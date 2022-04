50 mittaria sisältömarkkinointikampanjan mittaamiseen

Markkinointi- ja PR-kampanjoiden mittaamiseen käytetyt keinot ovat laajoja ja monipuolisia. Tässä blogissa esittelemme 50 hyödyllistä mittaria sisältömarkkinointikampanjan mittaamiseen. Merkitse tämä postaus kirjanmerkkeihin ja palaa siihen, kun suunnittelet seuraavaa sisältökampanjaa.

Sisältömarkkinointikampanjan tehokkuus riippuu useista tekijöistä - yleisöstä, äänensävystä, yksityiskohdista, kilpailijoista, mainontamenetelmistä ja niin edelleen. Mistä siis tiedät, mittaatko oikeita asioita? Ja jos mittaat epäolennaisia asioita, mistä voit tietää mitä teet väärin, ja miten korjata tilanne?

Käytä seuraavia 50 mittaria onnistuneen kampanjan mittaamiseen:

Vihje: Käytä mediaseurantatyökalua seurataksesi sisältöjen tehokkuutta.

1. Orgaaninen hakuliikenne

Ensimmäinen hyvä mittari on orgaaninen hakuliikenne. Kuten alla olevasta kuvasta näet, tarkastelemme neljää pääliikennesegmenttiä, ja jokainen niistä on jollain tavalla merkittävä sisältökampanjan kannalta. Löydät nämä tiedot Google Analyticsista Acquisition-välilehdeltä (viittaamme Google Analyticsiin useamman kerran tässä artikkelissa).

Kuten saatat tietää, sisällöllä on tärkeä rooli siinä, miten sivusto sijoittuu hakukoneissa. Arvokkaamman sisällön tuottaminen auttaa lisäämään verkkotunnuksen auktoriteettia, joka mittaa sitä, miten todennäköisesti sivusto sijoittuu korkealle hakukoneissa. Kohdennetun sisällön tuottaminen auttaa sijoittumisessa, kun käytät oikeita avainsanoja.

Näiden asioiden yhdistelmä johtaa suurempaan orgaaniseen hakuliikenteeseen, jolla mitataan niiden kävijöiden määrää, jotka ovat löytäneet sivustosi hakujen kautta. Jos sisältö onnistuu parantamaan hakusijoitusta, vierailijoiden määrän pitäisi kasvaa ajan myötä.

2. Viittausliikenne

Seuraava segmentti, johon kannattaa keskittyä, on viiteliikenne. Tätä käytetään pääasiassa sivuston ulkopuoliseen sisältöön. Vierailijapostauksissa ja ulkopuolisessa sisällöntuotannossa julkaistaan sisältöä ulkoisissa lähteissä. Esimerkiksi viestien rungossa tai kirjoittajan biossa on sivustoosi viittaavia linkkejä.

Viiteliikennettä mitataan näitä linkkejä klikanneiden ihmisten lukumäärällä. Tämän avulla voit selvittää, mikä liikenne on peräisin mistäkin lähteistä. Voit käyttää sitä arvioidaksesi osittain sivustosi ulkopuolisen sisällön vahvuutta.

3. Sosiaalisen median liikenne

Kolmas kohta on sosiaalisen median liikenne. Voit käyttää tätä menetelmää kahden eri asian mittaamiseen markkinointikampanjassa. Ensinnäkin voit arvioida suoraan, kuinka tehokasta alustan sisältämä sisältö on. Jos esimerkiksi liikennettä ei ole paljon, se voi olla merkki siitä, että et julkaise tarpeeksi, tai että tekemäsi julkaisut eivät ole houkuttelevia.

Toiseksi voit määrittää, kuinka tehokkaasti jakamasi sisältö houkuttelee liikennettä sivustollesi. Jos se on heikkoa, valitse sopivampia aiheita tai kirjoita huomiota herättävämpiä otsikoita.

4. Suora liikenne

Suora liikenne koostuu useista eri potentiaalisista lähteistä (alla oleva esimerkki on AudienceBloom.com-sivustolta):

Verkkosivuston osoitteen kirjoitus selaimen URL-kenttään.

Sähköpostin linkin klikkaus

Linkin klikkaaminen chatissä

Linkin klikkaaminen lyhennetystä URL-osoitteesta (kuten bit.ly).

Linkin klikkaaminen sosiaalisen median mobiilisovelluksessa, kuten Facebookissa, Twitterissä tai LinkedInissä (puhelinsovellukset eivät yleensä välitä lähettäjätietoja).

Klikkaamalla linkkiä suojatulta sivustolta (https), joka johtaa ei-turvalliselle sivustolle (http). Varo tätä, sillä jotkin suuret julkaisut, kuten Entrepreneur.com, käyttävät https:ää. Jos sivustosi ei siis ole suojattu (http), kaikki siitä saamasi viittausliikenne näkyy Google Analyticsin "suora liikenne" -osiossa.

Grouponin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että jopa 60 prosenttia "suoraksi" ilmoitetusta liikenteestä oli itse asiassa orgaanista hakuliikennettä. Vielä ei tiedetä, miksi osa orgaanisen haun liikenteestä päätyy väärään paikkaan, mutta asia on hyvä tiedostaa.

