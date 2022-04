Kuinka Instagramin mainokset toimivat - Markkinoijan opas vuodelle 2022

Useimmille markkinoijille Instagramissa julkaisemisesta, vaikuttajien sitouttamisesta ja tarinoiden käytöstä on tullut lähes yhtä arkipäiväistä kuin oman sosiaalisen median selaamisesta. Instagram-mainonta on tärkeä osa Instagram-markkinointia, mutta sen potentiaalia ei usein kuitenkaan hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla B2C- ja B2B-yrityksissä.

Yli 1,4 miljardin käyttäjän potentiaalisen tavoittavuuden vuoksi Instagram vaikuttaa täydelliseltä sosiaalisen median markkinointialustalta. Miksi siis monet markkinoijat eivät mainosta Instagramissa? Markkinoidessaan tuotteitaan orgaanisen näkyvyyden, luovuuden ja puhtaan spontaaniuden kautta, brändit ovat sivuuttaneet sen, että käyttäjät ovat kiinnostuneempia brändeistä ja tuotteista kuin he uskovatkaan.

Sisällysluettelo

Miksi Instagramin mainoksia käytetään?

Niin hienoa kuin säännöllinen feed-sisältö onkin, postaustesi sitoutuminen ei aina johda siirtymiseen sivustolle tai tuotesivulle. Yksi Instagramin kohtalokas epäkohta säännöllisessä sisältömarkkinoinnissa onkin se, että brändit eivät voi lisätä klikattavia linkkejä kuvateksteihin.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Instagram olisi hyödyllinen keino ohjata liikennettä. Brändit ovat tähän asti pärjänneet hyvin pelkällä linkillä Instagram-biossa (linktreen ja linkin.bio:n kaltaisten työkalujen avulla).

Jos tuotemerkit haluavat kuitenkin kohdentaa tietyn tuotteen tietyille kohderyhmille tai tarjota tuotteitaan käyttäjille, jotka jo etsivät samankaltaisia tuotteita, Instagramin mainokset ovat erityisen hyödyllisiä. Facebook-mainoksiin perehtyneille markkinoijille tiedoksi; voit hyödyntää räätälöityjä tavoitteita ja kohderyhmiä myös Instagram-mainoksissa.

Tässä oppaassa esittelemme eri mainosmuotoja, joita markkinoijat voivat hyödyntää. Kerromme myös, miten he voivat luoda Instagram-mainoksia.

Instagram-mainosten tärkeimmät ominaisuudet

Mainokset voivat (ja niiden pitäisi) olla ulkoasultaan samanlaisia kuin tavalliset postaukset. Niissä voi olla "sponsoroitu"-tunniste ja usein myös toimintakehote (CTA).

Jokaisessa formaatissa on erilaisia CTA-kohteita mainostavoitteiden mukaan.

Kaikki mainosmuodot johtavat sovelluksen sisäiseen selaimeen tai sovelluskauppaan.

Instagram-mainosten tuetut mainostavoitteet ovat seuraavat

Mahdollisia mainosten CTA-toimintoja ovat muun muassa seuraavat:

Hae nyt

Varaa nyt

Soita nyt

Ota yhteyttä

Lahjoita

Lataa

Asenna nyt

Lue lisää

Kuuntele nyt

Tilaa nyt

Katso valikko

Lähetä viesti

Osta nyt

Rekisteröidy

Tilaa

Käytä sovellusta

Katso lisää

Huomio: Jos käytät mainoksia sekä Instagramissa että Facebookissa ja valitset "Ei painiketta" -vaihtoehdon, CTA ei näy Facebookissa, mutta "Lue lisää" näkyy silti oletusarvoisesti Instagramissa. Siellä CTA-painikkeet viestittävät, että mainoksesi on klikattavissa.

Vuonna 2016 Instagram julkaisi parannetut CTA-ominaisuudet, jotka reagoivat sen perusteella, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa. Instagramin algoritmi havaitsee, onko käyttäjä osoittanut kiinnostusta mainosta kohtaan ja näyttää mainoksen eri versioita sen mukaisesti.

CTA-painiketta korostetaan sinisellä pohjalla, kun ihmiset pysähtyvät mainoksen kohdalle vähintään neljän sekunnin ajaksi tai napauttavat profiilin nimeä.

