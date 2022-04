Markkinoinnin trendit, joita seurata vuonna 2022

Luodaksesi tuloksellisen markkinointisuunnitelman vuodelle 2022, et voi enää tuudittautua samoihin tapoihin toimia kuin vuosia sitten. Markkinointisuunnitelmaa tulee tarkastella jatkuvasti ja myös muuttaa tarpeen tullen. Tuloksellinen ja kestävä markkinointisuunnitelma yhdistää uusimmat innovaatiot sekä nousevat trendit, huomioi kuluttajakäyttäytymistä ja on ajan tasalla sosiaalisen median ja teknologian jatkuvista muutoksista.

Tulevaisuutta ei voi koskaan täysin ennustaa, mutta sitä voi tutkia tarkasti. Meltwaterin Markkinoinnin trendit 2022 -tutkimus antaa sinulle tärkeää tietoa uusista konsepteista, tulevista trendeistä ja ideoita A/B-testaamiseen. Mikäli haluat sukeltaa syvemmälle markkinoinnin trendien maailmaan, olet tullut oikeaan paikkaan.

Tärkeimmät markkinoinnin trendit 2022:

Kaikki yllä mainitut trendit perustuvat uuteen oppaaseemme, joka sisältää kaikki tässä blogissa mainitut trendit sekä lisäksi 3 muuta trendiä. Lataa Markkinoinnin trendit 2022 oppaamme →

Markkinoinnin trendi #1: Sosiaalinen audio

Kuva- ja tekstipohjaiset päivitykset ovat olleet vallitseva osa sosiaalista mediaa jo yli vuosikymmenen ajan. Kuvien ja tekstin rinnalle on kuitenkin ilmaantunut uusi haastaja: sosiaalinen audio.

Sosiaalisen audion nousukausi alkoi Clubhousen lanseeraamisen aikaan, vuoden 2020 alkupuolella. Clubhouse saavutti nopeasti suuren suosion ja moni sosiaalisen median kanava seurasi pian perässä ja julkaisi ääneen perustuvia formaatteja omille alustoilleen.

Clubhousen jälkeen muun muassa Twitter julkaisi äänitwiitti- ominaisuutensa kesällä 2020, jonka jälkeen maaliskuussa 2021 Twitter ilmoitti avaavansa mediasisältöihin perustuvan Twitter Spacen Twitter-tileille, joilla on yli 600 seuraajaa. Vuonna 2021 julkaistu Twitter Space syrjäytti siis nopeasti vasta 2020 julkaistun Twitter Fleetsin, joka muistutti Instagram Stories -ominaisuutta, sillä Twitter Fleets ei lisännyt huomattavasti Twitterin käyttöä ja keskustelua, toisin kuin live-ominaisuuden ennustetaan lisäävän.

Facebook julkaisi muun muassa kesäkuussa 2021 live-äänihuoneet, joiden kautta käyttäjät voivat keskustella yhdessä ryhmän kanssa suljetussa keskusteluhuoneessa. Facebook esitteli samaan aikaan myös sovelluksen sisäiset Facebook-podcastit, jonka avulla Facebook-käyttäjät voivat kuunnella suosikkipodcastejaan suoraan Facebook-sovelluksen kautta

Facebookin lisäksi myös muut sosiaalisen median jätit, kuten Spotify sekä Reddit julkaisivat vuonna 2021 uudet audio-ominaisuutensa, jotka kulkevat nimillä Spotify Greenroom ja Reddit Talk. Markkinoille on tullut viime aikoina lisää itsenäisiä podcast-sovelluksia, jotka tarjoavat kuluttajille podcasteja yksinoikeudella, kuten esimerkiksi Suomessa syksyllä 2021 lanseerattu Podme. Audiosisältöjen trendi on siis selkeä suurten sosiaalisen median toimijoiden keskuudessa ja käyttäjät ovat ottaneet äänipohjaiset toiminnallisuudet hyvin vastaan.

Vinkki: Työskentele brändilähettiläiden kanssa osallistuaksesi tähän trendiin.

