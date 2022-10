Nykyiset Instagram-trendit, joita kannattaa seurata

Kannattaako aikaa edelleen sijoittaa Instagramiin? No, lyhyt vastaus on kyllä. Instagramilla voi olla pieni identiteettikriisi, kun se yrittää pysyä TikTokin tahdissa, mutta ei voi kiistää, että se on edelleen tehokas sosiaalisen median alusta, jolla voit rakentaa verkkoyleisösi.

Vuoden 2022 ja vuoteen 2023 mennessä on useita keskeisiä Instagram-trendejä, joita brändien tulisi seurata saadakseen kaiken irti alustasta tulevina kuukausina ja vuosina.

Mutta entä TikTok?

TikTokin hallitseva asema on selvästi järkyttänyt Instagramia, kun he yrittävät pysyä sen perässä niin suosiossa, kuin omnaisuuksissakin. Vaikka Instagram uhkaa menettää perustansa – käyttäjät ovat vuonna 2022 puhuneet siitä, kuinka tyytymättömiä he ovat joihinkin Instagramin nykyisiin trendeihin – sosiaalisen median maailma muuttuu nopeasti. Jos alla oleva trendiluettelo viittaa mihinkään, niin Instagramilla on vielä joitakin toimenpiteitä pelattavana säilyttääkseen vahvan asemansa uskollisten fanien ja uusien käyttäjien keskuudessa.

Vinkki: Katso TikTok-kohtaisia ​​resurssejamme: Miten TikTokia voi käyttää liiketoiminnassa Ja 54 TikTok-tilastoa, jotka sinun on tiedettävä [2022].

Tässä ovat suurimmat tällä hetkellä tapahtuvat Instagram-trendit:

Suosituimmat Instagram-trendit 2022:

1. Kaikki Reels:sit, koko ajan: Instagramin kelatrendit

Vaikka loput listastamme eivät ole missään tietyssä järjestyksessä, ei listalla #1 voinut olla mitään muuta kuin Reels. Ehkä tämän vuoden suurin ja vaikuttavin Instagram-trendi, ja varmasti vuoteen 2023 mennessä jatkuva keskittyminen on juuri näissä keloissa.

Instagram on nostanut Reelsin etupuolelle ja keskelle algoritmin suosimana ensisijaisena sisältötyyppinä, ja tämä on ehdottomasti aiheuttanut tyytymättömiä käyttäjiä. Monet valittavat Instagramin alkuajoista ja sen valokuvien jakamisen juurista:

Mutta toistaiseksi Instagram näyttää pidättyväiseltä kuuntelemasta, ja se on pysynyt täydellä höyryllä eteenpäin tehdäkseen keloista ja videosisällöstä pääpainonsa. Ja toisaalta kaksinkertaistamalla lyhytmuotoisen videosisällön sovellus on kehittänyt mikrokulttuurin, jossa Instagram Reels -trendit elävät omaa elämäänsä. Tästä lisää alla. Ja vaikka kelojen luomisen toiminnot ovat edelleen myöhässä, Instagram on ottanut suuria harppauksia kohti kelojen luomisvirran parantamista.

Vinkki: Lue blogistamme, mistä Instagram Reelsissä on kyse.

Instagramin päivitykset Reelsiin vuonna 2022:

Vastaa kommentteihin kelalla

Yhteistyökelat ja laajennetut remiksausmahdollisuudet

Pidennetty kelojen enimmäiskesto 90 sekuntiin

Mallit, joiden avulla voit luoda uudelleen suosittuja trendejä

Saavutusmerkit – pelillistäminen kelojen luomisen kannustamiseksi

2. Kulttuurin pulssi: Instagramin äänitrendit

Kuten TikTokin, Instagram Reels -trendit alkavat usein trendaavista äänistä, jotka ovat hyvä paikka etsiä inspiraatiota brändisisällöstäsi. Kun ääni alkaa nousta Instagramissa, sillä on usein paljon sanottavaa kulttuurinvaihdoksista, sukupolvien toiveista, unelmista ja nostalgiasta, popkulttuurin ilmiöistä, mielenterveysmantroista ja paljon muusta.