Ero tavallisille käyttäjille ja kiinnostuneille käyttäjille näytettyjen mainosten välillä - Vasen: mainos, johon käyttäjä ei ole sitoutunut, näyttää sinistä CTA-kohtaa valkoisella pohjalla, Oikea: mainos, johon käyttäjä on sitoutunut, näyttää valkoista CTA-kohtaa sinisellä pohjalla.

Lisäksi Instagram-käyttäjät voivat ottaa yhteyttä tuotemerkkiin suoraan kommenttiosioon integroidun CTA:n avulla.

Käyttäjät voivat napsauttaa brändin CTA:ta mainoksen kommenttiosasta.

Myös videomainoksista on tullut intuitiivisempia. Käyttäjät ohjataan URL-osoitteeseen, kun mainoksen mykistys on poistettu. Uudelleenohjatulla sivulla video jatkuu näytöllä, kun käyttäjät siirtyvät sivustolle. He voivat myös halutessaan siirtyä koko näytön kokoiseen näkymään tai hylätä videon.

Instagram-mainosten tyypit

Instagram-mainontaa on monenlaista, tavallisista feed-postauksista ja Instagram tarinoista mainospostauksiin, jotka on räätälöity erityisesti mainosten sijoittelua ja verkkokauppaa varten.

Seuraavissa osioissa esittelemme eri mainostyypit ja tekniset tiedot, jotka markkinoijien on hyvä tuntea:

Feed-postaukset

Instagram-mainonnan perusmuoto, feed-mainokset jäljittelevät tavallisia valokuvia, videoita ja kuvakaruselleja, joita saatat löytää omasta syötteestä. Nämä ovat Instagramin sponsoroituja mainoksia, ja ne näkyvät "Sponsoroitu"-merkinnällä, mutta näyttävät samalla tavalliselta feed-postaukselta.

Vasemmalta oikealle: The Peach Truckin kuvamainos, Volvo-autojen videomainos, Fizzy Goblet -kenkien kuvakarusellimainos.

Yhden kuvamainoksen tekniset tiedot

Kuvat (Neliö | Maisema | Pysty)

Kuvan muoto: .JPG tai .PNG

Vähimmäisresoluutio: 600 x 600 | 600 x 315 | 600 x 750 pikseliä.

Suurin resoluutio: 1936 x 1936 | 1936 x 1936 | 1936 x 1936 pikseliä (maisema).

Kuvasuhde: 1:1 | 1,91:1 | 4:5

Kuvan enimmäiskoko: 30MB

Kuvatekstin enimmäispituus: 2 200 merkkiä (Suositus: 125 merkkiä, ei linkkejä).

Kuvateksti: 2 riviä tekstiä näytetään.

Karusellin kuvat (neliö)

Kuvan muoto: .JPG tai .PNG

Korttien vähimmäismäärä: 2

Enimmäiskortit: 10

Vähimmäisresoluutio: 1080 x 1080 pikseliä

Kuvasuhde: 1:1

Kuvan enimmäiskoko: 30MB

Suositeltava kuvatekstin pituus: 125 merkkiä

Hashtagien enimmäismäärä: 30

Laskeutumissivun URL-osoite: Pakollinen

Huomio: Instagram-karusellimainokset toimivat samalla tavalla kuin tavallisen karusellin muotoiset postaukset. Kuvan kokoa muutetaan niin, että kaikki kuvat noudattavat samaa suhdetta. Paras käytäntö on suunnitella kuvat samoihin mittoihin tai kuvasuhteisiin (esim. kaikki neliön muotoisiksi).

Videomainosten tekniset tiedot

Videot (Neliö | Maisema | Pysty)

Videoformaatti: .MP4 tai .MOV suositellaan, muutkin hyväksytään.

Videon enimmäispituus: 120 sekuntia

Suositeltu resoluutio: Lataa korkeimman saatavilla olevan resoluution omaava video, joka täyttää tiedostokoko- ja suhdelukurajoitukset.

Vähimmäisleveys: 500 pikseliä

Suositeltava kuvasuhde: 1,91:1-4:5.

Videon enimmäiskoko: 4 Gt

Ensisijainen teksti: 125 merkkiä

Otsikko: 40 merkkiä

Kuvaus: 30 merkkiä

Karusellivideot (neliö)

Videoformaatti: .MP4 tai .MOV suositellaan, muutkin hyväksytään.

Videon enimmäispituus: 60 sekuntia

Vähimmäiskortit: 2

Enimmäiskortit: 10

Suositeltu resoluutio: vähintään 1080 x 1080 pikseliä.

