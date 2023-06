Olemme Meltwaterilla työskennelleet ahkerasti löytääksemme tapoja, joilla ChatGPT:n kaltaista tekoälyteknologiaa voidaan käyttää parantamaan tuotteitamme, jotta asiakkaamme voisivat työskennellä entistä älykkäämmin ja saada aikaiseksi hyviä tuloksia nopeammin.

Olemme hiljattain julkistaneet useita tekoälyparannuksia tuotteisiimme, ja tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme tarkemmin, miten uusi tekoälyavustajamme auttaa sosiaalisen median parissa työskenteleviä luomaan parempia julkaisuja nopeammin.

Vaikka Engage-työkalumme virtaviivaistaa suuren osan sosiaalisen median hallintaan liittyvästä työstä, tuoreen sisällön kirjoittaminen vie silti paljon aikaa ja vaivaa. OpenAI:n ChatGPT:n suuria kielimalleja hyödyntävä uusi tekoälykirjoitusassistenttimme on suunniteltu erityisesti sosiaalisen median kanavien hallinnoijien tarpeisiin.

Voit ajatella tekoälyllä toimivaa kirjoitusassistenttia kuin hyödyllisenä kollegana, joka on aina käytettävissäsi ja auttamassa sinua ideoiden työstämisessä, tekemässä hyödyllisiä ehdotuksia tai antamassa inspiraatiota, kun sitä tarvitset.

Miten Meltwaterin tekoälyassistentti toimii?

Aloita luomalla julkaisu

Aloitamme julkaisun luonnilla kuten tavallisesti Meltwater Engage-työkalulla tehdään.

Tässä esimerkissä kuvitellaan, että olemme urheilulisäravinnebrändi, joka julkaisee suosituista vegaanisista proteiinipatukoistamme uusia makuja.

Tee sosiaalisen median julkaisuista kiinnostavampia

Tämä on hyvä alku, sillä julkaisussa on kaikki tärkeät tiedot, mutta se on hieman tylsä, joten napsautetaanpa tekoälyavustaja-painiketta saadaksemme apua.

Näet heti, että meillä on käytettävissämme useita vaihtoehtoja, jotka auttavat piristämään postausta. Aloitetaan pyytämällä assistenttia tekemään postauksestamme kiinnostavamman.

Avustaja on luonut nopeasti kolme vaihtoehtoista versiota postauksestamme, joissa kaikissa käytetään dynaamisempaa ja houkuttelevampaa kieltä. Voimme valita, kumpi näistä vaihtoehdoista on mieluisampi, tai voimme yksinkertaisesti pyytää avustajaa luomaan lisää muunnelmia, kunnes se tuottaa juuri sen oikean. Nyt valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon.

Seuraavaksi pyydämme assistenttia muuttamaan tekstin sävyä. Voimme valita neljästä vaihtoehdosta, jotka vastaavat brändimme ääntä tai sitä, mitä yritämme saavuttaa tällä viestillä: opettavainen, informatiivinen, inspiroiva ja nokkela. Tiedämme, että asiakkaamme etsivät aina inspiraatiota, jotta he pysyisivät motivoituneina treenaamaan, joten valitsemme "inspiroivan" sävyn.

Tässä meillä on siis kolme uutta vaihtoehtoa, jotka tekoäly on kirjoittanut uudelleen inspiroivampaan sävyyn ja joissa on käytetty kieltä, kuten "next level", "elevated" ja "transformed", jotka kaikki saattavat sopia hyvin yleisölle, joka keskittyy treenaamiseen ja kuntonsa parantamiseen.

Lisää hymiöitä ja hashtageja

Voimme pyytää tekoälyä kääntämään julkaisut automaattisesti maailmanlaajuisille brändeille, joiden on ylläpidettävä sosiaalisia kanavia monilla eri kielillä. Mutta nyt haluamme vain kääntää julkaisumme Gen Z:n ymmärtämälle kielelle, joten meidän on lisättävä emojeita ja hashtageja. Tekoälyavustaja voi automaattisesti etsiä meille parhaat niistä.

Näin yksinkertaista se on! Aloitimme hyvin kuivasta, tylsästä lauseesta, mutta käytimme tekoälyavustajaa luomaan paljon kiinnostavamman ja hauskemman postauksen, jossa on kaikki oikeat hashtagit ja muutama huomiota herättävä emoji, ja voimme helposti suunnata sen kansainvälisille markkinoillemme.

Käytä copywriting-malleja sisällön luomiseen

Eikä siinä vielä kaikki. Yritysjohtajat haluavat tästä postauksesta version, joka perustuu markkinoinnin oppitunneilla opittuihin copywriting-malleihin, kuten AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), BAB (Before, After, Bridge) tai PAS (Problem, Agitate, Solution). Se ei ole ongelma, sillä tekoälyavustaja voi tehdä kaikki nämä asiat puolestamme. Tältä se näyttää AIDA-copywriting-mallin avulla.

Yksi syy siihen, miksi niin monet brändit luottavat Meltwateriin sosiaalisen median kanaviensa hallinnoinnissa, on se, että otamme tuotteissamme huomioon hallinnointiin ja bränditurvallisuuteen liittyvät seikat minimoidaksemme yllättävien ongelmien esiintymisen. Olemme soveltaneet samaa filosofiaa näihin uusiin tekoälyominaisuuksiin, jotka on toteutettu tavalla, joka varmistaa, etteivät ne voi tuottaa riskialtista sisältöä eivätkä käyttäjät voi "hakkeroida" niitä käyttäytymään odottamattomalla tavalla. Kuten aina, asiakkaidemme luottamuksen säilyttäminen on ensisijainen tavoitteemme.

Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi kirjoitusavustajamme sekä muut uudet tekoälyominaisuutemme auttavat asiakkaitamme tehostamaan sosiaalisen median hallintaa ja rakentamaan brändiensä ympärille sitouttavia ja tehokkaita verkkoyhteisöjä.