Haluatko tietää lisää sosiaalisen audion markkinointitrendistä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #2: Sosiaalinen ostaminen

Social shopping, eli sosiaalinen ostaminen on ostokäyttäytymisen muoto, joka vaikuttaa suuresti markkinointiin vuonna 2022. Sosiaalinen media on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen sosiaalisen median alkupäivistä alkaen, mutta uusien teknologioiden ja älykkäämmän kohdentamisen ansiosta sosiaalinen ostaminen on muuttumassa ja kasvamassa tulevina vuosina hurjasti. Tulevaisuudessa tuotteiden ja palveluiden selailun ja ostamisen kuilu hämärtyy entisestään ja kuluttajan ostopäätös helpottuu uusien teknologioiden avulla.

Inmar Intelligencen tekemän tutkimuksen mukaan jopa 52 % sosiaalisesti sitoutuneista ostajista on tehnyt ostoksen sosiaalisen median kautta vuoden 2021 aikana ja luvun odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

Pinterest että Instagram esittelivät vuoden 2021 lopulla uusia ominaisuuksiaan ostamiseen: jatkossa Pinterestin ja Instagramin avulla voi olla mahdollista ostaa tuotteita ja palveluita vaikkapa suoraan live-lähetyksen kautta.

Pinterest julkaisi marraskuussa 2021 Pinterest TV:n, joka on oletettavasti vahva suunnannäyttäjä sosiaalisen ostamisen saralla. Pinterest TV on Pinterestin oma sisältöformaatti, jonka kautta Pinterest esittää erilaisia jaksoja kuluttajille maanantaista perjantaihin. Pinterest TV:n lähetyksiä juontavat sekä Pinterestin omat työntekijät, valikoidut Pinterest-vaikuttajat sekä brändit, joiden tuotteita tai palveluita jaksoissa mainostetaan.

Instagram on keskittynyt voimakkaasti sosiaaliseen ostamiseen Instagram Shopping -ominaisuuden kautta, joka on suunnattu sekä vaikuttaja- että yritysprofiilia käyttäville Instagram-tileille.

Haluatko tietää lisää sosiaalisesta ostamisen markkinointitrendistä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #3: Live-ostokset

Suorana lähetyksenä sosiaalisen median alustoilla tapahtuvat ostokset, eli live-ostokset ovat Aasiassa jo arkipäivää.

Vuorovaikutuksen ja tarinallisuuden lisäksi live-ostaminen tarjoaa asiakkaalle aivan uudenlaisen mahdollisuuden tehdä ostoksia suoraan omasta kodistaan

Live-ostamista ja asiakaskokemusta voi jatkossa myös parantaa entistä helpommin lisäämällä ostotapahtuman tueksi verkkoon virtuaalisia sovituskoppeja ja muita henkilökohtaisia asioita. Trendi tulee siis kasvamaan edelleen myös vuonna 2022.

Haluatko tietää lisää live-ostosten markkinointitrendistä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #4: Vaikuttajamarkkinointi

Ei – vaikuttajamarkkinoinnin hohto ei ole hiipumassa.

Meltwater Klearin mukaan sponsoroidut sisällöt lisääntyivät vuoden 2021 aikana 26,7 % vuoteen 2020 verrattuna, määrällisesti nousu oli 3 014 687 sisällöstä 3 798 505 sisältöön. Mikäli sinusta tuntuu siis siltä, että olet nähnyt vuoden 2021 aikana enemmän vaikuttajien sisältöjä esimerkiksi Instagram Stories -osuudessa, olet aivan oikeilla jäljillä! Sponsoroidut sisällöt ovat lisääntyneet erityisesti mikrovaikuttajien keskuudessa, jotka ovat vahvasti osana vuoden 2022 vaikuttajamarkkinoinnin trendejä.

Katso uusimmat vaikuttajamarkkinoinnin tilastot saadaksesi lisätietoa.

