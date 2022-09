4 sääntöä menestyneeseen vaikuttajamarkkinointiin

Viime vuosien aikana vaikuttajamarkkinointi on kasvanut sosiaalisen median uutuudesta usean miljardien dollarieiden toimialaksi. Mutta, kun vaikuttaminen ja sisällön luominen brändeille on tullut ammattimaisemmaksi, on siinä myös noussut esiin alan kipukohtia.

Tosiasia on, että jos brändit haluavat toistuvia, sekä onnistuneita vaikuttajamarkkinointikampanjoita, vaikuttajien on haluttava työskennellä heidän kanssaan. Yhä useammat vaikuttajat ja sisällöntuottajat vaativat läpinäkyvyyttä brändeiltä joiden kanssa he työskentelevät. Mikäli yritys nyt hylkää mahdollisuuden hyvästä maineesta, se voi helposti kostautua leimana, ettei heidän kanssaan kannata työskennellä tulevaisuudessakaan.

Sääntö 1: Tee tutkimusta

Explore-haku, jossa mainitaan #vaikuttajaongelmat (#contentcreatorproblems, #creatorproblems ja #branddealsbelike), osoittaa, että vaikka nämä keskustelut ovatkin usein pienempiä, ne sisältävät oivalluksia, jotka ovat erityisen arvokkaita brändeille. Eniten sitouttava sisältö tavoitti 1,8 miljoonaa ihmistä, ja heillä on opetus jaettavana: suurinta ajanhukkaa on se, kun brändit ottavat yhteyttä sisällöntuottajiin tekemättä ensin itse tutkimusta.

Kun yrität aloittaa kumppanuuden vaikuttajan tai sisällöntuottajan kanssa, varmista, että tarjouksesi on heille merkityksellinen. Mikä tärkeintä, varmista, että tavoitat oikean henkilön. Toiseksi kiusallisin sähköposti, jonka vaikuttajamarkkinointipäällikkö voi saada on se, jossa kerrotaan että olet sekoittanut vaikuttajat toisiinsa.

Mikä se kaikkein kiusallisin vastaus vaikuttajalta sitten on? Hän muistuttaa, että olette työskennelleet yhdessä aiemminkin. Muista siis, että kun brändisi on työskennellyt jonkun kanssa, tutustu vuorovaikutushistoriaasi ennen kuin otat yhteyttä vaikuttajaan. Näin varmistat, ettei sinulle koskaan tapahdu näitä aloittelijan virheitä.

Sääntö 2: Anna vaikuttajien ottaa luova johto

Havaitsimme Explore-haussamme, että viimeisen vuoden aikana sosiaalisen median mainintoja vaikuttamisesta ja sisällön luomisesta on tullut brändeille noin 22 päivässä. Yksi kiinnostavimmista sisällöistä on erään vaikuttajan YouTube-video siitä, miten brändit ärsyttävät häntä. Brändeille osuvin osio selittää, kuinka liialliset sisältöohjeet ja mikromanageeraus hillitsevät hänen luovuuttaan ja johtavat epäonnistuneisiin postauksiin tai kampanjoihin. Se on tärkeä pointti. Tärkein syy siihen miksi brändit valitsevat vaikuttajia ensisijaisesti, on se että he pitävät juuri tämän vaikuttajan sisällöstä ja luovuudesta.

Jos palkkaat vaikuttajan tai sisällöntuottajan, mutta otat heiltä luovan vapauden, he eivät voi tehdä sellaista työtä joka on tuottanut todistetusti tuloksia. Toisaalta kun brändit luottavat vaikuttajiin, he voivat luoda jotain muutakin kuin mitä brändisi markkinointitiimi osaa kuvitella. Esimerkkejä ja pientä ohjausta on hyvä tarjota, mutta viime kädessä kannattaa työskennellä vain sellaisten vaikuttajien kanssa, joiden luovuuteen olet valmis luottamaan.

Sääntö 3: Kunnioita heidän aikaansa

Toinen trendaava #influencerproblems -video, jonka on kirjoittanut sama tekijä kuin yllä olevan TikTok-videon, nauraa brändeille jotka vaikenevat vain saadakseen vaativia suorituksia yhdessä yössä. Tämä on varma tapa pilata mahdolliset pitkäaikaiset kumppanuudet. Vältä tällaisia kiusallisia tilanteita pitämällä säännöllisesti yhteyttä markkinointikumppaneihisi, vaikka vain ilmoittaaksesi odottavasi lisätietoa pian. Kärsivällinen yhteistyö maksaa näin itsensä takaisin huippuluokan suorituksilla ja myönteisillä kokemuksilla kaikille osapuolille.

Sääntö 4: Maksa oikeudenmukaisesti ja nopeasti

Maininnat vaikuttajien palkkaeroista ovat kasvaneet lukuisia kertoja kesästä 2021 lähtien. Tämä johtuu siitä, että vaikuttajat useammin jakavat kokemuksiaan, saavat enemmän mediahuomiota tarinoillensa ja useat tutkimukset vahvistavat, että brändit maksavat valkoisille sisällöntuottajille enemmän kuin tummaihoisille sisällöntuottajille.

Aihe on saanut niin paljon huomiota, että tänä keväänä Yhdistyneen kuningaskunnan mainostajajärjestö ISBA päivitti Influencer Marketing Code of Conduct -sääntöjänsä lisäämällä ohjeita monimuotoisuudesta, tasapuolisuudesta ja osallisuudesta. Useat suuret brändit ovat julkisesti sitoutuneet noudattamaan säännöstöä, joka kehottaa niitä "sitoutumaan uudelleen samapalkkaisuuden periaatteeseen - ja olemaan liittolaisia ​​vaikuttajamarkkinoinnin ei-hyväksyttävien palkkaerojen korjaamisessa." Kun yhä useammat vaikuttajat vaativat palkkojen avoimuutta, tämä keskustelu vain kasvaa. Pysy edelläkävijänä ja toimi markkinointikumppaneidesi mukaisesti varmistamalla, että maksat heille oikeudenmukaisen korvauksen.

Vaikuttajamarkkinointi on loistava tapa kasvattaa asiakaskuntaasi ja tavoittaa uusia yleisöjä, mutta siihen pääseminen vie aikaa ja tahtoa. Noudata näitä neljää sääntöä ja katso, kuinka vaikuttajamarkkinointisi tuottaa korkeamman ROI:n.

Ratkaisuilla, kuten vaikuttajamarkkinointialustamme Klear, voit luottavaisesti tutkia ja tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa unohtamatta tärkeitä yksityiskohtia. Varaa aika demo-esittelyyn, niin saat lisätietoja siitä, kuinka Meltwater-ratkaisut voivat auttaa sinua tulemaan brändiksi, jonka kanssa vaikuttajat mieluusti työskentelevät.