9 parasta brändiyhteisöä, joihin sinun kannattaa liittyä

Tykkäävätkö asiakkaasi brändistäsi? Luovatko he paljon käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka osoittaa, kuinka paljon he rakastavat yritystäsi? Antavatko he sinulle suosionosoituksia sosiaalisessa mediassa, ilman sen kummempaa syytä? Jos näin on, sinulla ei ole vain brändiä, vaan myös brändiyhteisö.

Jotkut brändit ovat tehneet niin hyvää työtä mielikuviensa ja arvojensa edistämisessä, että niiden fanit haluavat osallistua senkin jälkeen, kun he ovat jo ostaneet brändisi tuotteita. Yhteisöllisyyden tunteen luominen antaa faneille paikan, jossa he voivat jakaa ja osallistua, mikä voi auttaa levittämään rakkautta brändiäsi kohtaan entisestään.

Tutustutaanpa siihen, mikä tekee hyvästä brändiyhteisöstä toimivan, sekä esimerkkeihin brändeistä, jotka ovat onnistuneet rakentamaan yhteisönsä oikein.

Mikä on brändiyhteisö?

Mikä on brändiyhteisö? Ryhmä asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita myös itse brändistä sen tuotteiden ja palveluiden lisäksi. Asiakkaat tyypillisesti sitoutuvat brändin sisältöön, ovat yhteydessä muihin faneihin ja luovat sisältöä brändin puolesta.

Brändiyhteisön määritelmä voidaan tiivistää kahteen sanaan: brändin fanitus. Se voi olla virallista (brändin sponsoroima) tai epävirallista (kolmansien osapuolten luoma). Oli miten oli, kyse on ihmisten tuomisesta yhteen yhteisen kiinnostuksen kohteen eli brändisi kautta.

Brändiyhteisöt menestyvät, kun ne antavat jäsenilleen syyn sitoutua. Tämä voi olla voimakas rakkaus tuotteisiisi tai palveluihisi, kannustin sisällön luomiseen tai jakamiseen tai yhteys toisiin faneihin, jotka voivat vastata kysymyksiin tai antaa inspiraatiota.

Syitä, miksi yhteisöjen rakentamista kannattaa harkita:

Yhteisölähtöisestä kasvusta on tullut yritysten ja organisaatioiden keskeinen painopiste, ja monet kutsuvat itseään "yhteisökeskeisiksi organisaatioiksi" vuonna 2022.

Vuonna 2023 yhä useampien yritysten odotetaan käyttävän resursseja ympärivuotisten yhteisöjen rakentamiseen useille sidosryhmille ja tunnustavan, että yhteisöt ovat arvokkaita liiketoiminnan voimavaroja.

Vuoden 2022 State of Community Management -raportti osoitti, että 88 % C-tason johtajista suhtautuu myönteisesti yhteisöohjelmiin, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 56 %.

Yhteisöpohjainen markkinointi (CBM) on saanut vauhtia vuonna 2022, ja yhteisöihin on investoitu tietoisuuden rakentamiseksi, datan ja oivallusten tuottamiseksi sekä arvokkaiden suhteiden luomiseksi potentiaalisiin asiakkaisiin, yritysasiakkaisiin ja sidosryhmiin.

McKinsey nimesi yhteisöt markkinoinnin "isoksi ideaksi" tällä vuosikymmenellä, jolloin markkinointistrategioita tuetaan yhteisöllisyydellä.

Yhteisö on läheisessä yhteydessä vaikuttajamarkkinointiin ja työntekijälähettilyyteen, sillä toimitusjohtajista on tullut julkkiksia verkossa ja vaikuttajakumppanuudet ja -kampanjat ovat tuottaneet vaikuttavia liiketoimintatuloksia.

Tapahtumat ja yhteisö integroituvat yhä tiiviimmin toisiinsa, ja tapahtumajärjestäjät ovat yhä kiinnostuneempia tarjoamaan yhteisö- ja verkostoitumiskokemuksia ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Miten brändiyhteisö luo lisäarvoa?

