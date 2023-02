66 Instagram-tilastoa vuodelle 2023

Instagramilla on edelleen sosiaalisessa mediassa voimakas vaikutusvalta, etenkin vaikuttajamarkkinoinnin osalta. Tämä ei ole uutinen brändeille, jotka ovat käyttäneet IG:tä vuosia. Mutta koska sosiaalisen median kentällä on niin paljon uusia tulokkaita (TikTok), on aina hyvä idea arvioida uudelleen, mihin käytät aikaasi ja budjettiasi.

Instagram ei lepää alkuperäisen menestyksensä voimalla. Se lisää jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja toimintoja, jotta voit sitouttaa yleisösi uusilla ja jännittävillä tavoilla.

Toisessa blogissa olemme jo käsitelleet sosiaalisen median perustilastot - joten katsotaanpa 66 parasta Instagram-tilastoa ja hauskoja faktoja vuodelle 2022, jotta voit alkaa suunnittelemaan ensi vuoden Instagram-markkinointistrategiaa!

Sisällysluettelo

Yleiset Instagram-tilastot

Instagramilla on maailmanlaajuinen suosio, joten ei ole yllättävää, että alusta kiehtoo edelleen markkinoijia ja käyttäjiä. Aloitetaan Instagramin perustilastoilla, jotka haluat tietää.

Instagramia on ladattu 3,8 miljardia kertaa. (Neal Schaffer)

(Neal Schaffer) Käyttäjät jakavat Instagramissa yli 95 miljoonaa kuvaa ja videota päivittäin . (Neal Schaffer)

ja . (Neal Schaffer) Instagramilla on yli miljardi käyttäjää . (Neal Schaffer)

. (Neal Schaffer) Instagram oli toiseksi ladatuin sovellus vuonna 2021 yli 545 miljoonalla latauksella. (Business of Apps)

yli miljoonalla latauksella. (Business of Apps) Instagram oli Google Play -kaupan suosituin sovellus vuonna 2021. Se oli toiseksi suosituin sovellus iOS-laitteille . (Business of Apps)

vuonna 2021. Se oli . (Business of Apps) Instagramilla on neljänneksi suurin yleisö muihin alustoihin verrattuna. (Business of Apps)

Instagramin kasvutilastot

Instagram on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Jopa yli miljardilla käyttäjällä ja yli 3,8 miljardilla latauksella, se houkuttelee edelleen käyttäjiä ja markkinoijia uusilla tavoilla.

Tässä on katsaus tärkeimpiin Instagram-kasvutilastoihin:

Yleisön kasvu pysyy korkeana vuonna 2022, hyppäämällä 6,1 % lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 2022 alusta lähtien. (DataReportal)

pysyy korkeana vuonna 2022, hyppäämällä lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 2022 alusta lähtien. (DataReportal) Vaikuttajamarkkinointi edistää Instagramin kasvua, sillä yli 93 % markkinoijista suunnittelee käyttävänsä IG:tä vaikuttajatarkoituksiin. (Statista)

Instagram-käyttäjätilastot

Instagram edusti aikoinaan Millennials-järjestön polkua. Mutta ne päivät ovat ohi. Alusta on sittemmin laajentunut palvelemaan erilaisia ​​käyttäjiä ympäri maailmaa.

Nämä Instagram-käyttäjätilastot osoittavat, kuinka monimuotoisia alustan käyttäjistä on tullut.

