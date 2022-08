Oletko valmis viemään sosiaalisen median strategiasi uusiin ulottuvuuksiin? On aika ylittää maarajat ja päästä yhdelle maailman tuottoisimmista ja potentiaalisimmista markkinoista – Kiinaan. Mediaseuranta on oiva työkalu, joka voi auttaa yritystäsi laajentumaan Kiinan markkinoille.

Maailman väkirikkaimpana maana Kiina tarjoaa runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia myös länsimaisille yrityksille. Eräs talousraportti osoitti, että kiinalaiset kuluttajat toivat yli 88 miljardia dollaria amerikkalaisille verkkokaupoille pelkästään vuonna 2018. Vuonna 2020 tämä luku oli 54 miljardia dollaria pelkästään Alibaba-alustan kautta. Kun rajojen yli tapahtuva liiketoiminta muuttuu sujuvammaksi, länsimaisten yritysten on otettava selvää, kuinka ne voivat saada itselleen siivun Kiinan markkinoita.

Kiinalainen sosiaalinen media tarjoaa länsimaisille brändeille ja yrityksille suoran linkin Kiinan markkinoille. Koska Kiinan hallitus ja "suuri palomuuri" estävät useat meille tutut mediat, kuten Googlen, Facebookin ja Instagramin, yritykset tarvitsevat muita tapoja lisätäkseen läsnäoloaan ja ansaitakseen luottamusta tässä paljon potentiaalia tarjoavassa ympäristössä.

Jotta saisit jalkasi oven väliin, suosittelemme aloittamaan kiinalaisesta sosiaalisen median seurannasta, joka auttaa sinua löytämään Kiinan markkinoiden vivahteet ja tekemään sosiaalisen median markkinoinnin strategiastasi menestyvän.

Mikä on sosiaalisen median seurannan tarkoitus?

Ennen kuin sukellamme kiinalaisten sosiaalisen median verkostojen seurannan yksityiskohtiin, on syytä ymmärtää sosiaalisen median seurannan rooli yleisesti.

Ihmiset julkaisevat sosiaalisessa mediassa melkein mitä tahansa – aina lounaan syömisestä vaatteiden ostamiseen ja lomamatkoihin. Ajan myötä sosiaalisesta mediasta on tullut myös sähköisen kaupankäynnin ja uusien löytöjen tekemisen paikka. Käyttäjät menevät sosiaaliseen mediaan puhumaan brändeistä, saamaan tuotesuosituksia, lukemaan arvosteluja ja tekemään ostopäätöksiä.

Etkö haluaisi tietää, milloin brändisi nousee esille keskusteluissa?

Juuri tämä on sosiaalisen median kuuntelemisen idea. Se on tarkoituksellinen, tietoihin perustuva käytäntö esimerkiksi brändimainintojen seuraamiseksi. Opit, mitä muut ihmiset sanovat, ja samaan aikaan sinulla on mahdollisuus vastata yleisöllesi.

Kun seuraat brändiäsi sosiaalisessa mediassa, voit ryhtyä toimiin ennen kuin brändistäsi tulee viraali vääristä syistä. Se voi myös paljastaa uusia mahdollisuuksia kasvattaa brändiäsi, tehdä positiivinen vaikutelma ja jopa oppia lisää yleisöstäsi.

Brändit voivat seurata itseään ja kilpailijoitaan sosiaalisen median seurantatyökaluilla. Se on jatkuva prosessi, joka rakentaa arvoa ajan myötä, kunhan toimit saamiesi mainintojen ja tietojen mukaan.

Minkälaisia mahdollisuuksia kiinalaisen sosiaalisen median seurannan työkalu tarjoaa?

Kiinan sosiaalisessa mediassa on tapahtunut dramaattinen kehitys viimeisen 10 vuoden aikana. Esimerkiksi TikTok-nimestä on tullut melkein yhtä tunnistettava kuin New York Times. QZonesta WeChatiin, Sina Weibosta (tai vain Weibosta) Zhihuun, Kiinalaiset somekanavat ovat tulleet tutuksi myös länsimaissa.

Mutta mitä luultavimmin olet tutustunut vain muutamiin kiinalaiseen ​​sosiaalisen median alustaan, mutta on monia muita, joista et ehkä ole vielä tietoinen. Juuri tähän kiinalaisia somekanavia seuraava sosiaalisen median seurantatyökalu on hyödyllinen.