Suora liikenne ei liity yhtä vahvasti sisältöön kuin kolme muuta kävijäliikennesegmenttiä. Tämä on kuitenkin hyvä mittari brändisi tunnettuudesta. Älä kuitenkaan odota tämän segmentin kasvavan yhtä nopeasti tai tasaisesti kuin muiden segmenttien.

5. Uudet kävijät

Voit suodattaa tai segmentoida kävijöitä lähes minkä tahansa Google Analyticsin liikennepohjaisen raportin osalta sen perusteella, ovatko he uusia vai palaavia kävijöitä. Kuten huomaat, molemmat ovat tärkeitä ymmärtääksesi miten sisältösi vaikuttaa kiinnostuneiden kävijöiden houkuttelemiseen ja sitouttamiseen sivustollasi. Uudet kävijät ovat hyvä mittari esimerkiksi sosiaalisesta liikenteessä ja viittausliikenteestä, jossa yrität saada näkyvyyttä uusien ihmisten keskuudessa. Jos "uusien" kävijöiden määrä ei kasva, se voi tarkoittaa, ettet tee riittävästi työtä uusien yleisöjen tavoittamiseksi.

6. Palaavat kävijät

Myös palaavat kävijät ovat tärkeitä. Palaavien kävijöiden määrän pitäisi kasvaa jatkuvasti, mutta erityisesti määrän pitäisi kasvaa suorassa liikenteessä. Tämä tarkoittaa, että nämä ihmiset ovat tarpeeksi kiinnostuneita brändistäsi käydäkseen luonasi ilman kehotuksia. Tämä puolestaan tarkoittaa, että sisältösi teki heihin erityisen vaikutuksen. Palaavia kävijöitä kannattaa etsiä myös suosittelevien asiakkaiden segmentistä. Näitä ovat esimerkiksi sähköpostiin perustuvista suositteluista, joissa palaavat asiakkaat ovat osoitus jatkuvasta kiinnostuksesta.

7. Käyttäytymisen kulku

Google Analyticsin käyttäytymistä kuvaava kaavio on yksi suosikkityökaluja kävijämäärien ymmärtämisessä. Vaikka se vaikuttaa aluksi hieman hämmentävältä, se on suhteellisen helppo ymmärtää. Behavior-välilehdeltä löytyvä Behavior Flow on visualisointi keskivertokäyttäjän polusta sivuston läpi. Kaavion vasemmassa reunassa on luettelo "sisäänkäyntisivuista", joille käyttäjät todennäköisimmin tulevat.

Tämä on usein kotisivu tai tehokas blogikirjoitus. Sen jälkeen näet, mitä sivuja käyttäjät yleensä klikkaavat seuraavaksi ja kuinka moni käyttäjä poistuu. Kaavio jatkuu useiden klikkausten ajan, mikä auttaa sinua ymmärtämään, missä käyttäjät liikkuvat sivustollasi. Se voi auttaa tunnistamaan, kuinka tehokkaasti pidät käyttäjät sivustollasi ja mitkä kohdat voidaan korjata käyttäjien pysyvyyden parantamiseksi.

8. Käyttäjien demografiset tiedot

Audience -> Demographics -osiossa näkee tietoja käyttäjien iästä, sukupuolesta ja muista tiedoista. Nämä voivat auttaa ymmärtämään, kuinka tehokkaasti puhuttelet haluamaasi kohderyhmää. Jos näet täällä outoja demografisia tietoja, kannattaa arvioida uudelleen, kuinka sopivaa sisältösi on kohderyhmällesi.

9. Käyttäjän sijainti

Kannattaa myös tarkastella käyttäjien maantieteellisiä sijainteja. Ovatko he yleensä yhdestä paikasta? Mikäli kyllä, se voi olla osoitus siitä, että kampanjasi kallistuu vain yhteen suuntaan, esimerkiksi suosimalla yhtä julkaisua tai jakelukanavaa liian voimakkaasti. Toisaalta, jos huomaat, että olet erityisen suosittu jonkin maantieteellisen segmentin keskuudessa, voit mukauttaa strategiaa kohdentamalla sitä enemmän kyseiseen alueeseen.

10. Hakusijoitukset (avainsanoittain)

Olemme jo puhuneet siitä, miten voit käyttää orgaanista liikennettä saadaksesi suuntaa antavan käsityksen siitä, miten tehokkaasti sisältö auttaa sinua parantamaan hakusijoituksia. On kuitenkin myös arvokasta mennä suoraan lähteeseen ja mitata hakusijoituksiasi suoraan.

Toivottavasti sinulla on ainakin kourallinen avainsanoja, joihin kampanjasi kohdistuu (jos ei, katso opas avainsanatutkimuksesta). Vaikka Google ei anna sinulle näitä tietoja suoraan, verkossa on kymmeniä työkaluja (kuten SERPs, AgencyAnalytics ja AuthorityLabs), joiden avulla voit etsiä ja seurata hakusanasi sijoituksia. Tavoitteena on seurata edistymistä ja tehdä muutoksia sen mukaan, kuinka nopeasti tai hitaasti sivustosi nousee tuloksissa.