Yhteisö merkitsee paljon brändillesi. Vaikka sen tarkoitus on suunnattu asiakkaita varten, yhteisöllisyyden rakentaminen auttaa sinua luomaan pysyviä asiakkaita.

Nämä uskolliset asiakkaat luovat brändillesi "hypeä" puolestasi. He jakavat ideoita nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa, antavat hyödyllistä tietoa ja puhuvat tuotteistasi ja palveluistasi. Kaikki tämä huomio voi auttaa asiakkaitasi tutustumaan brändiisi ja tutkimaan tarjoamiasi palveluita tarkemmin.

Yhteisösi voi olla tehokas markkinointiväline, joka korostaa parhaita ominaisuuksiasi. Asiakkaiden on helppo nähdä, miksi brändisi on loistava valinta ja miksi muut pitävät sinusta niin paljon. Kun asiakkaat tekevät osan markkinoinnistasi puolestasi, sinun ei tarvitse yrittää niin kovasti voittaa heitä puolellesi.

Vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä

Aitous on avain - Kuluttajat etsivät aitoja yhteyksiä ja kokemuksia, ja brändit, jotka keskittyvät rakentamaan aitoja yhteisöjä yhteisten arvojen ja kiinnostuksen kohteiden ympärille, onnistuvat todennäköisemmin sitouttamaan ja pitämään asiakkaansa.

- Kuluttajat etsivät aitoja yhteyksiä ja kokemuksia, ja brändit, jotka keskittyvät rakentamaan aitoja yhteisöjä yhteisten arvojen ja kiinnostuksen kohteiden ympärille, onnistuvat todennäköisemmin sitouttamaan ja pitämään asiakkaansa. Personointi on ratkaisevan tärkeää - Personointi on olennaista, jotta yhteisön jäsenten keskuudessa voidaan luoda tunne yhteenkuuluvuudesta ja uskollisuudesta. Brändit, jotka räätälöivät viestinsä, tarjouksensa ja kokemuksensa yksittäisten jäsenten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, onnistuvat todennäköisemmin sitouttamaan ja säilyttämään jäsenensä.

- Personointi on olennaista, jotta yhteisön jäsenten keskuudessa voidaan luoda tunne yhteenkuuluvuudesta ja uskollisuudesta. Brändit, jotka räätälöivät viestinsä, tarjouksensa ja kokemuksensa yksittäisten jäsenten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, onnistuvat todennäköisemmin sitouttamaan ja säilyttämään jäsenensä. Teknologia on mahdollistaja - Teknologia on helpottanut brändien mahdollisuuksia rakentaa ja hallita yhteisöjä sosiaalisen median, chatbottien ja yhteisöalustojen kaltaisten työkalujen avulla. Brändit, jotka hyödyntävät teknologiaa luodakseen saumattomia ja yksilöllisiä kokemuksia yhteisön jäsenille, onnistuvat todennäköisemmin edistämään sitoutumista ja uskollisuutta.

9 parasta brändiyhteisöä, joihin kannattaa liittyä ja joista voit oppia

Jotta saisit käsityksen siitä, millainen on hyvä brändiyhteisö, olemme koonneet yhdeksän yritystä, jotka rakentavat brändiyhteisöjään oikein. Toivomme, että nämä esimerkit brändiyhteisöistä inspiroivat sinua rakentamaan oman yhteisösi.

Meltwaterin mCommunity

Meltwaterin yhteisö, mCommunity, on alusta, jossa Meltwaterin käyttäjät voivat jakaa, olla yhteydessä ja oppia toisiltaan. Sosiaalisen median, PR:n, brändinhallinnan,ja brändäyksen meri on melko suuri ja siinä on paljon liikkuvia osia. Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten on hyödyllistä oppia muilta alan toimijoilta, jotta he voivat toimia tehokkaammin omissa tehtävissään ja saada kaiken mahdollisen irti Meltwaterin työkaluista.

mCommunityssä käyttäjät voivat:

Esittää kysymyksiä

Rakentaa 1:1 suhteita

Lukea uusimmista tuotepäivityksistä

Esittää ideoita

Jakaa avoimia työpaikkoja

Ryhtyä beta-testaajaksi

Osallistua keskusteluihin



mCommunity sisältää myös tietokannan, josta käyttäjät näkevät, mitä tietystä aiheesta on jo kirjoitettu. Se on helppokäyttöinen ja sitä ohjaavat muut Meltwaterin käyttäjät.