Suurin vienti on vuonna 2022 mikrovaikuttajilla. Meltwaterin Klearin mukaan jopa 91 % sponsoroiduista sisällöistä oli vuoden 2021 aikana mikrovaikuttajien luomia. Mikrovaikuttajat ovat loistava valinta vaikuttajiksi siksi, että heidän yleisönsä on usein todella sitoutunutta. Brändi pystyy kohdentamaan viestinsä mikrovaikuttajan avulla spesifimmälle yleisölle kuin esimerkiksi suuren vaikuttajan avulla, jonka seuraajat koostuvat paljon laajemmista asiakaspersoonista.

Vuosi 2022 tulee olemaan murroksellista aikaa myös vaikuttajamarkkinointiin käytettävien jakelukanavien osalta. Vaikuttajamarkkinointia tehdään jatkossa sekä vaikuttajan omilla tileillä, mutta myös yritysten tileillä. On myös entistä arkisempaa, että vaikuttajan omassa profiilissa julkaistu sisältö nostetaan mainontaan vaikuttajamarkkinointia ostaneen yrityksen toimesta.

Etkö vielä ole varma, kuinka toteuttaa vaikuttajamarkkinointia?

Tässä muutamia lähteitä, joista saattaa olla apua:

Haluatko tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin markkinointitrendistä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #5: Instagram Video

Tällä hetkellä videosisällöt ovat muita sisältömuotoja kiinnostavampia ja kulutetumpia. Esimerkiksi G2:n tuore tilasto osoittaa, että sosiaalisessa mediassa julkaissut videosisällöt keräävät keskimäärin 1200 % enemmän jakoja kuin kuvapohjaiset sisällöt yhteensä.

Yksi sosiaalisen median kanava erottui tässä asiassa joukosta vuonna 2021.

Instagram onkin investoinut vahvasti video-ominaisuuksiin vuoden 2021 aikana:

IGTV uudelleenbrändättiin kevyesti siis vuoden 2021 aikana Instagram Videona

Nykyisin Instagramissa julkaistu video voi olla jopa 60 minuutin mittainen.

Instagram muutti Reels-videoidensa algoritmeja. Mikäli Instagramiin ladatussa Reels-videossa näkyi TikTokin vesileimat, osasi algoritmi laskea sen näkyvyyttä, eikä video levinnyt niin laajalle yleisölle kuin suoraan Instagram Reelsiä varten tehty video.

Instagram Storyjen linkkitarra on nyt kaikkien saatavilla.

Instagram Story -sisällöt ovat myös jatkossa entistä pidempiä: nykyään videon kesto voi olla jo 60 sekuntia tutun 15 sekunnin sijasta.

Kaikki nämä muutokset vaikuttavat vahvasti siltä, että Instagram tulee käyttömukavuudeltaan ja monipuolisuudellaan olemaan jatkossakin vahva osa markkinointitiimien työkaluja.

Haluatko tietää lisää Instagram Video -trendistä: Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #6: TikTok

Vuonna 2022 ei enää näytetä hauskoja videoita, vaan TikTokeja. Kun sosiaalisen median kanavan nimi on vakiintunut arkikieleen ja siitä on tullut synonyymi jollekin tekemiselle, on markkinajohtajan paikka miltei taattu.

TikTok nousi maailmanlaajuiseen suosioon vuonna alkuvuodesta 2020 yli 315 miljoonalla latauksella, eikä loppua trendille ole näkyvissä. TikTok onkin tulevina vuosina entistä vahvempi osa yritysten markkinointia. Vuonna 2022 TikTokilla on jo miljardeja käyttäjiä.

TikTok on kanavana nopeatempoinen ja trendit siellä vaihtuvat nopeasti. Mikäli yritys haaveilee onnistuvansa TikTokissa, tulee yrityksen sisällä miettiä paljon uusia tapoja markkinointiin. TikTok onkin oiva kanava esimerkiksi vaikuttajamarkkinointiin, yleisön osallistamiseen sekä bränditietoisuuden lisäämiseen.

TikTok tuotti vuoden 2021 aikana yli 1,3 miljardia dollaria mainostuloja. Tulos on vielä matalalla, mikäli lukua vertaa sosiaalisen median pitkäaikaisiin jättiläisiin, Facebookiin ja Instagramiin, mutta luvun oletetaan olevan kovassa nousussa vuoden 2022 aikana.