Kuvasuhde: 1:1

Videon enimmäiskoko: 4 Gt

Suositeltava kuvatekstin pituus: 125 merkkiä

Hashtagien enimmäismäärä: 30

Tutki-syötteen mainokset

Brändit voivat myös sijoittaa mainoksia käyttäjän Tutki-syötteeseen. Nämä mainokset eivät näy Tutki-ruudukkonäkymässä, mutta ne näkyvät, kun käyttäjät selaavat Tutki-syötteessä olevia aiheeseen liittyviä postauksia ja Tutki-videoita.

Kuva Instagramista, jossa kerrotaan Tutki-mainoksista: nämä mainokset eivät näy Tutki-ruudukkonäkymässä, mutta ne näkyvät, kun käyttäjät selaavat Tutki-syötteessä ja Tutki-videoissa aiheeseen liittyviä postauksia.

Instagram Stories -mainokset

Kuten feed-mainokset, myös Instagramin tarinat tarjoavat kuva-, video- ja karusellimainosvaihtoehtoja. Instagram Story -mainokset näkyvät pystysuuntaisina koko näytön kokoisina kuvina tai videoina käyttäjän Stories-syötteen julkaisujen välissä.

Vasemmalta oikealle (Instagram Stories): Yoga internationalin kuvamainos, jossa kyselytarra, Louis Vuitton -laukkujen videomainos, Jasper's Market -tuotteiden karusellimainos.

Instagram Stories -mainosten tekniset tiedot — Kuvat

Kuvat (pystysuora)

Kuvan muoto: .JPG tai .PNG

Vähimmäisleveys: 500 pikseliä

Suositeltu resoluutio: vähintään 1080 x 1080 pikseliä.

Kuvasuhde: 9:16 ja 4:5-1,91:1.

Kuvan enimmäiskoko: 30 Mt

Kyselytarra ja muut luovat työkalut käytettävissä.

On suositeltavaa jättää 250 pikseliä kuvan ylä- ja alapuolelle vapaaksi logoista, tekstistä tai keskeisistä luovista elementeistä - jos kuvasi on esimerkiksi 1080 x 1920 pikseliä, varmista, että keskeiset elementit näkyvät 1080 x 1420 otsikolle varatulla alueella.

Instagram Stories -mainosten tekniset tiedot – Videot

Videot (pystysuora)

Videoformaatti: .MP4, .GIF tai .MOV suositellaan, muutkin hyväksytään.

Videon enimmäispituus: 60 sekuntia

Vähimmäisleveys: 500 pikseliä

Suositeltu resoluutio: vähintään 1080 x 1080 pikseliä.

Kuvasuhde: 9:16, 16:9-4:5.

Videon enimmäiskoko: 4 Gt

Kyselytarra ja muita luovia työkaluja käytettävissä

On suositeltavaa jättää 250 pikseliä kuvan ylä- ja alapuolelle vapaaksi logoista, tekstistä tai keskeisistä luovista elementeistä - jos kuvasi on esimerkiksi 1080 x 1920 pikseliä, varmista, että keskeiset elementit näkyvät 1080 x 1420 otsikolle varatulla alueella.

Huomautus: Instagram Stories -videomainokset, jotka kestävät enintään 10 sekuntia, toistetaan automaattisesti koko keston ajan. Yli 10 sekuntia pitkät mainokset jaetaan erillisille Stories-korteille.

Instagram Stories -mainosten tekniset tiedot – kuvakaruselli

Karuselli Kuvat (pystysuora)

Kuvan muoto: .JPG tai .PNG

Suositeltu resoluutio: 1080 x 1920 pikseliä (muotokuva)

Vähimmäiskortit: 2

Enimmäiskortit: 10

Kuvasuhde: 1:1, 9:16, 16:9-4:5

On suositeltavaa jättää 250 pikseliä mainoksen ylä- ja alareunaan vapaaksi logoista, tekstistä tai keskeisistä luovista elementeistä - jos kuvasi on esimerkiksi 1080 x 1920 pikseliä, varmista, että keskeiset elementit näkyvät 1080 x 1420 otsikkoturvallisen alueen sisällä.

Huomio: Instagram näyttää automaattisesti yhdestä viiteen korttia (räätälöity kunkin käyttäjän mukaan), mutta antaa katsojille mahdollisuuden laajentaa tarinaa niin, että ne voivat näyttää jopa 10 korttia. Jos haluat näyttää kiinteän määrän kortteja ennen tarinan laajentamista, markkinoijien on valittava IG Stories ainoaksi sijoituspaikaksi Ads Managerissa.