11. Verkkotunnuksen auktoriteetti

Hakukoneoptimoinnista (SEO) puhuttaessa on syytä puhua verkkotunnuksen auktoriteetista (DA). Verkkotunnuksen auktoriteetti mittaa sivustolle inbound-linkkien määrää ja laatua, ja se korreloi läheisesti hakukoneiden sijoitusten kanssa. Tarkista verkkotunnuksen auktoriteetti säännöllisesti nähdäksesi, tekeekö sisältösi tehtävänsä ansaitakseen sinulle inbound-linkkejä, jotka nostavat DA-pistemäärääsi. Mikäli ei, sisältösi ei ehkä ole tarpeeksi laadukasta houkutellakseen inbound-linkkejä. Voit tarkistaa verkkotunnuksen auktoriteetin ja sivun auktoriteetin (josta kerron seuraavaksi) Open Site Explorerin avulla.

12. Sivun auktoriteetti

Sivun auktoriteetti toimii pääosin samalla tavalla kuin verkkotunnuksen auktoriteetti, mutta se ei koske koko verkkosivustoa vaan yksittäistä sivua. Yksittäisten sivujen auktoriteetti voi olla korkeampi tai matalampi kuin verkkotunnuksen auktoriteetti, joka perustuu inbound-linkkeihin ja sisäiseen navigointirakenteeseen. Jos sinulla on siis yksi merkittävä postaus, jota yrität aktiivisesti edistää, tai erityisen laadukas ikivihreä sivu, voit tarkistaa sivun auktoriteetin avulla, miten se todennäköisesti menestyy hakukoneiden sijoituksen kannalta.

13. Roskapostipisteytys

Mozin hakuasiantuntijat keksivät roskapostipisteytyksen, jonka avulla voit arvioida riskisi. Käytännössä se toimii verkkotunnuksen auktoriteetin vastakohtana. DA auttaa ymmärtämään sivustosi ja sisältösi suhteellisen luotettavuuden, mutta roskapostipistemäärä kertoo, onko sisältösi haitallista. Jos esimerkiksi huomaat roskapostipistemäärän nousevan, voit tarkistaa, aiheuttaako päällekkäiset postaukset, huonosti kirjoitettu teksti tai ohut sisältö ongelmia, ja ryhtyä ennakoiviin toimiin korjataksesi tilanteen.

14. Ansaitut linkit (kappaletta kohti)

Yksi tärkeimmistä sisällön rooleista liikenteen tuomisessa sivustolle on inbound-linkkien hankkiminen muilta verkkosivustoilta. Mitä enemmän linkkejä ansaitset, ja mitä parempia nämä linkit ovat, sitä korkeammaksi DA nousee ja sitä korkeammalle sivusto sijoittuu brändiisi liittyvillä hakusanoilla. Mozin Open Site Explorer on loistava, ilmainen työkalu linkkiprofiilin arviointiin, jota voit käyttää tässä ja seuraavissa mittareissa. Tässä yhteydessä tavoitteesi on arvioida, kuinka monta linkkiä olet ansainnut kappaletta kohden, jotta voit mitata, kuinka tehokkaasti yksittäiset tekstit ansaitsevat linkkejä. Kun löydät huippusuorituksen, voit pyrkiä toistamaan tätä tulevissa postauksissa.

15. Rakennetut linkit (manuaalisesti)

Kannattaa myös tarkastella manuaalisesti, esimerkiksi vieraspostausten avulla, luomiesi linkkien määrää. Kuten mainittiin, sivuston ulkopuolinen sisältöstrategia on keskeisessä asemassa sisältömarkkinointikampanjan kokonaisarvon kannalta, mutta kyse on muustakin kuin viittausliikenteestä.

Sisältöön upotetut linkit tuovat arvovaltaa sivustolle, joten tarkista, kuinka monta linkkiä olet pystynyt luomaan ja kuinka arvovaltaisia nämä linkit ovat. Tämä on tilaisuus arvioida sivuston ulkopuolisten kasvupyrkimysten vauhtia. Pidä kirjaa jokaisesta linkistä, jonka olet manuaalisesti rakentanut ulkoisten toimien aikana, jotta voit arvioida kasvua ajan mittaan.

16. Inbound-linkkien kokonaismäärä

Seuraavaksi mitataan inbound-linkkien kokonaismäärää ja verrataan sitä ansaittujen linkkien ja rakennettujen linkkien määrään. Voit tarkastella sivustoon viittaavia linkkejä Mozin Open Site Explorerin, Ahrefsin, Majesticin tai Google Search Consolen avulla.

Onko sinulla jokin asia, jonka kanssa kamppailet? Mikäli on, kannattaa panostaa enemmän sisältömarkkinointistrategiassa kyseisen osan optimointiin. Oletko nähnyt räjähdysmäistä kasvua jollakin alueella? Jos olet, mitä voit oppia siitä? Minkälainen sisältö on tuottanut kasvua, ja voitko soveltaa näitä periaatteita muualla strategiassasi?

17. Linkkiprofiilin jaottelu

Muista, että kaikki linkit eivät ole hyviä. Sivustolle osoittavien linkkien määrä ei ole se, mikä lisää verkkotunnuksesi auktoriteettia. Jos linkit on rakennettu kyseenalaisista lähteistä tai jos olet rakentanut ne huonosti kirjoitetulla sisällöllä tai roskapostitetuilla ankkuriteksteillä, ne voivat altistaa sinut Googlen rangaistukselle.