Esimerkiksi vastauksena siihen, että Reels valtasi alustan, sisällöntuottajat käyttävät usein tätä humoristisesti tappiomielistä ääntä:

Jos huomaat trendaavan äänen, jota haluaisit käyttää brändillesi, paras neuvo on: älä odota! Trendaavilla Instagram-äänillä on tapa kadota silmänräpäyksessä, kuten meemit, jotka korvataan välittömästi seuraavalla trendillä.

"Vanhat" soundit ovat tietysti edelleen saatavilla, mutta niiden käyttäminen trendin huippunsa jälkeen on varmasti vähemmän vaikuttanut katseluihin ja sitoutumiseen.

Tarkoitan, muistatko, kun Running Up That Hill oli kirjaimellisesti kaikkialla? Joo, en minäkään.

Joitakin suosittuja äänitiedostoja, jotka ovat yleensä ikivihreitä, ovat Mr. Sandman ja tämä Abban ja Britney Spearsin yhdistelmä.

3. Instagramin tarinatrendit

Instagram on tehnyt joitakin merkittäviä muutoksia Instagram Storysiin, joita voidaan pitää Instagram Story -trendeinä – joistakin olemme innoissamme ja joistakin saa meidät raapimaan päätämme:

Linkit tarinoihin

Ehkä tunnetuin päivitys on ollut "10 000 seuraajaa tai enemmän" -säännön poistaminen linkkitarraan pääsyä varten (mikä oli aiemmin "pyyhkäisy ylös" -ominaisuus). Nyt kuka tahansa, seuraajamäärästä riippumatta, voi sisällyttää linkin Instagram Storiesiinsa. Tämä ei ole niin pieni muutos Instagramin yrityksille ja mikrovaikuttajille, joilla on nyt enemmän mahdollisuuksia tarjota linkkejä muuhun sisältöön, kuten blogipostauksiin, tapahtumiin ilmoittautumiseen ja muille aloitussivuille.

Ehkä tunnetuin päivitys on ollut "10 000 seuraajaa tai enemmän" -säännön poistaminen linkkitarraan pääsyä varten (mikä oli aiemmin "pyyhkäisy ylös" -ominaisuus). Nyt kuka tahansa, seuraajamäärästä riippumatta, voi sisällyttää linkin Instagram Storiesiinsa. Tämä ei ole niin pieni muutos Instagramin yrityksille ja mikrovaikuttajille, joilla on nyt enemmän mahdollisuuksia tarjota linkkejä muuhun sisältöön, kuten blogipostauksiin, tapahtumiin ilmoittautumiseen ja muille aloitussivuille. 60 sekunnin katkelma

Tästä emme ole vielä niin varmoja. Äskettäinen Instagram-päivitys mahdollistaa enintään 60 sekunnin pituisten Story-videoiden lataamisen yhtenä kappaleena sen sijaan, että ne jaotettaisiin perinteisiin 15 sekunnin katkelmiin. Tämä ei vaikuta vain tarkempiin sitoutumismittauksiin, kuten napauttaminen eteenpäin ja napauttaminen taaksepäin, vaan se on myös paljon pyydetty käyttäjiltä, ​​jotka ovat tottuneet Tarinoiden napautusmuotoon, odottamaan ja katsomaan koko minuutin ajan.

4. Instagram-ostokset

Toinen Instagram-trendi, jota kannattaa seurata, on tietysti ostokokemus eli somekauppa. Sprout Socialin mukaan 70 % ihmisistä käy Instagramissa ostosten takia. Ja koska Instagram on suosittu ostoksilla ja tuotteiden selaamisessa, Instagram on vastannut samalla tavalla ja parantanut tapoja, joilla ihmiset voivat etsiä uusia tuotteita ja suorittaa tapahtumia.

Tuotteita voidaan linkittää valokuvista ja jopa videoista, mikä tarkoittaa, että katsojat ja vierittäjät voivat oppia lisää näkemästään asioista ilman ällistyttävää hyppyä sovelluksesta – loistavaa niin vaikuttajille kuin brändeillekin.

Alla olevan Sephoran "ostettavissa olevat postaukset" on merkitty ostoskassisymbolilla oikeassa yläkulmassa:

Vinkki: Lue lisää sosiaalisen kaupankäynnin trendistä blogikirjoituksestamme tai lataa sosiaalisen kaupankäynnin e-kirja!