Enää et löydä tekosyitä olla liittymättä TikTokiin vuonna 2022.

Vinkki: Kuuntele webinaaritallenne: Vastuullista ja vaikuttavaa vaikuttajamarkkinointia TikTokissa

Haluatko tietää lisää TikTokista markkinoinnin trendinä 2022? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #7: Metaversumi

Etkö ole aikaisemmin kuullut aiheesta? Ei hätää, se on edelleen aiheena uusi, mutta hyvin ajankohtainen.

Metaversumi nousi ihmisten huulille sen jälkeen, kun Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ilmoitti yrityksen nimen vaihtuvan. Yrityksen uusi nimi Meta Platforms, Inc., eli Meta viittaa metaversumiin, joka on ollut terminä olemassa jo muutamia vuosikymmeniä, mutta vasta Facebookin nimenmuutoksen myötä se alkoi elämään kuluttajien mielissä.

Metaversumi viittaa ajatukseen virtuaalisesta maailmasta, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa eri muodoissa ja eri ympäristöissä. Metaversumissa voi elää kuin scifi-romaaneissa, siellä voi avata ovia eri paikkoihin, viettää aikaa ystävien, perheen ja kollegoiden kanssa tai yksikseen – missä vain. Metaversumiin on mahdollista päästä esimerkiksi mobiilisovelluksilla, VR-kuulokkeilla ja AR-laseilla

Brändit ovatkin huomanneet nopeasti virtuaalitodellisuuden ja metaversumin potentiaalin ja niiden vaikutuksen myyntiin.

Niken lenkkareita ja muita vaatteita voi jatkossa ostaa ja suunnitella virtuaalisessa maailmassa.

lenkkareita ja muita vaatteita voi jatkossa ostaa ja suunnitella virtuaalisessa maailmassa. Coca-Cola julkaisi neljä NFT:tä

julkaisi neljä NFT:tä Gucci rakensi Robloxin avulla Gucci Gardenin, jonka avulla käyttäjät voivat tutustua erilaisiin teemahuoneisiin ja ostaa tuotteita 4 000 dollarin hintaan.

Odotamme innolla mitä metaversumi tuo tullessaan markkinoijille vuonna 2022.

Haluatko tietää lisää metaversumista markkinointitrendinä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #8: AR - Lisätty todellisuus

AR, eli lisätty todellisuus on tapa ankkuroida digitaalista sisältöä tosielämään. Ajatus saattaa kuulostaa liiankin futuristiselta, mutta se on hyvinkin todellinen: AR on yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin trendeistä vuonna 2022.

AR on tapa siirtää ihmiset puolivirtuaalisiin maailmoihin. AR:n avulla yritykset voivat tarjota kuluttajille uusia tapoja kokeilla tuotteita ja tehdä ostoksia vain älypuhelimen avulla.

AR:n avulla voi esimerkiksi sisustaa uuden kodin virtuaalisesti ja testata, että kaikki tuotteet ovat oikean kokoisia ja tilaan sopivia ennen ostopäätöksen tekemistä. AR:n ansiosta mittanauha on pian historiaa. AR auttaa sekä kuluttajaa, mutta myös yritystä, sillä sen avulla esimerkiksi väärin mittaamisen riskit pienenevät ja palauttamiseen koituva aika ja vaiva pienenee.

Vuonna 2022 koronavirus rajoittaa vielä ihmisten elämää suurissa määrin. Vuosi 2022 tuleekin olemaan otollista aikaa AR:n kehittämiselle, sillä suuri osa ihmisistä on edelleen verkko-ostoksen varassa. AR:n avulla voi myös helpottaa niiden asiakkaiden ostopäätöstä, jotka ostavat mieluummin liikkeestä kuin verkosta.

Kuulostaa lupaavalta, eikö?

