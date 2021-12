20 asiaa, jotka muistamalla teet täydellisen blogikirjoituksen

Markkinoinnin lajeja on niin monia, että niistä kaikista on vaikea pysyä kärryillä.

Sisältömarkkinointi on kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikea markkinoinnin laji.

Se ei ole vain kirjoittamista. Kaikki eivät osaa kirjoittaa jotain, mikä puhuttelee suurta määrää lukijoita ja saa nämä jakamaan blogikirjoituksen sosiaalisessa mediassa. Lukijat kaikkoavat hyvin nopeasti, jos heille ei keksi tarpeeksi mielenkiintoista sanottavaa.

Blogin on täytettävä tietyt muotoseikat, jotta sisällöt saavat osakseen mahdollisimman paljon huomiota. Oikein toteutetulla sisältömarkkinoinnilla voit kasvattaa näkyvyyttäsi verkossa ja hankkia liidejä.

Muista nämä 20 asiaa kirjoittaessasi seuraavaa blogiasi:

1. Koukuttava otsikko

Mainonnan isän David Oglivyn mukaan:

Otsikon lukee keskimäärin viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin itse tekstin. Kun olet kirjoittanut otsikon, olet käyttänyt dollarista 80 senttiä.

Otsikon kirjoittaminen on luovuutta vaativa taiteenlaji, sillä hyvä otsikko vangitsee lukijan huomion ja houkuttelee lukemaan koko tekstin. Sinun on tiedettävä tarkkaan blogisi konsepti, jotta voit välittää haluamasi viestin ja houkuttelemaan lukijat. Lisää vinkkejä täydelliseen otsikkoon löydät täältä.

Lyhyesti: Otsikon tulee olla lyhyt, houkutteleva ja mielenkiintoinen.

2. Informatiiviset alaotsikot

Alaotsikot ovat käteviä, sillä kaikkea sisältöä on mahdotonta mahduttaa otsikkoon. Alaotsikkojen avulla voit aloittaa, lopettaa tai selittää lyhyesti, mistä tekstissä on kyse. Lukijan huomion saa otsikolla, mutta mielenkiinnon säilyttämiseen tarvitaan alaotsikoilla.

Bonus: Muista myös avainsanat, joiden avulla Google ja muut hakukoneet löytävät blogisi.

3. Ei sanaleikkejä

Keep it simple, stupid. Unohda jargon ja massiiviset sanat. Sisältömarkkinoinnin pointti katoaa, jos kukaan ei ymmärrä mitä olet sanomassa. Yksinkertaisesti sanottuna, käytä yksinkertaisia sanoja. Pieni jargon on hyväksyttävissä silloin, kun se on sisällön ymmärtämisen kannalta välttämätöntä.

4. Listat

Artikkelit ovat jo menneen talven lumia, sillä nyt kaikki kirjoittavat listoja (listicles).

Numeroitu listamuotoinen blogi on ymmärrettävä. Näin lukijat löytävät tarvitsemansa informaation yhdellä vilkaisulla ilman liikaa vaivannäköä.

5. Oikeat välimerkit

Pisteiden, pilkkujen ja muiden välimerkkien avulla voit nostaa sanamassasta esiin tärkeät asiat. Lyhennä lauseita, jos et ole varma kaikista pilkkusäännöistä. Lauseita voi pidentää ja pilkkoa välimerkeillä sitä mukaan, kun kirjoitustottumus karttuu. Välimerkitetty blogi on informatiivisempi ja helpompi lukea.

6. Pidä teksti joustavana

Mobiiliaikakaudella lukijat ovat tottuneempia lukemaan ylhäältä alas kuin vasemmalta oikealle.

WordPressin ja Bloggerin ulkoasuista kannattaa valita kapea tai muokata ulkoasua kapeammaksi. Kapeaan blogitekstiin mahtuu vain 80 merkkiä.

7. Testaa fonttisi

Fontti kannattaa valita oikein, sillä se vaikuttaa merkittävästi tekstin ulkoasuun.

Blogikirjoituksen kautta persoonallisuutta voi osoittaa monin tavoin, mutta pidä teksti selkeän fontin avulla luettavana. Sans-serif-fonttia on helppo lukea näyttöruudulta, ja monet suositut bloggajat käyttävätkin sans-serifin Robotoa.

Muista testata fonttisi luettavuus.