47,2 % Instagram-käyttäjistä ympäri maailmaa on naisia; 52,8 % on miehiä. (DataReportal)

Instagram-käyttäjistä ympäri maailmaa on naisia; (DataReportal) 18–34-vuotiaat käyttäjät muodostavat edelleen Instagramin ydinkäyttäjäkunnan (noin 65 %). (Neal Schaffer)

käyttäjät muodostavat edelleen Instagramin (noin 65 %). (Neal Schaffer) Noin 6 % Instagramin käyttäjistä on 13–17-vuotiaita . (Neal Schaffer)

Instagramin käyttäjistä on . (Neal Schaffer) Yli 17 prosenttia maailman väestöstä käyttää Instagramia. (SocialPilot)

prosenttia maailman väestöstä käyttää (SocialPilot) Intiassa on aktiivisimmat Instagram-käyttäjät, noin 201 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää. (SocialPilot)

noin päivittäistä aktiivista käyttäjää. (SocialPilot) Yhdysvalloissa on toiseksi eniten aktiivisia Instagramin kuukausittaisia ​​käyttäjiä (noin 157 miljoonaa). (SocialPilot)

Teini-ikäiset sanovat, että Instagram on heidän kolmas suosikki sosiaalinen verkostonsa TikTokin ja Snapchatin jälkeen . (Statista)

. (Statista) Instagramissa on yli 200 miljoonaa yritysprofiilia.(EarthWeb)

Instagramin käyttötilastot

Instagramin käyttö on vahvaa vuonna 2022, ja suurin osa sen käyttäjistä vierailee alustalla päivittäin.

Tässä on joitain Instagramin käyttötilastoja, jotka antavat lisää kontekstia sen suosiolle.

Noin 60 % Instagramin käyttäjistä on päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä . (SocialPilot)

Instagramin käyttäjistä on . (SocialPilot) Yli kaksi kymmenestä käyttäjästä kirjautuu alustalle viikoittain. (SocialPilot)

kirjautuu alustalle viikoittain. (SocialPilot) Keskimääräinen Instagram-käyttäjä viettää alustalla noin 53 minuuttia päivässä. (Renolon)

(Renolon) Yksi istunto Instagramissa kestää keskimäärin noin 3,1 minuuttia , ja 43 % käyttäjistä nauttii useista istunnoista päivässä. (Renolon)

, ja 43 % käyttäjistä nauttii useista istunnoista päivässä. (Renolon) Yhdeksän kymmenestä Instagram-käyttäjästä katsoo videoita alustalla. (Instagram)

Yritätkö hyödyntää Instagramia yrityksesi hyväksi? Nämä resurssit auttavat sinua: Kattava opas sosiaalisen median videosisältöön vuonna 2022 ja Täydellinen opas Instagram-tarinoihin

Instagram-seuraajatilastot

Menestyäksesi Instagramissa tarvitset seuraajia, jotka voivat tarkastella, jakaa sisältöäsi ja olla sen kanssa tekemisissä.

Nämä Instagram-seuraajatilastot osoittavat, kuinka tärkeää on rakentaa hyvä seuraaja.

Instagram-tileillä, jotka julkaisevat vähintään 7 kertaa viikossa , on korkein seuraajien kasvu.(Tailwind)

, on korkein seuraajien kasvu.(Tailwind) 30 % yritystileistä julkaisee harvemmin kuin kerran viikossa.(Tailwind)

harvemmin kuin kerran viikossa.(Tailwind) Yritystilien, joilla on alle 10 000 seuraajaa, keskimääräinen sitoutumisaste on 1,11 % .(SocialPilot)

keskimääräinen sitoutumisaste on .(SocialPilot) Yritystilien, joilla on 10 000–100 000 seuraajaa , keskimääräinen sitoutumisaste on 0,93 % .(SocialPilot)

, keskimääräinen sitoutumisaste on .(SocialPilot) Yritystilien kuukausittainen seuraajien keskimääräinen kasvu on noin 1,46 % .(SocialPilot)

seuraajien keskimääräinen on noin .(SocialPilot) Instagramin seuratuin bränditili on – Instagram. Tilillä on yli 558 miljoonaa seuraajaa.(The Artist Evolution)

Vinkki: Opi parhaista ajoista postaamaan sosiaalisessa mediassa ja lue oppaitamme siitä, kuinka saada lisää Instagram-seuraajia ja kuinka julkaista Instagramissa.