Tarkastele tarkkaan rakentamiasi linkkejä ja etsi heikkoja kohtia, jotka voit poistaa ja näin ollen parantaa linkkien keskimääräistä laatua. Jos huomaat kyseenalaisia ulkopuolisia linkkejä, pyydä sivustojen webmastereita poistamaan ne.

18. Sivun suosio

Mikäli sinulla on suuri määrä blogikirjoituksia, mistä tiedät, mitkä niistä ovat tuoneet tehokkaimmin liikennettä sivustollesi? Tutustu Google Analyticsin Käyttäjien käyttäytymisraporttiin (Behavior/Site Content/All Pages), josta näet, mitkä sivut ovat suosituimpia liikenteen kannalta.

Voit eritellä liikennelähteittäin tulokset, jotta näet miten kävijät saapuvat kuhunkin postaukseen. Näet tämän katsomalla Google Analyticsin käyttäjien käyttäytymisraporttia (Behavior/Site Content/All Pages) ja napsauttamalla sitten sen sivun URL-osoitetta, josta haluat lisätietoja. Napsauta seuraavaksi "Source"-vaihtoehtoa "Primary Dimension" -kohdan vieressä.

Huomaat todennäköisesti, että pari postausta erottuu muita enemmän. Mitä ominaisuuksia näillä oli, jotka tekivät niistä parempia? Entäpä suosioluettelon pohjalla olevat viestit? Mikä teki niistä niin tehottomia?

19. Välitön poistumisprosentti (Bounce rate)

Välitön poistumisprosentti, joka näkyy kohdassa Behavior/Site Content/All Pages, on niiden henkilöiden prosenttiosuus, jotka poistuvat sivulta sen jälkeen, kun he ovat vierailleet siellä kerran. Jos esimerkiksi 100 ihmistä vierailee yhdessä blogikirjoituksessa (liikenne mistä tahansa lähteestä) ja 30 heistä poistuu sivustolta tämän jälkeen, kun taas 70 heistä siirtyy muille sivuille, välitön poistumisprosentti on 30 prosenttia. Yleensä luku on hyvä mahdollisimman alhaisena, koska se tarkoittaa, että käyttäjät pysyvät sivustolla pidempään. Jos luku on korkea, se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että sisältö ei ole laadukasta. Voit tarkastella mittaria myös yksittäisten tekstien osalta ja nähdä, ovatko jotkin tekstit parempia pitämään käyttäjiä sivustolla kuin toiset.

20. Poistumisprosentti (Exit rate)

Poistumisprosentti, joka näkyy myös kohdassa Behavior/Site Content/All Pages, on prosenttiosuus kaikista henkilöistä, jotka lopettavat istunnon poistumalla tietyltä sivulta. Mutta hetkinen, eikö se ole sama asia kuin poistumisprosentti? Ei aivan. Google kertoo, että poistumisprosentti koskee kaikkien istuntojen käyttäjiä, kun taas välitön poistumisprosentti koskee käyttäjiä, jotka ovat katsoneet vain kyseisen sivun.

Yksinkertaisesti sanottuna, jos käyttäjä vierailee vain yhdellä sivulla ennen kuin hän poistuu, hänet lasketaan ”hyppääjäksi” (bounce) eikä poistujaksi (exit). Poistumisprosentti kertoo kuitenkin samoja asioita; voit käyttää lukua arvioidaksesi, kuinka tehokkaasti sisältö pitää käyttäjät paikalla, mutta tällä kertaa laajemmalla näkökulmalla.

21. Sivulla vietetty aika

Lähes kaikissa liikenteeseen liittyvissä raporteissa on mainittu "keskimääräinen sivulla vietetty aika". Kuten nimestä käy ilmi, tämä kertoo, kuinka kauan henkilö vietti aikaa tietyllä sivulla. Tieto on erittäin hyödyllinen mitattaessa epäsuorasti yleisön sitoutumista brändin viestintään.

Voit tarkastella jokaista julkaistua blogikirjoitusta ja vertailla niiden sivulla vietettyä aikaa. Mitkä niistä näyttävät pitävän käyttäjät sivulla pisimpään? Tuntuuko jotkin kirjoitukset tylsistyttävän lukijoita tai eivät kiinnosta heitä?

22. Istunnon kesto

Kannattaa katsoa blogin lukijoiden keskimääräistä istunnon kestoa. Jäävätkö käyttäjät useammalle sivulle? Viettävätkö he sivustolla yli pari minuuttia? Jos useimmat ihmiset näyttävät keskeyttävän ensimmäisen viiden minuutin aikana, sivusto ei kiinnosta käyttäjiä tarpeeksi tai "koukuta" heitä brändiisi.

