettävät TikTokissa, on itse asiassa suurempi kuin mitä he viettävät Facebookissa 🤯

TikTokin käyttö on yhtä suurta kuin YouTuben: 23 tuntia kuukaudessa. (Ja itse asiassa TikTok on saavuttanut pienen johtoaseman: 23 tuntia ja 28 minuuttia verrattuna YouTuben 23 tuntiin ja 9 minuuttiin).

Koska TikTokilla on niin paljon käyttäjiä maailmanlaajuisesti, brändeillä voi käydä tuuri, jos ne hyödyntävät itäiseen normaaliaikaan (ET) kalibroituja postausaikoja. Näin brändisi voi saada ihmisten huomion heidän valveillaoloaikanaan TikTokin käytön huippumaissa eri puolilla maapalloa.

Esimerkiksi klo 6 ET on klo 19 Kiinassa. Jos siis pelaat korttisi oikein, voit päästä sekä aikaisin aamulla että illallisaikaan selailevien henkilöiden ruuduille. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Influencer Marketing Hubin mukaan parhaat ajat TikTokissa julkaisemiseen ovat seuraavat:

Tiistaisin klo 9

Torstaisin klo 12

Perjantaisin klo 17

Jos et usko, että kohdeyleisösi on TikTokissa torstaisin klo 12 aamulla, Hootsuite teki myös kattavan kokeen, jossa analysoitiin 30 000 julkaisua. He tulivat siihen tulokseen, että torstaisin klo 19 oli optimaalinen aika postata TikTokissa.

Paras postausaika TikTokissa vaihtelee tietysti toimialan, kausivaihtelun sekä liiketoimintasi tavoitteiden ja sijainnin mukaan. Analyysimme kuitenkin osoittaa, että on kannattavaa testata näitä aikoja TikTok-markkinoinnissasi.

Parhaat päivät postata TikTokissa

Postaamalla TikTokiin päivittäin saat pian tietoa siitä, mikä sisältö toimii kanavalla parhaiten. Seuraavassa luettelemme optimaaliset ajat postata päivittäin Influencer Marketing Hubin tekemän tutkimuksen perusteella saavuttaaksesi maksimaalisen sitoutumisen:

Huomautus: Kaikki kellonajat on ilmoitettu itäisessä normaaliajassa.

Paras aika postata TikTokissa maanantaina

06:00

10:00

22:00

Paras aika postata TikTokissa maanantaina on klo 6:00, 10:00 ja 22:00. Näyttää siltä, että useimmat ihmiset nauttivat varhain aamulla töitä edeltävästä selailusta, aamun puolivälissä taukoaikana tapahtuvasta selailusta ja selailusta päivän lopuksi ennen tulevaa kiireistä viikkoa.

Paras aika postata TikTokissa tiistaina

02:00

04:00

09:00

Paras aika postata TikTokissa tiistaina on klo 02:00-04:00 ja klo 9:00. Tiistai näyttää viehättävän aikaisin herääviä selaajia!

Paras aika postata TikTokissa keskiviikkona

07:00

08:00

23:00

Parhaat ajat postata TikTokissa keskiviikkona ovat klo 07:00, 08:00 ja 23:00. Näyttää siltä, että ihmiset saavat tarpeekseen päivän sisällöstä ennen edessä olevaa työ- tai koulupäivää ja kirjautuvat sitten uudelleen sisään juhliessaan viikonloppuun suuntaamista.

Paras aika postata TikTokissa torstaina

00:00

09:00

19:00

Parhaat ajat postata TikTokissa torstaina ovat klo 00:00, 9:00 ja 19:00. Näyttää siltä että ihmiset selaavat keskiviikkona klo 23:sta seuraavan päivän keskiyöhön.

Paras aika postata TikTokissa perjantaina

05:00

13:00

15:00

TGIF! Parhaat ajat postata TikTokissa perjantaina ovat klo 05:00, 13:00 ja 15:00. Perjantai-illat ovat tyhjää täynnä, mutta ihmiset selailevat ennemmin ennen työpäivää ja iltapäivällä. Ihmiset tekivät kovasti töitä koko viikon, ja he ansaitsevat nuo klo 13 ja 15 pidettävät tauot, jolloin he voivat tarkistaa, mitä TikTokissa tapahtuu.