Toiseksi seuratuin brändi on National Geographic, jolla on yli 242 miljoonaa seuraajaa . (eDigital)

jolla on yli . (eDigital) Tileillä, joilla on alle 5000 seuraajaa , on korkein sitoutumisaste – jopa 8,01 %! (socialinsider)

, on korkein sitoutumisaste – jopa 8,01 %! (socialinsider) 90 % IG:n käyttäjistä seuraa vähintään yhtä yritystä. (Hootsuite)

Instagram Live -tilastot

Instagram Liven avulla käyttäjät voivat suoratoistaa itsensä yleisölleen. Käyttäjät voivat käyttää Instagram Liveä sovelluksen Stories-kohdan vieressä, aivan tavallisen syötteen yläpuolella.

Kuinka suosittu tämä ominaisuus on? Nämä Instagram Live -tilastot paljastavat enemmän.

Yli 100 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää katselee tai julkaisee Instagramin live-videoita joka päivä. (SocialPilot)

sosiaalisen median käyttäjää katselee tai julkaisee Instagramin live-videoita joka päivä. (SocialPilot) 80 % IG:n käyttäjistä katsoisi mieluummin live-videon kuin lukisi blogikirjoituksen .(EarthWeb)

katsoisi mieluummin kuin lukisi .(EarthWeb) Yli neljäsosa Z-sukupolven ja Millennial-käyttäjät katsovat Instagram Liveä .(EarthWeb)

katsovat .(EarthWeb) 13 % markkinoijista käyttää live-videota.(EarthWeb)

Instagramin kelojen tilastot

Instagram Reels ovat lyhytmuotoisia videoita, joiden avulla brändit voivat luoda mukaansatempaavia kokemuksia. Voit lisätä videoihin tekstiä, tehosteita, tarroja ja musiikkia houkutellaksesi lisää katsojia ja lisätäksesi brändisi näkyvyyttä. Tässä on lähempi katsaus Instagram Reels -tilastoihin ja tämän ominaisuuden kasvuun.

Instagram Reels -ominaisuuden käyttöönoton ansiokas lanseeraus on tehnyt Instagramista entistäkin suositumman. (Business of Apps)

(Business of Apps) Reels on muuttanut Instagramin videonjakoalustaksi , ja sen seurauksena sitoutumisasteet ovat kaikkien aikojen korkeimmillaan. (SocialPilot)

, ja sen seurauksena sitoutumisasteet ovat kaikkien aikojen korkeimmillaan. (SocialPilot) 58 % markkinoijista aikoo hyödyntää Instagram-Reels:sejä vuonna 2022. (SocialPilot)

aikoo hyödyntää Instagram-Reels:sejä vuonna 2022. (SocialPilot) 36 % markkinoijista, jotka käyttävät Instagramia vaikuttajamarkkinointistrategiaansa, sanoo aikovansa tehdä sen Reelsin kautta. (Statista)

Vinkki: Lue koko oppaamme siitä, mistä Instagram Reelsissä on kyse.

Instagram Stories -tilastot

Toinen suosittu ominaisuus, Instagram Stories, antaa markkinoijille mahdollisuuden ottaa yhteyttä seuraajiin syötteen ulkopuolella. Nämä Instagram Stories -tilastot osoittavat, kuinka tärkeä tästä ominaisuudesta on tullut.

Vaikuttavat 500 miljoonaa+ Instagram-käyttäjää käyttää tarinoita joka päivä. (Startup Bonsai)

Instagram-käyttäjää (Startup Bonsai) 83 % markkinoijista , jotka käyttävät Instagramia vaikuttajamarkkinointiin , sanoo aikovansa tehdä niin Storiesin kautta. (Statista)

, jotka käyttävät , sanoo aikovansa tehdä niin Storiesin kautta. (Statista) Brändit julkaisevat keskimäärin 10 Instagram-tarinaa kuukaudessa. (Rival IQ)