8. Isot fonttikoot

Fonttikoon on hyvä olla suuri, sillä pieniä fontteja on vaikea lukea. Vertaa suosikkiblogiesi fontteja omaasi ja mieti sitten, mikä omille lukijoillesi toimii parhaiten.

9. Lihavoi tekstiä

Saat kiinnitettyä lukijoiden huomion lihavoimalla osia tekstistäsi. Näin voit korostaa niitä asioita, jotka haluat lukijoiden muistavan. Lihavoi silti vain tärkeimpiä lauseita, sillä koko tekstin lihavoiminen ei toimi.

10. Käytä kursivointia (säästeliäästi)

Kursivointi on lihavointia tyylikkäämpi tapa painottaa haluamiasi asioita lukijoille. Käytä kursivointia säästeliäästi, sillä hetken lukemisen jälkeen se alkaa rasittaa silmiä.

11. Älä unohda isoja kirjaimia

Isoja kirjaimia voi käyttää silloin tällöin, sillä ne HYPPÄÄVÄT lukijan silmille muun tekstin joukosta.

12. Kerro tarina

Kaikilla tarinoilla on kolme tärkeää osaa: talku, keskikohta ja loppu..

Voit siis aloittaa esittelyllä, jatkaa pääinformaatioon ja lopettaa johtopäätöksiin. Tarina jäsentää blogia ja tekee asiasta lukijoille ymmärrettävää.

Yritä tehdä blogistasi niin houkutteleva että lukijat vaativat lisää.

13. Vetoa tunteisiin

Voit lisätä tekstin joukkoon sellaisia tunteisiin vetoavia elementtejä, joihin lukijoiden on helppo yhtyä. Näin lukijat myös haluavat jatkaa lukemista sekä jakaa blogia eteenpäin.

14. Käytä kuvia

Visuaaliset blogit keräävät suuria määriä lukijoita. Kuvat tehostavat blogin sanomaa, kiinnittävät lukijan mielenkiinnon ja pilkkovat tekstimassaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi.

Pelkän tekstin lukeminen on tylsää – minkä takia aiheeseen liittyvät kuvat ovat plussaa.

15. Käytä graafeja

Graafit ja datavisualisaatiot tekniikkaan tai teknologiaan liittyvien alojen sisältömarkkinoijille välttämättömiä. Ne tuovat blogiin syvyyttä, ja niitä myös jaetaan sosiaalisessa mediassa todennäköisimmin eteenpäin.

16. Lyhyet lauseet tekevät sisällöstä mielenkiintoisen

Käytä lyhyitä lauseita, joista lukija löytää nopeasti tärkeimmät asiat. Unohda pitkät ja monimutkaiset lauseet, jotka vain saavat lukijan lähinnä tylsistymään.

17. Lisää kappaleiden väliin tyhjä rivi

Tyhjä rivi (white space) kappaleen jälkeen antaa lukijalle mahdollisuuden prosessoida juuri lukemaansa ennen siirtymistä eteenpäin. Oikein käytettynä tyhjä rivi auttaa pitämään yllä lukijan mielenkiintoa.

18. Tarkista taustaväri

Blogin taustavärin tulisi olla tekstin kanssa kontrastissa, sillä loppujen lopuksi blogin pääasia on SISÄLTÖ.

Paras yhdistelmä on tumma teksti vaalealla taustalla.

Valkoinen tausta on yksinkertainen ja neutraali.

19. Tekstilaatikot

Blogin tarkoitusta voi alleviivata sisällyttämällä tekstin joukkoon tekstilaatikoita (call out boxes). Näin blogissa esitetyt väitteet entisestään korostuvat. Käytä laatikoita kuitenkin säästeliäästi.

20. Blogikirjoituksen lopettaminen tyylillä

Bloggaamisessa tärkeintä on tarjota lukijalle mielenkiintoista ja informatiivista luettavaa alusta loppuun. Blogin loppu määrittää lukijoiden reaktiot. Parilla viimeisellä sanalla saat heidät miettimään, innostumaan tai epäilemään.

Yhteenveto

Loppujen lopuksi internet on yksi suuri hullujenhuone, jossa kaikki yrittävät saada äänensä (tai bloginsa) kuuluviin. Hyvin tuotettu sisältö on se, millä kilpailet huomiosta. Ja kun saat lukijoiden huomion, sisältösi määrittää miten pitkään lukijat viihtyvät sen parissa.

Hoida siis kirjoittaminen kuntoon ja käännä lukijoiden huomio blogiisi.