Tehokkaat sosiaalisen median seurantatyökalut, kuten sosiaalisen median kuunteluohjelmistomme, seuraavat brändimainintoja kaikilla sosiaalisen median alustoilla – myös sellaisilla, jotka eivät vielä ole tutkassasi. Jos yrität saada jalansijaa Kiinan markkinoilla, kiinalainen sosiaalisen median seurantatyökalu on välttämätön. Sen avulla näet, kasvavatko yleisösi ja tavoittavuutesi, puhuvatko ihmiset brändistäsi ja miten ja missä vaikutat.

Somekuuntelu auttaa sinua myös löytämään kiinnostuneimmat yleisösi. Jos esimerkiksi keräät paljon brändimainintoja WeChatissa tai Zhihussa, tiedät, että nämä alustat kannattaa ehkä sisällyttää sosiaalisen median strategiaasi!

Liity niche-verkkokaupan markkinoille

Yhdysvalloissa Amazonin osuus kaikesta verkkokauppamyynnistä on noin 43,2 %. Tai toisin sanoen, kaikkien muiden verkkokauppayritysten osuus myynnistä on noin 56,8 %. Alibabaa on verrattu Kiinan Amazoniin. Mutta koostaan ​​ja tehostaan ​​huolimatta Aasian ja Tyynenmeren kuluttajat ottavat hajanaisemman lähestymistavan verkko-ostoksiin.

Esimerkiksi kiinalaiset kuluttajat, jotka etsivät meikkisuosituksia, suuntaavat todennäköisemmin Xiaohongshuun (Little Red Book). Ja kun he saavat lähetyksensä, he todennäköisesti jakavat ja mainostavat sitä Douyinissa (kiinalainen TikTok).

Kun tarkastellaan kiinalaisia ​​sosiaalisen median verkostoja, nähtävissä on vielä enemmän monimuotoisuutta kuin länsimaissa. Tämä johtuu osittain sosiaalisen median verkostojen suuresta määrästä ja osittain siitä, kuinka nopeasti jokainen alusta tuo uusia ominaisuuksia ja toimintoja.

Kaiken kaikkiaan Kiinan sosiaalisen median ympäristö muuttuu nopeasti. Alustat kokeilevat jatkuvasti uusia ominaisuuksia ylläpitääkseen käyttäjien kiinnostuksen kohteita ja luodakseen parempia kokemuksia. Tämä antaa brändeille paljon tilaa kokeilla uutta, mutta samaan aikaan jättää heille myös hyvin vähän aikaa suunnitella toimenpiteitä.

Näiden "mikroevoluutioiden" seuraaminen sosiaalisessa mediassa voi auttaa sinua pysymään sosiaalisen median strategian kärjessä. Opi, mistä ominaisuuksista, alustoista ja tuotteista yleisösi puhuu, jotta voit keskittyä juuri niihin. Saatat jopa löytää uusia myyntiominaisuuksia ja -taktiikoita, joita ei ole vielä muualla (Kiinahan on ollut livestream-ostokonseptin edelläkävijä).

Tapaa yleisösi siellä, missä he ovat

Kiinassa on hämmästyttävä määrä sosiaalisen median verkostoja. Itse asiassa on olemassa yli 150 alustaa, jotka on omistettu vain suoratoistolle. On lähes mahdotonta, että brändi voisi olla aktiivinen niissä kaikissa.

Sosiaalisen median seuranta voi auttaa sinua vähentämään vaihtoehtoja oppimalla lisää siitä, mitä kanavia kohdeyleisösi käyttää. Voit tavata heidät siellä, missä he ovat, ja rakentaa syvempää läsnäoloa yhdessä tai kahdessa verkostossa, ja keskittyä niihin. Lisäksi tämä poistaa paljon yrityksiä ja erehdyksiä, jotka yleensä liittyvät sosiaalisen median strategian kokeiluun.

Löydä kiinalaisia ​​vaikuttajia, jotka voivat auttaa sinua skaalautumaan

Kiinan vaikuttajamarkkinat ovat käyneet kuumana muutaman viime vuoden ajan, ja markkina on noussut 38,5 miljardista dollarista vuonna 2018 210 miljardiin dollariin vuonna 2020. Kiinassa yli 9 miljoonalla vaikuttajalla on yli 10 000 seuraajaa, mikä on paljon enemmän kuin missään muussa maassa.

Tämä antaa brändeille paljon vaihtoehtoja vaikuttajien käytössä, mutta se voi myös monimutkaistaa prosessia. Menestyneet vaikuttajat luovat merkityksellisyyden, sitoutumisen ja luottamuksen yhdistelmän, ja brändit tarvitsevat näitä kolmea rinnallaan.