23. Sosiaalisen median seuraajat (kunkin alustan osalta)

Sosiaalisen median seuraajia kutsutaan joidenkin markkinointiammattilaisten keskuudessa "turhuuden mittareiksi". Kuten termi antaa ymmärtää, nämä tiedot näyttävät pintapuolisesti tärkeiltä, mutta eivät kerro siitä, mitä todella tapahtuu. Voit esimerkiksi kasvattaa seuraajamäärääsi 1 000 seuraajasta 2 000:een, mutta jos yksikään tuhannesta uudesta seuraajasta ei ole kiinnostunut brändistäsi tai osallistu sisältöösi, ne eivät ole kovinkaan arvokkaita.

Luvut ovat toki houkuttelevia, mutta ne eivät vastaa todellista arvoa. Pidä tämä mielessä, kun mittaat sosiaalisen median seuraajiasi. Seuraajamäärän tasainen kasvu on kuitenkin varma merkki siitä, että olet menossa oikeaan suuntaan. Kiinnitä lukuun siis huomiota, mutta älä panosta pelkästään siihen.

24. Tykkäykset

Jälleen kerran, jokaisen postauksen "tykkäykset" voivat johtaa harhaan. Päällisin puolin luku vaikuttaa arvokkaalta; eihän ihminen tykkää sisällöstä, ellei se vaikutta häneen. Postaus, joka kerää 100 tykkäystä, on luultavasti tehokkaampi kuin postaus, joka kerää 20 tykkäystä.

Luku ei kuitenkaan kerro, kuinka moni todella luki postauksesi tai mitä he tekivät sen jälkeen. Tykkäysten mittaaminen on arvokas tapa auttaa ymmärtämään, miten sisältö vaikuttaa yleisöihin eri alustoilla, mutta älä anna sen määritellä, voidaanko viestintääsi pitää "onnistuneena" vai ei.

Jos et saa paljon tykkäyksiä, pohdi otsikoita, aiheesi vetovoimaa yleisöösi ja aineistojen omaperäisyyttä.

25. Jakaminen (blogista)

Sisältömarkkinoinnissa on olemassa kahdenlaisia "jakoja". Ensimmäinen on suorempi jakamistyyppi, jossa määritellään, kuinka moni käyttäjä jakoi blogikirjoituksen sosiaalisen median kanaviin.

Vaikka asiasta kiistelläänkin, on olemassa näyttöä siitä, että tämäntyyppinen jakaminen lasketaan "sosiaalisen median signaaliksi". Tämä voi vaikuttaa siihen, miten sivu sijoittuu Googlen hakutuloksissa. Näin ollen tämäntyyppinen jakaminen on tärkeä todistus siitä, että blogisi on tarpeeksi houkutteleva, jotta yleisö jakoa sitä. (Varmista, että sinulla on jakopainikkeet kaikissa julkaisuissasi). Social Warfare on tähän hyvä ratkaisu.

26. Jakaminen (sosiaalisen median kanavissa)

Toisen tyyppinen sosiaalisen median jakaminen kertoo, kuinka moni katsoi postauksen sosiaalisessa mediassa ja jakoi sen edelleen omalle yleisölleen. Tämäntyyppinen jakaminen on helpompaa, sillä se vaatii vain yhden napsautuksen ja sen voi suorittaa kuka tahansa, joka törmää sisältöön uutisvirrassa.

Juuri tämäntyyppinen jakaminen mahdollistaa nopean leviämisen sen yksinkertaisen ja nopean skaalautuvuuden ansiosta. Katso, kuinka nopeasti ja kuinka kauas postaukset leviävät, kun ne on jaettu profiileissasi; se voi auttaa sinua arvioimaan yleistä houkuttelevuutta.

27. Sosiaalisen median tavoittavuus

Seuraavaksi voit tarkastella yleistä tavoittavuutta sosiaalisessa mediassa, jotta näet, mitkä alustat antavat sinulle eniten näkyvyyttä. Tätä voidaan tarkastella muutamalla eri tavalla. Tehokkain tapa on Google Analyticsin Acquisition-välilehdellä (Acquisition/All Traffic/Channels/Social) oleva alustakohtainen erittely. Tärkeintä on verrata kutakin alustaa toisiinsa ja määrittää, mihin alustaan kannattaa käyttää aikaa ja budjettia.

28. Kommentit (blogissa)

Kommentit ovat loistava osoitus sisällön kyvystä puhutella yleisöä. Saatat saada aikaan samaa mieltä tai eri mieltä olevia mielipiteitä, lisätietoja, tarinoita tai pelkkiä kohteliaisuuksia. Mitä tahansa saatkin aikaan, olet onnistunut, koska olet herättänyt ajatuksia ja tunteita.

Yleisesti ottaen voit käyttää kommentteja apuna kampanjan suunnan ohjaamisessa lukemalla yleisösi ajatuksia ja tunteita. Metatasolla voit käyttää kunkin artikkelisi saamien kommenttien määrää arvioidaksesi, mitkä artikkelit ovat saaneet aikaan enemmän vuorovaikutusta. Tämä ei ole paras tai ainoa tapa arvioida yleistä laatua, mutta se on lähellä sitä.

29. Kommentit (sosiaalisessa mediassa)

Blogikommentit ovat tärkeitä, mutta muista, että voit arvioida myös sosiaalisessa mediassa annettuja kommentteja. Yleisesti ottaen sosiaalisessa mediassa on enemmän kommentteja kuin blogissa, ja ne tulevat laajemmalta yleisöltä. Ole siis tarkkana ja arvioi yksittäisten postausten sitoutumista sen mukaisesti.