5. Reels yhteistyöt

Mainitsimme tämän yllä lyhyesti, mutta sitä kannattaa laajentaa. Yksi mielenkiintoisimmista ja vaikuttavimmista muutoksista, joita Instagram on tehnyt Reelsiin, on ollut yhteistyöviestien käyttöönotto. Tämä tarkoittaa, että kaksi sisällöntuottajaa voivat tuottaa Reels:sin yhdessä, ja jokainen on merkitty yhdelle kuvauksen riville.

Tämä yhteistyökykyinen Reels-tyyli avaa paljon mielenkiintoisia ovia vaikuttajamarkkinointiin ja brändikumppanuuksiin.

Alla olevassa esimerkissä näet "@jimmy fallon ja @nick kroll" merkittyinä yhteen kelan kuvauksen yläosassa.

6. Ristimainonta muiden alustojen kanssa

Jakaminen sosiaalisten alustojen välillä on myös helpottunut. Tweetit voidaan nyt jakaa Instagram Storiesina, mikä on hieno tapa kannustaa ihmisiä seuraamaan sinua Twitterissä ja samalla hajottaa yleinen tarinasisältösi. Voit myös jakaa suosittuja meemejä Twitterin atmosfääristä tarinaasi tai ruudukkoosi:

Voit myös jakaa vaikuttajien twiittejä tai alan twiittejä ja liittää niihin Instagram-kyselyllä tai muulla interaktiivisella elementillä sitoutumisen lisäämiseksi.

7. Sisällöntuottajan voima

Pyrkiessään jatkuvasti houkuttelemaan tekijöitä alustalle Instagram seuraa suurta trendiä muiden alustojen joukossa: tarjoaa mediapaketin. Vaikuttajat voivat käyttää sitä virtaviivaistaakseen brändikumppanuuksiaan ja löytääkseen uusia mahdollisuuksia.

Virallisesti "Luottajan profiiliksi" kutsuttu ominaisuus helpottaa sovelluksen sisäisen profiilin jakamista ja mainostamista. Tehokas tapa karsia välikäsi ja samalla rohkaista käyttäjiä jatkamaan Instagram-sisällön luomista esimerkiksi TikTokiin siirtymisen sijaan.

Markkinoijat, jotka haluavat hyödyntää Instagramia vaikuttajamarkkinointiin, haluavat ehdottomasti pitää tämän mielessä vuonna 2023. Vielä lokakuussa 2022 AirBnB teki yhteistyötä useiden vaikuttajien kanssa mainostaakseen heidän Hocus Pocus -teemaista oleskeluaan odotetun julkaisun yhteydessä. Hocus Pocus 2:sta:

Vinkki: Opi rakentamaan menestyvä vaikuttajastrategia brändillesi.

8. Karttahaku

Kivijalkayrityksille merkittävä lisäys Instagramiin on haettavissa oleva karttakokemus. Nyt voit houkutella uusia asiakkaita maantieteellisesti kohdistettujen viestien ja muiden käyttäjien tunnisteiden avulla.

Yllä oleva esimerkki näyttää, kuinka "Stranger Things Experience" -haku San Franciscossa näkyy kartalla ja sillä on merkittyjä viestejä, ja samalla näet myös lähellä olevat yritykset, kuten ravintolat, kaupat ja teatterit.

9. Kronologinen syötepalautus

Lopuksi, Instagram-trendi, jolla voi olla suuri vaikutus yrityksiin tai ei, on kronologisen syötteen paluu. Se on sellainen ominaisuus, jonka puutteesta käyttäjät yleensä murisevat, mutta kun se tulee saataville, he eivät yleensä välitä siitä niin paljon. Mutta se on silti tärkeä näkökohta, joka tuotemerkkien tulee olla tietoinen – se voi helpottaa tärkeimpien demografisten tietojen selviytymistä sen sijaan, että joutuisit olla riippuvainen algoritmista.

----

On mielenkiintoista seurata, kuinka Instagram jatkaa kasvuaan ensi vuonna. Emme ole varmasti nähneet viimeisiä Instagram Reels -trendejä ja uusia ominaisuuksia sekä Instagram Stories -trendejä. Tämä kirjoittaja on erityisen kiinnostunut näkemään, saammeko uusia kuvapäivityksiä.

Meltwater-blogi on täällä dokumentoimassa uudet käänteet puolestasi!