Kiinan sosiaalisen median kanavien seuranta mahdollistaa vaikuttajien valitsemisen yrityksellesi sopivien vaikuttajien joukosta. Löydä kohdeyleisösi mainitsemat nimet sosiaalisessa mediassa reaaliaikaisesti, jotta voit olla varma brändillesi sopivista vaikuttajista.

Hanki syvällinen käsitys yleisösi kiinnostuksen kohteista

Yleisesti ottaen sosiaalisen median seurantatyökalut on suunniteltu antamaan sinulle käsitystä siitä, mistä yleisösi pitää tai ei pidä. Mutta tämä on vielä tärkeämpää brändeille, jotka yrittävät päästä Kiinan markkinoille. Kulttuuri, arvot, elämäntavat ja ostotottumukset poikkeavat esimerkiksi suomalaisten tavoista – tällä kaikella on vaikutus sopivaan lähestymistapaan sosiaalisen median markkinoinnissa.

Otetaan esimerkiksi kiinalaisten kuluttajien kiinnostus luksustavaroihin. Vuonna 2021 Kiinan kansalaiset käyttivät luksusbrändeihin huikeat 73,6 miljardia dollaria, mikä on 36 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisätutkimukset osoittavat, että kiinalaiset kuluttavat vähemmän perusmenoihin, kuten ruokaan ja asumiseen, ja enemmän elämäntapansa parantamiseen.

Kiinassa on myös luonnollinen taipumus jättää tuotearvioita oston jälkeen. Tutkimukset osoittavat, että kolme neljästä kiinalaisesta kuluttajasta kirjoittaa tuotearvosteluja ja palautetta vähintään kerran kuukaudessa. Sosiaalisen median seurantatyökalusi voivat auttaa sinua tallentamaan tämän käyttäjien luoman sisällön, jotta saat entistä enemmän tietoa asiakkaistasi ja voit hyödyntää sitä markkinoinnissasi.

Tällaisten pienten yksityiskohtien ymmärtäminen voi parantaa huomattavasti markkinoinnilla saavutettuja tuloksia Kiinassa. Sinun on opittava uusien yleisöjesi prioriteetit ja mieltymykset ja sitten selvitettävä, kuinka voit käyttää näitä tietoja win-win suhteiden luomiseen.

Vähennä kitkaa verkkokaupan kilpaillussa ympäristössä

Verkkokauppa tarkoittaa kovaa kilpailua etenkin Kiinassa. Sen lisäksi, että potentiaalisesti tavoitettavissa on enemmän kuluttajia (yli miljardi ihmistä käyttää Internetiä Kiinassa), on myös enemmän brändejä, jotka kilpailevat huomiosta ​​(ja lompakoista).

Markkinoilla on helpompi menestyä, kun tiedät, miten ja missä tavoittaa yleisösi. Lue lisää heidän kipupisteistään ja ostoa vauhdittavista tekijöistään. Seuraa kohdeyleisösi palautetta tarkasti, jotta voit helpottaa asiointia.

Tutustu todelliseen Kiinaan

Ei ole mikään salaisuus, että Kiina painottaa voimakkaasti valvontaa ja investoimista valtion omistamaan mediaan. Nämä asiat rohkaisevat Kiinan kansalaisia ​​käyttäytymään tietyllä tavalla julkisuudessa. Mutta verkossa, etenkin sosiaalisessa mediassa, aktiiviset käyttäjät voivat tuntea olonsa rennommaksi.

Sosiaalisen median seurantatyökalun avulla brändit voivat tutustua kiinalaisasiakkaisiinsa paremmin syvemmällä tasolla. Mene valtamedian ulkopuolelle oppiaksesi, miten ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa, miten he sitoutuvat, mistä he puhuvat, ja saat samalla ymmärrystä, jota et oppisi muilta kanavilta.

Miten Meltwater tukee kiinalaisen sosiaalisen median kuuntelua?

Olipa yleisösi Shanghaissa tai Hongkongissa, aktiivinen Youkulla tai Tencentillä, Meltwater tuo sinut lähemmäs Kiinan markkinoita. Kiinalaisiin kanaviin keskittyvä media intelligence -teknologiamme auttaa sinua pitämään silmällä brändiäsi ja yleisöäsi yli rajojen.

Tarkkaile brändisi ja kilpailijoiden mainintoja sekä muita avainsanojasi. Pääse Aasian ja Tyynenmeren alueella sijaitsevan yleisösi ajatusmaailmaan oppiaksesi, mikä tekee heistä ainutlaatuisia, ja löydä sitten parhaat tavat olla yhteydessä heihin oikeilla tavoilla. Löydä ihanteelliset asiakkaasi, räätälöi strategiasi ja tee vaikutus nopeammin.