Karusellivideot (pystysuora)

Videoformaatti: .MP4, .GIF tai .MOV suositellaan, muut hyväksytään.

Videon enimmäispituus: 15 sekuntia per kortti, yhteensä 120 sekuntia.

Korttien vähimmäismäärä: 2

Enimmäiskortit: 10

Suositeltu resoluutio: vähintään 1080 x 1920 pikseliä.

Kuvasuhde: 1:1, 9:16, 16:9-4:5

Suositeltavaa on jättää 250 pikseliä mainoksen ylä- ja alapuolelle vapaaksi logoista, tekstistä tai keskeisistä luovista elementeistä - jos videosi on esimerkiksi 1080 x 1920 pikseliä, varmista, että keskeiset elementit näkyvät 1080x1420 otsikolle varatulla alueella.

Huomio: yli 15 sekunnin pituiset mainokset näytetään myös karusellina. Periaate on sama; Instagram näyttää automaattisesti yhden, kaksi tai kolme korttia. Sen jälkeen viimeiseen korttiin ilmestyy "Jatka katsomista" -vaihtoehto, jota napauttamalla voi katsoa videon loppuun. Oletusarvoisesti automaattisesti näytettävien korttien määrä ennen kuin katsojia kehotetaan napauttamaan "Jatka katsomista" räätälöidään kunkin katsojan mukaan.

Verkkokauppakohtaiset mainostyypit

Instagram tukee myös useita muita mainostyyppejä, jotka on omistettu Instagram-myynnille ja tuotteiden myynninedistämiselle. Näihin kuuluvat Collection- ja Shopping-mainokset. Toisin kuin feed- tai Stories-mainokset, nämä julkaisut kehottavat ihmisiä ostamaan merkattujen tuotteiden kautta. Tuotteet voidaan linkittää suoraan Instagramin "Instant Storefront"- tai Checkout-toimintoihin.

Vasemmalta oikealle: Instagram Collection feed -mainos, ostettavissa olevat tunnisteet Instagram feed -postauksessa, ostettavissa olevat tunnisteet Instagram Storiesissa.

Kokoelmamainokset

Kokoelmamainokset on omistettu avoimesti Instagram-myynnille, ja niissä näytetään pääkuva tai -video sekä useita tuotteita sisältävä ruudukko. Kun käyttäjä klikkaa mainosta, hänet ohjataan tuoteluetteloon, joka linkittää suoraan tuotemerkin tuotesivuille tai sovellukseen. Näin brändit voivat myydä tuotteitaan suoraan mainoksen kautta. Tällä hetkellä kokoelmamainokset ovat käytettävissä vain, kun brändit luovat uuden postauksen tai kampanjan, eikä niitä voi luoda olemassa olevista postauksista.

Instagram kokoelmamainos huonekaluille

Kokoelmamainoksen tekniset tiedot

Kuvasuhde: 1.91:1 - 1:1

Vähimmäisleveys: 500 pikseliä

Vähimmäiskorkeus: 500 pikseliä

Shoppable -tägit

Instagram Shopping on tarjolla maailmanlaajuisesti. Nämä tukevat myyntiä Instagramissa.

Shoppable-postausten avulla käyttäjät voivat löytää tuotteita orgaanisten postausten ja Stories-tarinoiden kautta. Brändit voivat lisätä tuotetunnisteita sekä uusiin että olemassa oleviin viesteihin. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville käyttäjille shoppable-tunnisteet johtavat tuotesivulle tai -sovellukseen. Yhdysvalloissa olevat käyttäjät ja brändit voivat kuitenkin hyödyntää Instagramin Checkout-toimintoa, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa tuotteita suoraan Instagramista poistumatta sovelluksesta. Nämä mainosmäärittelyt ovat samat kuin edellä mainitut tavalliset feed-postaukset ja Stories-mainokset.

Vasemmalta oikealle: Shoppable-tunnisteet lisätään tuotetunnisteiden (postausten) ja tarrojen muodossa IG Storiesiin.

Miten Instagram-mainoksia tehdään?

On kolme tapaa, joiden kautta voi ostaa Instagram-mainoksia. Nämä ovat:

Itse Instagram-sovellus (mainostetaan olemassa olevia postauksia).

Facebook Ads Manager

Instagram-kumppanit (ulkoistaminen kolmannen osapuolen ammattilaisille).