Gymshark-yhteisö

Gymshark on yksi nopeimmin kasvavista fitness-brändeistä, ja sen menestys johtuu suurelta osin sen tuotteiden ympärille rakentuneesta yhteisöstä. Yksi sen yhteisön suosituimmista ominaisuuksista on Gymshark Central -blogi, joka on täynnä terveys- ja kuntoiluvinkkejä, harjoituksia ja ohjeita, joissa myös Gymshark-asiakkaat käyttävät tuotemerkin vaatteita.

Gymshark tukeutuu myös vahvasti vaikuttajamarkkinointiin. Jokainen asiakas on käytännössä vaikuttaja, sillä hän ottaa itsestään kuvia Gymshark-vaatteissa ja merkitsee brändin Instagramissa. Gymshark myös valitsee itse vaikuttajansa edustamaan brändiä, mikä auttaa heitä pääsemään entistä useampien potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Yritys isännöi myös useita pop-up-myymälöitä ja live-tunteja ollakseen suoraan vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa.

Starbucks-yhteisö

Brändi, joka ei kaipaa muodollista esittelyä, Starbucks on edelleen yksi puhutuimmista kahvialan yrityksistä. Tämä johtuu osittain sen maukkaista juomista ja osittain sen sitoutumisesta menestyksekkään brändiyhteisön rakentamiseen.

Ensinnäkin Starbucks saa sinut tuntemaan itsesi osaksi perhettä merkitsemällä nimesi mukiisi. Starbucks on myös vahvasti mukana sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa aloitteissa ja varmistaa, että asiakkaat tuntevat itsensä nähdyksi ja tervetulleeksi. Yksi esimerkki on vapaaehtoistyön välitys, joka yhdistää Starbucksin kumppanit ja yhteisön jäsenet.

Käyttäjien luomat kampanjat, kuten #RedCupContest ja kuuluisan "pumpkin spice latten" tuttuus auttavat tuhansia asiakkaita luomaan yhteyden brändiin. Palkitsemisohjelma antaa asiakkaille myös syyn ylläpitää sitoutumista yhteisöön. He voivat ansaita pisteitä ostoksillaan, peleillä ja muulla vuorovaikutuksella, ja kaikki tämä tulevien ilmaisten juomien nimissä.

Lululemon-yhteisö

Toinen vahva fitness-yhteisö, Lululemon, on luonut kokonaisen elämäntyylin fitness-vaatteidensa ympärille. Tuotemerkistä on tullut luksuksen synonyymi, ja se kannustaa asiakkaitaan terveellisempiin elämäntapoihin samalla, kun he tuntevat olonsa mukavaksi ja itsevarmaksi.

Yksi tapa, jolla se toteuttaa tätä missiota, on tarjota monipuolisia kokemuksia yhteisölleen. Voit esimerkiksi osallistua ilmaiselle joogatunnille tai paikalliseen tapahtumaan tai festivaaliin. Sen elämyksellinen myymälä Chicagossa on kuntoilutoiminnan keskus, johon kuuluu muun muassa liikuntatunteja ja mehubaari.

Se on myös ottanut käyttöön brändilähettiläsohjelman sekä kumppani- ja sisällöntuottajaohjelman, jotka auttavat levittämään sanaa brändistä ja esittelemään sen tuotteita. Sen lähettiläät ilmentävät brändin keskeisiä arvoja, jotka koskevat terveellistä elämää ja kuntoilun asettamista etusijalle.