Haluatko tietää lisää AR:stä markkinoinnin trendinä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #9: Hybriditapahtumat

Oliko virtuaalisia tapaamisia ennen koronapandemiaa? Kyllä oli! Pandemia vain vauhditti virtuaalisten tapaamisten kehitystä ja arkipäiväistymistä.

Hybriditapahtumat ovatkin tulevien vuosien kasvava trendi ja monet tapahtumat tulevatkin jäämään pandemian jälkeen verkko- tai hybriditapahtumiksi.

Virtuaaliset työkalut ja sovellukset auttavat hybridi- ja virtuaalitapahtumien järjestämisessä ja sitouttavat yleisöä eri tavalla kuin koskaan ennen. Hybridi- ja virtuaalitapahtumia voi järjestää esimerkiksi Zoomilla tai ON24-työkalulla – ne tarjoavat paljon erilaisia tapoja keskustella ja vuorovaikuttaa yleisön kanssa

Kasvokkain tapahtuvat tapahtumat eivät ole katoamassa vielä minnekään, mutta hybridi- ja verkkotapahtumat tulevat olemaan jatkossakin entistä suuremmassa roolissa, myös markkinoinnin ja viestinnän saralla.

Haluatko oppia lisää hybriditapahtumista markkinoinnin trendinä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Markkinoinnin trendi #10: Ajatusjohtajuus

Bränditilien orgaaninen kattavuus on tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa alhaisimmillaan. Tästä syystä yritykset ovat ottaneet vaikuttajamarkkinoinnin ja yrityksen sisäiset puolestapuhujat, eli työntekijät tärkeäksi osaksi strategiaansa. Ajatusjohtajuus ei ole katoamassa tulevaisuudessa minnekään, vaan sen rooli on entistä tärkeämpää tulevaisuuden markkinoinnissa.

Ajatusjohtajuus auttaa yrityksiä monen teeman saralla, myös paremmassa asiakaskokemuksessa.

LinkedInin ja Edlemanin tekemän tutkimuksen mukaan 47 % ostajista on kertonut, että ajatusjohtajuuden vahvistaminen on saanut heidät ostamaan tuotteen tai palvelun yritykseltä, joka ei ole niin tunnettu kuin markkinajohtajat. Sama tutkimus paljasti myös, että 63 % vastaajista uskoo, että ajatusjohtajuus vahvistaa ostajan uskoa siihen, että yritys oikeasti ymmärtää ostajaa ja pystyy vastaamaan ostajan tarpeeseen.

Markkinointitiimit, jotka haluavat tavoittaa potentiaalisia ostajia ja viedä heitä eteenpäin ostopoluillaan, kääntyvät vuonna 2022 useammin ajatusjohtajien puoleen helpottaakseen kohdeyleisön tavoitettavuutta.

Työntekijälähettilyys on myös tärkeä osa markkinointitiimien strategiaa tulevina vuosina – työntekijälähettiyyden arvo korostuu erityisesti sidosryhmien tavoittavuudessa. Työntekijälähettilyys aloitetaan useimmin pienen ydinryhmän kesken, jonka jälkeen parhaiten toimivia taktiikoita on helppo jalkauttaa yrityksen sisällä suuremmallekin ryhmälle.

Haluatko tietää lisää ajatusjohtajuudesta markkinoinnin trendinä? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →

Yhteenveto

Muutokset ja trendit avaavat lukuisia uusia mahdollisuuksia brändeille ja markkinoijille. Digitaalisen markkinoinnin näkymä on muuttunut, mutta mukautumalla näihin muutoksiin, voimme vahvistaa niin digitaalista markkinointistrategiaa kuin asiakaskokemuksia.

Sopivalla yhdistelmällä vuoden 2022 trendejä, voit sitouttaa suoraan ja yksityiskohtaisesti kohdeyleisöäsi.

Haluatko oppia lisää miten voit mukautua koko ajan muuttuvaan markkinoinnin näkymään. Tutustu tehokkaan markkinoinnin työkaluihin.

Haluatko oppia lisää muista markkinoinnin trendeistä vuonna 2022? Lataa markkinoinnin trendit 2022 opas →