30. Tehdyt toimenpiteet

Joskus sisältöjen tulisi olla vuorovaikutteisia. Vuorovaikutteisuus houkuttelee lukijoita, kannustaa heitä tutustumaan brändiisi paremmin ja antaa heille mieleenpainuvamman kokemuksen. Tämä onnistuu niissä tapauksissa, joissa vuorovaikutteisuus todella toimii.

Muista mitata, toimivatko interaktiiviset sisällöt käytännössä. Voit esimerkiksi mitata, kuinka usein joku täyttää verkkokyselysi tai käyttää laskinta, jonka upotit äskettäiseen viestiin.

31. Sisältöön käytetty raha

Kampanjan tehokkuus ei riipu pelkästään siitä, kuinka paljon liikennettä tai tuloja sen avulla saavutat, vaikka emme voi syyttää sinua siitä, jos ajattelet niin. Useimmat ihmiset unohtavat, että on myös tärkeää muistaa, kuinka paljon rahaa kampanjaan ylipäätään käytetään.

Teetkö sopimuksen toimiston kanssa? Palkkaatko tekijöitä? Maksatko kokopäiväisistä työntekijöistä ja ohjelmistosta, kuten analytiikkajärjestelmästä? Pidä kirjaa siitä, kuinka paljon todellisuudessa maksat. Tästä on hyötyä, kun laskemme ROI:n tämän artikkelin lopussa.

32. Käytetty aika

Raha ei ole ainoa asia, jota käytät, kun luot uusia sisältöjä ja viestejä kuluttajille. Käytät myös aikaa – sekä omaa että työntekijöidesi. Kuinka paljon aikaa strategioiden laatimiseen kuluu viikoittain? Paljonko aikaa käytät yhtä postausta kohden? Tehokaskin postaus voi olla haitaksi kampanjallesi, jos sen tekemiseen ja julkaisemiseen kuluu liikaa aikaa. Tämä on hyvä hetki tarkistaa tehokkuus tiiminä.

33. Laskeutumissivun katselut

Todennäköisesti sinulla on ainakin yksi aloitussivu osana sisältöstrategiaa. Joko ohjaat sinne liikennettä joistakin viesteistä tai käytät aloitussivua sisällön mainostamiseen.

Oli miten oli, on tärkeää nähdä, kuinka monta katselukertaa saat ja mistä. Näitä sivustoja ylläpidetään joskus erillään pääverkkotunnuksestasi, joten älä jätä tätä huomioimatta, kun tarkistat liikennettä.

34. Näyttökerrat

Näyttökertoja voidaan mitata useissa eri yhteyksissä. Voit esimerkiksi arvioida, kuinka monta näyttökertaa saat hakukoneissa sijoittumisesta käyttämällä avainsanatietoja. Useimmat sosiaaliset alustat näyttävät, kuinka monta käyttäjää "tavoitit" postauksella.

Voit jopa arvioida, kuinka monta näyttökertaa olet saanut ulkoisilta julkaisijoilta. Nämä ovat hyvä mittari sille, kuinka paljon alkuperäistä tavoittavuutta postaukset ovat saaneet. Tässä yhtälössä on toinenkin ratkaiseva tekijä.

35. Klikkausprosentti

Näyttökerrat ovat hienoja, mutta niitä on suositeltavaa tarkastella klikkausprosentin yhteydessä. Jos esimerkiksi näyttökertojen määrä on suuri mutta klikkausten määrä pieni, se tarkoittaa, että sisältösi on riittävän näkyvää, mutta otsikkosi ja tekstisi eivät ole tarpeeksi houkuttelevia, jotta käyttäjät todella kävisivät sivustollasi.

Toisaalta, jos klikkausten määrä on korkea, mutta näyttökertojen määrä on alhainen tai laskee, voi olla aika tarkistaa näkyvyysstrategian kyseisessä kanavassa.

36. Suorituskyky pitkällä aikavälillä

Uusi sisältösi sai 200 jakoa Facebookissa ensimmäisen julkaisuviikon aikana. Mutta miten se pärjää nyt, kun kuukausi on kulunut? Suurin osa sisältöstrategiastasi tulisi keskittyä "ikivihreään" sisältöön, joka ei ole sidoksissa mihinkään vuodenaikaan, tapahtumaan tai vuodenaikaan.

Näissä tapauksissa sinun pitäisi pystyä ansaitsemaan liikennettä ja sitoutumista. Ensimmäisen julkaisun jälkeen on aina laskua, mutta kuinka suuri se on? Mitä voit tehdä ansaitaksesi enemmän jatkuvaa huomiota vanhoille julkaisuille? Tämä on hyvä tapa maksimoida jokaisen artikkelisi arvo.

37. Sähköpostin avausprosentti

Sähköposti on todennäköisesti osa sisältömarkkinointistrategiaasi. Jos ei, sen pitäisi olla, koska se on käytännössä ilmainen ja voi lisätä huomattavasti sisältösi näkyvyyttä ja sitoutumisastetta. Sähköpostit ovat kuitenkin tehokkaita vain, jos ne avataan. Seuraa sähköpostisi avausprosenttia siis aktiivisesti.