HubSpot-käyttäjäryhmät (HUGs)

Hyvät brändiyhteisöt eivät ole vain B2C-asiakkaita tai tuotteita myyviä yrityksiä varten. Kuten Meltwater ja HubSpot osoittavat, myös SaaS-yritykset voivat hyötyä brändiyhteisön rakentamisesta.

Nämä HubSpot-käyttäjäryhmiksi (tai HUG:iksi) kutsutut ryhmät palvelevat paikallisia yleisöjä ja auttavat heitä saamaan HubSpotista kaiken irti. Voit tavata säännöllisesti käyttäjiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai jotka käyttävät HubSpotia samankaltaisiin käyttötapauksiin. Tämä on loistava tilaisuus olla yhteydessä HubSpot- asiantuntijoihin ja oppia heiltä.

Näissä ryhmissä järjestetään neljännesvuosittaisia tapaamisia, minkä lisäksi niissä on käynnissä jatkuvia verkkokeskusteluketjuja, Ask Me Anything -tapahtumia ja muita tapahtumia, joiden avulla voit pysyä mukana keskusteluissa ympäri vuoden.

Fiverr-yhteisö

Freelancer-alusta Fiverr tarjoaa yhteisöjä, joiden avulla voit navigoida laajemmassa freelancer-maisemassa. Fiverr sitouttaa joitakin parhaiksi arvioituja freelancereita järjestämään webinaareja ja henkilökohtaisia tapahtumia alustan puolesta ja jakamaan arvokkaita vinkkejä muiden freelancereiden kanssa.

Mentorointiohjelmien avulla Fiverr-myyjät voivat myös olla yhteydessä muihin, jotka ovat kiinnostuneita uusien taitojen oppimisesta ja menestyksekkään uran rakentamisesta.

Tarjolla on myös käyttäjälähtöinen foorumi, jossa myyjät voivat lähettää kysymyksiä ja jakaa parhaita käytäntöjä keskenään. Myyjät voivat myös liittyä kerhoihin kiinnostuksen kohteiden ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Oppimiskeskus kasvaa jatkuvasti erittäin aktiivisen yhteisönsä ansiosta.

Sephora-yhteisö

Kauneusalan vähittäismyyjä Sephora kukoistaa samanhenkisten faniensa yhteisön ansiosta, joka käsittää nyt miljoonia asiakkaita. Käyttäjät voivat jakaa tuotearvosteluja, ennen ja jälkeen -kuvia, vinkkejä ja tutoriaaleja sekä muuta sisältöä, joka lisää Sephoran katu-uskottavuutta. Se on myös loistava paikka, jossa kauneudesta kiinnostuneet ihmiset voivat esittää kysymyksiä tuotteista tai tekniikoista.

Beauty Insider -yhteisö

Yhteisöön kuuluu useita erilaisia kiinnostuksen kohteita palvelevia ryhmiä, joissa käyttäjät voivat syventyä tiettyihin aiheisiin. Käyttäjät voivat myös ansaita yhteisön kunniamerkkejä sitoutumisen perusteella. Yhteisön jäsenet voivat lisätä kunniamerkit profiileihinsa ja tuoda näin statustaan esille.

Kaikista olemassa olevista painekeittimistä ei ole tullut yhtä tunnettuja kuin Instant Pot. Tämä tuotemerkki on ottanut Facebookin käyttöönsä luodakseen uskollisten jäsenten yhteisöllisen ryhmän nimeltä Instant Pot Facebook Group.

Ryhmässä on yli 3 miljoonaa jäsentä, ja se on paikka, jossa käyttäjät voivat vaihtaa keskenään reseptejä, kysyä kysymyksiä keittoajoista ja -menetelmistä ja nauttia tästä helppokäyttöisestä laitteesta.

Tämä Facebook-ryhmä on loistava esimerkki matalan kynnyksen verkkoyhteisöstä. Ryhmä luottaa 100-prosenttisesti käyttäjien tuottamaan sisältöön, joten brändin on helppo levittää tietoisuutta muiden käyttäjien kautta.

