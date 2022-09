Kuinka mitata ääniosuutta: PPC, SEO ja sosiaalinen media

Internetistä on tullut meluisa paikka. Brändit miettivät usein, kuinka suuri osa heidän yleisöstään kuulee heitä. Yksi tapa selvittää tämä on mitata näkyvyyden osuutta eli ääniosuutta (SOV, share of voice).

Digitaalisen markkinoinnin kasvu on tarjonnut brändeille valtavasti uusia tapoja mainostaa tuotteitaan, päästä uusiin kategorioihin ja luoda yhteyksiä asiakkaisiin. Monet vaihtoehdot merkitsevät kuitenkin myös paljon seurattavia sosiaalisen median mittareita.

Kannatamme kiinnittämään huomiota vain niihin mittareihin, joilla on todella merkitystä, ja ääniosuus on ehdottomasti yksi niistä. Sen avulla näet, miten pärjäät kilpailijoihin verrattuna. Jos et vertaa itseäsi kilpailijoihin, muita mittareita on vaikeampi suhteuttaa. Share of voice voi auttaa sinua saamaan selkeämmän kuvan omasta sosiaalisen median markkinoinnin suoriutumisestasi.

Tutustutaanpa syvällisemmin ääniosuuteen, sen merkitykseen, laskemiseen sekä kasvattamiseen!

Sisällysluettelo

Mitä tarkoittaa share of voice eli ääniosuus?

Aloitetaan ääniosuuden määritelmällä - mitä se tarkoittaa?

Ääniosuudella tarkoitetaan sitä, kuinka suurta osaa keskustelusta hallitset kilpailijoihin verrattuna. Jos joku esimerkiksi mainitsee sinut enemmän sosiaalisessa mediassa kuin kilpailevan tuotemerkin, sinulla voi olla suurempi SOV.

Mitä suurempi ääniosuutei on, sitä enemmän bränditietoisuutta ja auktoriteettia sinulla on.

Aikaisemmin markkinoijat käyttivät SOV:tä keinona arvioida, toimiiko heidän maksettu mainontansa. Nykyään SOV tarkoittaa markkinoinnissa paljon muutakin; se ei ole hyödyllinen vain PPC:n tai muiden maksullisten mainosten yhteydessä. Voit myös seurata orgaanista verkkosivustoliikennettä ja sosiaalisen median mainintoja suhteessa kilpailijoihisi.

Ääniosuus vs. Markkinaosuus

Ääniosuus kuulostaa paljolti markkinaosuudelta. Voidaan sanoa, että osuus äänestä on pienempi siivu suuremmasta markkinakuvasta.

SOV mittaa brändisi tunnettuutta tietyssä kanavassa. Markkinaosuudella tarkoitetaan liikevaihdon määrää ja asiakkaiden määrää markkinoilla.

Molemmat ovat tärkeitä, kun haluat ymmärtää, miten suoriudut kilpailijoihin verrattuna. Mutta nyt keskitymme siihen, kuinka suurta osaa keskustelusta hallitset eri digitaalisten markkinointikanavien kautta.

Ääniosuuden mittaaminen

Ääniosuuden mittaaminen on hyvä lähtökohta digitaalisen markkinoinnin tehostamiselle. Se antaa sinulle paremman käsityksen siitä, missä olet markkinoilla, ja voi auttaa sinua asettamaan oikeat tavoitteet jatkossa.

Aloittaaksesi ääniosuuden mittaamisen sinun on laskettava se tämän yksinkertaisen kaavan avulla: