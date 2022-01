Instagram kokeilee alustallaan kestotilaus-mallia (eng. subscription model), jonka ansiosta sisällöntuottajat voivat luoda sisältöä, joka aukeaa ainoastaan tilaajille, eli henkilöille, jotka maksavat sisällöntuottajan tekemän sisällön katselemisesta. Uusi ansaintamalli mahdollistaa entistä syvempien suhteiden rakentamisen sitoutuneimpien seuraajien kanssa, mutta myös paremmat ansaintamahdollisuudet tilaajille tarjotun eksklusiivisen sisällön sekä muiden etujen kautta.

Mikä on Instagram Subscriptions?

Instagram Subscriptions on Instagramin uusin ominaisuus, jota kokeillaan tällä hetkellä muutamilla yhdysvaltalaisilla Instagram-käyttäjillä. Ominaisuus mahdollistaa maksumuurin takana olevan sisällön tuottamisen Instagramissa. Kestotilaus-malli on tuttu mm. OnlyFansista, Patreonista tai uutiskirjepalvelu Substackista. Kestotilausmallissa perusideana on, että tilaajat maksavat kuukausittaisen summan, joka avaa pääsyn eksklusiiviseen, vain tilaajille suunnattuun sisältöön.

Instagram ei ole ensimmäinen sosiaalisen median alusta, joka on päättänyt kokeilla kestotilaus-mallia. Myös mm. Twitter, Facebook ja YouTube ovat lanseeranneet omat versionsa kestotilaus-mallista. Esimerkiksi Twitterin "Super Follows" mahdollistaa eksklusiivisen sisällön tilauksen kolmessa eri hintaluokassa: $2.99, $4.99 tai $9.99. Instagramin kestotilausten hintojen kerrotaan vaihtelevan 0.99 dollarin ja 99 dollarin välillä – sisällöntuottaja päättää itse hinnan omalle sisällölleen. Instagramin co-Head of Product, Ashley Yuki, kertoo, että Instagram ei ainakaan vuoteen 2023 mennessä tule ottamaan kestotilauksilla ansaituista tuloista osuutta, vaan sisällöntuottaja saa tuoton kokonaisuudessaan itselleen.

Miten Instagram Subscriptions toimii?

Kestotilaukset antavat vaikuttajille uudenlaisia mahdollisuuksia pitää yhteyttä seuraajiinsa, sekä ansaita rahaa tuottamalla entistä personoidumpaa sisältöä. Instagram Subscriptions -ominaisuuden ansiosta sisällöntuottajat voivat tarjota tilaajilleen eksklusiivisia etuja seuraavien ominaisuuksien avulla:

💎 Tilaajille tarkoitetut live-lähetykset (Subscriber Lives)

💎 Tilaajille tarkoitetut story-julkaisut (Subscriber Stories)

💎 Tilaajien badget eli kunniamerkit (Subscriber Badges)

Tällä hetkellä Instagram Subscriptionia voi käyttää ainoastaan muutama valittu vaikuttaja Yhdysvalloissa, mutta ominaisuutta laajennetaan kevään kuluessa. Mikäli haluat nähdä, miltä ominaisuus näyttää Instagramissa, kannattaa kurkata seuraavien vaikuttajien Instagram-profiileihin 👇

@alanchikinchow, @sedona._, @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii ja @lonnieiiv.

💡 Ekskusiivisen sisällön tarjoaminen maksua vastaan ei ole täysin uusi juttu Instagramissa, sillä osa vaikuttajista hyödyntää "läheiset kaverit" toimintoa tähän. Gabi Abraon (@sighswoon) "läheiset kaverit" maksavat Patreonin kautta 3.33 dollaria kuussa nähdäkseen henkilökohtaisempia päivityksiä ja arjen sattumuksia Abraon Instagram-tarinoissa.

Miksi sosiaalisen median alustat haluavat kokeilla kestotilaus-mallia?

Yksi syy mallin kokeilemisen suosiolle on se, että kestotilaukset mahdollistavat entistä säännöllisemmät tulot sisällöntuottajille. "Sisällöntuottajat ansaitsevat elantonsa sisällöntuotannolla, ja on tärkeää, että tulot ovat ennustettavissa. Kestotilaus on yksi parhaimmista tavoista saada ennustettavissa olevia tuloja, sillä tulot eivät silloin riipu ainoastaan tietyn julkaisun tavoittavuudesta", toteaa Adam Mosseri, Head of Instagram.

Toinen syy kestotilausten lanseeraukselle on epäilemättä sosiaalisen median alustojen keskinäinen kilpailu. Alustojen on jatkuvasti kehitettävä uusia koukuttavia tapoja houkutella käyttäjiä alustalleen ja reagoida kilpailijoiden liikkeisiin. Myös vaikuttajat ottavat mitä luultavimmin iloisina vastaan uudet ansaintamahdollisuudet sosiaalisen median alustoilla.

Sisällöntuotannon mahdollistamasta liiketoimintamahdollisuudesta puhutaan kansainvälisesti "creator economy" termillä. "Creator economyn" koon arvioidaan olevan jo yli 100 miljardia dollaria, ja se kasvaa jatkuvasti. Voimme siis tulevaisuudessakin odottaa sosiaalisen median alustojen kehittävän sisällöntuottajille uudenlaisia tapoja ansaita rahaa sisältöjen avulla.