Rustoleum-yhteisö

Rustoleum on johtava spray-maalien ja pinnoitteiden valmistaja, joka helpottaa kotiprojektien tekemistä itse. Brändi on myös tietoinen verkkobrändiyhteisön hyödyistä.

Yhteisö toimii inspiraation lähteenä Rustoleumin asiakkaille. Käyttäjät voivat jakaa kuvia uusimmista projekteistaan ja ilmoittaa, mitä Rustoleumin tuotteita ja värejä he ovat käyttäneet. Creator’s Studioksi kutsutusta verkkoyhteisöstä on tullut myös paikka, jossa asiakkaat voivat kysyä neuvoa muilta, kun projekti ei mene heidän toivomallaan tavalla.

Tuotemerkki tekee myös jäsenhaastatteluja ja julkaisee käyttäjien tuottamaa sisältöä osoittaakseen, kuinka paljon se arvostaa asiakkaitaan. Tämä on loistava tapa herättää uskollisuutta asiakkaissa, jotka jo ostavat tuotetta ja jakavat sitä.

Yhteisön rakentamisen onnistumisen mittaaminen

Kun olet toteuttanut yhteisön rakentamisen strategiat ja hyödyntänyt erilaisia työkaluja ja resursseja, on tärkeää mitata työsi onnistumista. Tämä auttaa sinua tunnistamaan, mikä toimii ja mikä ei, ja tekemään tarvittavat muutokset yhteisön sitoutumisen parantamiseksi.

On useita keskeisiä mittareita, joita kannattaa seurata yhteisön rakentamisen onnistumista mitattaessa. Näitä ovat mm:

Yhteisön kasvu: Seuraa yhteisöösi liittyneiden uusien jäsenten sekä aktiivisten jäsenten määrää. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, houkutteleeko yhteisösi uusia jäseniä ja pitääkö se heidät sitoutuneina. Sitoutumisen taso: Mittaa yhteisön jäsenten sitoutumisen tasoa. Tähän voi sisältyä mittareita, kuten viestien määrä, kommentit, tykkäykset ja jaot yhteisösivulla tai -alustalla. Voit mitata sitoutumista myös kyselyillä tai mielipidekyselyillä, joilla kartoitetaan jäsenten mielipiteitä ja osallistumisen tasoa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): Yhteisön rakentamisen ROI:n mittaaminen on ratkaisevan tärkeää tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksen ymmärtämiseksi. Tämä voi sisältää mittareita, kuten uusien jäsenten hankintakustannukset (CPA), jäsenen elinikäinen arvo (LTV) ja yhteisöstäsi saadut tulot. Asiakastyytyväisyys: Yhteisön rakentamisella olisi viime kädessä pyrittävä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselytutkimusten, palautelomakkeiden tai NPS-pisteiden (Net Promoter Score) avulla voi antaa tietoa siitä, miten hyvin yhteisösi vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa heidän yleistä kokemustaan.

Miten luoda oma brändiyhteisösi Meltwaterin avulla?

Riippumatta siitä, onko kohderyhmänäsi yleinen kuluttaja vai hyvin kapea-alainen yleisö, mikään ei voita online-brändiyhteisöä keskustelun käynnistämiseksi. Jos harkitset uuden brändiyhteisön perustamista, yksi parhaista paikoista aloittaa on Meltwaterin data.

Meltwater voimistaa verkkoyhteisöäsi antamalla sinulle 360 asteen bränditietoa.

Seuraa brändisi läsnäoloa useissa eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, blogeissa, mediassa, podcasteissa ja muissa julkaisuissa Meltwaterin mediaseurannan avulla.

Löydä yhteisöjä, joista et ehkä ole ollut tietoinen. Seuraa olemassa olevia yhteisöjäsi nähdäksesi, miten käyttäjät sitoutuvat, mistä he puhuvat ja mitä mieltä he ovat brändistäsi. Näe, ketkä johtavat näitä keskusteluja ja millaista sisältöä he luovat puolestasi, jotta voit olla yhteydessä heihin ja hyödyntää enemmän mahdollisuuksia kasvattaa brändiäsi.