Huomio: Mainosten käyttäminen edellyttää, että käyttäjillä on Facebook-sivu ja että he luovat Instagramissa ilmaisen yritysprofiilin.

Tässä osassa käsittelemme tarkemmin kahta ensimmäistä vaihtoehtoa.

Julkaisujen mainostaminen Instagram-sovelluksessa

Tässä ovat vaiheet, jotka sinun tulisi tehdä mainostaaksesi postausta:

Valitse Instagram-julkaisu, joka resonoi parhaiten yleisöösi (VINKKI: valitse julkaisu, joka vastaa brändiäsi ja tyyliäsi!)

(VINKKI: valitse julkaisu, joka vastaa brändiäsi ja tyyliäsi!) Määritä liiketoiminnan tavoite : Hanki käyntejä profiiliisi, Hanki käyntejä verkkosivustollesi tai hanki viestejä käyttäjiltä.

: Hanki käyntejä profiiliisi, Hanki käyntejä verkkosivustollesi tai hanki viestejä käyttäjiltä. Valitse yleisö : Automaattinen (voit kohdentaa yleisön, joka on samankaltainen kuin seuraajat) tai Manuaalinen yleisö (voit luoda oman yleisön demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin perusteella).

: Automaattinen (voit kohdentaa yleisön, joka on samankaltainen kuin seuraajat) tai Manuaalinen yleisö (voit luoda oman yleisön demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin perusteella). Aseta budjetti ja mainoksen kesto.

Testaa tuloksia: Seuraa Instagram-mainoskampanjan tuloksia. Käytä yllä olevia parametreja testataksesi, miten viestisi toimii, ja säädä niitä seuraavaa kampanjaa varten.

Markkinoinnin ammattilaisten tulisi tuntea Facebookin Ads Manager. Mainosten sijoittaminen Instagramissa tämän toiminnon kautta toimii hyvin samalla tavalla. Käyttäjät voivat luoda uusia kampanjoita ja mainoksia Ads Managerissa, jos he eivät halua mainostaa olemassa olevaa postausta. Käyttäjät voivat itse asiassa julkaista mainoksia samanaikaisesti sekä Facebookissa että Instagramissa, vaikka se, miten postaus näkyy, voi vaihdella molemmilla alustoilla (Facebook esimerkiksi näyttää kuvatekstissä olevat linkit, Instagram ei).

Huomioi: Sinulla ei tarvitse olla Instagram-tiliä, jotta voit käyttää Instagram-mainoksia Facebookin kautta. Jos sinulla on Instagram-tili, lisää se Business Manageriin tai yhdistä tilisi Facebook-sivullesi. Mainosten tekeminen ilman Instagram-tiliä liittää mainoksen Facebook-sivullesi, kun taas mainosten tekeminen liitetyn Instagram-tilin kanssa liittää mainoksen Instagramiisi.

Tässä ovat vaiheet, joiden avulla voit luoda Instagram-mainoksen Ads Managerissa:

Mene Ads Manageriin ja napsauta 'Luo'.

Valitse avattavasta valikosta tavoite (huomio: vain näiden tavoitteiden avulla mainos voi näkyä Instagramissa): Yksityiskohtainen kohdentaminen (poista tai sisällytä henkilöitä demografisten tai kiinnostustietojen perusteella), Yhteydet (poista tai sisällytä henkilöitä, jotka ovat yhteydessä yritykseesi tai brändiisi) ja Mukautetut yleisöt.

Yksityiskohtainen kohdentaminen (poista tai sisällytä henkilöitä demografisten tai kiinnostustietojen perusteella), Yhteydet (poista tai sisällytä henkilöitä, jotka ovat yhteydessä yritykseesi tai brändiisi) ja Mukautetut yleisöt. Lisää tai valitse kampanjan nimi

Valitse yleisö

Aseta budjetti ja mainoksen kesto, jonka ajan mainos pyörii

Valinnainen: optimoi mainoksesi (esim. klikkauskertojen tai vaikutuskohtaisten maksujen perusteella) tai lisää manuaalinen tarjoussumma (esim. kustannus per klikkaus) yllä olevaan budjettiin.

Valitse haluamasi luova tyyppi

Valitse Facebook-sivu edustamaan yritystäsi ja valitse liitetty Instagram-tilisi, jos sinulla on sellainen.

Täytä mainoksen otsikko, teksti ja CTA.

Valitse mainoksen sijoitus (vain Instagram).