(Rival IQ) Mitä enemmän tarinakehyksiä , sitä pienempi säilytysprosentti.(Rival IQ)

, sitä pienempi säilytysprosentti.(Rival IQ) Lähettämällä 3 tarinaa päivässä saat noin 76 %:n säilytysasteen . Lähettämällä 5 tarinaa päivässä saat 70 %:n säilytysasteen. (Rival IQ)

. Lähettämällä 5 tarinaa päivässä saat 70 %:n säilytysasteen. (Rival IQ) Instagram Storiesissa on nyt kielikäännösominaisuus , joka auttaa brändejä tavoittamaan enemmän ihmisiä yli rajojen . (Rival IQ)

, joka auttaa brändejä . (Rival IQ) Parhaat 25 % brändeistä näkevät keskimäärin noin 6,5 %:n takaisinottoprosentin. (Rival IQ)

Vinkki: Lue täydellinen Instagram Stories -oppaamme.

Instagramin vaikuttajatilastot

Instagram on vaikuttajamarkkinoinnin OG, ja se auttaa edelleen brändejä laajentamaan tavoittavuuttaan Internetin kuuluisien tähtien kautta.

Nämä Instagram-vaikuttajatilastot osoittavat, miksi olisi kannattanut hypätä tähän junaan, jos et jo työskentele Instagram-vaikuttajien kanssa.

67 % markkinoijista käyttää Instagramia vaikuttajamarkkinointiin. (Neal Schaffer)

markkinoijista käyttää Instagramia vaikuttajamarkkinointiin. (Neal Schaffer) Vuonna 2020 markkinoijat käyttivät yhteensä 8 miljardia dollaria vaikuttajiin. (Neal Schaffer)

käyttivät yhteensä 8 miljardia dollaria vaikuttajiin. (Neal Schaffer) Yli puolet vaikuttajista käyttää mieluummin Instagramia brändikumppanuuksissaan.(Neal Schaffer)

käyttää mieluummin Instagramia brändikumppanuuksissaan.(Neal Schaffer) Vaikuttajamarkkinoinnin osuus markkinoinnista on yli puolet 17 prosentilla markkinoijista. (EarthWeb)

(EarthWeb) Instagramissa on yli puoli miljoonaa aktiivista vaikuttajaa. (EarthWeb)

(EarthWeb) Vaikuttajamarkkinointia käyttävistä brändeistä 79 % suosii Instagramia. (EarthWeb)

(EarthWeb) 54 % Instagramin vaikuttajista katsotaan nanovaikuttajiksi , mikä tarkoittaa, että heillä on alle 10 000 seuraajaa. (SocialPilot)

Instagramin vaikuttajista katsotaan , mikä tarkoittaa, että heillä on alle 10 000 seuraajaa. (SocialPilot) Vaikuttajilla on yleensä korkeampi sitoutumisaste julkaisua kohti kuin merkkitileillä. Mediaani kaikilla toimialoilla on 0,98 %, mutta vaikuttajat näkevät sitoutumisasteen 1,42 %.(Rival IQ)

Vinkki: Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnin tilastoista.

Instagramin markkinointitilastot

Harkitsetko Instagramin käyttöä sosiaalisessa mediassa? Siihen on runsaasti kannustimia. Tutustu näihin Instagram-markkinointitilastoihin, jotka tekevät Instagramin käytöstä helpon valinnan.

Instagram-mainostulojen odotetaan olevan 33 miljardia dollaria vuonna 2022. (Oberlo)

(Oberlo) Useita kuvia sisältävillä viesteillä on korkein sitoutumisaste Instagram-sovelluksessa. (Neal Schaffer)

on Instagram-sovelluksessa. (Neal Schaffer) 80 % Instagram-käyttäjistä luottaa alustaan ​​ostopäätöksiä tehdessään.(Facebook)

Instagram-käyttäjistä luottaa alustaan ​​ostopäätöksiä tehdessään.(Facebook) 83 % Instagrammerista luottaa Instagramiin uusien tuotteiden löytämisessä . (Facebook)