Jos avausprosentti ei ole hyvä, se tarkoittaa, että tarvitset parempia otsikoita tai tarjouksia asiakkaillesi. MailChimpin kaltainen alusta antaa sinulle nämä tiedot sekä joitakin muita sähköpostiin liittyviä mittareita.

38. Sähköpostin klikkausprosentti

Jos ihmiset avaavat sähköpostiviestejäsi, mutta eivät klikkaa niitä, se tarkoittaa, että sähköpostiviestien sisältö ei ole tarpeeksi kiinnostavaa, jotta klikkaaminen olisi perusteltua. Jos käytät sähköposteja uutiskirjeinä tai sisällön yhteenvetona, se tarkoittaa, että blogiartikkeleissasi on ongelma, johon sinun on puututtava. Sähköpostin tilaajat ovat lukijoita, jotka ovat jo kiinnostuneita brändistäsi.

39. Tilaajien määrä

Kiinnitä huomiota myös tilaajamääriin. Jos huomaat, että tilaajamäärät kasvavat ajan myötä, se tarkoittaa, että sisältösi onnistuu hyvin pitämään nykyiset lukijasi ja houkuttelemaan uusia ihmisiä säännöllisiksi lukijoiksi. Jos määrä kuitenkin pysähtyy tai laskee, jokin on vialla.

40. Tilaajien vaihtuvuus

Tilaajien vaihtuvuus tarkoittaa niiden ihmisten määrää, jotka peruvat sähköpostitiedotteiden tilauksen. Toivottavasti houkuttelet kaikki tilaaja orgaanisesti (eli et koskaan osta sähköpostilistaa). Näin ollen tämä tarkoittaa, että jokainen tilauksen peruuttanut muutti mielensä. Kiinnitä huomiota tähän mittariin. Miksi he tekivät näin? Mikä sisällössäsi muuttui?

41. Julkaisijan onnistumisaste

Osa suuremmista kustantajista tarjoaa kaikille vieraileville bloggaajilleen tarkkaa analytiikkaa siitä, miten heidän artikkelinsa toimivat. Jos sinulla on pääsy näihin tietoihin, hyödynnä niitä. Millaisia näyttökertoja, katselukertoja ja sitoutumisprosentteja saat? Miten sisältösi pärjää kilpailijoille? Mitkä muut artikkelit ovat menestyneet tällä alustalla? Jo perusasioista voi oppia paljon.

42. Brändin näkyvyys

Brändin näkyvyyttä on tunnetusti vaikea mitata, mutta yksi keino on se, kuinka moni etsii brändisi nimeä Googlessa. Löydät tämän Google Search Console -palvelusta; siirry Search Traffic/Search Analytics ja tarkista sitten alla oleva "Queries"-osio. Jos tämä luku kasvaa ajan myötä, se tarkoittaa, että yhä useammat ihmiset etsivät tuotemerkkisi nimeä. Tämä tarkoittaa, että he kuulevat tuotemerkistäsi eli siitä on tullut näkyvämpi.

43. Kokonaiskasvu (vuosittain)

On houkuttelevaa mitata edistymistäsi jatkuvasti - jopa viikosta toiseen. Kausivaihteluilla voi olla suuri vaikutus näihin lukuihin. Yritä siis verrata tietoja paljon laajemmalla aikajänteellä, esimerkiksi vuositasolla. Näin saat paremman kuvan siitä, miten olet kehittynyt ajan mittaan.

44. Konversioluvut

Kaikki tähän mennessä tarkastelemamme mittarit auttavat arvioimaan, kuinka tehokas sisältömarkkinointikampanja on, mutta emme ole syventyneet siihen, kuinka arvokas kampanja on. Käytät kampanjaasi oikeaa rahaa ja/tai aikaa, rahallisesti tai palkattujen työntekijöiden avulla, joten sinun on varmistettava, että panostukset tuottavat sinulle riittävästi uusia tuloja.

Ensimmäinen askel kohti tätä mittausta on tarkastella konversioita eli kuinka moni ihminen ostaa tuotteitasi, täyttää lomakkeita tai on muuten yrityksesi asiakkaana. Voit mitata näitä asettamalla Google Analyticsissa tavoitteita, määrittämällä niille arvon (tässä Google opastaa sinua) ja mittaamalla niitä säännöllisesti. Jos konversioasteesi on alhainen, CTA-kutsut (Call-to-action) eivät ehkä ole kunnossa tai sisältösi ei ehkä myy yritystäsi tarpeeksi hyvin uusille kävijöille.

45. Orgaanisen haun konversioasteet

Kannattaa myös tarkastella konversiolukuja, sillä ne koskevat erityisesti orgaanista liikennettä, josta suurin osa sisältöön perustuvasta liikenteestäsi tulee. Löydät tämän raportin valitsemalla Acquisition/All Traffic/Channels/Organic Search ja valitsemalla sitten "Landing Page" (laskeutumissivu) "Primary Dimension" (Ensisijainen mittari) -kohdan vierestä. Tämä näyttää, kuinka usein kuluttajat tekevät konvertointeja jokaisella yksittäisellä sivulla, jolle on tullut vähintään yksi kävijä orgaanisesta hausta.