Paras aika postata TikTokissa lauantaina

11:00

19:00

20:00

Parhaat ajat postata TikTokissa lauantaina ovat klo 11:00, 19:00 ja 20:00. Sosiaalisen median managerit ovat yleensä eri mieltä siitä, onko postaus viikonloppuisin hyvä idea vai ei, mutta todisteet ovat selvät. Lauantaisin on joitakin brunssiaikaan selailevia ja joitakin aikaisin illalla selailevia käyttäjiä, joten luo silloin sisältöä, joka on jakamisen arvoista, ja josta myös ystävät ja perhe voivat nauttia mimosaa siemaillessaan.

Paras aika postata TikTokissa sunnuntaina

07:00

08:00

16:00

Parhaat ajat julkaista TikTokissa sunnuntaina ovat klo 07:00, 08:00 ja 16:00. Ihmiset tuntuvat taistelevan sunnuntain ahdistavia tunteita vastaan aamuselailulla ja myöhäisiltapäivän selailulla ennen kuin viikko alkaa taas!

Hootsuite teki jälleen oman analyysinsä parhaista ajoista postata TikTokissa, ja tulokset olivat seuraavat:

Maanantai: 22:00

Tiistai: 09:00

Keskiviikko: 07:00

Torstai: 19:00

Perjantai: 15:00

Lauantai: 11:00

Sunnuntai: 16:00

Kuinka usein on hyvä julkaista TikTokissa?

Kun olet selvittänyt parhaat päivät ja kellonajat, jolloin voit ladata videoita TikTokiin, on hyvä oppia, kuinka usein videoita kannattaa julkaista. Postaustiheys on tärkeä tekijä, joka määrittää postaustesi näkyvyyden ja sen, kuinka algoritmit suosivat brändiäsi.

Toisin kuin muissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa, joissa suositellaan enintään 3 postausta viikossa, sinun kannattaa harkita vähintään yhden TikTok-videon postaamista päivässä. Yleinen suositus TikTokissa julkaiseville brändeille on 1-3 kertaa päivässä.

Tämä tiheys parantaa mahdollisuuksiasi näkyä "For you” -sivulla useammin.

TikTok-aikataulutustyökalujen käyttö voi auttaa sinua postaamaan vähintään kerran päivässä ja antaa sinulle nopeasti tietoa siitä, milloin videosi toimivat parhaiten.

Parhaan julkaisuajan löytäminen brändillesi TikTokissa

On olemassa muutama tärkeä askel, joiden avulla brändit voivat määrittää oikeat päivät ja kellonajat postauksilleen.

1. Varmista, että olet Pro-tilillä

TikTok Pro -tilillä sinulla on pääsy monenlaiseen hyödylliseen dataan ja analyyseihin, jotka auttavat sinua rajaamaan, mitkä edellä mainituista TikTokin optimaalisista postausajoista ovat ihanteellisia brändillesi.

Pro-tilin hankkiminen TikTokiin on hyvin suoraviivaista, ja siihen tarvitaan 3 yksinkertaista vaihetta:

Mene yksityisyysasetuksiin profiilisivultasi

Valitse "Hallitse tiliä"

Napauta "Vaihda Pro-tiliksi" -painiketta

Ja näin olet valmis!

2. Tutustu yleisöösi

TikTok Pro -tilin avulla näet yleisösi jaoteltuna sijainnin, sukupuolen ja niiden ajankohtien mukaan, jolloin he ovat aktiivisimpia sovelluksessa. Kun yhdistät tämän datan muihin mittareihin, kuten katseluaikaan ja eniten kommentteja ja tykkäyksiä saaneisiin videoihin, saat pian selville, miten ja milloin sisältösi resonoi yleisösi keskuudessa.

Valmista tuli! Nyt sinun pitäisi olla valmis kokeilemaan ja löytämään parhaat TikTok-julkaisuajat brändillesi, jotta voit kasvattaa seuraajiesi joukkoa, rohkaista sitoutumista ja lisätä brändisi näkyvyyttä TiKTokissa.