Julkaise mainoksesi

Tarkastele tuloksia Ads Managerin kautta

Riippumatta siitä, kumman menetelmän valitset, molemmat alustat sisältävät perusominaisuudet. Tämä koskee postauksen valintaa, kampanjan tavoitteen valintaa, yleisön kohdentamista, budjetointia ja tuloksia. Markkinoijien kannattaa huomioida, että millenniaaleille kohdennetut mainokset maksavat eniten, sillä tämä on Instagramin ensisijainen kohdeyleisö.

Parhaat käytännöt Instagramin mainoksia varten

Markkinoijien kannattaa ottaa huomioon seuraavat vinkit varmistaakseen, että heidän mainoksensa toimii halutulla tavalla:

Tunne kohdeyleisösi

Markkinoijien on ymmärrettävä, kenelle he kohdistavat mainoksensa ja ketä he haluavat yleisöksi. Jos esimerkiksi ihonhoitomerkkisi markkinoi ensisijaisesti vanhemmille naisille, nuori, parikymppinen vaikuttaja ei välttämättä riitä. Vastaavasti on tarpeetonta kohdentaa yleisöä laajasta ikäryhmästä, joka koostuu molemmista sukupuolista. Varmista, että postauksesi eivät poikkea liikaa siitä, mitä yleensä luot, ja että mainoksessasi toistuvat kohderyhmäsi tarpeet ja toiveet.

Meltwaterin työkaluilla tehokkaaseen markkinointiin saat runsaasti tietoa yleisöstä. Tähän kuuluu myös sen ymmärtäminen, mitkä vaikuttajat ja tuotemerkit vaikuttavat eniten yleisön motivaatioon ja kiinnostuksen kohteisiin. Kun ymmärrät, mikä saa seuraajasi innostumaan, voit parantaa kampanjan kohdentamista ja tehokkuutta.

Pysy ajan tasalla trendeistä ja testaa mainoksia

Lisäksi, että ymmärrät mainosten tekniset tiedot ja luot postauksia, trendien tai brändin mukaisten ominaisuuksien sisällyttäminen mainoksiisi, kuten vaikuttajamarkkinointi tai Instagram-tarrat, voivat auttaa nostamaan postauksesi seuraavalle tasolle. Erityisesti videosisältö houkuttelee enemmän silmäpareja. Joitakin sisältöideoita, jotka menevät tuotteen esittelyä pidemmälle, ovat esimerkiksi ohjeet, kulissien takana olevat kuvat, käyttäjien luoma sisältö ja jopa animaatiot.

Kuvien vaihtamisen lisäksi kokeile käyttää mainoksissasi erilaisia hashtageja, tekstikappaleita tai värejä. Varmista, että testaat ja päivität mainossisältöäsi jatkuvasti, jotta saat parhaat tulokset.

Tekstin rajoitukset

Facebook on tunnettu erityisesti kuvien tekstin rajoituksista. Vaikka "20 prosentin sääntö" kuvatekstin osalta on poistettu, markkinoijien tulisi silti noudattaa suosituksia, jotta mainosten toimitus ei heikkenisi. Käytä Facebookin natiivin tekstin päällekkäisyyden tarkistusohjelmaa mainoksissasi, jotta näet läpäiseekö julkaisusi testin.

Asiakkaiden sitoutuminen

Vaikka postauksesi on mainos, se ei tarkoita, ettet voisi olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Itse asiassa käyttäjät, jotka jättävät kommentteja mainoksiisi tai osallistuvat aktiivisesti niihin, ovat paljon todennäköisemmin kiinnostuneita ostamaan. Tarkista mainokset kommenttien ja kysymysten varalta ja vastaa niihin ennakoivasti, jotta et menetä potentiaalisia asiakkaita.

Tutustu kilpailijoihin

Hae inspiraatiota muista tuotemerkeistä ja kilpailijoista, jotka tekevät mainoksia ja viestejä Instagramissa. Muiden sisällön avulla teet oman sisältösi paremmaksi. Vaikka brändisi ei ehkä ole perinteisin keinoin kiinnostava, se ei tarkoita, ettei Instagram-sivusi voisi olla. Luova sosiaalinen strategia ja syöte voivat auttaa yleisön löytämään brändisi ja tuotteesi.

Seuraavat vaiheet

Nyt kun olet valmis mainostamaan postaustasi tai luomaan uuden kampanjan Instagramissa, haluamme auttaa sinua viemään brändistrategian seuraavalle tasolle. Kuuntele webinaarimme "Facebook- ja Instagram-mainoksen avaimet".