Jos orgaanisten sivujen konversioluku on alhaisempi kuin muissa segmenteissä, se voi tarkoittaa, ettet kohdista sisältöä oikeille avainsanoille tai oikealle yleisölle.

Kannattaa myös tarkastella muiden liikennesegmenttien, kuten viittaus- ja sosiaalisten lähteiden, konversiolukuja. Onko luvut niissä korkeampia? Miksi näin on? Miten esittelet sisältösi eri tavalla?

46. Liidien laatu

Vaikka on houkuttelevaa käyttää sisältöä mahdollisimman monen liidin luomiseen, ei pidä unohtaa, että liidien laadulla on yhtä paljon merkitystä kuin liidien määrällä. Kehitä yhdessä myyjiesi kanssa puolueeton järjestelmä liidien laadun mittaamiseksi, kuten kiinnostuksen tason ja aiempien tietojen mittaaminen.

Laske sitten keskimääräinen liidien laatu, jonka saat sisältömarkkinointikampanjan avulla saamien konversioiden kautta. Jos liidien laatu on heikko, se tarkoittaa, että et kohdista markkinointia oikeille ihmisille. Tässä tapauksessa sinun on arvioitava sisältöaiheita ja kampanjan suuntaa uudelleen.

47. Sulkemisaste

Kannattaa myös tarkastella sulkemisastetta. Jos pystyt, vertaa online-liidien sulkemisastettasi muihin käyttämiisi kanaviin. Onko se korkeampi vai matalampi? Jos se on odotettua alhaisempi, se voi olla merkki huonosta liidien laadusta. Kun tiedät asiakkaan keskimääräisen arvon ja konversioiden tuloksena syntyvien asiakkaiden keskimääräisen määrän, voit alkaa laskea ROI:ta.

48. Lähdepohjainen ROI

Kokeile laskea ROI:si eri ulkoisista lähteistä. Tarkastele yksittäisiä lähteitä (ulkoisia julkaisijoita) ja sitä, kuinka paljon liikennettä kukin lähettää sivustollesi, sekä kuinka monta konversiota saat kustakin lähteestä. Nyt kun tiedät konversion arvon, voit laskea, kuinka paljon tuloja kukin lähde tuo sivustollesi.

Voit tehdä saman jokaiselle sosiaaliselle alustalle ja jopa orgaaniselle liikennevirralle. Vertaile näitä lukuja siihen, kuinka paljon aikaa käytät strategian tämän osan toteuttamiseen, ja karsi sitten tyhjä painoarvo pois, jotta voit suosia tehokkaita tekijöitä.

49. Avainsanapohjainen ROI

Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka paljon arvoa yksittäiset avainsanat ja aiheet tuovat sivustollesi. Tämän laskeminen on hieman hankalampaa, sillä Google Analytics ei anna sinulle tietoja kunkin avainsanan saapuvasta liikenteestä.

Voit kuitenkin selvittää, mitkä avainsanat tuovat orgaanista hakuliikennettä Google Search Consolen kautta (Search Traffic/Search Analytics). Mitkä avainsanat tuovat eniten liikennettä? Mitkä vähiten? Vertaile näitä tietoja siihen, mitä tiedät avainsanojen sijoituksista (katso kohta #10), jotta voit löytää heikkoja avainsanoja ja kohdentaa toimia vahvempiin sanoihin.

50. ROI yhteensä

Lopuksi haluat laskea ROI:n yhteensä. Kuinka paljon aikaa ja rahaa käytät sisältömarkkinoinnin tunnuslukujen saavuttamiseen ja kampanjan rakentamiseen? Jos teet sopimuksen toimiston kanssa, tämä on helpompaa. Muussa tapauksessa sinun on tehtävä ennuste, joka perustuu tiimisi palkkoihin ja sisällön luomiseen käytettyyn aikaan.

Vertaa sitten tätä arvoa kaikkeen siihen, jonka kampanjasi on tuonut sinulle, kuten konversioihin. Onko työnteko tuottanut tulosta? Jos ei, sinun on tarkasteltava muita mittareita, jotta näet, missä voit parantaa. Mikäli kyllä, löydä parhaat ominaisuudet, joita voit parantaa entisestään. Yleiskatsauksen siitä, miten markkinointikampanjoiden ROI:ta voidaan mitata, löydät oppaasta The Keys to the Kingdom: Make Your Marketing Team More Data-Centric.

Markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja analysoinnissa on tärkeää muistaa eräs asia: pelkkä mittaaminen ja ymmärtäminen ei riitä merkityksellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Jos haluat, että työnteolla on merkitystä, analyysisi on johdettava toimintaan – muutenkin kuin sisältömarkkinoinnin KPI-tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Aina kun saat analytiikan avulla tietoa tehokkaasta taktiikasta tai tehottomasta kanavasta, varmista, että se johtaa muutokseen tai vaikuttaa kampanjan suuntaan. Toimimalla näin ja mittaamalla johdonmukaisesti, rakennat lopulta tehokkaan sisältöstrategian, joka tuottaa sinulle parhaan mahdollisen ROI:n. Tee siis sisältömarkkinoinnista merkityksellistä!