. (Facebook) 54 % Millennialeista sanoo ostaneensa tuotteen nähtyään sen Instagramissa .(Neal Schaffer)

Millennialeista sanoo .(Neal Schaffer) Instagramin mainonnan tavoittavuuden arvioidaan olevan 928 miljoonaa käyttäjää . (Omnicore)

. (Omnicore) Instagram-mainosten napsautuskohtainen hinta on 0,20–2 dollaria . (Influencer Marketing Hub)

. (Influencer Marketing Hub) Instagram-mainosten keskimääräinen napsautussuhde on 0,58%. (AdBraze)

on 0,58%. (AdBraze) Instagramin mainontavaihtoehtoja ovat Stories-mainokset, kuvamainokset, videomainokset, karusellimainokset, kokoelmamainokset, Explore-mainokset, IGTV-mainokset ja Shopping-mainokset.

Nämä resurssit auttavat sinua tehostamaan Instagram-markkinointipeliäsi: Kuinka käyttää Instagram-mainoksia markkinoijille, Mitä on somekauppa?Definition, Examples, Tips, A Comprehensive Guide to Social Commerce (Download)

Instagram ja mielenterveystilastot

Monet asiantuntijat ovat kertoneet, että Instagramilla voi olla negatiivinen vaikutus käyttäjien mielenterveyteen. Jotkut tutkimukset ovat yhdistäneet alustan masennukseen, kehon negatiivisuuteen, huonoon itsetuntoon ja sosiaaliseen ahdistukseen. Instagramia markkinointiin käyttävien tuotemerkkien tulee olla tietoisia siitä, miten alusta voi vaikuttaa kohdeyleisöön.

Nämä Instagram- ja mielenterveystilastot valaisevat aihetta:

Nuorten masennus on lisääntynyt 52 % viimeisen 12 kuukauden aikana. (American Psychology Association)

on (American Psychology Association) 27 % teini-ikäisistä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa yli 3 tuntia päivässä, kohtaavat psyykkisiä ongelmia , mukaan lukien itsemurha-ajatusten lisääntymistä. (American Psychology Association)

jotka käyttävät sosiaalista mediaa yli 3 tuntia päivässä, kohtaavat , mukaan lukien itsemurha-ajatusten lisääntymistä. (American Psychology Association) Lapset ja teini-ikäiset viettivät media-alustoilla 17 % pidempään vuosina 2019–2020 aiempiin vuosiin verrattuna. (Common Sense Media)

vuosina 2019–2020 aiempiin vuosiin verrattuna. (Common Sense Media) Joka kolmas nainen sanoo muokkaavansa kuviaan muuttaakseen pituutta, painoa tai muotoa ennen julkaisemistaan ​​Instagramissa. (American Psychology Association)

Ajatukset loppuun

Nämä Instagram-tilastot osoittavat, että IG kasvaa sekä alustan käytön että ominaisuuksien ja palveluiden laajenemisen suhteen. Sillä on edelleen rooli sosiaalisen median markkinoinnissa, erityisesti mitä tulee vaikuttajien käyttöön. Luotpa sitten yksittäistä Instagram-postausta tai kokonaista sarjaa Reels:sejä, oppiminen auttaa sinua parantamaan lähestymistapaasi.

Riippumatta siitä, mitä sosiaalisen median alustaa käytät, Meltwater voi auttaa sinua maksimoimaan Instagram-sisältömarkkinointiinvestointisi. Tekoälyyn perustuva sosiaalinen kuuntelumme ja kuluttajatietotekniikkamme auttavat sinua oppimaan lisää yleisöstäsi, jotta voit luoda resonoivaa sisältöä. Katso, ketkä ovat keskustelun vetäjät, opit heidän tuntemuksistaan ​​brändistäsi, hallitse sosiaalista mainettasi ja tapaa käyttäjiä missä tahansa heillä on tärkeätä sisältöä.

